Погода на ноябрь 2025 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на ноябрь 2025.
Ноябрь является завершающим аккордом осеннего сезона в столичном регионе. Влияние зимы ощущается все сильнее: температура воздуха снижается, дожди сменяются первыми снегопадами, а длительность светового дня стремительно сокращается. Чтобы не оказаться врасплох застигнутыми непогодой, важно следить за прогнозами и учитывать характерные для этого периода особенности климата. Предлагаем узнать, какую погоду в Москве и Московской области ожидают синоптики на ноябрь 2025 года.
Погода в Москве и области в ноябре
Ноябрь является своеобразным мостиком между осенью и зимой. Это видно не только по датам календаря, но и по погодным условиям за окном. Для Москвы в этом месяце характерны постепенное похолодание, вплоть до отрицательных значений ночью, частые осадки и сокращение светового дня.
Средняя температура воздуха в течение ноября составляет +2°C днем, а в ночное время столбик термометра может опускаться ниже нулевой отметки – до -2…-3°C. Однако погода будет ощущаться намного холоднее за счет высокой влажности. Среднемесячная норма осадков составляет 52 мм. К концу месяца жители и гости российской столицы смогут увидеть первый снег.
Для точного прогнозирования синоптики тщательно собирают, анализируют и хранят данные о погоде за различные исторические периоды. На основании этих данных строятся климатические модели, выявляются закономерности, отклонения и аномалии. Так, за весь период метеорологических наблюдений в ноябре в Москве фиксировались такие температурные рекорды:
- Самым теплым днем считается 6 ноября 2013 года. В этот момент столбик термометра показывал +16,2°C.
- Самые низкие значения зафиксированы 26 ноября 1890 года. В этот день температура достигала -32,8°C.
Синоптики предполагают, что в 2025 году значительных отклонений от нормы не будет. Дневные и ночные температуры окажутся в пределах среднестатистических колебаний, характерных для осеннего месяца. Впрочем, следует помнить, что ноябрьская погода не отличается особой стабильностью и может очень сильно удивить. При планировании важных дел и мероприятий стоит учитывать актуальные предупреждения метеорологических служб.
Клео.ру предлагает узнать, какой будет погода в Москве и Московской области в различные периоды ноября 2025 года.
Погода в Москве на начало ноября 2025 года
Первая половина месяца сохранит черты поздней осени. Температура воздуха в этот период будет выше нулевой отметки. Однако, несмотря на положительные значения, высокая влажность и сильный осенний ветер будут усиливать ощущение холода.
Средние температуры в начале месяца:
- Днем: +4,3°C.
- Ночью: +0,7°C.
В таблице показан прогноз погоды на первую половину ноября. Следует учитывать, что данный прогноз является предварительным и может не учитывать некоторые климатические отклонения. В результате реальная погода может немного отличаться от прогнозируемой в определенные дни. Чтобы избежать нежелательных ситуаций, следует планировать дела только по самым актуальным данным, которые предоставляют синоптики ежедневно.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+6
|
+1
|
Осадки
|
2
|
+4
|
-2
|
Небольшая облачность
|
3
|
+4
|
0
|
Облачно
|
4
|
+5
|
+2
|
5
|
+6
|
-1
|
6
|
+4
|
0
|
Осадки
|
7
|
+6
|
+2
|
8
|
+6
|
+1
|
Облачно
|
9
|
+3
|
-1
|
10
|
+5
|
+2
|
11
|
+3
|
+2
|
12
|
+4
|
0
|
Небольшая облачность
|
13
|
+3
|
+2
|
14
|
+3
|
+1
|
Осадки
|
15
|
+3
|
+1
|
Небольшая облачность
В первой половине осеннего месяца погода обещает быть неустойчивой: нередки дожди, моросящие целыми днями, а также туманы, снижающие видимость на дорогах. Зонт или непромокаемая одежда станут обязательными спутниками на этот период.
Погода в Москве на конец ноября 2025 года
Вторая половина месяца станет преддверием зимы. Изменения в погоде становятся более явными и отчетливыми. Местами будет сложно определить, не взглянув на календарь, длится ли еще осень или уже началась зима. В последние дни осадки могут выпадать в виде мокрого снега, а затем и в виде сухого, с образованием наледи на тротуарах и дорогах.
Средние температуры в конце месяца:
- Днем: -2°C.
- Ночью: -5,2°C.
Ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде в Москве и Московской области в конце ноября 2025 года представлены в таблице. Стоит учитывать эту информацию, особенно при проведении мероприятий под открытым небом.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
16
|
+1
|
-3
|
Небольшая облачность
|
17
|
-2
|
-5
|
18
|
-1
|
-7
|
Облачно
|
19
|
-2
|
-5
|
20
|
-7
|
-4
|
21
|
-2
|
-6
|
22
|
0
|
-2
|
23
|
+2
|
-3
|
Снег
|
24
|
-2
|
-5
|
Осадки
|
25
|
-3
|
-5
|
26
|
-3
|
-6
|
Облачно
|
27
|
-3
|
-7
|
Снег
|
28
|
-4
|
-8
|
Облачно
|
29
|
-3
|
-7
|
30
|
-1
|
-5
|
Снег
Во второй половине ноября световой день станет заметно короче, что вместе с холодом и снегом создаст зимнюю атмосферу. Для автомобилистов и пешеходов этот период связан с риском гололеда, поэтому важна повышенная осторожность. Средняя температура в этот период снизится на 6,3°C днем и на 5,9°C ночью.
Подведем итог
Синоптики определили, какой будет погода в Москве и Московской области в ноябре 2025 года. Эксперты предполагают, что температуры будут в пределах средних значений. Экстремальное похолодание или жара маловероятны. Климатические условия будут характерными для осеннего месяца.