Погода на декабрь 2025 в Санкт-Петербурге

Начало зимы в Северо-Западном регионе России – особый период, когда погода балансирует на грани между поздней осенью и настоящими морозами. Северная столица встречает своих жителей и гостей переменчивыми осадками, пронизывающим ветром и прохладой. Чтобы природа не смогла помешать новогодним праздникам, следует планировать свои дела с учетом климатических особенностей последних лет. Синоптики уже составили прогноз погоды на декабрь 2025 года в Санкт-Петербурге. Расскажем, чего стоит ожидать от первого месяца зимы и к каким условиям стоит подготовиться заранее.

Особенности погоды в Санкт-Петербурге в декабре

Декабрь в Петербурге традиционно связан с атмосферой новогодних праздников. На улицах зажигаются огни, устанавливаются елки, а сам город постепенно погружается в праздничное настроение. Однако спокойствия от погоды ждать не стоит – северная стихия умеет быть капризной и часто удивляет своими сюрпризами.

Средняя температура воздуха в декабре колеблется на уровне 0…-1°C днем, а в ночное время холодает до -4…-5°C. Ветер с Финского залива усилит ощущение холода, особенно вблизи Невы и на открытых пространствах. Количество осадков в течение всего зимнего месяца сохраняется на среднем уровне – около 51 мм. К концу месяца световой день сократится до 6 часов, и большая часть суток пройдет под пасмурным небом. Декабрь – также период активных снегопадов.

В своей деятельности синоптики активно пользуются данными за предыдущие годы. На основании этой информации специалистам удается составлять достаточно точные климатические модели, выявлять отклонения от нормы и закономерности погоды. Это позволяет прогнозировать изменения в климате задолго до их появления. Также исторические данные помогают находить наибольшие отклонения от средних значений. Согласно архивным данным, в различные годы в декабре в Санкт-Петербурге фиксировались следующие температурные рекорды:

Самым теплым днем зимнего месяца стало 6 декабря 2006 года. Столбик термометра показывал +10,9°C.

Наиболее холодным днем считается 30 декабря 1978 года. Синоптики зафиксировали температуру на уровне -34,4°C.

Синоптики Гидрометцентра отмечают: вероятность повторения подобных экстремумов в 2025 году минимальна. Погода обещает быть стабильной, без аномальных скачков. Основное влияние окажут атлантические циклоны, приносящие влажный воздух и частые оттепели. Тем не менее специалисты предупреждают: прогноз на длительный период не может быть абсолютно точным. Северо-Запад отличается высокой переменчивостью климата, поэтому даже за несколько дней погодная ситуация может измениться. Перед поездками или уличными мероприятиями стоит проверить актуальный прогноз.





Предлагаем узнать, какой будет погода в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге в различные периоды месяца.

Погода в Санкт-Петербурге в начале декабря 2025

В начале декабря в Санкт-Петербурге еще могут сохраняться слабые отголоски осени. Дневная температура может колебаться около уровня 0°C, а ночью опускается до -6…-7°C. Возможны осадки в виде снега, переходящего в дождь, особенно в дневные часы.

Средняя температура в начале месяца:

Днем : -1,9°C.

: -1,9°C. Ночью: -6°C.

Переменная облачность и короткие периоды прояснений будут сменяться снегопадами и порывистым ветром. Из-за повышенной влажности воздуха даже легкий мороз будет ощущаться значительно сильнее.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 -3 -7 Осадки 2 -5 -6 Небольшая облачность 3 -2 -4 Осадки 4 0 -9 Солнечно 5 -1 -3 Облачно 6 -3 -6 7 -4 -8 8 0 -8 Небольшая облачность 9 -1 -3 10 -1 -3 Осадки 11 -4 -9 12 -2 -9 13 -2 -4 14 -1 -5 15 -1 -8 16 -1 -4

Начало зимы в Петербурге подарит горожанам типичную для Северо-Западного региона прохладную, ветреную и влажную погоду. Тем, кто не успел утеплиться, стоит сделать это уже в первые дни месяца. К середине декабря температура начнет постепенно снижаться, а осадки станут более частыми. На дорогах возможна гололедица, поэтому синоптики рекомендуют быть внимательными при передвижении пешком и за рулем.





Погода в Санкт-Петербурге в конце декабря 2025

Во второй половине месяца северная столица окончательно погрузится в зимнее предновогоднее настроение. После кратковременных оттепелей в середине декабря температура начнет стабильно опускаться. Ночью ожидаются устойчивые морозы. Сила ветра возрастет: это будет особенно хорошо заметно в прибрежных районах города.

Средняя температура в конце месяца:

Днем : -3°C.

: -3°C. Ночью: -6,1°C

Синоптики Гидрометцентра напоминают, что данный прогноз является предварительным и может немного отличаться от реальной погоды в Санкт-Петербурге во второй половине декабря 2025 года. При планировании важных дел или мероприятий под открытым небом следует сверяться с актуальными данными на это время.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 0 -4 Осадки 18 -1 -3 19 0 -2 Небольшая облачность 20 0 -7 21 -1 -4 Облачно 22 -3 -5 23 -3 -6 Осадки 24 -4 -7 25 -3 -9 26 -2 -8 27 -6 -7 Облачно 28 -5 -9 Небольшая облачность 29 -8 -10 Осадки 30 -8 -6 31 -1 -5 Солнечно

Во второй половине месяца ожидается небольшое похолодание. Изменения температуры будут особенно заметными в дневное время: в среднем столбик термометра будет показывать значения на 1,1°C ниже. Ночью же изменений практически не будет. Жителям и гостям северной столицы рекомендуется выбирать одежду, которая хорошо защищает как от ветра, так и от осадков. Автолюбителям стоит учитывать частые перепады температуры, из-за которых дороги будут скользкими.





Подведем итог

Согласно прогнозу синоптиков, погода в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге будет типичной для северной зимы. При этом условия останутся переменчивыми, с чередованием морозов и оттепелей, снегопадов и прояснений. Следует помнить, что природа Ленинградской области всегда способна преподнести сюрпризы. Перед праздниками и поездками лучше сверяться с самыми свежими прогнозами метеорологов, чтобы зима 2025 года принесла только приятные впечатления.