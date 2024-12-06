Погода на декабрь 2025 в Санкт-Петербурге

 72

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на декабрь 2025.

Начало зимы в Северо-Западном регионе России – особый период, когда погода балансирует на грани между поздней осенью и настоящими морозами. Северная столица встречает своих жителей и гостей переменчивыми осадками, пронизывающим ветром и прохладой. Чтобы природа не смогла помешать новогодним праздникам, следует планировать свои дела с учетом климатических особенностей последних лет. Синоптики уже составили прогноз погоды на декабрь 2025 года в Санкт-Петербурге. Расскажем, чего стоит ожидать от первого месяца зимы и к каким условиям стоит подготовиться заранее.

Особенности погоды в Санкт-Петербурге в декабре

Декабрь в Петербурге традиционно связан с атмосферой новогодних праздников. На улицах зажигаются огни, устанавливаются елки, а сам город постепенно погружается в праздничное настроение. Однако спокойствия от погоды ждать не стоит – северная стихия умеет быть капризной и часто удивляет своими сюрпризами.

Средняя температура воздуха в декабре колеблется на уровне 0…-1°C днем, а в ночное время холодает до -4…-5°C. Ветер с Финского залива усилит ощущение холода, особенно вблизи Невы и на открытых пространствах. Количество осадков в течение всего зимнего месяца сохраняется на среднем уровне – около 51 мм. К концу месяца световой день сократится до 6 часов, и большая часть суток пройдет под пасмурным небом. Декабрь – также период активных снегопадов.

В своей деятельности синоптики активно пользуются данными за предыдущие годы. На основании этой информации специалистам удается составлять достаточно точные климатические модели, выявлять отклонения от нормы и закономерности погоды. Это позволяет прогнозировать изменения в климате задолго до их появления. Также исторические данные помогают находить наибольшие отклонения от средних значений. Согласно архивным данным, в различные годы в декабре в Санкт-Петербурге фиксировались следующие температурные рекорды:

  • Самым теплым днем зимнего месяца стало 6 декабря 2006 года. Столбик термометра показывал +10,9°C.
  • Наиболее холодным днем считается 30 декабря 1978 года. Синоптики зафиксировали температуру на уровне -34,4°C.

Синоптики Гидрометцентра отмечают: вероятность повторения подобных экстремумов в 2025 году минимальна. Погода обещает быть стабильной, без аномальных скачков. Основное влияние окажут атлантические циклоны, приносящие влажный воздух и частые оттепели. Тем не менее специалисты предупреждают: прогноз на длительный период не может быть абсолютно точным. Северо-Запад отличается высокой переменчивостью климата, поэтому даже за несколько дней погодная ситуация может измениться. Перед поездками или уличными мероприятиями стоит проверить актуальный прогноз.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Предлагаем узнать, какой будет погода в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге в различные периоды месяца.

Погода в Санкт-Петербурге в начале декабря 2025

В начале декабря в Санкт-Петербурге еще могут сохраняться слабые отголоски осени. Дневная температура может колебаться около уровня 0°C, а ночью опускается до -6…-7°C. Возможны осадки в виде снега, переходящего в дождь, особенно в дневные часы.

Средняя температура в начале месяца:

  • Днем: -1,9°C.
  • Ночью: -6°C.

Переменная облачность и короткие периоды прояснений будут сменяться снегопадами и порывистым ветром. Из-за повышенной влажности воздуха даже легкий мороз будет ощущаться значительно сильнее.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

-3

-7

Осадки

2

-5

-6

Небольшая облачность

3

-2

-4

Осадки

4

0

-9

Солнечно

5

-1

-3

Облачно

6

-3

-6

7

-4

-8

8

0

-8

Небольшая облачность

9

-1

-3

10

-1

-3

Осадки

11

-4

-9

12

-2

-9

13

-2

-4

14

-1

-5

15

-1

-8

16

-1

-4

Начало зимы в Петербурге подарит горожанам типичную для Северо-Западного региона прохладную, ветреную и влажную погоду. Тем, кто не успел утеплиться, стоит сделать это уже в первые дни месяца. К середине декабря температура начнет постепенно снижаться, а осадки станут более частыми. На дорогах возможна гололедица, поэтому синоптики рекомендуют быть внимательными при передвижении пешком и за рулем.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Санкт-Петербурге в конце декабря 2025

Во второй половине месяца северная столица окончательно погрузится в зимнее предновогоднее настроение. После кратковременных оттепелей в середине декабря температура начнет стабильно опускаться. Ночью ожидаются устойчивые морозы. Сила ветра возрастет: это будет особенно хорошо заметно в прибрежных районах города.

Средняя температура в конце месяца:

  • Днем: -3°C.
  • Ночью: -6,1°C

Синоптики Гидрометцентра напоминают, что данный прогноз является предварительным и может немного отличаться от реальной погоды в Санкт-Петербурге во второй половине декабря 2025 года. При планировании важных дел или мероприятий под открытым небом следует сверяться с актуальными данными на это время.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

0

-4

Осадки

18

-1

-3

19

0

-2

Небольшая облачность

20

0

-7

21

-1

-4

Облачно

22

-3

-5

23

-3

-6

Осадки

24

-4

-7

25

-3

-9

26

-2

-8

27

-6

-7

Облачно

28

-5

-9

Небольшая облачность

29

-8

-10

Осадки

30

-8

-6

31

-1

-5

Солнечно

Во второй половине месяца ожидается небольшое похолодание. Изменения температуры будут особенно заметными в дневное время: в среднем столбик термометра будет показывать значения на 1,1°C ниже. Ночью же изменений практически не будет. Жителям и гостям северной столицы рекомендуется выбирать одежду, которая хорошо защищает как от ветра, так и от осадков. Автолюбителям стоит учитывать частые перепады температуры, из-за которых дороги будут скользкими.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Согласно прогнозу синоптиков, погода в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге будет типичной для северной зимы. При этом условия останутся переменчивыми, с чередованием морозов и оттепелей, снегопадов и прояснений. Следует помнить, что природа Ленинградской области всегда способна преподнести сюрпризы. Перед праздниками и поездками лучше сверяться с самыми свежими прогнозами метеорологов, чтобы зима 2025 года принесла только приятные впечатления.

Ульяна Володская

Журналист

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.