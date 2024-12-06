Погода на декабрь 2025 в Москве и Московской области

Последний месяц года традиционно знаменует собой приход календарной зимы в столичный регион. По данным синоптиков, на декабрь 2025 года в Москве и Московской области ожидается переменчивая погода, сопровождающаяся периодами морозов и оттепелей, а также обильными осадками. Клео.ру рассказывает, к каким климатическим переменам стоит подготовиться жителям и гостям столицы в разные моменты зимнего месяца.

Погода в Москве и Московской области в декабре

В декабре приходит классическая московская зима с ее переменчивым характером и часто меняющимися условиями. Несмотря на общую тенденцию к мягкости зим в последние годы, похолодание будет заметным уже с первых дней. Начало месяца встретит москвичей морозами, а ближе ко второй декаде возможны периоды потепления и налипания снега. Погода окончательно стабилизируется только в конце декабря, когда минусовая температура станет устойчивой.

Климатические процессы будут определять атмосферную ситуацию в регионе. Они принесут с собой морозные ночи, тихую безветренную погоду и частые снегопады. Средняя температура воздуха в декабре составляет -3°C днем, а в ночное время она опускается до -7°C. Норма осадков – 51 мм, что немногим превышает показатели весны – самого сухого периода в столице.

В своей деятельности синоптики тщательно собирают, анализируют и хранят информацию о погодных условиях. На основании полученных данных специалисты разрабатывают климатические модели, находят совпадения, закономерности и аномалии. Также показания предыдущих лет позволяют определить, когда наблюдались максимальные отклонения от температурной нормы. В различные исторические периоды фиксировались такие рекорды:

Самый теплый день – 6 декабря 2008 года. Столбик термометра показывал +9,6°C.

Самым холодным днем считается 28 декабря 1892 года. Синоптики зафиксировали температуру -38,8°C.

По расчетам Гидрометцентра, 2025 год не принесет значительных отклонений от многолетней нормы. Однако возможны локальные температурные колебания из-за повышенной активности атлантических циклонов. Погода по-прежнему останется переменчивой, поэтому перед поездками и прогулками лучше сверяться с актуальными данными.





Клео.ру предлагает узнать, какой будет погода в Москве и Московской области в декабре 2025 года.

Погода в Москве в начале декабря 2025

Первые зимние дни окажутся ощутимо холодными. Температура воздуха может приблизиться к уровню -10°C в ночное время. Впрочем, уже через неделю синоптики ожидают небольшое потепление. Возможны обильные осадки, сопровождающиеся небольшим ветром силой до 5 м/с.

Средняя температура в первой половине месяца:

Днем : -3,4°C.

: -3,4°C. Ночью: -6,9°C.

Такие погодные условия создадут классическую атмосферу начала московской зимы. Снегопады будут чередоваться с кратковременными просветами, а на дорогах возможна гололедица. Несмотря на возможные периоды потепления, теплые куртки и обувь останутся обязательными спутниками жителей и гостей города.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 -5 -9 Облачно 2 -7 -11 3 -7 -9 Осадки 4 -5 -5 Небольшая облачность 5 -3 -6 Облачно 6 -5 -8 Небольшая облачность 7 -4 -9 Облачно 8 -3 -7 9 -3 -7 Небольшая облачность 10 -3 -6 11 -4 -5 Облачно 12 -3 -6 Осадки 13 -1 -6 14 -2 -7 15 0 -6 Облачно 16 0 -3 Осадки

Начало зимы в 2025 году будет непостоянным: морозы сменятся краткими оттепелями, но уже к середине месяца температура начнет снижаться, приближая регион к стабильным зимним условиям.





Погода в Москве в конце декабря 2025

Климатические условия второй половины месяца будут демонстрировать стабильную тенденцию к похолоданию. Изменения будут особенно заметными после оттепели. К Новому году столичный регион окунется в настоящую зиму. Ночью температура может достигать -10 °C и ниже. В предновогодние дни синоптики ожидают обильные снегопады, которые создадут атмосферу праздничной зимней сказки.

Средняя температура во второй половине месяца:

Днем : -3,1°C.

: -3,1°C. Ночью: -6,7°C.

При планировании дел на месяц следует учитывать, что данный прогноз составлен на основе данных за предыдущие годы и является предварительным. Реальные погодные условия могут немного отличаться от расчетных. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не испортить праздничное настроение, стоит пользоваться только свежей информацией от синоптиков Гидрометцентра и других метеорологических служб.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 0 -4 Облачно 18 1 -4 Осадки 19 -1 -3 Облачно 20 -2 -4 21 -2 -4 22 -1 -6 23 -1 -4 Осадки 24 -4 -8 25 -5 -8 26 -5 -10 Облачно 27 -2 -7 28 -4 -7 Небольшая облачность 29 -8 -10 Осадки 30 -9 -10 31 -3 -12

Несмотря на то, что температура будет сопоставима с началом декабря, морозы покажутся сильнее из-за пронизывающего ветра и низкой активности солнца. В дневное время в среднем станет теплее на 0,3°C, а ночью – на 0,2°C. Возможны периоды плотной облачности и туманов, особенно в утренние часы.





Подведем итог

Прогноз погоды на декабрь 2025 года для Москвы и Московской области показывает: начало зимы будет переменчивым, но без экстремальных сюрпризов. Небольшие оттепели сменятся устойчивыми морозами, а обильные снегопады подарят столице традиционный зимний пейзаж. Синоптики советуют москвичам быть внимательными к изменению погоды и перед выходом из дома сверяться с прогнозами. Какой бы стабильной ни казалась природа в декабре, она всегда способна преподнести сюрпризы.