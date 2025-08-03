10 анализов, которые нужно сдать перед школой

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Форма, тетрадки, расписание и ланчбоксы — не забудьте про здоровье в списке приятных дел.

Включите чекап в список подготовки к школьному сезону. Впереди насыщенный учебный год с новыми нагрузками, контактами и стрессами – анализы помогут прояснить картину здоровья и не столкнуться с трудностями.

Зачем сдавать анализы перед школой

Школьный режим – это не только расписание уроков, но и нагрузка на иммунитет, психику и адаптационные способности ребенка. Например, если есть дефицит железа или других витаминов, микроэлементов, это скажется на внимании, настроении и устойчивости к ОРВИ. 

Часто симптомы не проявляются явно, пока не появится сильный стресс. Начало года к нему относится. 

Еще один важный фактор – вакцинация. Если она планируется в начале года,  важно убедиться, что нет скрытых воспалений или отклонений.

Обязательные базовые анализы

Фото: freepik.com

Эти исследования помогут оценить общее состояние ребенка и выявить скрытые проблемы, даже если нет жалоб 

  • Общий анализ крови – покажет уровень гемоглобина, возможные признаки воспаления или анемии.

  • Общий анализ мочи – оценивает работу почек и может выявить воспаление в мочевыводящей системе.

  • Анализ кала на яйца глист – обязательный при поступлении в детский сад и полезен для младших школьников, особенно после летнего отдыха. Кроме того, они нужны для бассейна.

  • Биохимический анализ крови помогает оценить работу печени, почек, уровень белка, глюкозы, электролитов и другие важные параметры.

  • ЭКГ (по возрасту) – особенно важно, если ребенок в этом году начинает систематически заниматься спортом. 

Дополнительные анализы по показаниям

Если есть жалобы на слабость, головную боль, ребенок плохо спит, часто болеет или быстро утомляется, обратитесь к врачу – в этих случаях нужна дополнительная диагностика.

  • Ферритин – показывает запасы железа в организме, снижается задолго до падения гемоглобина.

  • Витамин D – участвует в работе иммунитета, влияет на настроение и энергию.

  • ТТГ и Т4 свободный – гормоны щитовидной железы, которые регулируют обмен веществ и влияют на настроение, активность, концентрацию.

  • IgE или аллергопанель – чтобы определить потенциальную аллергию, это важно при хроническом насморке, кашле, высыпаниях.

  • Глюкоза крови, инсулин, HOMA-индекс – при избыточном весе или утомляемости.

Для тех, кто часто болеет

Фото: freepik.com
Если ребенок регулярно пропускает школу из-за ОРВИ, жалуется на слабость или медленно восстанавливается после болезней, обсудите с педиатром исследования из списка – они помогут понять причину.

  • Иммунограмма – комплексная оценка иммунной системы.

  • Мазок из носа и зева на микрофлору и чувствительность к антибиотикам – прояснит, почему ребенок болеет "по кругу".

  • Копрограмма – оценивает пищеварение и может указать на воспаления или ферментную недостаточность.

  • Глюкоза и инсулин (оценка углеводного обмена) – позволяют выявить нарушения обмена веществ, в том числе инсулинорезистентность. Она приводит к усталости, скачкам энергии, перееданию и набору веса.

Как подготовиться к сдаче анализов

Чтобы результаты были достоверными и не пришлось проходить через процедуру дважды, соблюдайте простые рекомендации из списка ниже.

  • Общий анализ крови и биохимия: сдавать строго натощак, последний прием пищи – за 8–10 часов до анализа. Утром можно выпить немного воды.

  • Глюкоза, инсулин, HOMA-индекс: натощак, не есть сладкое накануне вечером.

  • Ферритин, витамин D, ТТГ и Т4 свободный: желательно сдавать утром, натощак.

  • Общий анализ мочи и кала: собрать в чистую сухую емкость, доставить в лабораторию как можно скорее.

  • Копрограмма: за 2–3 дня исключить жирную пищу, препараты с железом и активированный уголь.

  • Витамины и БАДы: по согласованию с врачом, чаще всего их отменяют за 3–5 дней до анализа.

  • Насморк и легкое ОРВИ: если анализ не срочный, лучше отложить, особенно если есть температура. Если анализ экстренный, проконсультируйтесь с врачом.

  • Физическая нагрузка и стресс: избегать за сутки до сдачи крови – они могут повлиять на гормоны и другие показатели.

Дарья Сизова

Автор раздела «Здоровье»

 

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