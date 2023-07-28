Как похудеть после родов: правильный подбор рациона питания и тренировок

Женщины, пережившие период беременности, зачастую сталкиваются с проблемой набора лишнего веса. Это обусловлено изменением образа жизни и вкусовых предпочтений. Кроме того, в области бедер и живота накапливается жировая ткань, необходимая для нормального вынашивания плода. Для женщин, родивших ребенка, становится актуальным вопрос: как похудеть после родов? Это возможно, если грамотно подойти к процессу похудения, учитывая при этом потребности малыша в период кормления грудью.

Постановка реалистичных целей

При желании похудеть после беременности стоит учесть, что восстановление фигуры происходит у каждой женщины индивидуально. Результат будет зависеть от обмена веществ, скорости восстановления гормонального фона, времени, которое удастся отводить на сон. Многие женщины страдают гормональным дисбалансом, который длится на протяжении полугода после беременности. Также тормозящими снижение веса факторами являются хроническое недосыпание и усталость. Учитывая данные нюансы, к похудению в послеродовый период стоит относиться реалистично и понимать, что это будет происходить постепенно.

К процессу похудения после родов стоит подходить с особой осторожностью, если женщина кормит грудью. В этот период ребенок нуждается в полноценном питании и поступлении в его организм полезных веществ, поэтому крайне не рекомендуется проводить эксперименты с диетами. Очень хорошим результатом считается похудение на 3-4 кг в месяц после прекращения кормления грудью.

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Правильное питание

При желании похудеть в послеродовый период крайне важно придерживаться правильного питания, которое при этом должно быть полноценным и сбалансированным. Грамотно разработать рацион помогут следующие советы:

Избегайте заедания стресса, который может возникнуть в результате оторванности от социума и изменения образа жизни. Многие женщины стремятся получить положительные эмоции за счет сладостей, что может сказаться на образовании лишних килограммов. В период кормления грудью сократить количество потребляемых калорий удастся за счет ограничения употребления выпечки, конфет, шоколада и прочих сладостей.

Важным моментом является включение в рацион белка, который содержится в мясе и птице. Суточная норма составляет 200 г продукта в готовом виде. Также в меню можно включить рыбу и морепродукты, которые стоит употреблять с осторожностью во время кормления грудью, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию у ребенка. Еще один полезный продукт – творог, которого должно быть около 100 г в сутки.

Для здоровья женщин, желающих похудеть, но при этом кормящих грудью, крайне важно употреблять овощи и фрукты. Суточная норма этих продуктов составляет 450 г. При этом в рационе должны преобладать овощи. При выборе фруктов предпочтение должно отдаваться местным сезонным видам.

Одной из составляющих ежедневного рациона питания являются сложные углеводы, которые содержатся в макаронах твердых сортов, крупах, картошке, ржаном хлебе. Количество таких продуктов должно составлять 300-350 г.

Особенность питания кормящей женщины в послеродовый период – частые приемы пищи, которую нужно употреблять через каждые 3-3,5 часа. Оптимальным решением будет поесть сразу после кормления ребенка. Минимальное количество приемов пищи достигает пяти в день.

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Физическая активность

Для восстановления фигуры после родов крайне важна физическая активность. Рационально подойти к данному вопросу помогут следующие советы:

Женщине, которая посещала до беременности фитнес-клуб или тренажерный зал, не рекомендуется спешить возобновлять тренировки в прежнем режиме. Физическую активность можно начать проявлять с прогулок на свежем воздухе. Начните гулять с малышом с 20 минут в день, после чего постепенно увеличивайте время и интенсивность прогулок. Если проводить ее в быстром темпе, за 20 минут получится сжечь 150 Ккал.

В тренировочный режим необходимо входить правильно, поскольку во время беременности произошли характерные изменения фигуры. Это выражается в увеличении поясничного лордоза, спровоцированного смещением центра тяжести за счет растущего живота. Также меняется форма грудной клетки. Исходя из этого, первоначальные тренировки должны быть направлены на улучшение подвижности в данных областях.

Стоит учесть, что упражнения необходимо выполнять плавно. В первые две недели после родов их стоит делать лежа, поскольку в этот период происходит уменьшение объема матки. К более активным тренировкам разрешается переходить лишь спустя 2 месяца. Если роды происходили с помощью кесарева сечения, нужно дождаться, пока швы полностью заживут. При выборе тренировок стоит отдать предпочтение таким разновидностям, как пилатес, плавание, йога, аквааэробика.

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Подведем итог

При поиске ответа на вопрос, как похудеть после родов, стоит учитывать индивидуальные особенности организма женщины и ее состояние. Нужно учитывать, что процесс будет происходить постепенно, а к составлению рациона питания и соблюдению физической активности нужно относиться грамотно и ответственно.

Фото Клео.ру