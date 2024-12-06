Погода на декабрь 2025 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на декабрь 2025.
Последний месяц года традиционно знаменует собой приход календарной зимы в столичный регион. По данным синоптиков, на декабрь 2025 года в Москве и Московской области ожидается переменчивая погода, сопровождающаяся периодами морозов и оттепелей, а также обильными осадками. Клео.ру рассказывает, к каким климатическим переменам стоит подготовиться жителям и гостям столицы в разные моменты зимнего месяца.
Погода в Москве и Московской области в декабре
В декабре приходит классическая московская зима с ее переменчивым характером и часто меняющимися условиями. Несмотря на общую тенденцию к мягкости зим в последние годы, похолодание будет заметным уже с первых дней. Начало месяца встретит москвичей морозами, а ближе ко второй декаде возможны периоды потепления и налипания снега. Погода окончательно стабилизируется только в конце декабря, когда минусовая температура станет устойчивой.
Климатические процессы будут определять атмосферную ситуацию в регионе. Они принесут с собой морозные ночи, тихую безветренную погоду и частые снегопады. Средняя температура воздуха в декабре составляет -3°C днем, а в ночное время она опускается до -7°C. Норма осадков – 51 мм, что немногим превышает показатели весны – самого сухого периода в столице.
В своей деятельности синоптики тщательно собирают, анализируют и хранят информацию о погодных условиях. На основании полученных данных специалисты разрабатывают климатические модели, находят совпадения, закономерности и аномалии. Также показания предыдущих лет позволяют определить, когда наблюдались максимальные отклонения от температурной нормы. В различные исторические периоды фиксировались такие рекорды:
- Самый теплый день – 6 декабря 2008 года. Столбик термометра показывал +9,6°C.
- Самым холодным днем считается 28 декабря 1892 года. Синоптики зафиксировали температуру -38,8°C.
По расчетам Гидрометцентра, 2025 год не принесет значительных отклонений от многолетней нормы. Однако возможны локальные температурные колебания из-за повышенной активности атлантических циклонов. Погода по-прежнему останется переменчивой, поэтому перед поездками и прогулками лучше сверяться с актуальными данными.
Клео.ру предлагает узнать, какой будет погода в Москве и Московской области в декабре 2025 года.
Погода в Москве в начале декабря 2025
Первые зимние дни окажутся ощутимо холодными. Температура воздуха может приблизиться к уровню -10°C в ночное время. Впрочем, уже через неделю синоптики ожидают небольшое потепление. Возможны обильные осадки, сопровождающиеся небольшим ветром силой до 5 м/с.
Средняя температура в первой половине месяца:
- Днем: -3,4°C.
- Ночью: -6,9°C.
Такие погодные условия создадут классическую атмосферу начала московской зимы. Снегопады будут чередоваться с кратковременными просветами, а на дорогах возможна гололедица. Несмотря на возможные периоды потепления, теплые куртки и обувь останутся обязательными спутниками жителей и гостей города.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
-5
|
-9
|
Облачно
|
2
|
-7
|
-11
|
3
|
-7
|
-9
|
Осадки
|
4
|
-5
|
-5
|
Небольшая облачность
|
5
|
-3
|
-6
|
Облачно
|
6
|
-5
|
-8
|
Небольшая облачность
|
7
|
-4
|
-9
|
Облачно
|
8
|
-3
|
-7
|
9
|
-3
|
-7
|
Небольшая облачность
|
10
|
-3
|
-6
|
11
|
-4
|
-5
|
Облачно
|
12
|
-3
|
-6
|
Осадки
|
13
|
-1
|
-6
|
14
|
-2
|
-7
|
15
|
0
|
-6
|
Облачно
|
16
|
0
|
-3
|
Осадки
Начало зимы в 2025 году будет непостоянным: морозы сменятся краткими оттепелями, но уже к середине месяца температура начнет снижаться, приближая регион к стабильным зимним условиям.
Погода в Москве в конце декабря 2025
Климатические условия второй половины месяца будут демонстрировать стабильную тенденцию к похолоданию. Изменения будут особенно заметными после оттепели. К Новому году столичный регион окунется в настоящую зиму. Ночью температура может достигать -10 °C и ниже. В предновогодние дни синоптики ожидают обильные снегопады, которые создадут атмосферу праздничной зимней сказки.
Средняя температура во второй половине месяца:
- Днем: -3,1°C.
- Ночью: -6,7°C.
При планировании дел на месяц следует учитывать, что данный прогноз составлен на основе данных за предыдущие годы и является предварительным. Реальные погодные условия могут немного отличаться от расчетных. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не испортить праздничное настроение, стоит пользоваться только свежей информацией от синоптиков Гидрометцентра и других метеорологических служб.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
0
|
-4
|
Облачно
|
18
|
1
|
-4
|
Осадки
|
19
|
-1
|
-3
|
Облачно
|
20
|
-2
|
-4
|
21
|
-2
|
-4
|
22
|
-1
|
-6
|
23
|
-1
|
-4
|
Осадки
|
24
|
-4
|
-8
|
25
|
-5
|
-8
|
26
|
-5
|
-10
|
Облачно
|
27
|
-2
|
-7
|
28
|
-4
|
-7
|
Небольшая облачность
|
29
|
-8
|
-10
|
Осадки
|
30
|
-9
|
-10
|
31
|
-3
|
-12
Несмотря на то, что температура будет сопоставима с началом декабря, морозы покажутся сильнее из-за пронизывающего ветра и низкой активности солнца. В дневное время в среднем станет теплее на 0,3°C, а ночью – на 0,2°C. Возможны периоды плотной облачности и туманов, особенно в утренние часы.
Подведем итог
Прогноз погоды на декабрь 2025 года для Москвы и Московской области показывает: начало зимы будет переменчивым, но без экстремальных сюрпризов. Небольшие оттепели сменятся устойчивыми морозами, а обильные снегопады подарят столице традиционный зимний пейзаж. Синоптики советуют москвичам быть внимательными к изменению погоды и перед выходом из дома сверяться с прогнозами. Какой бы стабильной ни казалась природа в декабре, она всегда способна преподнести сюрпризы.