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Суббота 3 августа

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Как питаться в жаркую погоду

Как питаться в жаркую погоду

В жаркую погоду необходимо внимательно подходить к выбору продуктов, учитывая повышенную нагрузку на организм и риск обезвоживания. Группируйте любимые полезные продукты по сочетаниям белков и углеводов и обязательно добавляйте клетчатку, советует врач-терапевт и нутрициолог Ирина Никулина.

Ирина Никулина. Фото из личного архива эксперта

На обед и ужин в жаркую погоду делайте выбор в пользу легких блюд с полезными овощными гарнирами. Сельдерей, кабачки, шпинат, огурцы, зеленые салаты, горошек, стручковая фасоль брокколи, цветная капуста, свежая зелень – эти продукты не только укрепят организм, питая его витаминами и необходимыми микроэлементами, но и охладят его. Кроме того, из неочевидной пользы этих овощей – брокколи содержит фитохимические вещества, которые способствуют сжиганию жира в организме, а  в состав спаржи входит аспарагин – алкалоид, который действует непосредственно на клетки и расщепляет жир.  Старайтесь минимально подвергать овощи термической обработке – приготовьте их на пару или бланшируйте. Важно помнить, что в жару организму требуется больше энергии на охлаждение организма, поэтому легкая пища и достаточное количество жидкости помогают поддерживать хорошее самочувствие и предотвращают перегрузку. Из жидкостей в зной можно отдать предпочтение настою воды с нарезанными ломтиками огурца, лимона и мятой. Такой полезный напиток обеспечит вам достойное охлаждения без "остужения" ЖКТ.

В жаркое время также желательно исключить из рациона мясо, рыбу, перец, кофе, чай, алкоголь и всевозможные сладкие индустриальные напитки. Они имеют закисляющий эффект и лишают вас большого количества такой ценной в жару влаги. Также отложите в сторону пикантные специи (парика, чили, перец) – они лишь подогреют вас еще больше.

Рекомендуется в жаркую погоду ограничить и потребление соли, белого хлеба и молочных продуктов – они могут способствовать отекам и увеличивать нагрузку на организм. Предпочтение следует отдавать меню, которое поможет напитаться полезной энергией и сохранит влагу, не организм, который и так находится в жару под ударом.

Отличным перекусом может послужить кефир, тан или айран. Эти полезные кисломолочные напитки позволят поддержать оптимальный водно-солевой баланс, а для разнообразия можно добавлять в них семена льна или чиа и любую зелень – и вот за пару минут у вас в стакане уже полезный, легкий перекус.

Питаться в жаркую погоду лучше небольшими порциями – это позволит избежать ненужной нагрузки на ЖКТ, предотвратит появление тяжести или дискомфорта после еды. Кроме того, частые небольшие приемы пищи стабилизируют энергетический уровень и помогают избегать сильного чувства голода, которое может привести к перееданию. А если с самостоятельным составлением правильного легкого, но насыщенного меню у вас возникли проблемы, можно обратиться к врачу-нутрициологу, который составит вам не разнообразный летний рацион. 

3 августа 2024, 18:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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