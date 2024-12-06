Погода на январь 2026 в Москве и Московской области

С началом нового года обновляется не только календарь, но и погода. Январь традиционно считается одним из самых холодных и изменчивых месяцев в столичном регионе. В этот период природа часто удивляет неожиданными климатическими сюрпризами и перепадами температуры, которые могут помешать планам. Синоптики подготовили прогноз погоды на январь 2026 года и предлагают узнать, каким будет зимний месяц в Москве и Московской области.

Погода в Москве и Московской области в январе

В январе в российскую столицу приходит настоящая зима – с холодами и обильным снегом. Это достаточно контрастный месяц в отношении погоды. Снегопады могут часто сменяться оттепелями, а за ясными днями следуют продолжительные осадки. Несмотря на то, что январская погода отличается своей переменчивостью, в Москве начинается настоящий зимний туристический сезон. На этот месяц приходятся новогодние и рождественские каникулы и праздничные гуляния. Чтобы отдых прошел благополучно и доставил только положительные эмоции, следует учитывать в своих планах особенности зимнего месяца.

Январская погода преимущественно пасмурная и ветреная. Полностью солнечные дни – это достаточно редкое явление. Средняя температура в дневное время сохраняется на уровне -3…-4°C, а в ночное время холодает до -9°C. Месячная норма осадков составляет 45 мм. Скорость ветра удерживается в пределах 5-6 м/с, преимущественно южного или юго-восточного направления.

Сбор, анализ и хранение информации о погоде являются одними из важнейших задач метеорологических служб. На основании этих данных синоптикам удается составлять достаточно точные прогнозы, выявлять отклонения от нормы, прогнозировать климатические изменения на несколько месяцев вперед. Исторические данные помогают установить максимальные отклонения, которые наблюдались в течение предыдущих лет.

В различные годы в Москве в январе были зафиксированы такие температурные рекорды:

Самый теплый день – 11 января 2007 года. В этот день столбик термометра показывал +8,6°C.

По прогнозам синоптиков, январская погода 2026 года не принесет новых рекордов и климатических аномалий. Синоптики предполагают, что месяц будет немного теплее – в среднем потеплеет на 1-2°C. Впрочем, зимняя природа может преподносить неожиданные сюрпризы, поэтому стоит учитывать в своих планах только актуальную информацию от метеорологических служб.





Клео.ру предлагает разобраться, какая погода будет в Москве и Московской области в различные периоды января 2026 года.

Погода в Москве в начале января 2026

Первые дни января приходятся на череду новогодних праздников, которые нередко сопровождаются нестабильными погодными явлениями. Жителям и туристам стоит быть готовыми к порывистым ветрам, из-за которых температура будет ощущаться ниже фактических значений. Возможны как обильные снегопады, так и кратковременные просветления.

Средняя температура в начале месяца:

Днем : -2,5°C;

: -2,5°C; Ночью: -7,7°C;

Ориентировочный прогноз синоптиков по дням для первой половины января 2026 года представлен в таблице ниже. Это предварительные данные, которые могут корректироваться в зависимости от природных условий. При планировании важных дел и мероприятий под открытым небом необходимо учитывать актуальные прогнозы.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 -3 -5 Снег 2 +1 -3 Дождь 3 0 -9 Снег 4 -1 -6 5 -6 -12 6 -9 -13 Переменная облачность 7 -3 -8 Солнечно 8 -2 -8 Облачно, небольшой снег 9 -5 -9 10 -3 -5 11 -2 -7 12 -1 -8 13 0 -7 Дождь 14 0 -7 15 -1 -11 Солнечно 16 -5 -5

Первая половина января традиционно связана с праздничной атмосферой, однако погода может внести свои коррективы. Ожидается пасмурная погода с частыми осадками. Рекомендуется заранее подготовить теплую одежду, чтобы не замерзнуть во время прогулок по городу. Это поможет сохранить комфорт в период праздничных мероприятий.





Погода в Москве в конце января 2026

Во второй половине января длительность дня будет постепенно увеличиваться и достигнет примерно 8 часов к концу месяца. Однако эти изменения практически не повлияют на температуру воздуха. Более того, вторая половина месяца будет немного холоднее в дневное время. Количество осадков будет одинаковым в течение всего периода.

Средняя температура в конце месяца:

Днем : -4,5°C;

: -4,5°C; Ночью: -7,3°C;

Прогноз погоды на вторую половину января 2026 года для Москвы и Московской области приведен ниже. Отличия в погодных условиях будут незначительными по сравнению с началом месяца.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 -5 -5 Облачно, небольшой снег 18 -5 -6 Солнечно 19 -5 -4 20 -2 -8 21 -7 -10 22 -8 -9 23 -3 -7 Облачно, небольшой снег 24 -5 -9 25 -6 -11 26 -6 -8 27 -5 -8 Солнечно 28 -5 -8 29 -3 -6 Снег 30 -2 -6 31 0 -5 Дождь

Заключительная часть месяца будет немного холоднее по температуре, чем ее начало. В дневные часы похолодает примерно на 2°C, а ночью разница температур начнет даже немного сокращаться – потеплеет на 0,4°C. Как правило, третья декада января менее ветреная, поэтому погода будет ощущаться как более теплая.





Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра спрогнозировали погоду на январь 2026 года в Москве и Московской области. Климатические условия будут в пределах значений, типичных для этого периода. В середине месяца возможно кратковременное потепление, однако в целом погода сохранит традиционный зимний характер.