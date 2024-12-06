Погода на февраль 2025 в Санкт-Петербурге

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Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на февраль 2025.

Санкт-Петербург – это привлекательное место для туристов в любое время года. Желающие познакомиться с местными достопримечательностями приезжают как летом, так и зимой. Однако в холодное время года природа может испортить настроение своими частными переменами и неожиданными поворотами. Прогноз погоды на февраль 2025 в Санкт-Петербурге поможет заранее подготовиться к таким ситуациям.

Погода в Санкт-Петербурге в феврале

В большинстве российских регионов февраль является одним из самых холодных месяцев, уступая первенство лишь январю. И в этом отношении Санкт-Петербург не входит в число исключений. При этом переход от холодной зимы к теплой весне ощущается сильно, и по мере приближения марта становится все более заметным.

Средняя температура для этого месяца устанавливается на уровне -4°С днем, а в ночное время может опускаться ниже отметки -10°C. Заметные изменения в погоде происходят именно во второй половине месяца. В этот период дневная температура может даже переступать выше нулевого уровня. Количество солнечного света будет постепенно расти.

Количество осадков в течение февраля будет минимальным – около 50 мм, конкурируя с другим «сухим» месяцем – мартом. Осадки будут достаточно редким явлением. И если в первой декаде частым будет снег, то в последние дни они будут выпадать в качестве дождя.

Синоптики тщательно фиксируют климатические изменения. На основании этих данных специалистам удается находить закономерности и отклонения от нормы, строить прогнозы погоды на несколько месяцев вперед. Помимо этого, на основании статистических данных можно определить, когда фиксировались самые высокие и низкие температуры:

  • абсолютный максимум – +10,2°C (27 февраля 1989 года);
  • абсолютный минимум – -35,2°C (6 февраля 1956 года).

По предположениям синоптиков, в феврале 2025 года не будет существенных отклонений от средних значений температуры. Вероятность новых температурных рекордов будет минимальной, а сам месяц – относительно спокойным и равномерным.

Несмотря на оптимистичный прогноз, Клео.ру рекомендует быть готовыми к любой погоде. Природа часто меняет свое настроение в феврале, и стоит учитывать климатические особенности этого региона при составлении планов на месяц.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Предлагаем ознакомиться с детальным прогнозом погоды на февраль 2025 в Санкт-Петербурге.

Погода в Санкт-Петербурге на начало февраля 2025

Влияние зимы в первой половине месяца будет сильным. Согласно ожиданиям метеорологов, погода будет преимущественно облачной. Осадки будут нечастым явлением, но ощущение холодной погоды будет усиливаться высокой влажностью и сильным юго-западным ветром.

Средние температурные значения в начале месяца:

  • днем – -3,9°C;
  • ночью – -9,9°C.

Ожидания синоптиков по погоде на февраль 2025 в Санкт-Петербурге показаны в таблице ниже. Следует учитывать, что данный прогноз является долгосрочным и не учитывает некоторые важные факторы. Реальная погода в некоторые дни может немного отличаться от прогнозируемой. При составлении планов на месяц стоит использовать только актуальные данные о погоде.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

-3

-8

Облачно

2

-4

-9

Осадки

3

-5

-11

4

-5

-11

Переменная облачность

5

-5

-12

Облачно

6

-4

-10

7

-4

-10

Солнечно

8

-3

-9

Облачно

9

-4

-11

Солнечно

10

-3

-13

Облачно

11

-3

-9

Солнечно

12

-4

-9

Облачно

13

-5

-8

Переменная облачность

14

-3

-8

Облачно

Начало месяца будет относительно стабильным и по-настоящему зимним. Изменения температуры окажутся незначительными и практически незаметными. Морозы будут особенно сильными в ночное время, поэтому рекомендуется одеваться теплее для вечерних прогулок.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Санкт-Петербурге на конец февраля 2025

По мере приближения марта влияние весны начнет ощущаться сильнее не только в воздухе, но по температуре. С каждым новым днем будет теплеть, а к третьей декаде столбик термометра и вовсе достигнет нулевой отметки. На смену снегопадам придут дожди, но и они будут впадать нечасто.

Средние температурные значения в конце месяца:

  • днем – -2,4°С;
  • ночью – -7,1°C.

Прогноз погоды на этот период зимнего месяца показан в таблице ниже. Он поможет точнее планировать свои дела и быть готовыми к любым сюрпризам природы.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

15

-7

-13

Облачно

16

-5

-13

17

-5

-9

Осадки

18

-4

-12

Облачно

19

-1

-8

Осадки

20

-5

-10

21

-4

-7

22

-1

-4

Солнечно

23

0

-3

24

+1

-2

25

0

-4

Осадки

26

0

-3

27

0

-3

Солнечно

28

-2

-8

Облачно

Во второй половине февраля произойдет заметное потепление. Днем средние показатели увеличатся на 1,5°C и на 2,8°C ночью. Погода также будет относительно спокойной, создавая благоприятные условия для знакомства с местными достопримечательностями. Впрочем, терять осторожность не рекомендуется – природа может неприятно удивить в самый неожиданный момент.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Поведем итог

Синоптики Гидрометцентра подготовили прогноз погоды на февраль 2025 в Санкт-Петербурге. Эксперты убеждены, что зимний месяц будет стабильным, без резких перепадов температуры, аномалий и других нестандартных ситуаций. Во второй половине февраля будет отчетливо узнаваться в воздухе приближение весны.

Ульяна Володская

Журналист

 

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