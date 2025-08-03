10 анализов, которые нужно сдать перед школой

Форма, тетрадки, расписание и ланчбоксы — не забудьте про здоровье в списке приятных дел.
Включите чекап в список подготовки к школьному сезону. Впереди насыщенный учебный год с новыми нагрузками, контактами и стрессами – анализы помогут прояснить картину здоровья и не столкнуться с трудностями.
Зачем сдавать анализы перед школой
Школьный режим – это не только расписание уроков, но и нагрузка на иммунитет, психику и адаптационные способности ребенка. Например, если есть дефицит железа или других витаминов, микроэлементов, это скажется на внимании, настроении и устойчивости к ОРВИ.
Часто симптомы не проявляются явно, пока не появится сильный стресс. Начало года к нему относится.
Еще один важный фактор – вакцинация. Если она планируется в начале года, важно убедиться, что нет скрытых воспалений или отклонений.
Обязательные базовые анализы
Эти исследования помогут оценить общее состояние ребенка и выявить скрытые проблемы, даже если нет жалоб
Общий анализ крови – покажет уровень гемоглобина, возможные признаки воспаления или анемии.
Общий анализ мочи – оценивает работу почек и может выявить воспаление в мочевыводящей системе.
Анализ кала на яйца глист – обязательный при поступлении в детский сад и полезен для младших школьников, особенно после летнего отдыха. Кроме того, они нужны для бассейна.
Биохимический анализ крови помогает оценить работу печени, почек, уровень белка, глюкозы, электролитов и другие важные параметры.
ЭКГ (по возрасту) – особенно важно, если ребенок в этом году начинает систематически заниматься спортом.
Дополнительные анализы по показаниям
Если есть жалобы на слабость, головную боль, ребенок плохо спит, часто болеет или быстро утомляется, обратитесь к врачу – в этих случаях нужна дополнительная диагностика.
Ферритин – показывает запасы железа в организме, снижается задолго до падения гемоглобина.
Витамин D – участвует в работе иммунитета, влияет на настроение и энергию.
ТТГ и Т4 свободный – гормоны щитовидной железы, которые регулируют обмен веществ и влияют на настроение, активность, концентрацию.
IgE или аллергопанель – чтобы определить потенциальную аллергию, это важно при хроническом насморке, кашле, высыпаниях.
Глюкоза крови, инсулин, HOMA-индекс – при избыточном весе или утомляемости.
Для тех, кто часто болеет
Если ребенок регулярно пропускает школу из-за ОРВИ, жалуется на слабость или медленно восстанавливается после болезней, обсудите с педиатром исследования из списка – они помогут понять причину.
Иммунограмма – комплексная оценка иммунной системы.
Мазок из носа и зева на микрофлору и чувствительность к антибиотикам – прояснит, почему ребенок болеет "по кругу".
Копрограмма – оценивает пищеварение и может указать на воспаления или ферментную недостаточность.
Глюкоза и инсулин (оценка углеводного обмена) – позволяют выявить нарушения обмена веществ, в том числе инсулинорезистентность. Она приводит к усталости, скачкам энергии, перееданию и набору веса.
Как подготовиться к сдаче анализов
Чтобы результаты были достоверными и не пришлось проходить через процедуру дважды, соблюдайте простые рекомендации из списка ниже.
Общий анализ крови и биохимия: сдавать строго натощак, последний прием пищи – за 8–10 часов до анализа. Утром можно выпить немного воды.
Глюкоза, инсулин, HOMA-индекс: натощак, не есть сладкое накануне вечером.
Ферритин, витамин D, ТТГ и Т4 свободный: желательно сдавать утром, натощак.
Общий анализ мочи и кала: собрать в чистую сухую емкость, доставить в лабораторию как можно скорее.
Копрограмма: за 2–3 дня исключить жирную пищу, препараты с железом и активированный уголь.
Витамины и БАДы: по согласованию с врачом, чаще всего их отменяют за 3–5 дней до анализа.
Насморк и легкое ОРВИ: если анализ не срочный, лучше отложить, особенно если есть температура. Если анализ экстренный, проконсультируйтесь с врачом.
Физическая нагрузка и стресс: избегать за сутки до сдачи крови – они могут повлиять на гормоны и другие показатели.