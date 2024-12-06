Погода на декабрь 2025 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на декабрь 2025.

Последний месяц года традиционно знаменует собой приход календарной зимы в столичный регион. По данным синоптиков, на декабрь 2025 года в Москве и Московской области ожидается переменчивая погода, сопровождающаяся периодами морозов и оттепелей, а также обильными осадками. Клео.ру рассказывает, к каким климатическим переменам стоит подготовиться жителям и гостям столицы в разные моменты зимнего месяца.

Погода в Москве и Московской области в декабре

В декабре приходит классическая московская зима с ее переменчивым характером и часто меняющимися условиями. Несмотря на общую тенденцию к мягкости зим в последние годы, похолодание будет заметным уже с первых дней. Начало месяца встретит москвичей морозами, а ближе ко второй декаде возможны периоды потепления и налипания снега. Погода окончательно стабилизируется только в конце декабря, когда минусовая температура станет устойчивой.

Климатические процессы будут определять атмосферную ситуацию в регионе. Они принесут с собой морозные ночи, тихую безветренную погоду и частые снегопады. Средняя температура воздуха в декабре составляет -3°C днем, а в ночное время она опускается до -7°C. Норма осадков – 51 мм, что немногим превышает показатели весны – самого сухого периода в столице.

В своей деятельности синоптики тщательно собирают, анализируют и хранят информацию о погодных условиях. На основании полученных данных специалисты разрабатывают климатические модели, находят совпадения, закономерности и аномалии. Также показания предыдущих лет позволяют определить, когда наблюдались максимальные отклонения от температурной нормы. В различные исторические периоды фиксировались такие рекорды:

  • Самый теплый день – 6 декабря 2008 года. Столбик термометра показывал +9,6°C.
  • Самым холодным днем считается 28 декабря 1892 года. Синоптики зафиксировали температуру -38,8°C.

По расчетам Гидрометцентра, 2025 год не принесет значительных отклонений от многолетней нормы. Однако возможны локальные температурные колебания из-за повышенной активности атлантических циклонов. Погода по-прежнему останется переменчивой, поэтому перед поездками и прогулками лучше сверяться с актуальными данными.

Клео.ру предлагает узнать, какой будет погода в Москве и Московской области в декабре 2025 года.

Погода в Москве в начале декабря 2025

Первые зимние дни окажутся ощутимо холодными. Температура воздуха может приблизиться к уровню -10°C в ночное время. Впрочем, уже через неделю синоптики ожидают небольшое потепление. Возможны обильные осадки, сопровождающиеся небольшим ветром силой до 5 м/с.

Средняя температура в первой половине месяца:

  • Днем: -3,4°C.
  • Ночью: -6,9°C.

Такие погодные условия создадут классическую атмосферу начала московской зимы. Снегопады будут чередоваться с кратковременными просветами, а на дорогах возможна гололедица. Несмотря на возможные периоды потепления, теплые куртки и обувь останутся обязательными спутниками жителей и гостей города.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

-5

-9

Облачно

2

-7

-11

3

-7

-9

Осадки

4

-5

-5

Небольшая облачность

5

-3

-6

Облачно

6

-5

-8

Небольшая облачность

7

-4

-9

Облачно

8

-3

-7

9

-3

-7

Небольшая облачность

10

-3

-6

11

-4

-5

Облачно

12

-3

-6

Осадки

13

-1

-6

14

-2

-7

15

0

-6

Облачно

16

0

-3

Осадки

Начало зимы в 2025 году будет непостоянным: морозы сменятся краткими оттепелями, но уже к середине месяца температура начнет снижаться, приближая регион к стабильным зимним условиям.

Погода в Москве в конце декабря 2025

Климатические условия второй половины месяца будут демонстрировать стабильную тенденцию к похолоданию. Изменения будут особенно заметными после оттепели. К Новому году столичный регион окунется в настоящую зиму. Ночью температура может достигать -10 °C и ниже. В предновогодние дни синоптики ожидают обильные снегопады, которые создадут атмосферу праздничной зимней сказки.

Средняя температура во второй половине месяца:

  • Днем: -3,1°C.
  • Ночью: -6,7°C.

При планировании дел на месяц следует учитывать, что данный прогноз составлен на основе данных за предыдущие годы и является предварительным. Реальные погодные условия могут немного отличаться от расчетных. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не испортить праздничное настроение, стоит пользоваться только свежей информацией от синоптиков Гидрометцентра и других метеорологических служб.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

0

-4

Облачно

18

1

-4

Осадки

19

-1

-3

Облачно

20

-2

-4

21

-2

-4

22

-1

-6

23

-1

-4

Осадки

24

-4

-8

25

-5

-8

26

-5

-10

Облачно

27

-2

-7

28

-4

-7

Небольшая облачность

29

-8

-10

Осадки

30

-9

-10

31

-3

-12

Несмотря на то, что температура будет сопоставима с началом декабря, морозы покажутся сильнее из-за пронизывающего ветра и низкой активности солнца. В дневное время в среднем станет теплее на 0,3°C, а ночью – на 0,2°C. Возможны периоды плотной облачности и туманов, особенно в утренние часы.

Подведем итог

Прогноз погоды на декабрь 2025 года для Москвы и Московской области показывает: начало зимы будет переменчивым, но без экстремальных сюрпризов. Небольшие оттепели сменятся устойчивыми морозами, а обильные снегопады подарят столице традиционный зимний пейзаж. Синоптики советуют москвичам быть внимательными к изменению погоды и перед выходом из дома сверяться с прогнозами. Какой бы стабильной ни казалась природа в декабре, она всегда способна преподнести сюрпризы.

