Погода в Сочи на февраль 2025 года

Сочи сохраняет свое звание курортной столицы России в зимний период, несмотря на холодную погоду. Не смену привычному пляжному отдыху приходят другие виды развлечений. Однако удастся ли весело провести время, все равно зависит от климатических условий. Природа может сильно удивить своими сюрпризами. Прогноз погоды в Сочи на февраль 2025 года поможет лучше подготовиться к таким ситуациям и правильно планировать свои дела на месяц.

Особенности погоды в Сочи в феврале

Второй зимний месяц считается одним из самых холодных в году, уступая лидерство лишь январю. На краснодарских курортах ситуация с погодой существенно отличается от других регионов России за счет своего географического расположения. По сравнению с предыдущим месяцем температурные значения будут выше, но при этом погода ощущается более холодной. И причиной этому являются высокая влажность и частые осадки.

Для отдыха на пляже в Сочи погода будет совершенно неподходящей. Температура воды снизится до +9°C, поэтому купаться решаются лишь самые отчаянные и закаленные люди. На смену пляжному отдыху приходят горнолыжные курорты и присущие им развлечения.

Погода в феврале преимущественно облачная. Хоть длительность светового дня и увеличивается до 11 часов в сутки, но определить это без специальных средств и наблюдения будет крайне тяжело. Средняя температура воздуха поднимается до +9°C, а к ночи опускается до +2°C. В течение всего месяца возможны частые осадки, поэтому свои планы следует составлять с учетом этой особенности. Средняя норма осадков в феврале составляет 135 мм.

Синоптики тщательно собирают и обрабатывают любую информацию о погоде. На основании этих данных специалистами составляются специальные погодные модели, помогающие выявить аномалии, определить нормы и закономерности для определенных месяцев. Помимо этого, статистическая информация помогает установить, когда наблюдались максимальные отклонения от нормы и насколько большими они были. В разные исторические периоды в Сочи фиксировались следующие температурные рекорды:

абсолютный максимум – +23,5°C (18 февраля 1901 года);

абсолютный минимум – -12,6°C (13 февраля 1911 года).

По предположениям синоптиков, в феврале 2025 года будет относительно стабильная погода. В этом месяце не стоит ожидать аномальные температуры. Впрочем, следует помнить, что природа отличается своим непостоянством, особенно в конце зимы. На пересечении сезонов погода может быть нестабильной, поэтому нужно сверять свои планы с самыми актуальными метеорологическими предупреждениями.





Клео.ру предлагает подробнее разобраться с прогнозом погоды в Сочи на февраль 2025 года.

Погода в Сочи в первой половине месяца

Начало февраля будет более облачным и холодным, чем его вторая половина. В этот период ожидается сильный переменчивый ветер и частые осадки. Знакомиться с местными достопримечательностями и проводить много времени под открытым небом будет некомфортно. Так как погода будет зимней, риски заболеть остаются достаточно высокими.

Средние показатели температуры в первой половине месяца:

днем – +9,1°C;

ночью – +4,1°C.

Прогноз погоды от синоптиков Гидрометцентра на начало февраля 2025 года в Сочи показан в таблице ниже. Следует помнить, что эти предположения основаны на статистических данных за предыдущие годы с учетом актуальных климатических изменений. По этой причине прогноз может немного отличаться от реальной в конкретные дни месяца. При планировании важных дел рекомендуется пользоваться только актуальными данными на нужные даты.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +10 +5 Переменная облачность 2 +11 +5 Солнечно 3 +11 +6 Переменная облачность 4 +9 +4 Осадки 5 +9 +5 6 +10 +6 Облачно 7 +7 +2 8 +8 +1 Переменная облачность 9 +9 +3 Солнечно 10 +9 +4 Осадки 11 +9 +4 Переменная облачность 12 +10 +5 13 +7 +4 Осадки 14 +8 +3 Солнечно

Начало месяца ожидается более облачным и дождливым, чем его вторая половина. Низкие температуры будут ощущаться намного сильнее за счет сильного ветра, высокой влажности и частых осадков. Не рекомендуется отказываться от теплой одежды, особенно при вечерних прогулках, когда погода будет особо зимней.





Погода в Сочи во второй половине месяца

Приближение весны будет ощущаться постепенно. Ощутимые изменения в температуре будут лишь третьей декаде. Впрочем, на восприятии потепления скажется и более спокойная погода, а Солнце будет радовать жителей и гостей города чаще.

Средние показатели температуры во второй половине месяца:

днем – +11°C;

ночью – +5,1°C.

Ожидания синоптиков на вторую половину февраля показаны в таблице ниже. Следует учитывать эту информацию при планировании дел и проведении мероприятий. Она поможет заранее подготовиться к возможным изменениям погоды и избежать неприятностей, которые могут быть связаны с этим.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 15 +10 +5 Солнечно 16 +9 +5 Облачно 17 +8 +4 Осадки 18 +9 +5 Солнечно 19 +10 +4 20 +13 +4 21 +10 +3 Облачно 22 +10 +4 Осадки 23 +11 +5 Солнечно 24 +13 +5 Переменная облачность 25 +13 +7 26 +12 +6 Солнечно 27 +13 +8 Переменная облачность 28 +13 +7 Солнечно

Вторая половина февраля будет заметно теплее. Средняя температура повысится на 1,9°C днем и на 1°C ночью. Заметными окажутся и другие изменения – более спокойная и тихая погода, частые полностью солнечные дни. Осадков начнет выпадать меньше, и они вряд ли смогут испортить настроение.





Подведем итог

Природа часто удивляет своими сюрпризами даже на курортах Краснодарского края. Однако прогноз погоды в Сочи на февраль 2025 года поможет заранее подготовиться к таким изменениям. Синоптики утверждают, что погодные условия будут полностью соответствовать характеристикам для этого месяца, а температуры не выйдут за рамки средних отклонений.