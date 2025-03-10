Что разрушает наши ногти

В вопросах здоровья, как и в вопросах красоты, мелочей не бывает. Даже Пушкин писал: "Быть можно дельным человеком И думать о красе ногтей". Что ж, предлагаем задуматься о этой самой красе и нам, а для этого надо выяснить, что же оказывает на ногти наибольшее влияние.

Грибок

Онихомикоз – одно из самых распространенных заболеваний ногтей. Чаще грибок поражает ноги, но бывает и на руках. На ногте появляются белые пятна и полоски, он меняет цвет, становится беловато-серым или желтым, начинает отставать от ложа. Прилегающая к ногтю кожа зудит, мучает ощущение жжения, потом кожа начинает мокнуть. Чаще всего источником грибка становятся маникюрные инструменты (если их не стерилизуют), а также общественные бани и бассейны. Лечение состоит в применении местных средств, в том числе специальных лаков, мазей и капель. Сильно пострадавший ноготь врач может удалить, чтобы на его месте вырос здоровый.

Привычка грызть ногти

На научном языке это называется онихофагия, то есть навязчивое состояние, когда человек обкусывает ногти и кожу вокруг них. Обычно такие люди отличаются тревожностью, эмоциональны, часто желанием кусать ногти отличаются дети, которые не умеют давать иной выход негативным эмоциям. В итоге ногти становятся ломкими, на них появляются бугорки и неровности, постоянное травмирование чревато инфицированием. Одного лечения ногтевой пластины потом недостаточно, надо работать с психоэмоциональным состоянием человека, искать причины такого травмирующего поведения.

Курение



Об этой вредной привычке стоит сказать отдельно. Никотин приводит к замедлению обмена веществ, кровообращение в капиллярах ухудшается, ногти получают меньше питательных веществ и хуже растут. Кроме того, приобретают желтоватый оттенок.



Дефицит витаминов и минералов

В первую очередь это приводит к повышенной ломкости ногтей. Что нужно принимать? Купите поливитамины, куда входят витамины группы В, С, D, Е, а также минеральный комплекс с содержанием кальция, железа, цинка, меди, селена, фосфора. Обязательно включите в рацион белок, он совершенно необходим для здоровья ногтей. Можно есть больше продуктов, которые готовятся с использованием желатина.

Домашняя работа без хозяйственных перчаток

Если вы не надеваете перчатки, когда убираете, моете посуду, стираете, то страдает не только кожа рук, но и ногти. В воде они расширяются, потом снова сужаются. Это само по себе плохо для здоровья ногтевой пластины. Свое пагубное действие на ноготь оказывает и бытовая химия: те вещества, которые удаляют жир, могут вызывать воспаления в области ногтей и сушат их.

Избавление от кутикулы

Обрезать кутикулу или нет? Мода менялась, а вот убеждения дерматологов оставались прежними: обрезать кутикулу во время маникюра не надо, ведь она защищает область роста ногтя. Под кутикулой расположена очень нежная зона, которая называется эпонихий. Лучше не удалять кожу, а ухаживать, в первую очередь увлажнять. Если же без удаления не обойтись, то делать это надо только стерильными инструментами.

Неправильное снятие лака



Покрытие на ногте по тем или иным причинам повредилось. Что мы делаем? Подцепляем лак и... сдираем его. Делать этого ни в коем случае нельзя, особенно если у вас маникюр с гель-лаком. Вы можете просто "убить" ноготь: он состоит из нескольких слоев, а база, которую предварительно наносит мастер, глубоко проникает в поверхностные части. Сдирая гель-лак, вы сдираете базу, и ноготь становится ломким, более уязвимым перед инфекциями. Но не стоит соскабливать и обычный лак, это тоже травмирует ногти. В крайнем случае аккуратно спилите поврежденный участок, увлажните ногти маслом для кутикулы и запишитесь к мастеру на профессиональное снятие.



Слишком долгое ношение гель-лака

Те, кто хотя бы раз делали маникюр с гель-лаком, знают, что это процедура агрессивная, которая заметно ослабляет собственные ногти. Им нужно давать время на восстановление. Специалисты советуют чередовать: шесть месяцев с маникюром – три месяца на восстановление ногтей. За это время отрастет новая пластина, более крепкая и здоровая. Чтобы помочь ногтям, купите специальные восстанавливающие средства, в их состав обычно входят компоненты яичного белка и кальций. Но внимательно читайте состав: в укрепляющих средствах не должно быть формальдегида и формалина. А вот полировать ногти в этот переходный период (да и в другое время тоже) желательно пореже.

Неправильная стрижка ногтей

Казалось бы, что тут можно сделать неправильно? Главная ошибка – стричь сухие ногти. Перед процедурой их лучше распарить, особенно если речь идет о ногтях на ногах. И не срезайте ноготь под корень, оставляйте не меньше 1 мм.