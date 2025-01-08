Долой головную боль и напряжение: 7 проверенных упражнений для расслабления шеи и плеч

Работа за компьютером стала неотъемлемой частью нашей жизни, но за это приходится платить. Долгие часы в одной позе, скрючившись перед экраном, – идеальный рецепт для напряженных мышц шеи и плеч. А там уже и до головной боли недалеко.

Звучит знакомо? Постоянное напряжение в верхней части спины, ощущение "каменной" шеи и даже легкое головокружение – все это последствия сидячего образа жизни. Если не обращать на это внимания, можно заработать не только хандру, но и проблемы с осанкой и кровообращением. Но паниковать не стоит! Простые упражнения помогут расслабить мышцы, улучшить кровоток и вернуть себе легкость.

Почему мышцы шеи и плеч страдают?

Когда мы сутулимся или вытягиваем шею вперед к экрану, нагрузка на шейный отдел возрастает в разы. Это вызывает напряжение в трапециевидной мышце (той самой, что болит после долгих рабочих дней) и других участках. Отсюда и неприятные ощущения, ограничение подвижности и даже головные боли.

Эффективные упражнения для расслабления





1. Массаж с помощью теннисного мяча

Возьмите теннисный мяч (или массажный, если он у вас есть), прижмите его между спиной и стеной в области верхних трапециевидных мышц. Мягко перекатывайте мяч, массируя напряженные точки. Это простое действие помогает снять зажимы и улучшить кровообращение.

2. "Плечевой мост"

Лягте на спину, согните колени, ступни на полу. Заведите руки за голову так, чтобы локти смотрели вверх. Слегка оторвите плечи и верхнюю часть спины от пола, как будто вы подтягиваетесь лопатками. Задержитесь на пару секунд и опуститесь. Это упражнение укрепляет мышцы верхней части спины и помогает выровнять осанку.

3. Упражнение "Жираф"

Сядьте или встаньте прямо. Медленно потяните макушку вверх, как будто вы хотите стать выше. Одновременно опустите плечи вниз, увеличивая расстояние между ними и ушами. Удерживайте позицию 10–15 секунд. Это упражнение снимает компрессию и растягивает шею.

4. Техника "Клюв птицы"

Вытяните подбородок вперед, словно клюв птицы, а затем плавно верните его в нейтральное положение, подтягивая к шее. Это упражнение отлично укрепляет глубокие мышцы шеи и помогает справляться с синдромом "техношеи".

5. "Вращение лопатками"

Лягте на пол, согнув ноги в коленях, руки вытяните вдоль тела. Сожмите лопатки вместе и слегка поднимите их от пола, затем сделайте несколько круговых движений. Это не только расслабляет плечи, но и активирует мышцы верхней части спины.

6. Растяжка "Открытые крылья"

Сцепите руки за спиной, ладонями наружу. Поднимайте сцепленные руки вверх, пока не почувствуете приятное растяжение в плечах и груди. Удерживайте 20 секунд. Это помогает раскрыть грудную клетку и снять напряжение с плеч.

7. Поза "Уши закрыты"

Поднимите руки вверх, согнув их в локтях так, чтобы ладони находились за головой. Разведите локти в стороны и чуть-чуть потяните назад, чтобы почувствовать напряжение в верхней части спины. Это упражнение помогает проработать мышцы, которые часто забывают о своем существовании.

Как не допустить новых зажимов?



Регулярные перерывы – ваш лучший друг. Каждые 40–50 минут вставайте, разминайтесь и делайте растяжку. Организуйте рабочее место: поставьте монитор на уровень глаз, выровняйте спину и подберите удобное кресло.



Ранее женский журнал "Клео.ру" делился упражнениями из йоги для разных возрастов.