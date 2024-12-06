Погода на ноябрь 2025 в Москве и Московской области

Ноябрь является завершающим аккордом осеннего сезона в столичном регионе. Влияние зимы ощущается все сильнее: температура воздуха снижается, дожди сменяются первыми снегопадами, а длительность светового дня стремительно сокращается. Чтобы не оказаться врасплох застигнутыми непогодой, важно следить за прогнозами и учитывать характерные для этого периода особенности климата. Предлагаем узнать, какую погоду в Москве и Московской области ожидают синоптики на ноябрь 2025 года.

Погода в Москве и области в ноябре

Ноябрь является своеобразным мостиком между осенью и зимой. Это видно не только по датам календаря, но и по погодным условиям за окном. Для Москвы в этом месяце характерны постепенное похолодание, вплоть до отрицательных значений ночью, частые осадки и сокращение светового дня.

Средняя температура воздуха в течение ноября составляет +2°C днем, а в ночное время столбик термометра может опускаться ниже нулевой отметки – до -2…-3°C. Однако погода будет ощущаться намного холоднее за счет высокой влажности. Среднемесячная норма осадков составляет 52 мм. К концу месяца жители и гости российской столицы смогут увидеть первый снег.

Для точного прогнозирования синоптики тщательно собирают, анализируют и хранят данные о погоде за различные исторические периоды. На основании этих данных строятся климатические модели, выявляются закономерности, отклонения и аномалии. Так, за весь период метеорологических наблюдений в ноябре в Москве фиксировались такие температурные рекорды:

Самым теплым днем считается 6 ноября 2013 года. В этот момент столбик термометра показывал +16,2°C.

Самые низкие значения зафиксированы 26 ноября 1890 года. В этот день температура достигала -32,8°C.

Синоптики предполагают, что в 2025 году значительных отклонений от нормы не будет. Дневные и ночные температуры окажутся в пределах среднестатистических колебаний, характерных для осеннего месяца. Впрочем, следует помнить, что ноябрьская погода не отличается особой стабильностью и может очень сильно удивить. При планировании важных дел и мероприятий стоит учитывать актуальные предупреждения метеорологических служб.





Клео.ру предлагает узнать, какой будет погода в Москве и Московской области в различные периоды ноября 2025 года.

Погода в Москве на начало ноября 2025 года

Первая половина месяца сохранит черты поздней осени. Температура воздуха в этот период будет выше нулевой отметки. Однако, несмотря на положительные значения, высокая влажность и сильный осенний ветер будут усиливать ощущение холода.

Средние температуры в начале месяца:

Днем : +4,3°C.

: +4,3°C. Ночью: +0,7°C.

В таблице показан прогноз погоды на первую половину ноября. Следует учитывать, что данный прогноз является предварительным и может не учитывать некоторые климатические отклонения. В результате реальная погода может немного отличаться от прогнозируемой в определенные дни. Чтобы избежать нежелательных ситуаций, следует планировать дела только по самым актуальным данным, которые предоставляют синоптики ежедневно.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +6 +1 Осадки 2 +4 -2 Небольшая облачность 3 +4 0 Облачно 4 +5 +2 5 +6 -1 6 +4 0 Осадки 7 +6 +2 8 +6 +1 Облачно 9 +3 -1 10 +5 +2 11 +3 +2 12 +4 0 Небольшая облачность 13 +3 +2 14 +3 +1 Осадки 15 +3 +1 Небольшая облачность

В первой половине осеннего месяца погода обещает быть неустойчивой: нередки дожди, моросящие целыми днями, а также туманы, снижающие видимость на дорогах. Зонт или непромокаемая одежда станут обязательными спутниками на этот период.





Погода в Москве на конец ноября 2025 года

Вторая половина месяца станет преддверием зимы. Изменения в погоде становятся более явными и отчетливыми. Местами будет сложно определить, не взглянув на календарь, длится ли еще осень или уже началась зима. В последние дни осадки могут выпадать в виде мокрого снега, а затем и в виде сухого, с образованием наледи на тротуарах и дорогах.

Средние температуры в конце месяца:

Днем : -2°C.

: -2°C. Ночью: -5,2°C.

Ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде в Москве и Московской области в конце ноября 2025 года представлены в таблице. Стоит учитывать эту информацию, особенно при проведении мероприятий под открытым небом.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +1 -3 Небольшая облачность 17 -2 -5 18 -1 -7 Облачно 19 -2 -5 20 -7 -4 21 -2 -6 22 0 -2 23 +2 -3 Снег 24 -2 -5 Осадки 25 -3 -5 26 -3 -6 Облачно 27 -3 -7 Снег 28 -4 -8 Облачно 29 -3 -7 30 -1 -5 Снег

Во второй половине ноября световой день станет заметно короче, что вместе с холодом и снегом создаст зимнюю атмосферу. Для автомобилистов и пешеходов этот период связан с риском гололеда, поэтому важна повышенная осторожность. Средняя температура в этот период снизится на 6,3°C днем и на 5,9°C ночью.





Подведем итог

Синоптики определили, какой будет погода в Москве и Московской области в ноябре 2025 года. Эксперты предполагают, что температуры будут в пределах средних значений. Экстремальное похолодание или жара маловероятны. Климатические условия будут характерными для осеннего месяца.