Погода на ноябрь 2025 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на ноябрь 2025.

Ноябрь является завершающим аккордом осеннего сезона в столичном регионе. Влияние зимы ощущается все сильнее: температура воздуха снижается, дожди сменяются первыми снегопадами, а длительность светового дня стремительно сокращается. Чтобы не оказаться врасплох застигнутыми непогодой, важно следить за прогнозами и учитывать характерные для этого периода особенности климата. Предлагаем узнать, какую погоду в Москве и Московской области ожидают синоптики на ноябрь 2025 года.

Погода в Москве и области в ноябре

Ноябрь является своеобразным мостиком между осенью и зимой. Это видно не только по датам календаря, но и по погодным условиям за окном. Для Москвы в этом месяце характерны постепенное похолодание, вплоть до отрицательных значений ночью, частые осадки и сокращение светового дня.

Средняя температура воздуха в течение ноября составляет +2°C днем, а в ночное время столбик термометра может опускаться ниже нулевой отметки – до -2…-3°C. Однако погода будет ощущаться намного холоднее за счет высокой влажности. Среднемесячная норма осадков составляет 52 мм. К концу месяца жители и гости российской столицы смогут увидеть первый снег.

Для точного прогнозирования синоптики тщательно собирают, анализируют и хранят данные о погоде за различные исторические периоды. На основании этих данных строятся климатические модели, выявляются закономерности, отклонения и аномалии. Так, за весь период метеорологических наблюдений в ноябре в Москве фиксировались такие температурные рекорды:

  • Самым теплым днем считается 6 ноября 2013 года. В этот момент столбик термометра показывал +16,2°C.
  • Самые низкие значения зафиксированы 26 ноября 1890 года. В этот день температура достигала -32,8°C.

Синоптики предполагают, что в 2025 году значительных отклонений от нормы не будет. Дневные и ночные температуры окажутся в пределах среднестатистических колебаний, характерных для осеннего месяца. Впрочем, следует помнить, что ноябрьская погода не отличается особой стабильностью и может очень сильно удивить. При планировании важных дел и мероприятий стоит учитывать актуальные предупреждения метеорологических служб.

Клео.ру предлагает узнать, какой будет погода в Москве и Московской области в различные периоды ноября 2025 года.

Погода в Москве на начало ноября 2025 года

Первая половина месяца сохранит черты поздней осени. Температура воздуха в этот период будет выше нулевой отметки. Однако, несмотря на положительные значения, высокая влажность и сильный осенний ветер будут усиливать ощущение холода.

Средние температуры в начале месяца:

  • Днем: +4,3°C.
  • Ночью: +0,7°C.

В таблице показан прогноз погоды на первую половину ноября. Следует учитывать, что данный прогноз является предварительным и может не учитывать некоторые климатические отклонения. В результате реальная погода может немного отличаться от прогнозируемой в определенные дни. Чтобы избежать нежелательных ситуаций, следует планировать дела только по самым актуальным данным, которые предоставляют синоптики ежедневно.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+6

+1

Осадки

2

+4

-2

Небольшая облачность

3

+4

0

Облачно

4

+5

+2

5

+6

-1

6

+4

0

Осадки

7

+6

+2

8

+6

+1

Облачно

9

+3

-1

10

+5

+2

11

+3

+2

12

+4

0

Небольшая облачность

13

+3

+2

14

+3

+1

Осадки

15

+3

+1

Небольшая облачность

В первой половине осеннего месяца погода обещает быть неустойчивой: нередки дожди, моросящие целыми днями, а также туманы, снижающие видимость на дорогах. Зонт или непромокаемая одежда станут обязательными спутниками на этот период.

Погода в Москве на конец ноября 2025 года

Вторая половина месяца станет преддверием зимы. Изменения в погоде становятся более явными и отчетливыми. Местами будет сложно определить, не взглянув на календарь, длится ли еще осень или уже началась зима. В последние дни осадки могут выпадать в виде мокрого снега, а затем и в виде сухого, с образованием наледи на тротуарах и дорогах.

Средние температуры в конце месяца:

  • Днем: -2°C.
  • Ночью: -5,2°C.

Ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде в Москве и Московской области в конце ноября 2025 года представлены в таблице. Стоит учитывать эту информацию, особенно при проведении мероприятий под открытым небом.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

16

+1

-3

Небольшая облачность

17

-2

-5

18

-1

-7

Облачно

19

-2

-5

20

-7

-4

21

-2

-6

22

0

-2

23

+2

-3

Снег

24

-2

-5

Осадки

25

-3

-5

26

-3

-6

Облачно

27

-3

-7

Снег

28

-4

-8

Облачно

29

-3

-7

30

-1

-5

Снег

Во второй половине ноября световой день станет заметно короче, что вместе с холодом и снегом создаст зимнюю атмосферу. Для автомобилистов и пешеходов этот период связан с риском гололеда, поэтому важна повышенная осторожность. Средняя температура в этот период снизится на 6,3°C днем и на 5,9°C ночью.

Подведем итог

Синоптики определили, какой будет погода в Москве и Московской области в ноябре 2025 года. Эксперты предполагают, что температуры будут в пределах средних значений. Экстремальное похолодание или жара маловероятны. Климатические условия будут характерными для осеннего месяца.

Ульяна Володская

Журналист

 

