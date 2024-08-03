Как питаться в жаркую погоду

В жаркую погоду необходимо внимательно подходить к выбору продуктов, учитывая повышенную нагрузку на организм и риск обезвоживания. Группируйте любимые полезные продукты по сочетаниям белков и углеводов и обязательно добавляйте клетчатку, советует врач-терапевт и нутрициолог Ирина Никулина.





На обед и ужин в жаркую погоду делайте выбор в пользу легких блюд с полезными овощными гарнирами. Сельдерей, кабачки, шпинат, огурцы, зеленые салаты, горошек, стручковая фасоль брокколи, цветная капуста, свежая зелень – эти продукты не только укрепят организм, питая его витаминами и необходимыми микроэлементами, но и охладят его. Кроме того, из неочевидной пользы этих овощей – брокколи содержит фитохимические вещества, которые способствуют сжиганию жира в организме, а в состав спаржи входит аспарагин – алкалоид, который действует непосредственно на клетки и расщепляет жир. Старайтесь минимально подвергать овощи термической обработке – приготовьте их на пару или бланшируйте. Важно помнить, что в жару организму требуется больше энергии на охлаждение организма, поэтому легкая пища и достаточное количество жидкости помогают поддерживать хорошее самочувствие и предотвращают перегрузку. Из жидкостей в зной можно отдать предпочтение настою воды с нарезанными ломтиками огурца, лимона и мятой. Такой полезный напиток обеспечит вам достойное охлаждения без "остужения" ЖКТ.

В жаркое время также желательно исключить из рациона мясо, рыбу, перец, кофе, чай, алкоголь и всевозможные сладкие индустриальные напитки. Они имеют закисляющий эффект и лишают вас большого количества такой ценной в жару влаги. Также отложите в сторону пикантные специи (парика, чили, перец) – они лишь подогреют вас еще больше.

Рекомендуется в жаркую погоду ограничить и потребление соли, белого хлеба и молочных продуктов – они могут способствовать отекам и увеличивать нагрузку на организм. Предпочтение следует отдавать меню, которое поможет напитаться полезной энергией и сохранит влагу, не организм, который и так находится в жару под ударом.

Отличным перекусом может послужить кефир, тан или айран. Эти полезные кисломолочные напитки позволят поддержать оптимальный водно-солевой баланс, а для разнообразия можно добавлять в них семена льна или чиа и любую зелень – и вот за пару минут у вас в стакане уже полезный, легкий перекус.

Питаться в жаркую погоду лучше небольшими порциями – это позволит избежать ненужной нагрузки на ЖКТ, предотвратит появление тяжести или дискомфорта после еды. Кроме того, частые небольшие приемы пищи стабилизируют энергетический уровень и помогают избегать сильного чувства голода, которое может привести к перееданию. А если с самостоятельным составлением правильного легкого, но насыщенного меню у вас возникли проблемы, можно обратиться к врачу-нутрициологу, который составит вам не разнообразный летний рацион.