Что важно знать о подтяжке лица: разговор с пластическим хирургом Кристиной Горкуш

Своим мнением о подтяжке лица поделилась Кристина Николаевна Горкуш, руководитель Центра эстетической медицины КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне, к.м.н., реконструктивно-пластический хирург.





Подтяжка лица – одна из волнующих пластических операций. Как замечают пациенты, если неудачную операцию на теле можно скрыть, то лицо – это слишком большой риск даже если затягивается реабилитация, не говоря уже о выраженном осложнении.

– Как же себя подстраховать?

– Очень важно, с какой кожей вы подходите к моменту пластической операции! Можно сколько угодно рассуждать о генетике и наследственности, но есть результаты наблюдений. Исследователи анализировали, как стареют сестры-близнецы, живущие в разных условиях, и результаты очевидно демонстрируют, насколько важны такие аспекты, как образ жизни, регулярные косметологические процедуры, употребление никотина, любовь к загару, правильное питание, стабильный вес на протяжении всей жизни. Все это отражается на лице. У людей совершенно идентичная генетика и даже детство, и пример близнецов показывает, насколько сильно можно "угробить" свое тело в результате образа жизни и отсутствия грамотного косметологического ухода.

– Можно ли отсрочить старение кожи?

– Безусловно, как бы тщательно мы ни следили за своим образом жизни, возрастные изменения нас в любом случае догонят. Невозможно полностью предотвратить такие признаки старения, как мимические морщины, снижение тургора и тонуса кожи, птозирование тканей лица. Однако косметологические процедуры позволяют отдалять сроки проявления данных изменений. Кожа при регулярном уходе за ней у косметолога тоже может иметь морщины и признаки гравитационного птоза, но при этом ее качественные характеристики значительно будут лучше.





– Что лучше: сделать пластическую операцию или малоинвазивную косметологическую процедуру?

– Любой человек с опаской относится к хирургии, оттого и имеют немыслимую популярность такие "заменители пластической хирургии", как липолитики, нити, филлеры. Заметьте, эти методики не имеют никакого отношения к здоровью или качеству кожи, они никак не сохраняют ее молодость. Вот с этого момента можно смело разделить ту косметологию и процедуры, которые работают во благо состояния мягких тканей лица, работая на клеточном уровне, и те процедуры, которые просто камуфлируют возрастные изменения (птоз и уменьшение объема).

Безусловно, "заменители" тоже необходимы, это великое преимущество современной медицины, но они бессильны или становятся "вредителями" при попытке их неверного применения. Очень важно понимать, что их использование актуально лишь там, где необходима незначительная коррекция: незначительный птоз, незначительный дефицит объема, незначительные жировые отложения. Безусловно, только сам доктор может определить, насколько выражены те изменения, о которых говорит его пациент. Главным критерием служит тот факт, что для коррекции таких изменений в принципе еще не показана операция.





– Когда уже пора делать круговую подтяжку лица?

– Еще несколько лет назад я не соглашалась брать на операцию девушек моложе 50 лет. Однако удивительное стечение обстоятельств навсегда заставило меня поменять данную концепцию. Буквально в течение нескольких месяцев у меня появились пациентки, которые были в возрасте 40-43 года, и такие, которым было за 65. Первые убедили меня в том, что они не хотят ждать еще 10 лет и наблюдать, как стареет их лицо, в то время как они еще полны энергии, планируют выйти замуж и жить полноценной жизнью. Прооперировав их, я получила большое удовольствие от работы с молодыми тканями, от легкости выполнения операции, скорости реабилитации и качества швов, которые уже через 6 месяцев были почти незаметны.

При этом вторая группа продемонстрировала, как не зависящие от меня обстоятельства, обусловленные возрастом, могут ухудшить результат и сделать эстетическую операцию значительным стрессом как для пациента, так и для врача. Одна пациентка была длительное время на регулярной комплексной коррекции у своего косметолога, на протяжении многих лет ей исправно вводили филлеры, все виды рассасывающихся и нерассасывающихся нитей, а также использовались липолитики в подподбородочной области и применялся аппаратный SMAS-лифтинг. Перед операцией мы потратили достаточно времени, чтобы подготовить кожу и растворить ранее введенную гиалуроновую кислоту, но все равно при подъеме лоскута было визуализировано множество скоплений филлера наряду с выраженными рубцовыми деформациями и спайками.

– Получается, что филлеры лучше не вводить?

– Важно понимать, что многолетнее злоупотребление "заменителями" значительно меняет анатомию тканей лица, ставит под угрозу жизнеспособность кожи и может привести к повреждению нервных окончаний. Последствия могут быть катастрофическими. У меня есть клинический пример дамы в возрасте за 65 лет, который продемонстрировал, к чему может привести банальный гипертонический криз, который часто бывает у пациентов данной возрастной группы. В случае с моими пациентами все закончилось хорошо, но временные рамки и психологические затраты были несопоставимы по сравнению с предыдущей группой.





– Появились ли сегодня какие-то принципиально новые методики пластических операций?

– В сравнении с операциями, которые мы выполняли 10-20 лет назад, принципиальных изменений не случилось. Сейчас, так же как и тогда, нам всем очевидно, что более выраженный и продолжительный эффект получался от работы на более глубоких структурах. По этой причине опытные пластические хирурги, безусловно, выходят на слой SMAS и непосредственно работают с ним.

Конечно, есть различные варианты выкройки и резекции данного анатомического образования. Я, например, проработав 15 лет и проанализировав различные методики, тоже выработала свою концепцию выкройки тканей, которая является наиболее эффективной. При этом она целиком и полностью сохраняет индивидуальные черты лица моего пациента и не делает внешний вид неестественным. Я просто возвращаю ткани на их прежние места. Это оправдано тем, что организм функционирует так же, как был сформирован изначально. Это позволяет избежать выраженных отеков и неестественных контуров. При этом разрезы располагаются или в волосах (пациента перед операцией не бреют), или в области предушной и заушной складки и за козелком. Спустя год ни один человек не заметит шрамов.

– К чему нужно быть готовой, если женщина решилась на операцию?

Посвятить себе 1-2 недели. Первые 7 дней вы будете находиться в повязке на голове, которую невозможно будет снимать самостоятельно, это сделаю я только через неделю, одновременно вымыв вам голову и сняв швы с век.

Еще неделю могут сохраняться синяки и отеки, и на этом этапе лучше не планировать важных встреч.

К третьей неделе будут сняты все швы, вы полноценно восстановите свою социальную активность.

Скорость и легкость реабилитации будут очень сильно зависеть от того, с каким лицом вы подошли к данному этапу своей жизни. Кожа может быть ухоженная, эластичная, увлажненная, со здоровым румянцем и правильной сосудистой реакцией. Или же она может быть пастозная, с широкими порами, воспалительными элементами и цианотичным оттенком и т.д.

Также очень важно четко выполнять рекомендации своего хирурга, регулярно проходить осмотры и, начиная со второй недели, проходить реабилитацию у косметолога. В целом результат виден на 3-4 неделе после операции, но окончательно лицо стабилизируется примерно через шесть месяцев.

– Есть ли какие-то ограничения после операции? Например, нельзя делать массаж или что-то подобное?

Прооперированное лицо не имеет никаких ограничений. Наоборот, очень хорошо, если пациент не будет думать, что теперь можно лицом не заниматься. Я рекомендую регулярно посещать косметолога, массажиста и использовать домашний уход. Все это поможет поддержать эффект операции на долгие годы.

– Есть расхожее мнение, что стоит сделать одну подтяжку, как дальше женщина будет делать операции снова и снова. И действительно, нередко мы видим на телеэкранах известных дам, которые практически полностью изменили свою внешность. Но является ли это закономерностью или это просто частный случай конкретной женщины?

Действительно, считается, что пластическая хирургия "затягивает", в результате люди становятся неузнаваемыми. Тут очевидно, что пластика лица – история конечная: вы делаете одномоментно подтяжку лица, шеи и коррекцию век, на этом операции заканчиваются. В лучшем случае понадобится повторить верхнюю блефаропластику примерно через семь лет, а круговую – через 15-20 лет. Неестественный внешний вид, меняющий внешность до неузнаваемости, как правило, – следствие неуправляемой косметологии. В попытке избежать пластической операции пациенты решают вопрос растянутой кожи избыточными инъекциями филлеров, что и приводит к нарушению индивидуальных черт лица.





Очень важно встретить на своем пути хороших специалистов, которые профессионально пропишут "дорожную карту вашей молодости" и четко обозначат, с чем поможет косметология, а когда без хирурга уже не обойтись. По этой причине максимально продуктивны команды хирургов и косметологов, где нет страха потери пациента, а есть общая цель – качественный и долгосрочный результат.

– И последний вопрос больше философский – что такое женская красота?

Хочется процитировать строки стихотворения:

"Я – женщина, и значит я прекрасна

С младенчества до старости седой".

Женская красота – это не количество швов за ушами и миллилитров гиалуроновой кислоты. Важно помнить, что это гораздо больше.