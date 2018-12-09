Первая помощь при алкогольном отравлении

Уже небольшое количество алкогольных напитков влияет как токсины на ЦНС. Можно немного выпивать несколько дней, и это приведет к алкогольному отравлению: лечение в домашних условиях сложное, надо уметь оказывать первую помощь. Отравление протекает в 3-х формах – легкой, средней, тяжелой. Причем к тяжелой интоксикации можно прийти за несколько дней, постепенно отравляя организм токсинами опьяняющих напитков.

Интоксикация спиртными напитками в легкой степени обезвреживается функциями печени, и не оставляет в организме тяжелых последствий. Если же количество выпитого превысило возможности печени, токсины поступают в мозг, нарушают его деятельность. Внешнее проявление сначала выражается в достаточно приятной эйфории, однако, затем мутнеет сознание, нарушается координация.

Отравление алкоголем после новогодних праздников

Длительные праздники грозят затяжными ежедневными застольями если не у себя дома, то в гостях, и все это сопровождается обильным распитием спиртного разных сортов и видов. Хорошо, если такие праздники не закончатся алкогольным отравлением, и человек будет просто ощущать состояние после запоя. Однако, вполне возможно, отравление алкоголем после Нового года 2019, потому что его встреча будет длиться долгими каникулами.

Бытовое алкогольное отравление после праздников вызывается большим количеством выпитого в течение нескольких дней подряд. Из-за длительной выпивки ухудшается общее самочувствие. Это случается на одном застолье, или в результате нескольких дней пьянства, из-за смешивания разного спиртного.

Симптомы

Отравление проявляется сразу же после большого объема выпитого – начинается рвота, случается потеря сознания. Может проявиться на следующее утро в виде абстинентного синдрома. Такие состояния лечить надо практически одинаково.

Разница между ними в том, что острое отравление алкоголем сопровождается действием на желудок и мозг чистого этанола, тогда как утреннее похмельное состояние провоцируется остатками разложения спирта – ацетальдегидами.

Тяжелая интоксикация выражается симптомами:

потерей кожной чувствительности;

потерей восприятия реальности;

ослаблением рефлексов.

Тяжелое отравление приводит к остановке сердечного ритма, дыхательного рефлекса, вводит человека в глубокую кому. Другие стадии интоксикации имеют менее выраженные симптомы.

рвота кровью: причины

Если интоксикация вызывает рвоту кровью, это говорит о появлении внутреннего кровотечения.

Оно проявляется признаками:

легким подташниванием;

ознобом;

сухостью во рту;

общей слабостью.

Сильное кровотечение говорит о поражении слизистой желудка перерабатываемой массой разнообразной пищи, которой закусывалось возлияние спиртного, и самим спиртом, обжигающим слизистую. Если человека рвет желтым, значит, алкоголем поражена печень.

Внешность заболевшего человека резко меняется: кожа бледнеет, весь человек потеет, его голос сипнет. Если кровотечение затрагивает ЖКТ, начинается понос черного цвета. Кровотечение самим остановить нельзя. Здесь требуется вмешательство медиков.

Лечение алкогольного отравления в домашних условиях

Когда состояние не грозит жизни, то алкогольное отравление лечат в домашних условиях. Надо спровоцировать рвоту для полного опустошения желудка. Промывание удаляет остаточные спиртовые элементы. Промывание желудка производят слабым раствором марганцовки розового цвета.

После надо, чтобы человек выпил энтеросорбенты и средства обволакивающего действия, чтобы очистить кишечник от остатков спиртового разложения.

Если после промывания рвота не останавливается, надо:

облить голову пострадавшего прохладной водой;

дать выпить раствор Регидрона;

исключить еду и питье, чтобы пищеварение полностью пришло в норму.

Промывают желудок с использованием Регидрона, аналогов – Гидровита, Цитраглюкосолана. Раствор для промывания делают сами: на 1 л воды взять ½ ч. л. соли, ½ ч. л. соды, 4 ст. л. сахара.

Лечение алкогольного отравления со рвотой в домашних условиях после запоя производится энтеросорбентами. Они работают только в выводящих отделах кишечника, связывают поверхностью частицы спиртового распада, выводят их из кишечника.

Это такие препараты:

Энтеросгель , на нем делают раствор для промывания. После надо дать выпить еще 40-50 г этого лекарства в стакане воды. Утром надо дать выпить еще 15-30 г препарата со стаканом воды;

, на нем делают раствор для промывания. После надо дать выпить еще 40-50 г этого лекарства в стакане воды. Утром надо дать выпить еще 15-30 г препарата со стаканом воды; порошок Полисорб МП рекомендуется давать по 1 ст. л. на ½ ст. воды, на ночь и с утра. Интоксикацию средней тяжести снимет 5-кратный прием Полисорба МП;

рекомендуется давать по 1 ст. л. на ½ ст. воды, на ночь и с утра. Интоксикацию средней тяжести снимет 5-кратный прием Полисорба МП; Смекта – препарат сорбирующего и обволакивающего свойства. Он принимается как профилактика похмелья: 2 пакета на ночь, 1 пакет – с утра;

– препарат сорбирующего и обволакивающего свойства. Он принимается как профилактика похмелья: 2 пакета на ночь, 1 пакет – с утра; Фильтрум удаляет из кишечника остатки алкогольного распада, восстанавливает микрофлору. Прием 3-4 раза в день по 1-3 таблетки в зависимости от объема выпитого и от массы тела человека.

С активированным углем, учитывая его сорбционные свойства, производят промывание желудка, затем его надо однократно выпить внутрь по стандарту: 1 таб. на 10 кг веса человека. Для эффективного действия таблетки надо растолочь до порошка, высыпать в стакан воды. Порошок не растворяется, эту смесь так и надо пить.

Капельница при алкогольной интоксикации на дому

При вызове врача домой, или если есть знакомые медсестры, имеющие опыт лечения от запойного похмелья, дом ставят отравившемуся человеку капельницу.

Примерно в составе вводимого раствора:

аптечный флакон физраствора, Дисоля, Гемодеза;

в него вводится 5% или 10% р-р глюкозы – 5 ампул по 10 мл;

вводится 5% р-р аскорбинки – 3 ампулы по 1 мл.

Можно дополнительно ввести в капельницу витамины, никотинку, магнезию, хлорид калия. В конце медсестра подкалывает в систему Панангин, сердечные средства по назначению врача. Общий объем капельницы – 400-500 мл.

Капельница ставится для вывода из организма остатков спиртового распада, подключает почки к этому действию. С такой же целью врач назначает диуретики, но лучший вариант – обильное питье воды, травяных настоев.

Что пить при отравлении алкоголем

При отравлении алкоголем надо обязательно пить сорбенты. Это лекарства Полисорб, который разводится 1 ст. л. на ½ ст. воды; Смекта, однократно 3 пакетика на 1 ст. воды; Энтеросгель, 50 г на 1 ст. воды. Эти препараты можно приобрести заранее, до праздников, если в семье есть человек, способный безмерно напиться, и его потом придется лечить.

Такие средства снимают симптомы интоксикации у человека, но во многом помогут и народные рецепты, чаи, настои, которые надо пить вместо воды, с которыми можно делать промывание желудка и клизмы.

Важный момент: если при отравлении открывается понос, его останавливать нельзя. Здесь следует пить препараты, восстанавливающие микрофлору – Аципол, Линекс.

Что делать при отравлении алкоголем в домашних условиях наутро? Утренние головные боли бывают очень сильными. Боль терпеть нельзя, надо обязательно выпить анальгетики или препараты с Ибупрофеном. Простой Аспирин здесь не поможет.

Фитотерапия

Часто люди пользуются рецептами фитотерапевтов, и стараются выводить человека из похмельного состояния средствами на лекарственных травах.

Хорошо помогут:

горячий чай с сахаром и лимонным соком;

крепкий отвар из ягод шиповника;

снимет тошноту подслащенный мятный чай;

тонизирует коктейль: сок 1 апельсина, ч. л. меда, 1 сырой желток;

снимет подташнивание черный чай с добавкой имбиря, меда;

восстановит состояние коктейль: 1 ст. томатного сока, 1 сырое яйцо, 10 капель 6%-ного уксуса.

Здесь следует учитывать, что черный чай и кофе неприменимы для человека, у которого в анамнезе есть сердечные заболевания.

Есть немало рецептов, выводящих человека из состояния похмелья без таблеток:

Раствор воды с медом. На 1 л кипяченой воды взять 2 ст. л. меда, хорошо размешать. Пить по несколько глотков в течение дня.

Настой пижмы с ромашкой. Способ приготовления: 50 г сушеной пижмы заварить ½ л кипятка, добавить 20 г цветов ромашки. Настаивать в тепле до естественного остывания. Процедить. Пить с едой, объем рассчитывается 1 ст. л. на 10 кг массы тела человека.

Раствор аммиака. На 200 мл воды накапать 10 капель нашатыря. Пить по 1-2 маленьких глотка каждые ½ часа.

Настой мелиссы. Способ приготовления: 1 ч. л. сушеной травы залить 250 мл кипятка, тепло укрыть, дать настояться до естественного остывания. Пить вместо чая.

Свежеотжатый сок цитрусовых. Быстро избавляет организм от сивушных токсинов.

Наутро после попойки надо дать организму отдых. Алкогольную интоксикацию не рекомендуется переносить на ногах. Если ощущается общая слабость, надо лежать в постели, пока не появятся силы. Пить много воды, отваров лекарственных трав.

Препараты для снятия алкогольной интоксикации

Утром после чрезмерного приема алкоголя абстинентный синдром хорошо снимут:

таблетка Аспирина, Парацетамола или Цитрамона;

обильное питье минералки, травяных настоев, зеленого чая, кисломолочных продуктов;

применение испытанного средства – рассола от квашеной капусты или соленых огурцов, только не маринованных.

Из лекарственных средств помогут проверенные временем:

Биотредин;

Лимонтар;

Алка-зельтцер.

Одновременно потребуется восстановить микрофлору кишечника, пораженную элементами спиртового распада.

Для этого надо пить пробиотики:

Лактобактерин;

Линекс;

Энтерол;

Бактисубтил.

Существенно облегчит состояние похмелья освобождение кишечника. Следует выпить слабительные средства мягкого действия из аптечных препаратов, поставить клизму на лекарственных травах, выпить слабительные отвары трав. Это удаляет из кишечника оставшиеся токсины, существенно облегчает общее состояние человека.

Народные методы лечения

Лечится алкогольное отравление с использованием народных методов. Принятое понятие «опохмелиться» пивом или водкой может ухудшить самочувствие отравившегося. Помогут минеральная вода без газа, кисломолочные продукты, молоко.

Не следует использовать лимонады с красителями, консервантами – они только добавят в пораженный желудок токсинов, ухудшат самочувствие, могут вызвать рвоту.

Если случается отравление алкоголем, что делать в домашних условиях, подскажут народные средства. С утра народные целители рекомендуют выпить 3 таблетки Аллохола, 5 таблеток Активированного угля. Сорбенты свяжут токсические вещества, выведут их с калом через прямую кишку. Они облегчат самочувствие, снимут дискомфортные ощущения.

Положительно влияет и Аскорбиновая кислота, она восстанавливает работоспособность человека.

Для выведения продуктов разложения спирта надо пить больше жидкости, чтобы исключить обезвоживание. Это должна быть чистая вода, несладкий отвар сухофруктов, натуральные свежеотжатые соки цитрусовых. Если нет рвотных позывов, рекомендуется пить крепко заваренный сладкий черный чай, зеленый чай.

При диарее хорошо помогают успокоить слизистую кишечника настои лекарственных растений с вяжущим действием:

черника;

шиповник;

зверобой;

листья черной смородины;

свежеотжатый тыквенный сок.

Если позволяет самочувствие, человеку можно постоять под душем. Старое народное средство – сходить в баню, где токсины быстро выходят через кожные поры.

Первая помощь – чем можно помочь самостоятельно

Сами дома лечат человека от легкого и среднего отравления. Для этого важно избавить организм пострадавшего человека от оставшихся спиртовых элементов, вывести их из кишечника. Если случается отравление алкоголем, что надо делать в домашних условиях, какими мерами первой помощи лечить пострадавшего?

Важная мера – промывается желудок. Никакие лекарственные препараты пить нельзя, чтобы не ухудшить самочувствие пострадавшего.

Для промывания надо, чтобы отравившийся человек выпил 300-500 мл воды. Переполнение желудка вызывает рвоту, освобождает его от всего содержимого. Посредством рвоты организм исторгает из желудка вместе со съеденными продуктами те вещества, которые вызвали отравление. Промывание надо проводить, пока не пойдет чистая вода.

Важный момент: если человек теряет сознание, опасно силой вливать в него воду. Здесь придется сначала привести его в чувство: дать понюхать нашатырь, переворачивать человека с бока на бок, избавить его от тесной одежды. Помогает интенсивный массаж ушных раковин, сбрызгивание водой, накладывание мокрой салфетки на лоб. Только если человек приходит в себя, можно начинать промывание желудка.

Как остановить рвоту после алкогольного отравления

Когда рвота остается после полного промывания, ее можно остановить простыми способами:

подержать на затылке лед в полотенце;

дать человеку лекарство, останавливающее рвотные позывы – Церукал, Метоклопрамид.

Такие меры останавливают рвотные позывы. Тогда надо начинать восстановление баланса жидкости. С рвотой и диареей из организма выходит большой объем жидкости. Его следует восстановить, потому что обезвоживание опасно для жизни.

Надо давать пострадавшему пить с небольшими перерывами, понемногу, любую жидкость – минералку, воду с добавлением отжатого сока лимона. Восстанавливают жидкостное равновесие аптечные препараты – Регидрон, Гидровит.

Что можно есть после алкогольного отравления

Диета после отравления алкоголем резко сокращает количество продуктов, допустимых в рацион пострадавшего. При интоксикации страдает печень, выбор продуктов должен учитывать состояние всего ЖКТ. Что делать в домашних условиях, чтобы вывести человека из запоя – это перевести его на щадящую диету.

Восстановит пищеварение щадящая диета, учитывающая имеющиеся заболевания, помимо интоксикации. Общие правила составления рациона для больных после алкогольного отравления требуют приготовления пищи на пару, тушением, запеканием. Категорически исключаются жареная, жирная пища, чтобы не отягощать состояние печени, ускорить восстановление всех функций ЖКТ.

Блюда должны быть разнообразными. Надо проследить за нормальным содержанием белков и углеводов, полным исключением жиров. Есть надо 5 раз в день, порции маленького объема. Пища должна быть теплой – не горячей и не холодной, чтобы не раздражать слизистые оболочки пищевода, желудка.

Надо много пить, не менее 2,5 л жидкости за день. Вода выводит токсины, и печень восстанавливает свои функции.

Пополнить рацион печеными, вареными овощами, блюда из них богаты микроэлементами, восстанавливающими функции ЖКТ. В салатах из вареных овощей, отварного мяса исключить майонез. Заправкой может служить растительное масло, сметана небольшой жирности.

Рацион на 3 дня:

В первый день можно есть минимальное количество блюд. А лучше поголодать, дать желудку и печени полный отдых. Еду заменить обильным разнообразным питьем – водой, чаями на лекарственных травах, рисовым отваром, ягодными морсами. Второй день желательно начать с завтрака слабосоленой рисовой кашей. В обед можно добавить немного отварного перекрученного на мясорубке куриного филе, кисель, желе. На третий день в рацион включаются нежирная рыба, паровые котлеты, фрикадельки, отваренные на воде. Добавить можно творожную запеканку, паровой омлет, мясное суфле.

Отказ от щадящей диеты допускается, когда человек чувствует исчезновение симптомов интоксикации. Слизистая желудка к тому времени восстанавливается, не раздражается от жесткой пищи. Быстро переходить на общий стол не рекомендуется, надо постепенно вводить привычные в питании блюда, постоянно прислушиваясь, как отреагирует на них желудок. Через сколько пройдет отравление, сказать сложно. Известно, что выздоровление после алкогольной интоксикации длится долго.