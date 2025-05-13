Энергетики под микроскопом: что мы на самом деле пьем?

Часто вы задумываетесь о том, что такое энергетики? Вряд ли. Просто открываете банку и пьете бодрящий напиток. А теперь посмотрите состав на этикетке.





Кофеин. Это алкалоид, то есть органическое соединение, содержащее азот. Несмотря на созвучие со словом "алкоголь", не надо делать поспешных выводов: название группы химических соединений-алкалоидов происходит от латинского слова alkali, что означает "щелочь". Алкалоиды оказывают на организм разное действие, могут как возбуждать нервную систему, так и тормозить ее. Кофеин стимулирует ЦНС, ускоряет пульс, расширяет кровеносные сосуды. В общем и целом действие кофеина напоминает адреналин.

Таурин. Это аминокислота, которая оказывает на организм комплексное действие. В том числе участвует в различных процессах в нервной системе, улучшает энергетический обмен, стимулирует. Таурин также может повышать выносливость, поэтому нередко его принимают спортсмены.

Женьшень и гуарана. Растения являются природными стимуляторами, но надо обратить внимание на то, что гуарана относится к психостимуляторам. То есть если вы будете употреблять энергетики без меры, то в итоге можете получить обратный эффект: сознание не прояснится, а еще больше спутается.

Мелатонин – гормон, который отвечает за циркадные ритмы, то есть за то, чтобы вечером вы быстро засыпали, а утром легко пробуждались.

Матеин – одна из форм кофеина. Считается, что не обладает теми побочными эффектами, что и кофеин, но матеин также притупляет чувство голода (часто используется для снижения веса).

L-карнитин – это вещество, родственное витаминам. Оно влияет на энергетический обмен, часто становится важным компонентом программ по снижению веса.

Глюкоза, фруктоза и сахароза – никто не обещал, что энергетик окажется еще и низкокалорийным. Нет, в его состав входят углеводы, которые оказывают на мозг естественное стимулирующее действие. Ведь мозг питается именно глюкозой, и чтобы заставить его работать лучше и быстрее, сахарозаменитель не подойдет.

Казалось бы, состав неплохой. Да, много стимуляторов, но разве одна-две банки повредят? Судите сами.





Количество имеет значение

Поговорим хотя бы о кофеине. Елена Резник, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского университета поясняет действие этого алкалоида. Когда человек долго работает или просто бодрствует, то в организме накапливается аденозин. Это вещество соединяется с соответствующими рецепторами и дает сигнал: организм устал, пора отдыхать. Если выпить энергетик с кофеином, то он заблокирует рецепторы, так что мозг просто не получит сигнал о том, что пора поспать. А сахар в составе напитка будет давать мозгу дополнительную подпитку как быстрый углевод.

В сутки можно без опасности для здоровья потреблять до 300 мг кофеина (это для взрослых, для подростков норма в два раза меньше), то есть примерно две чашки хорошего качественного эспрессо, не больше. В энергетиках содержится примерно 100 мг на 250 мл, больше просто нельзя по ГОСТу. Однако в напитках импортного производства концентрация может быть больше и даже заметно больше, до 300 мг на 250 мл. Если превысить порог в 400 мг в сутки, то кофеин может начать оказывать на организм токсическое действие. У вас начнет "сбоить" пульс, дальнейшие негативные эффекты не заставят себя ждать.

Исследования показывают, что два из трех подростков употребляют энергетики. Но у них кофеиновая интоксикация наступает гораздо быстрее, чем у взрослых, так что для них подобный вид стимуляторов особенно опасен. Пожилым людям с проблемами сердечно-сосудистой системы эти напитки вообще противопоказаны.





Плюс на плюс дает минус

Теперь поговорим о таурине. Это вещество в норме есть в организме, так что многие полагают, что оно безвредно и даже в больших количествах не представляет опасности. Но в энергетиках таурин сочетается с кофеином, и их совместное действие может негативно влиять на организм. Нервная система перегружается, тормозные процессы замедляются, а метаболизм активизируется. В результате вы можете испытывать:

боли в животе;

сбои ритма сердца;

аллергические реакции.

Действие не изучено

В энергетиках есть L-карнитин, который в норме также поступает в организм с пищей. Более того, этот метаболит принимают многие спортсмены, чтобы улучшить показатели. Так что в нем может быть вредного? Все дело в том, что обычно у нас в организме его вполне достаточно, дополнительного поступления L-карнитина извне большинству из нас не нужно. А действие избыточных доз этого вещества еще не изучено. Так стоит ли рисковать?

Калории есть калории

Не забываем о том, что любой энергетик – это газированный сахаросодержащий напиток. И его негативное действие ничем не отличается от действия обычного лимонада: от энергетиков портятся зубы, растет вес, повышается артериальное давление.

Конечно, если вы готовитесь к экзамену и выпили одну банку энергетика, от "разовой акции" опасных последствий не будет. Но вот регулярное употребление энергетических напитков чревато следующими нарушениями.

Непредсказуемо сбивается работа сердца, в том числе известны случаи фибрилляции предсердий, приведших к летальному исходу.

Если вы употребляете большое количество энергетика на фоне высокой физической нагрузки, это может привести к резкому нарушению баланса глюкозы.

Кофеин стимулирует мочеиспускание. Помимо того, что вы все время будете бегать в туалет, нарушится водный баланс организма.





Всплеск энергии под действием энергетика сменится в итоге полным истощением и упадком сил. Эффект бодрости вечным не будет. Как поясняет Елена Резник, тот же кофеин не повышает энергетические возможности организма, он просто замедляет приступ усталости. Ваш потенциал и возможности остаются теми же.

С 1 марта 2025 года в России запрещено продавать безалкогольные тонизирующие напитки и энергетики несовершеннолетним. По мнению врачей, это абсолютно правильный шаг, тем более что молодые люди, как говорит Елена Резник, склонны к формированию зависимости от энергетических напитков. Дополнительно эксперт считает разумным запретить одновременную продажу энергетиков и алкоголя и продажу энергетиков в спортивных комплексах, особенно в коктейлях.