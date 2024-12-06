Погода на февраль 2025 в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург – это привлекательное место для туристов в любое время года. Желающие познакомиться с местными достопримечательностями приезжают как летом, так и зимой. Однако в холодное время года природа может испортить настроение своими частными переменами и неожиданными поворотами. Прогноз погоды на февраль 2025 в Санкт-Петербурге поможет заранее подготовиться к таким ситуациям.

Погода в Санкт-Петербурге в феврале

В большинстве российских регионов февраль является одним из самых холодных месяцев, уступая первенство лишь январю. И в этом отношении Санкт-Петербург не входит в число исключений. При этом переход от холодной зимы к теплой весне ощущается сильно, и по мере приближения марта становится все более заметным.

Средняя температура для этого месяца устанавливается на уровне -4°С днем, а в ночное время может опускаться ниже отметки -10°C. Заметные изменения в погоде происходят именно во второй половине месяца. В этот период дневная температура может даже переступать выше нулевого уровня. Количество солнечного света будет постепенно расти.

Количество осадков в течение февраля будет минимальным – около 50 мм, конкурируя с другим «сухим» месяцем – мартом. Осадки будут достаточно редким явлением. И если в первой декаде частым будет снег, то в последние дни они будут выпадать в качестве дождя.

Синоптики тщательно фиксируют климатические изменения. На основании этих данных специалистам удается находить закономерности и отклонения от нормы, строить прогнозы погоды на несколько месяцев вперед. Помимо этого, на основании статистических данных можно определить, когда фиксировались самые высокие и низкие температуры:

абсолютный максимум – +10,2°C (27 февраля 1989 года);

абсолютный минимум – -35,2°C (6 февраля 1956 года).

По предположениям синоптиков, в феврале 2025 года не будет существенных отклонений от средних значений температуры. Вероятность новых температурных рекордов будет минимальной, а сам месяц – относительно спокойным и равномерным.

Несмотря на оптимистичный прогноз, Клео.ру рекомендует быть готовыми к любой погоде. Природа часто меняет свое настроение в феврале, и стоит учитывать климатические особенности этого региона при составлении планов на месяц.





Предлагаем ознакомиться с детальным прогнозом погоды на февраль 2025 в Санкт-Петербурге.

Погода в Санкт-Петербурге на начало февраля 2025

Влияние зимы в первой половине месяца будет сильным. Согласно ожиданиям метеорологов, погода будет преимущественно облачной. Осадки будут нечастым явлением, но ощущение холодной погоды будет усиливаться высокой влажностью и сильным юго-западным ветром.

Средние температурные значения в начале месяца:

днем – -3,9°C;

ночью – -9,9°C.

Ожидания синоптиков по погоде на февраль 2025 в Санкт-Петербурге показаны в таблице ниже. Следует учитывать, что данный прогноз является долгосрочным и не учитывает некоторые важные факторы. Реальная погода в некоторые дни может немного отличаться от прогнозируемой. При составлении планов на месяц стоит использовать только актуальные данные о погоде.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 -3 -8 Облачно 2 -4 -9 Осадки 3 -5 -11 4 -5 -11 Переменная облачность 5 -5 -12 Облачно 6 -4 -10 7 -4 -10 Солнечно 8 -3 -9 Облачно 9 -4 -11 Солнечно 10 -3 -13 Облачно 11 -3 -9 Солнечно 12 -4 -9 Облачно 13 -5 -8 Переменная облачность 14 -3 -8 Облачно

Начало месяца будет относительно стабильным и по-настоящему зимним. Изменения температуры окажутся незначительными и практически незаметными. Морозы будут особенно сильными в ночное время, поэтому рекомендуется одеваться теплее для вечерних прогулок.





Погода в Санкт-Петербурге на конец февраля 2025

По мере приближения марта влияние весны начнет ощущаться сильнее не только в воздухе, но по температуре. С каждым новым днем будет теплеть, а к третьей декаде столбик термометра и вовсе достигнет нулевой отметки. На смену снегопадам придут дожди, но и они будут впадать нечасто.

Средние температурные значения в конце месяца:

днем – -2,4°С;

ночью – -7,1°C.

Прогноз погоды на этот период зимнего месяца показан в таблице ниже. Он поможет точнее планировать свои дела и быть готовыми к любым сюрпризам природы.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 15 -7 -13 Облачно 16 -5 -13 17 -5 -9 Осадки 18 -4 -12 Облачно 19 -1 -8 Осадки 20 -5 -10 21 -4 -7 22 -1 -4 Солнечно 23 0 -3 24 +1 -2 25 0 -4 Осадки 26 0 -3 27 0 -3 Солнечно 28 -2 -8 Облачно

Во второй половине февраля произойдет заметное потепление. Днем средние показатели увеличатся на 1,5°C и на 2,8°C ночью. Погода также будет относительно спокойной, создавая благоприятные условия для знакомства с местными достопримечательностями. Впрочем, терять осторожность не рекомендуется – природа может неприятно удивить в самый неожиданный момент.





Поведем итог

Синоптики Гидрометцентра подготовили прогноз погоды на февраль 2025 в Санкт-Петербурге. Эксперты убеждены, что зимний месяц будет стабильным, без резких перепадов температуры, аномалий и других нестандартных ситуаций. Во второй половине февраля будет отчетливо узнаваться в воздухе приближение весны.