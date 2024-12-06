Погода на февраль 2025 в Москве и Московской области

Февраль – это один из самых холодных месяцев в году в столичном регионе. Как правило, погода в этот период стабильная, но природа умеет удивлять своими сюрпризами. Стоит подготовиться к возможным переменам заранее, чтобы не попасть в неприятное положение. Клео.ру предлагает изучить прогноз погоды на февраль 2025 в Москве и Московской области.

Погода в Москве и Московской области в феврале

Февраль предвещает приход весны, но при этом является одним из самых холодных в регионе, уступая лидерство лишь январю. В этом месяце происходят кардинальные перемены. Заморозки и снегопады сменяются оттепелью. И такие метаморфозы не способствуют хорошему настроению, так как риски попасть в непогоду или прогадать по одежде значительно возрастают.

Средняя температура в течение всего месяца составляет -4°C в дневное время, а ночью эти значения падают ниже -10°C. Погода относительно пасмурная, но солнечных дней будет становиться больше, особенно во второй половине февраля. Средняя норма осадков составляет 45 мм, что является практически минимумом и сравнимо лишь с мартом – еще одним сухим месяцем года. Длительность светового дня постепенно растет, но дни все еще короткие. В стуки солнца будет не более 10 часов.

В феврале количество туристов, желающих посетить столицу, заметно снижается. Это особенно сильно заметно после новогодних праздников. Отчасти причиной этому является и погода. Температура воздуха остается низкой, но впечатления портят сильный ветер и осадки. К концу месяца они переходят в почти регулярный дождь вместо снега.

Синоптики тщательно собирают, обрабатывают и хранят информацию о погоде за предыдущие периоды. На основании этих данных эксперты составляют погодные модели, которые очень помогают в прогнозировании и выявлении аномалий. Так, на основе информации и погоде за предыдущие годы можно определить, в какие исторические моменты фиксировались самые большие отклонения от средних значений:

абсолютный максимум – +8,3°С (27 февраля 1989 года);

абсолютный минимум – -38,2°C (6 февраля 1929 года).

По предположениям синоптиков, температура в феврале 2025 года будет в пределах средних значений с небольшим отклонением в сторону потепления – в среднем, 1-2°C. Аномальные температуры вряд ли удивят жителей и гостей российской столицы. Но несмотря на это, стоит готовиться к любым событиям. Рекомендуется планировать свои дела с учетом актуальной информации от синоптиков Гидрометцентра.





Клео.ру предлагает подробно изучить прогноз погода на февраль 2025 в Москве и Московской области.

Погода в Москве на начало февраля 2025

Первая половина февраля – это самый холодный период месяца. Влияние зимы остается очень сильным, несмотря на скорое приближение потепления. В темное время суток столбик термометра будет часто находиться ниже отметки -10°C. Также ожидаются частые снегопады, сопровождаемые сильным и холодным ветром.

Средние показатели температуры в начале месяца:

днем – -4,5°С;

ночью – -10,2°С.

Прогноз погоды на начало февраля 2025 в Москве и Московской области показан в таблице ниже. При планировании дел нужно помнить о переменчивости природы. Она умеет удивлять своими сюрпризами даже опытных синоптиков, привыкших к самым разным неожиданностям. Рекомендуется сверяться с актуальными прогнозами и одеваться соответственно, чтобы не оказаться в неприятном положении.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 -3 -14 Осадки 2 -5 -9 3 -3 -9 4 -5 -10 Облачно 5 -7 -12 Переменная облачность 6 -8 -11 Облачно 7 -5 -10 Солнечно 8 -3 -14 Переменная облачность 9 -5 -13 Осадки 10 -3 -8 11 -4 -9 Переменная облачность 12 -3 -6 Осадки 13 -5 -9 14 -4 -9 Переменная облачность

Начало февраля – самый холодный период месяца. Сильный ветер и частые осадки лишь усугубляют ощущение холода. Из-за этого температура будет ощущаться на несколько градусов ниже, чем есть на самом деле. Не рекомендуется планировать на это время осмотр местных достопримечательностей и другие мероприятия, особенно под открытым небом. Непогода может застать в любой момент.





Погода в Москве на конец февраля 2025

По мере того, как будет заканчиваться зимний месяц, скорый приход весны будет ощущаться все сильнее. Температура все еще остается низкой, но уже в третьей декаде начнет переходить в «положительную» зону. Скорость ветра будет меньше, а осадки будут выпадать намного реже. НА такие случаи рекомендуется иметь при себе зонт, чтобы не намокнуть и не заболеть.

Средние показатели температуры в конце месяца:

днем – -2,1°C;

ночью – -7,4°C.

В таблице ниже показаны ожидания синоптиков на вторую половину февраля 2025 года. Ожидается заметное потепление, ясных дней и солнечного света будет больше.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 15 -5 -9 Облачно 16 -7 -11 17 -5 -10 18 -4 -7 19 -3 -8 20 -4 -10 21 -2 -10 22 0 -6 Солнечно 23 +1 -6 24 +1 -8 Осадки 25 0 -6 26 0 -4 Переменная облачность 27 0 -3 Солнечно 28 -2 -6

Вторая половина февраля будет заметно теплее, чем начало месяца. В среднем температура вырастет на 2,4°C днем и на 2,8°C ночью. Следует помнить, что до наступления настоящей весны еще очень далеко, поэтому не стоит спешить менять свой гардероб. Синоптики советуют следить за актуальными прогнозами при планировании дел на этот период месяца.





Подведем итог

Синоптики определили, какой будет погода в феврале 2025 в Москве и Московской области. Ожидается температура в пределах средних значений с небольшим отклонением в сторону потепления.