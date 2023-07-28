Диета на кефире: основные принципы, список разрешенных и запрещенных продуктов

Девушки, желающие избавиться от лишнего веса, зачастую придерживаются особого режима питания. Одним из таких способов является диета на кефире, основой которой выступает кисломолочный продукт. Он богат пробиотиками, кальцием и другими питательными веществами, поэтому многие считают его полезным для похудения. Однако при данном выборе стоит предусмотреть, чтобы рацион был сбалансированным.

Основные принципы диеты

При соблюдении диеты на кефире стоит учитывать следующие моменты:

Основу рациона составляет кисломолочный продукт. В течение дня нужно употреблять кефир. Он должен быть 1% жирности или обезжиренным.

Диета на кефире обычно предполагает ограничение калорий, что может привести к дефициту энергии. В результате организм будет использовать запасы жира для ее получения, что в итоге приведет к потере веса.

Умеренное потребление других продуктов с низкой калорийностью. В рацион включаются фрукты, овощи, нежирное мясо или рыба.

Диета на кефире подразумевает ограничение потребления соли и сахара, так как эти продукты могут привести к задержке жидкости и ухудшить результаты.

Достичь лучших результатов поможет сочетание диеты с умеренной физической активностью.

Польза кефира

Богатый питательными веществами кисломолочный продукт способен принести существенную пользу здоровью. Положительное воздействие кефира на организм выражается в следующем:

Кефир является источником живых бактерий и дрожжей. Пробиотики способствуют поддержанию здоровой микрофлоры в кишечнике, а также могут помочь восстановить баланс микроорганизмов после приема антибиотиков.

Кефир содержит витамины группы D и B, минералы (кальций, фосфор).

Благодаря присутствию лактобацилл в составе кефира, этот напиток легче воспринимается людьми с непереносимостью лактозы.

Исследования говорят о том, что регулярное потребление кефира может снизить риски развития сахарного диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний.

Важно отметить, что индивидуальные реакции на кефир могут различаться. Некоторым людям может быть трудно употреблять кефир из-за его кислого привкуса или из-за непереносимости лактозы. Если у вас есть какие-либо заболевания, рекомендуется получить консультацию врача.

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Что можно есть на кефирной диете

Привнести в диетический рацион разнообразие поможет употребление следующих продуктов:

Кефир с 1% жирностью или обезжиренный вариант является основой диеты.

Фрукты, такие как яблоки, груши, апельсины, грейпфруты, ягоды (клубника, малина, черника). Однако их стоит употреблять с осторожностью из-за содержания сахара.

Овощи, включая листовые зеленые (шпинат, салат, руккола), брокколи, цветную капусту, огурцы, помидоры, перцы и другие виды с низкой калорийностью.

Приготовленная на пару или запеченная куриная грудка, индейка или рыба (треска, лосось или тунец). Рекомендуется выбирать способы приготовления без добавления масла и избегать жареной пищи.

Возможно употребление нежирного греческого йогурта (без добавок) в качестве дополнительного источника белка и питательных веществ.

Питьевой режим играет важную роль. Выпивайте ежедневно не менее 1,5-2 л воды.

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Что нельзя есть на кефирной диете

Во время составления рациона питания следует избегать или ограничивать употребление определенных продуктов.

Жирные мясные изделия (свинина, говядина), фастфуд, сладости, выпечка, жирные сыры и другие высококалорийные продукты следует исключить из рациона, так как они могут противоречить целям диеты на кефире и снизят ее эффект.

Избегайте кефира с добавками, такими как сахар, сиропы, фруктовые кусочки или зерна. Лучше выбрать натуральный, обычный нежирный кефир.

Ограничьте потребление фруктов с высоким содержанием сахара, таких как бананы, виноград или ананасы. Отдавайте предпочтение фруктам с более низким гликемическим индексом.

Избегайте жирных молочных продуктов, таких как сливки, сгущенное молоко, полужирные и жирные сыры.

Исключите потребление алкоголя и газированных напитков, поскольку они содержат лишние калории и могут привести к задержке жидкости.

Ограничьте употребление жареных продуктов. Предпочитайте способы приготовления без добавления масла, такие как варка, запекание или готовка на пару.

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Подведем итог

Диета на кефире может стать действенным способом похудения и пользуется популярностью благодаря содержанию в продукте максимального количества полезных веществ. Важно помнить, что она может быть слишком низкокалорийной и неполноценной, поэтому ее следует придерживаться ограниченное время. Рацион питания нужно тщательно продумать, чтобы он был сбалансированным.

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