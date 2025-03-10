Что разрушает наши ногти

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Вредные привычки, гель-лак или авитаминоз: что опаснее для красоты маникюра?

В вопросах здоровья, как и в вопросах красоты, мелочей не бывает. Даже Пушкин писал: "Быть можно дельным человеком И думать о красе ногтей". Что ж, предлагаем задуматься о этой самой красе и нам, а для этого надо выяснить, что же оказывает на ногти наибольшее влияние. 

Грибок

Онихомикоз – одно из самых распространенных заболеваний ногтей. Чаще грибок поражает ноги, но бывает и на руках. На ногте появляются белые пятна и полоски, он меняет цвет, становится беловато-серым или желтым, начинает отставать от ложа. Прилегающая к ногтю кожа зудит, мучает ощущение жжения, потом кожа начинает мокнуть. Чаще всего источником грибка становятся маникюрные инструменты (если их не стерилизуют), а также общественные бани и бассейны. Лечение состоит в применении местных средств, в том числе специальных лаков, мазей и капель. Сильно пострадавший ноготь врач может удалить, чтобы на его месте вырос здоровый. 

Привычка грызть ногти

На научном языке это называется онихофагия, то есть навязчивое состояние, когда человек обкусывает ногти и кожу вокруг них. Обычно такие люди отличаются тревожностью, эмоциональны, часто желанием кусать ногти отличаются дети, которые не умеют давать иной выход негативным эмоциям. В итоге ногти становятся ломкими, на них появляются бугорки и неровности, постоянное травмирование чревато инфицированием. Одного лечения ногтевой пластины потом недостаточно, надо работать с психоэмоциональным состоянием человека, искать причины такого травмирующего поведения. 

Курение

Фото: freepik.com
Об этой вредной привычке стоит сказать отдельно. Никотин приводит к замедлению обмена веществ, кровообращение в капиллярах ухудшается, ногти получают меньше питательных веществ и хуже растут. Кроме того, приобретают желтоватый оттенок. 

Дефицит витаминов и минералов

В первую очередь это приводит к повышенной ломкости ногтей. Что нужно принимать? Купите поливитамины, куда входят витамины группы В, С, D, Е, а также минеральный комплекс с содержанием кальция, железа, цинка, меди, селена, фосфора. Обязательно включите в рацион белок, он совершенно необходим для здоровья ногтей. Можно есть больше продуктов, которые готовятся с использованием желатина. 

Домашняя работа без хозяйственных перчаток

Если вы не надеваете перчатки, когда убираете, моете посуду, стираете, то страдает не только кожа рук, но и ногти. В воде они расширяются, потом снова сужаются. Это само по себе плохо для здоровья ногтевой пластины. Свое пагубное действие на ноготь оказывает и бытовая химия: те вещества, которые удаляют жир, могут вызывать воспаления в области ногтей и сушат их. 

Избавление от кутикулы

Обрезать кутикулу или нет? Мода менялась, а вот убеждения дерматологов оставались прежними: обрезать кутикулу во время маникюра не надо, ведь она защищает область роста ногтя. Под кутикулой расположена очень нежная зона, которая называется эпонихий. Лучше не удалять кожу, а ухаживать, в первую очередь увлажнять. Если же без удаления не обойтись, то делать это надо только стерильными инструментами. 

Неправильное снятие лака

Фото: freepik.com
Покрытие на ногте по тем или иным причинам повредилось. Что мы делаем? Подцепляем лак и... сдираем его. Делать этого ни в коем случае нельзя, особенно если у вас маникюр с гель-лаком. Вы можете просто "убить" ноготь: он состоит из нескольких слоев, а база, которую предварительно наносит мастер, глубоко проникает в поверхностные части. Сдирая гель-лак, вы сдираете базу, и ноготь становится ломким, более уязвимым перед инфекциями. Но не стоит соскабливать и обычный лак, это тоже травмирует ногти. В крайнем случае аккуратно спилите поврежденный участок, увлажните ногти маслом для кутикулы и запишитесь к мастеру на профессиональное снятие. 

Слишком долгое ношение гель-лака

Те, кто хотя бы раз делали маникюр с гель-лаком, знают, что это процедура агрессивная, которая заметно ослабляет собственные ногти. Им нужно давать время на восстановление. Специалисты советуют чередовать: шесть месяцев с маникюром – три месяца на восстановление ногтей. За это время отрастет новая пластина, более крепкая и здоровая. Чтобы помочь ногтям, купите специальные восстанавливающие средства, в их состав обычно входят компоненты яичного белка и кальций. Но внимательно читайте состав: в укрепляющих средствах не должно быть формальдегида и формалина. А вот полировать ногти в этот переходный период (да и в другое время тоже) желательно пореже. 

Неправильная стрижка ногтей

Казалось бы, что тут можно сделать неправильно? Главная ошибка – стричь сухие ногти. Перед процедурой их лучше распарить, особенно если речь идет о ногтях на ногах. И не срезайте ноготь под корень, оставляйте не меньше 1 мм.

Елена Минушкина

Редактор раздела «Здоровье»

 

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