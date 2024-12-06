Погода на декабрь 2025 в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на декабрь 2025.
Начало зимы в Северо-Западном регионе России – особый период, когда погода балансирует на грани между поздней осенью и настоящими морозами. Северная столица встречает своих жителей и гостей переменчивыми осадками, пронизывающим ветром и прохладой. Чтобы природа не смогла помешать новогодним праздникам, следует планировать свои дела с учетом климатических особенностей последних лет. Синоптики уже составили прогноз погоды на декабрь 2025 года в Санкт-Петербурге. Расскажем, чего стоит ожидать от первого месяца зимы и к каким условиям стоит подготовиться заранее.
Особенности погоды в Санкт-Петербурге в декабре
Декабрь в Петербурге традиционно связан с атмосферой новогодних праздников. На улицах зажигаются огни, устанавливаются елки, а сам город постепенно погружается в праздничное настроение. Однако спокойствия от погоды ждать не стоит – северная стихия умеет быть капризной и часто удивляет своими сюрпризами.
Средняя температура воздуха в декабре колеблется на уровне 0…-1°C днем, а в ночное время холодает до -4…-5°C. Ветер с Финского залива усилит ощущение холода, особенно вблизи Невы и на открытых пространствах. Количество осадков в течение всего зимнего месяца сохраняется на среднем уровне – около 51 мм. К концу месяца световой день сократится до 6 часов, и большая часть суток пройдет под пасмурным небом. Декабрь – также период активных снегопадов.
В своей деятельности синоптики активно пользуются данными за предыдущие годы. На основании этой информации специалистам удается составлять достаточно точные климатические модели, выявлять отклонения от нормы и закономерности погоды. Это позволяет прогнозировать изменения в климате задолго до их появления. Также исторические данные помогают находить наибольшие отклонения от средних значений. Согласно архивным данным, в различные годы в декабре в Санкт-Петербурге фиксировались следующие температурные рекорды:
- Самым теплым днем зимнего месяца стало 6 декабря 2006 года. Столбик термометра показывал +10,9°C.
- Наиболее холодным днем считается 30 декабря 1978 года. Синоптики зафиксировали температуру на уровне -34,4°C.
Синоптики Гидрометцентра отмечают: вероятность повторения подобных экстремумов в 2025 году минимальна. Погода обещает быть стабильной, без аномальных скачков. Основное влияние окажут атлантические циклоны, приносящие влажный воздух и частые оттепели. Тем не менее специалисты предупреждают: прогноз на длительный период не может быть абсолютно точным. Северо-Запад отличается высокой переменчивостью климата, поэтому даже за несколько дней погодная ситуация может измениться. Перед поездками или уличными мероприятиями стоит проверить актуальный прогноз.
Предлагаем узнать, какой будет погода в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге в различные периоды месяца.
Погода в Санкт-Петербурге в начале декабря 2025
В начале декабря в Санкт-Петербурге еще могут сохраняться слабые отголоски осени. Дневная температура может колебаться около уровня 0°C, а ночью опускается до -6…-7°C. Возможны осадки в виде снега, переходящего в дождь, особенно в дневные часы.
Средняя температура в начале месяца:
- Днем: -1,9°C.
- Ночью: -6°C.
Переменная облачность и короткие периоды прояснений будут сменяться снегопадами и порывистым ветром. Из-за повышенной влажности воздуха даже легкий мороз будет ощущаться значительно сильнее.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
-3
|
-7
|
Осадки
|
2
|
-5
|
-6
|
Небольшая облачность
|
3
|
-2
|
-4
|
Осадки
|
4
|
0
|
-9
|
Солнечно
|
5
|
-1
|
-3
|
Облачно
|
6
|
-3
|
-6
|
7
|
-4
|
-8
|
8
|
0
|
-8
|
Небольшая облачность
|
9
|
-1
|
-3
|
10
|
-1
|
-3
|
Осадки
|
11
|
-4
|
-9
|
12
|
-2
|
-9
|
13
|
-2
|
-4
|
14
|
-1
|
-5
|
15
|
-1
|
-8
|
16
|
-1
|
-4
Начало зимы в Петербурге подарит горожанам типичную для Северо-Западного региона прохладную, ветреную и влажную погоду. Тем, кто не успел утеплиться, стоит сделать это уже в первые дни месяца. К середине декабря температура начнет постепенно снижаться, а осадки станут более частыми. На дорогах возможна гололедица, поэтому синоптики рекомендуют быть внимательными при передвижении пешком и за рулем.
Погода в Санкт-Петербурге в конце декабря 2025
Во второй половине месяца северная столица окончательно погрузится в зимнее предновогоднее настроение. После кратковременных оттепелей в середине декабря температура начнет стабильно опускаться. Ночью ожидаются устойчивые морозы. Сила ветра возрастет: это будет особенно хорошо заметно в прибрежных районах города.
Средняя температура в конце месяца:
- Днем: -3°C.
- Ночью: -6,1°C
Синоптики Гидрометцентра напоминают, что данный прогноз является предварительным и может немного отличаться от реальной погоды в Санкт-Петербурге во второй половине декабря 2025 года. При планировании важных дел или мероприятий под открытым небом следует сверяться с актуальными данными на это время.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
0
|
-4
|
Осадки
|
18
|
-1
|
-3
|
19
|
0
|
-2
|
Небольшая облачность
|
20
|
0
|
-7
|
21
|
-1
|
-4
|
Облачно
|
22
|
-3
|
-5
|
23
|
-3
|
-6
|
Осадки
|
24
|
-4
|
-7
|
25
|
-3
|
-9
|
26
|
-2
|
-8
|
27
|
-6
|
-7
|
Облачно
|
28
|
-5
|
-9
|
Небольшая облачность
|
29
|
-8
|
-10
|
Осадки
|
30
|
-8
|
-6
|
31
|
-1
|
-5
|
Солнечно
Во второй половине месяца ожидается небольшое похолодание. Изменения температуры будут особенно заметными в дневное время: в среднем столбик термометра будет показывать значения на 1,1°C ниже. Ночью же изменений практически не будет. Жителям и гостям северной столицы рекомендуется выбирать одежду, которая хорошо защищает как от ветра, так и от осадков. Автолюбителям стоит учитывать частые перепады температуры, из-за которых дороги будут скользкими.
Подведем итог
Согласно прогнозу синоптиков, погода в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге будет типичной для северной зимы. При этом условия останутся переменчивыми, с чередованием морозов и оттепелей, снегопадов и прояснений. Следует помнить, что природа Ленинградской области всегда способна преподнести сюрпризы. Перед праздниками и поездками лучше сверяться с самыми свежими прогнозами метеорологов, чтобы зима 2025 года принесла только приятные впечатления.