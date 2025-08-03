10 анализов, которые нужно сдать перед школой

Включите чекап в список подготовки к школьному сезону. Впереди насыщенный учебный год с новыми нагрузками, контактами и стрессами – анализы помогут прояснить картину здоровья и не столкнуться с трудностями.

Зачем сдавать анализы перед школой

Школьный режим – это не только расписание уроков, но и нагрузка на иммунитет, психику и адаптационные способности ребенка. Например, если есть дефицит железа или других витаминов, микроэлементов, это скажется на внимании, настроении и устойчивости к ОРВИ.

Часто симптомы не проявляются явно, пока не появится сильный стресс. Начало года к нему относится.

Еще один важный фактор – вакцинация. Если она планируется в начале года, важно убедиться, что нет скрытых воспалений или отклонений.

Обязательные базовые анализы





Эти исследования помогут оценить общее состояние ребенка и выявить скрытые проблемы, даже если нет жалоб

Общий анализ крови – покажет уровень гемоглобина, возможные признаки воспаления или анемии.

Общий анализ мочи – оценивает работу почек и может выявить воспаление в мочевыводящей системе.

Анализ кала на яйца глист – обязательный при поступлении в детский сад и полезен для младших школьников, особенно после летнего отдыха. Кроме того, они нужны для бассейна.

Биохимический анализ крови помогает оценить работу печени, почек, уровень белка, глюкозы, электролитов и другие важные параметры.

ЭКГ (по возрасту) – особенно важно, если ребенок в этом году начинает систематически заниматься спортом.

Дополнительные анализы по показаниям

Если есть жалобы на слабость, головную боль, ребенок плохо спит, часто болеет или быстро утомляется, обратитесь к врачу – в этих случаях нужна дополнительная диагностика.

Ферритин – показывает запасы железа в организме, снижается задолго до падения гемоглобина.

Витамин D – участвует в работе иммунитета, влияет на настроение и энергию.

ТТГ и Т4 свободный – гормоны щитовидной железы, которые регулируют обмен веществ и влияют на настроение, активность, концентрацию.

IgE или аллергопанель – чтобы определить потенциальную аллергию, это важно при хроническом насморке, кашле, высыпаниях.

Глюкоза крови, инсулин, HOMA-индекс – при избыточном весе или утомляемости.

Для тех, кто часто болеет



Если ребенок регулярно пропускает школу из-за ОРВИ, жалуется на слабость или медленно восстанавливается после болезней, обсудите с педиатром исследования из списка – они помогут понять причину.



Иммунограмма – комплексная оценка иммунной системы.

Мазок из носа и зева на микрофлору и чувствительность к антибиотикам – прояснит, почему ребенок болеет "по кругу".

Копрограмма – оценивает пищеварение и может указать на воспаления или ферментную недостаточность.

Глюкоза и инсулин (оценка углеводного обмена) – позволяют выявить нарушения обмена веществ, в том числе инсулинорезистентность. Она приводит к усталости, скачкам энергии, перееданию и набору веса.

Как подготовиться к сдаче анализов

Чтобы результаты были достоверными и не пришлось проходить через процедуру дважды, соблюдайте простые рекомендации из списка ниже.