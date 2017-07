Семь секретов удачного перелета

Для многих людей путешествие на самолете — это стресс. И дело не в аэрофобии: перед путешествием по воздуху, особенно если оно длится несколько часов, нужно предусмотреть столько важных нюансов!

Андрей Осинцев из сервиса «Связной Трэвел» поделился с нами семью секретами удачного полета.

123RF/Irina Schmidt

Как выбрать лучшее место

Удобное место в салоне — залог комфортного полета. Если вы планируете поспать, выбирайте местечко у окна: там есть куда облокотиться, а спешащие в туалет соседи не будут тревожить ваш покой.

Внимание: не выбирайте кресла перед аварийным выходом, у них не откидываются спинки! То же самое относится к ряду в самом конце салона. Этот ряд неудобен еще и тем, что около него постоянно выстраивается очередь в туалет. Имейте в виду, что многие авиакомпании предлагают приобрести место у окна или просто выбрать место в салоне заранее. Эта услуга платная, и вам, возможно, придется доплатить какую-то сумму помимо цены за билет. Но если перелет предстоит длительный (более 3,5-4 часов), то сумма за более удобное место вряд ли покажется вам большой.

Если боитесь летать, то вам способна помочь дыхательная гимнастика: делайте глубокие вдохи и думайте о том, что ежедневно десятки тысяч самолетов по всему миру благополучно взлетают и приземляются. Но если боязнь летать доходит до паники, то можно постараться привести себя в норму с помощью успокоительного или легкого снотворного (но предварительно обязательно посоветуйтесь со своим врачом!).

Чудесный лайфхак для тех, кто летает вдвоем: при регистрации онлайн выбирайте не два места рядом, а одно место у окна и одно у прохода (например, 17А и 17С). Случается, что самолет оказывается заполнен не до конца — тогда место посередине никому не отдадут и в вашем распоряжении будет целый ряд. А в случае, если лайфхак не сработает, можно будет попробовать договориться с соседями.

Кстати, не обольщайтесь привлекательностью мест в первом ряду или у перегородки: нередко их бронируют мамы с грудными или маленькими детьми — один из самых страшных кошмаров пассажира.

Как взлететь без проблем

У некоторых пассажиров во время взлета начинаются неприятные ощущения — от банального закладывания ушей до тошноты. Вот несколько простых советов, как справиться с капризами организма во время взлета.

Существует несколько способов побороть заложенность в ушах. Первый — сосите леденец или жуйте жвачку: это нормализует давление в ушах. Второй — периодически двигайте челюстью вверх-вниз. Выглядит забавно, но — действует! А вот зажимать уши руками не рекомендуем: вам может стать еще хуже.

Если вас при взлете тошнит, старайтесь не летать на полный желудок. И уж тем более не пейте слишком много алкоголя перед посадкой! Если вы думаете, что организм снова взбунтуется, перед следующим полетом купите в аптеке средства от тошноты и укачивания — они продаются без рецепта. Но если тошнит вашего ребенка, перед покупкой такого рода лекарства лучше посоветоваться с педиатром. Если у ребенка заложен нос, то обязательно возьмите с собой в самолет капли — летать с заложенным носом опасно.

Как поспать в самолете

Спать во время полета — вполне выполнимая задача. Чтобы отдыхать максимально комфортно, купите надувную П-образную подушку. Лучше это сделать заранее, а не в аэропорту, где она будет стоить в несколько раз дороже. Такая форма подушки позволит шее расслабиться, и уснуть вам будет легче.

Если вы спите чутко, то купите беруши, они продаются в обычных аптеках и помогут также в том случае, если в салоне окажутся шумные дети.

Расслабиться поможет и тканевая маска для глаз. На дальних перелетах она обычно входит в бортовой набор, как и удобные мягкие тапочки. Если вас ждет короткий перелет, но вы все равно планируете провести время с максимальным комфортом, то будет разумнее запастись маской и тапочками заранее.

Еще один совет: скачайте на смартфон или планшет успокаивающую музыку или тематическое приложение — например, бесплатное Nature Space, где собраны звуки природы в хорошем качестве. Это поможет настроиться на нужный лад и избежать лишнего стресса.

123RF/kasto

Если вы можете спокойно спать только после плотного обеда, не стесняйтесь попросить у бортпроводников дополнительную порцию — они наверняка принесут вам добавки, причем совершенно бесплатно (если вы, конечно, не летите лоукостом).

Как поспать в аэропорту и при пересадке

Если вам нужно переночевать в аэропорту, придерживайтесь нехитрых правил. Во-первых, на всякий случай держите с собой распечатанный билет на ваш самолет. В небольших аэропортах охрана может поинтересоваться у вас, на каком основании вы решили уснуть именно здесь. В международных хабах вероятность подобного допроса практически нулевая. В маленьких аэропортах по ночам могут отсутствовать открытые кафе и магазины, поэтому лучше заранее взять с собой какую-нибудь еду.

Если вы путешествуете в одиночку и боитесь, что, устроившись в аэропортовом кресле поудобнее, заснете и пропустите свой рейс, возьмите на заметку следующий лайфхак. Напишите на самоклеящемся стикере "Wake me up at 06:00 please" (в российском аэропорту — «Разбудите меня в 06:00, пожалуйста») и наклейте его рядом с собой. Шансы, что кто-нибудь вас растолкает, заметно вырастут! Но на всякий случай заведите еще и будильник на телефоне.

Чтобы во время сна ваши вещи не украли, положите их под голову или под ноги. Выберите место для сна прямо под камерой наблюдения, чтобы никто даже не осмелился лазить по вашим карманам и сумкам.

123RF/Olena Kachmar

Еще один важный момент: лучше одеться теплее и при необходимости снять с себя лишнюю кофту, чем мерзнуть под кондиционером. Положите несколько теплых и удобных вещей в ручную кладь — они пригодятся вам не только в аэропорту, но и во время полета, если вдруг будет холодно. Кроме того, если ваш багаж внезапно потеряется, у вас окажется с собой как минимум еще одна пара носков.

Если ночевка в аэропорту неизбежна, подготовьте гаджеты, которые скрасят ваше ожидание. Розетку вы, скорее всего, найдете без труда, но на всякий случай положите в ручную кладь внешний аккумулятор, чтобы избежать неприятных сюрпризов с севшей батареей.

Если вы летите через крупный аэропорт, то в нем обычно есть VIP-лаунжи — комнаты для отдыха, где можно отдохнуть, насладиться быстрым интернетом, перекусить бесплатными легкими закусками или даже принять душ и позаниматься спортом в фитнес-зале.

К сожалению, в большинстве аэропортов VIP­­-лаунжи доступны лишь пассажирам бизнес-класса. Но существует лайфхак, как можно бесплатно воспользоваться всеми благами такого помещения. Нужно купить дополнительный билет бизнес-класса на любой рейс, вылетающий из того аэропорта, где вам придется делать пересадку. Поскольку это бизнес-класс, то билет потом можно сдать с полным возвратом стоимости, а вы насладитесь VIP-лаунжем во время пересадки. Правда, тут есть и минус: деньги за возвращенный билет придут на ваш счет лишь через пару недель.

Самое простое и очевидное: когда стыковка ночная и очень долгая, можно попробовать переночевать в отеле, расположенном в аэропорту, или в гостинице недалеко от воздушной гавани, если позволяют визовый режим и бюджет.

Как вкусно поесть

Мало кто знает, что в ряде случаев еду на борту можно выбрать и заказать заранее. Специальное питание могут предложить в соответствии с религиозными убеждениями или состоянием здоровья пассажиров. Например, можно заказать кошерный или халяльный обед, обед с пониженным содержанием лактозы или жиров или веганское питание. Такое широкое бесплатное меню есть далеко не у всех авиакомпаний, и порой выбор нельзя сделать, если вы купили самый дешевый билет в эконом-классе. Впрочем, ряд авиаперевозчиков предлагает специальное питание за дополнительную плату. Но этим стоит озаботиться заранее и заказать особую еду в личном кабинете на сайте авиакомпании за 24-48 часов до вылета.

123RF/Dmitry Sergeev

К сожалению, у пассажиров последних рядов иногда не остается стандартного выбора «курица или мясо», потому что люди, сидящие впереди, быстро расхватывают то или иное блюдо. В этом еще один плюс спецпитания: оформив его заранее, вы сможете наслаждаться выбранным обедом. Более того, если вы выбрали спецпитание, то вас обслужат в первую очередь, даже когда вы сидите в хвосте самолета.

Как чувствовать себя бодрее после перелета

Даже короткие перелеты неблагоприятно действуют на организм. Дело в том, что воздух в самолете очень сухой из-за системы кондиционирования, и это может доставлять сильный дискомфорт. Возьмите с собой в салон глазные капли: они увлажнят слизистую, и у вас не будет ощущения песка в глазах. Это особенно важно, если вы носите линзы. В идеале во время долгих перелетов стоит отдать предпочтение очкам.

Если у вас сухая кожа лица или рук, возьмите в салон и увлажняющий крем (но не забудьте, что правила безопасности запрещают проносить на борт емкости больше 100 мл). И старайтесь во время полета пить побольше воды — жидкость поможет избавиться от чувства сухости на коже и слизистых. Важно: пейте именно воду, а не кофе или алкоголь — они наоборот обезвоживают!

Как адаптироваться к часовым поясам

Здесь правило простое: если вы прилетаете в пункт назначения утром — сон в самолете строго рекомендован, а если вечером — от сна лучше воздержаться. Можно запомнить и такое правило: восток-запад — не спать, запад-восток — спать. Чтобы уснуть было проще, можно принять лекарства, содержащие мелатонин.

А какие лайфхаки помогают вам?