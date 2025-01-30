Боль может быть тупой, острой, пульсирующей, интенсивной, и независимо от характера ее проявления пациент испытывает серьезный дискомфорт. Хочется быстрее избавиться от изнурительного и мучительного болевого синдрома. Иногда врачи в рамках симптоматического лечения назначают "Парацетамол". Это эффективный, но при этом относительно безопасный препарат. После него практически не бывает побочных явлений. Не наблюдается эффекта привыкания: даже если пить его регулярно, он будет точечно и адресно блокировать любую боль: головную, мышечную, зубную.

Относительная безопасность не говорит о безопасности полной. Нужно учитывать рекомендации, представленные в инструкции, и другие нюансы, о которых напоминают врачи. Об этом мы сейчас и поговорим: чем можно и чем нельзя запивать "Парацетамол", с какими лекарствами он сочетается, а с какими нет?





Опасность "Парацетамола"

Препарат хорошо справляется с болью, лихорадкой, мышечными спазмами, блокирует циклооксигеназу I и II. То есть оказывает точечное воздействие на нервную систему, поэтому в той или иной степени наблюдается облегчение и улучшение самочувствия.

Безопасность состава обуславливает широту применения. При признаках простуды и ОРВИ лекарство нередко назначают даже беременным женщинам. Не запрещено давать его детям старше 12 лет. Препарат продает каждая аптека, нет никакого дефицита.

Но существует одно "но". "Парацетамол" влияет на клетки печени. Оказывает токсическое действие, из-за которого клетки разрушаются. Если функция печени не нарушена, орган способен к саморегенерации. Печень сама себя восстановит в течение короткого времени. Но если есть патологии, то орган может пострадать. Возможны случаи наступления коматозного состояния, если функция печени будет угнетена на фоне передозировки препарата.

Клинически отмечено и угнетение функций щитовидной железы. Пациенты с уже установленными эндокринологическими диагнозами должны быть внимательны к своему здоровью. Лучше принимать препарат только по назначению врача и при наличии свежих результатов диагностики (сроком не более 6 месяцев).





Рекомендации по приему препарата

Вышесказанное означает, что не стоит принимать жаропонижающее в период высокой нагрузки на печень. В том числе если человек употребил алкоголь или установлен какой-либо диагноз гепатологического профиля.

Другие рекомендации по приему "Парацетамола":

запивание лекарства – только простой чистой водой (негазированной);

запрещено запивать препарат кофе и кофеинсодержащими напитками, пить их одновременно (в один прием пищи) – это увеличивает нагрузку на печень;

интервал между приемами таблеток "Парацетамола" – не менее 6 часов;

при нарушении функции дыхания следует принимать препарат в период купирования острых симптомов (в том числе при астме);

в период беременности принимать препарат можно, только в обязательном порядке следует посетить врача (при нарушении функции печени специалисты стараются не назначать препарат и выбирают более щадящий режим лечения).





Так как препарат является негормональным, нет никаких ограничений в плане совместного применения с гормональными препаратами. И еще это ненаркотическое средство. В минимальной степени оказывается влияние на внимательность, память и другие когнитивные функции мозга. Поэтому допускается прием "Парацетамола" теми, кто планирует садиться за руль, выполнять рабочие обязанности. Это не отменяет пристального внимания к своему здоровью. В случае появления побочных явлений следует прекратить прием "Парацетамола" и обратиться к профильному врачу за консультацией.