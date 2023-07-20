Похудеть без спорта и диет: простые привычки, которые помогут сбросить вес

Многие люди мечтают о стройной фигуре, но не готовы к радикальным изменениям в своей жизни. Однако, сбросить лишние килограммы без жестких диет и утомительных тренировок возможно, если ввести несколько простых привычек.

Делимся простыми советами, которые помогут вам уменьшить аппетит и контролировать количество потребляемых калорий, не прибегая к жестким диетам и тренировкам.

Увеличьте время приема пищи

Одна из важных причин, по которой стоит растягивать время приема пищи – это улучшение чувства сытости. Исследования показали, что люди, которые употребляют пищу за 24 минуты, чувствуют себя гораздо более сытыми, чем те, кто съедает еду за 6 минут. Кроме того, люди, которые едят медленнее, потребляют на 25% меньше калорий в виде снеков через три часа после приема пищи.

Хорошая идея – это включить в свой рацион салат и есть его первым. В одном исследовании участникам предложили съесть 150 или 300 г салата разной калорийности (33 ккал, 67 ккал и 133 ккал на 100 г) перед тем, как отведать пасту. Оказалось, что люди, которые съели салат, потребляли меньше калорий в общей энергетической ценности приема пищи.

Пейте больше воды

Пить достаточное количество воды – это один из самых простых способов контролировать свой аппетит. Например, ученые выяснили, что прием 500 мл воды за 30 минут до обеда помог людям с ожирением сбросить 2,4 кг за 12 недель – в два раза больше, чем в контрольной группе. В другом эксперименте благодаря этой методике пожилые люди на диете потеряли дополнительные 2 кг веса.

Если вы хотите похудеть без диет и спорта, попробуйте выпивать один-два стакана воды за 30 минут до приема пищи и посмотрите, как это скажется на вашем аппетите и размере порций.

Отказывайтесь от сладких напитков

Сладкие напитки – это настоящий калорийный бомбардир. Заменив сладкую газировку, соки и молоко водой, можно уменьшить дневную калорийность на 235 ккал. В другом эксперименте аналогичное действие обеспечило снижение общей энергетической ценности рациона на 200 ккал в сутки. Пересчитав на месяц, отказ от сладких напитков может сократить калорийность на 6 000 ккал.

Выбирайте правильные снеки

Если вы не хотите отказываться от перекусов, выбирайте правильные снеки. Не стоит употреблять сладости или индустриальные закуски. Лучше всего выбирать свежие овощи и фрукты, которые содержат мало калорий, но достаточно витаминов и минералов.

Фото: Николай Мороз, Kleo.ru

Измените время приема пищи

Если вы хотите похудеть, изменив время приема пищи, попробуйте обедать и ужинать пораньше. Обзор научных данных показал, что более ранние обед и ужин помогают поддерживать здоровый вес. Однако, важно не забывать о том, чтобы ужинать не менее чем за два часа до сна. Поздний ужин может привести к нарушению пищеварения и ухудшению качества сна.

Контролируйте размер порций

Контроль размера порций – это один из самых важных аспектов, если вы хотите похудеть без диет и спорта. Запомните, что чем больше порция, тем больше калорий она содержит. Поэтому, старайтесь уменьшать количество пищи, которую вы употребляете. Избегайте переедания и старайтесь слушать свое тело, чтобы понимать, когда вы чувствуете себя сытыми.

Фото: Николай Мороз, Kleo.ru

Выводы

Как видите, сбросить лишний вес без диет и спорта возможно, если вы будете следовать простым правилам. Увеличивайте время приема пищи, пейте больше воды, отказывайтесь от сладких напитков, выбирайте правильные снеки, измените время приема пищи и контролируйте размер порций. Эти простые привычки помогут вам сбросить вес и улучшить свое здоровье.