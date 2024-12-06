Погода на февраль 2025 в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на февраль 2025.
Санкт-Петербург – это привлекательное место для туристов в любое время года. Желающие познакомиться с местными достопримечательностями приезжают как летом, так и зимой. Однако в холодное время года природа может испортить настроение своими частными переменами и неожиданными поворотами. Прогноз погоды на февраль 2025 в Санкт-Петербурге поможет заранее подготовиться к таким ситуациям.
Погода в Санкт-Петербурге в феврале
В большинстве российских регионов февраль является одним из самых холодных месяцев, уступая первенство лишь январю. И в этом отношении Санкт-Петербург не входит в число исключений. При этом переход от холодной зимы к теплой весне ощущается сильно, и по мере приближения марта становится все более заметным.
Средняя температура для этого месяца устанавливается на уровне -4°С днем, а в ночное время может опускаться ниже отметки -10°C. Заметные изменения в погоде происходят именно во второй половине месяца. В этот период дневная температура может даже переступать выше нулевого уровня. Количество солнечного света будет постепенно расти.
Количество осадков в течение февраля будет минимальным – около 50 мм, конкурируя с другим «сухим» месяцем – мартом. Осадки будут достаточно редким явлением. И если в первой декаде частым будет снег, то в последние дни они будут выпадать в качестве дождя.
Синоптики тщательно фиксируют климатические изменения. На основании этих данных специалистам удается находить закономерности и отклонения от нормы, строить прогнозы погоды на несколько месяцев вперед. Помимо этого, на основании статистических данных можно определить, когда фиксировались самые высокие и низкие температуры:
- абсолютный максимум – +10,2°C (27 февраля 1989 года);
- абсолютный минимум – -35,2°C (6 февраля 1956 года).
По предположениям синоптиков, в феврале 2025 года не будет существенных отклонений от средних значений температуры. Вероятность новых температурных рекордов будет минимальной, а сам месяц – относительно спокойным и равномерным.
Несмотря на оптимистичный прогноз, Клео.ру рекомендует быть готовыми к любой погоде. Природа часто меняет свое настроение в феврале, и стоит учитывать климатические особенности этого региона при составлении планов на месяц.
Предлагаем ознакомиться с детальным прогнозом погоды на февраль 2025 в Санкт-Петербурге.
Погода в Санкт-Петербурге на начало февраля 2025
Влияние зимы в первой половине месяца будет сильным. Согласно ожиданиям метеорологов, погода будет преимущественно облачной. Осадки будут нечастым явлением, но ощущение холодной погоды будет усиливаться высокой влажностью и сильным юго-западным ветром.
Средние температурные значения в начале месяца:
- днем – -3,9°C;
- ночью – -9,9°C.
Ожидания синоптиков по погоде на февраль 2025 в Санкт-Петербурге показаны в таблице ниже. Следует учитывать, что данный прогноз является долгосрочным и не учитывает некоторые важные факторы. Реальная погода в некоторые дни может немного отличаться от прогнозируемой. При составлении планов на месяц стоит использовать только актуальные данные о погоде.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
-3
|
-8
|
Облачно
|
2
|
-4
|
-9
|
Осадки
|
3
|
-5
|
-11
|
4
|
-5
|
-11
|
Переменная облачность
|
5
|
-5
|
-12
|
Облачно
|
6
|
-4
|
-10
|
7
|
-4
|
-10
|
Солнечно
|
8
|
-3
|
-9
|
Облачно
|
9
|
-4
|
-11
|
Солнечно
|
10
|
-3
|
-13
|
Облачно
|
11
|
-3
|
-9
|
Солнечно
|
12
|
-4
|
-9
|
Облачно
|
13
|
-5
|
-8
|
Переменная облачность
|
14
|
-3
|
-8
|
Облачно
Начало месяца будет относительно стабильным и по-настоящему зимним. Изменения температуры окажутся незначительными и практически незаметными. Морозы будут особенно сильными в ночное время, поэтому рекомендуется одеваться теплее для вечерних прогулок.
Погода в Санкт-Петербурге на конец февраля 2025
По мере приближения марта влияние весны начнет ощущаться сильнее не только в воздухе, но по температуре. С каждым новым днем будет теплеть, а к третьей декаде столбик термометра и вовсе достигнет нулевой отметки. На смену снегопадам придут дожди, но и они будут впадать нечасто.
Средние температурные значения в конце месяца:
- днем – -2,4°С;
- ночью – -7,1°C.
Прогноз погоды на этот период зимнего месяца показан в таблице ниже. Он поможет точнее планировать свои дела и быть готовыми к любым сюрпризам природы.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
15
|
-7
|
-13
|
Облачно
|
16
|
-5
|
-13
|
17
|
-5
|
-9
|
Осадки
|
18
|
-4
|
-12
|
Облачно
|
19
|
-1
|
-8
|
Осадки
|
20
|
-5
|
-10
|
|
21
|
-4
|
-7
|
22
|
-1
|
-4
|
Солнечно
|
23
|
0
|
-3
|
24
|
+1
|
-2
|
25
|
0
|
-4
|
Осадки
|
26
|
0
|
-3
|
27
|
0
|
-3
|
Солнечно
|
28
|
-2
|
-8
|
Облачно
Во второй половине февраля произойдет заметное потепление. Днем средние показатели увеличатся на 1,5°C и на 2,8°C ночью. Погода также будет относительно спокойной, создавая благоприятные условия для знакомства с местными достопримечательностями. Впрочем, терять осторожность не рекомендуется – природа может неприятно удивить в самый неожиданный момент.
Поведем итог
Синоптики Гидрометцентра подготовили прогноз погоды на февраль 2025 в Санкт-Петербурге. Эксперты убеждены, что зимний месяц будет стабильным, без резких перепадов температуры, аномалий и других нестандартных ситуаций. Во второй половине февраля будет отчетливо узнаваться в воздухе приближение весны.