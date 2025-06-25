Дорога будет долгой: что делать, если ребенка укачивает в машине

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Собрали небольшую инструкцию, чтобы долгожданное путешествие не превратилось в кошмар.

Такое состояние – не каприз и не ситуативный фактор "ребенок просто не выспался". Это нормальная реакция вестибулярного аппарата, который не до конца сформировался у маленького человека. Триггером может стать что угодно: духота, резкие повороты, долгая и неровная дорога.

В целом, это абсолютно нормальная ситуация. Ваша задача – снизить общую тревожность и постараться избежать неприятностей. Перечисляем рабочие способы, которые помогут ребенку (и вам тоже).

Это база: почему ребенка укачивает

До 12 лет вестибулярный аппарат еще находится в процессе формирования, поэтому он может давать сбои в сложных случаях. Когда тело чувствует движение, а глаза его не фиксируют (например, ребенок смотрит в книгу или гаджет), мозг путается. Сенсорная перегрузка и вызывает классическую "тройку" укачивания: тошноту, головокружение, слабость.

Фото: Freepik.com

Первое и важное – готовимся к поездке

Это основа, которая поможет избежать симптомов в процессе. Ничего сложного – нужно немного времени и вашего внимания.

  1. Еда. Не стоит отправляться в дорогу голодными, но переедание может спровоцировать тошноту. Отличный вариант – легкий перекус с белками и углеводами за 1,5 часа до выезда. Исключайте сладости, жирное и газировку.
  2. Одежда. Одевайте ребенка во что-то свободное, желательно из натуральных тканей, чтобы не было слишком жарко. Откажитесь от вещей из синтетики и с тугими воротничками, они затрудняют дыхание.
  3. Маршрут. По возможности избегайте серпантинов. Заранее продумайте несколько остановок, чтобы можно было выйти и подышать воздухом.
  4. Время. Идеально – ехать рано утром или вечером, когда не так жарко и меньше пробок.

Что помогает в дороге

  • Посадите ребенка по ходу движения, желательно ближе к центру салона.
  • Попросите его не читать и не пользоваться гаджетами. Смотрите в окно, вдаль по ходу движения, отвлекайте разговорами – можно вместе придумать историю или сказку про пейзаж вокруг.
  • Проветривайте салон или включите кондиционер, но чтобы он не дул в лицо – есть риск избавиться от укачивания, но подхватить простуду.
  • Включите спокойную музыку и не забывайте про болталки, считалки и игры формата "посчитай красные машины".
  • Давайте ребенку пить чистую воду без газа маленькими глотками.
  • Легкий перекус (сухарики, орешки, леденцы) не под запретом – наоборот, он отвлекает и стабилизирует.

Фото: Freepik.com

Возьмите с собой: полезный чек-лист

  • вода;
  • влажные салфетки;
  • пакеты/контейнеры на случай рвоты;
  • запасная одежда;
  • мятные леденцы или жевательная резинка (если ребёнок старше 5 лет);
  • подушка-подголовник.

А что с лекарствами

Сегодня существует много детских препаратов от укачивания в форме сиропов или жевательных таблеток. Есть и альтернативы, например браслеты с точкой давления, специальные пластыри. Но использовать эти методы можно только по согласованию с педиатром, особенно если ребенку меньше шести лет. Когда будете планировать поездку, запишитесь на прием и проконсультируйтесь со специалистом.

Что делать, если все-таки укачало

  • По возможности сразу остановитесь. Дайте ребенку выйти на воздух, пройтись, подышать.
  • Умойте его прохладной водой, можно приложить влажную салфетку к шее и запястьям.
  • Посадите вертикально, не укладывайте – лежа может стать хуже.
  • Дайте несколько глотков воды или теплого сладкого чая.
  • После, если есть возможность, пусть немного поспит: это быстро восстанавливает.
  • Если началась рвота – главное, не паниковать. Помогите, смените одежду, успокойте. Обычно уже через 10–15 минут ребенку обычно становится легче.

Фото: Freepik.com

Когда нужно обращаться к врачу

Обычно легкое укачивание – стандартная ситуация, которая может произойти с любым ребенком, потому что его вестибулярный аппарат еще не работает "на полную мощность". Но есть тревожные звоночки, когда после поездки обязательно нужно сходить к педиатру, чтобы исключить серьезные причины состояния.

  • Ребенка укачивает даже в поездках на короткие расстояния (не более 15 минут).
  • Обмороки.
  • Рвота "фонтаном".
  • Малыш слишком сильно тревожится и отказывается садиться в машину.
Дарья Сизова

Автор раздела «Здоровье»

 

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