Дорога будет долгой: что делать, если ребенка укачивает в машине

Такое состояние – не каприз и не ситуативный фактор "ребенок просто не выспался". Это нормальная реакция вестибулярного аппарата, который не до конца сформировался у маленького человека. Триггером может стать что угодно: духота, резкие повороты, долгая и неровная дорога.

В целом, это абсолютно нормальная ситуация. Ваша задача – снизить общую тревожность и постараться избежать неприятностей. Перечисляем рабочие способы, которые помогут ребенку (и вам тоже).

Это база: почему ребенка укачивает

До 12 лет вестибулярный аппарат еще находится в процессе формирования, поэтому он может давать сбои в сложных случаях. Когда тело чувствует движение, а глаза его не фиксируют (например, ребенок смотрит в книгу или гаджет), мозг путается. Сенсорная перегрузка и вызывает классическую "тройку" укачивания: тошноту, головокружение, слабость.





Первое и важное – готовимся к поездке

Это основа, которая поможет избежать симптомов в процессе. Ничего сложного – нужно немного времени и вашего внимания.

Еда. Не стоит отправляться в дорогу голодными, но переедание может спровоцировать тошноту. Отличный вариант – легкий перекус с белками и углеводами за 1,5 часа до выезда. Исключайте сладости, жирное и газировку. Одежда. Одевайте ребенка во что-то свободное, желательно из натуральных тканей, чтобы не было слишком жарко. Откажитесь от вещей из синтетики и с тугими воротничками, они затрудняют дыхание. Маршрут. По возможности избегайте серпантинов. Заранее продумайте несколько остановок, чтобы можно было выйти и подышать воздухом. Время. Идеально – ехать рано утром или вечером, когда не так жарко и меньше пробок.

Что помогает в дороге

Посадите ребенка по ходу движения, желательно ближе к центру салона.

Попросите его не читать и не пользоваться гаджетами. Смотрите в окно, вдаль по ходу движения, отвлекайте разговорами – можно вместе придумать историю или сказку про пейзаж вокруг.

Проветривайте салон или включите кондиционер, но чтобы он не дул в лицо – есть риск избавиться от укачивания, но подхватить простуду.

Включите спокойную музыку и не забывайте про болталки, считалки и игры формата "посчитай красные машины".

Давайте ребенку пить чистую воду без газа маленькими глотками.

Легкий перекус (сухарики, орешки, леденцы) не под запретом – наоборот, он отвлекает и стабилизирует.





Возьмите с собой: полезный чек-лист

вода;

влажные салфетки;

пакеты/контейнеры на случай рвоты;

запасная одежда;

мятные леденцы или жевательная резинка (если ребёнок старше 5 лет);

подушка-подголовник.

А что с лекарствами

Сегодня существует много детских препаратов от укачивания в форме сиропов или жевательных таблеток. Есть и альтернативы, например браслеты с точкой давления, специальные пластыри. Но использовать эти методы можно только по согласованию с педиатром, особенно если ребенку меньше шести лет. Когда будете планировать поездку, запишитесь на прием и проконсультируйтесь со специалистом.

Что делать, если все-таки укачало

По возможности сразу остановитесь. Дайте ребенку выйти на воздух, пройтись, подышать.

Умойте его прохладной водой, можно приложить влажную салфетку к шее и запястьям.

Посадите вертикально, не укладывайте – лежа может стать хуже.

Дайте несколько глотков воды или теплого сладкого чая.

После, если есть возможность, пусть немного поспит: это быстро восстанавливает.

Если началась рвота – главное, не паниковать. Помогите, смените одежду, успокойте. Обычно уже через 10–15 минут ребенку обычно становится легче.





Когда нужно обращаться к врачу

Обычно легкое укачивание – стандартная ситуация, которая может произойти с любым ребенком, потому что его вестибулярный аппарат еще не работает "на полную мощность". Но есть тревожные звоночки, когда после поездки обязательно нужно сходить к педиатру, чтобы исключить серьезные причины состояния.