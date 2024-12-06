Погода в Сочи на декабрь 2025 года

Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на декабрь 2025.
Курорты Краснодарского края традиционно радуют туристов мягким климатом, поэтому поток отдыхающих сюда не иссякает даже зимой. Однако природа даже в стабильных регионах может сильно удивить климатическими переменами. Расскажем, чего стоит ждать от последнего месяца года на побережье Черного моря, согласно прогнозам погоды в Сочи на декабрь 2025 года.
Особенности погоды в Сочи в декабре
Первый месяц зимы в южных регионах мало похож на классическое представление о холодном времени года. Вместо снегопадов и морозов, как в центральной России, в Сочи преобладают мягкие температуры и переменная облачность. Снег в декабре – редкость, за исключением горнолыжных курортов. Воздух днем прогревается в среднем до +11…+13°C, а ночью температура редко опускается ниже +5…+6°C. Настоящие зимние морозы вряд ли застанут жителей и гостей курортного города. Средняя норма осадков за месяц составляет 175 мм.
Мягкий климат объясняется близостью к морю: температура воды в декабре держится около +11°C. Купальный сезон, конечно же, уже давно завершен, но некоторые любители закаливания продолжают погружаться в море даже в середине зимы. При этом для туристов открываются другие виды активностей – прогулки по достопримечательностям города, экскурсии и горнолыжный отдых в Красной Поляне, где в это время уже лежит устойчивый снег, а трассы полностью подготовлены для отдыхающих.
Синоптики регулярно анализируют показатели температуры и осадков, чтобы формировать точные прогнозы на предстоящие сезоны. Данные о погоде за предыдущие годы помогают специалистам строить точные климатические модели, определять возможные изменения, выявлять закономерности, аномалии и отклонения от нормы. В предыдущие годы в Сочи уже фиксировались температурные рекорды в декабре:
- Самым жарким днем считается 4 декабря 2010 года. Погода порадовала температурой +23,5°C.
- Самым холодным днем является 29 декабря 1904 года. По сохранившейся информации, столбик термометра показывал -8,3°C.
По предварительным оценкам Гидрометцентра, в 2025 году аномальных температур не будет. Возможно потепление на 2-3°C. Зимний месяц ожидается достаточно мягким, без сильных холодов и резких перепадов. Однако не стоит недооценивать переменчивость сочинской погоды. Природа в этом регионе умеет удивлять даже опытных метеорологов. При планировании важных дел и мероприятий стоит учитывать самые свежие прогнозы синоптиков.
Клео.ру предлагает разобраться, какой будет погода в Сочи в декабре 2025 года в различные периоды месяца.
Погода в Сочи в начале месяца
Первая половина декабря 2025 года станет плавным переходом между временами года. В этот период в Сочи еще можно почувствовать легкое тепло уходящей осени. Днем температура воздуха будет держаться возле отметки +10°C. Ночью температура немного снизится, но останется положительной. Дожди в первой декаде декабря возможны, но они будут кратковременными. Повышенная влажность воздуха может создавать ощущение морозов ночью, поэтому стоит одеваться теплее для вечерних прогулок.
Средняя температура в первой половине месяца:
- Днем: +12,3°C.
- Ночью: +6,1°C.
Ожидания синоптиков на начало декабря показаны в таблице ниже. Стоит учитывать, что долгосрочные прогнозы опираются на статистику и могут не учитывать краткосрочные изменения. Перед поездкой или планированием мероприятий рекомендуется уточнять свежие данные о погоде: за 2-3 дня до нужной даты.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+9
|
+2
|
Солнечно
|
2
|
+10
|
+4
|
3
|
+10
|
+4
|
4
|
+11
|
+6
|
5
|
+9
|
+7
|
Небольшая облачность
|
6
|
+13
|
+5
|
Облачно
|
7
|
+12
|
+5
|
Солнечно
|
8
|
+11
|
+5
|
Облачно
|
9
|
+16
|
+9
|
Небольшая облачность
|
10
|
+16
|
+9
|
11
|
+12
|
+6
|
Осадки
|
12
|
+13
|
+10
|
13
|
+15
|
+7
|
14
|
+14
|
+6
|
Солнечно
|
15
|
+13
|
+6
|
Осадки
|
16
|
+13
|
+6
В первой половине месяца сохраняются благоприятные условия для неспешных прогулок, экскурсий и отдыха на открытом воздухе. Однако из-за непредсказуемых осадков стоит иметь при себе легкую куртку и зонт.
Прогноз погоды на конец месяца
Во второй половине декабря 2025 года зимнее похолодание будет ощущаться сильнее, особенно в утренние часы. Впрочем, сильных морозов не ожидается, даже несмотря на приближение зимних праздников. Лишь в редкие дни температура будет незначительно понижаться ниже +10°C.
В конце месяца возможны облачные и дождливые дни, но затяжных осадков не прогнозируется. Благодаря морскому воздуху климат останется мягким, без резких перепадов давления и сильных ветров. В горах, напротив, установится устойчивая зимняя погода, что создаст отличные условия для катания на лыжах и сноуборде.
Средняя температура во второй половине месяца:
- Днем: +10,9°C.
- Ночью: +6°C.
Прогноз погоды на вторую половину декабря 2025 года в Сочи представлен в таблице ниже. Ближе к Новому году возможны небольшие колебания температуры, но без существенных отклонений от нормы.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+14
|
+7
|
Осадки
|
18
|
+13
|
+8
|
19
|
+12
|
+8
|
Солнечно
|
20
|
+14
|
+4
|
21
|
+14
|
+7
|
22
|
+8
|
+3
|
Осадки
|
23
|
+7
|
+4
|
24
|
+11
|
+6
|
Небольшая облачность
|
25
|
+11
|
+8
|
26
|
+11
|
+5
|
Солнечно
|
27
|
+11
|
+7
|
Небольшая облачность
|
28
|
+10
|
+5
|
Осадки
|
29
|
+11
|
+7
|
30
|
+9
|
+5
|
Облачно
|
31
|
+8
|
+6
Во второй половине температура воздуха будет немного ниже. В дневное время в среднем похолодает на 1,4°C, а ночью изменения практически не будут ощущаться. Погода останется типичной для сочинской зимы – мягкой, влажной и комфортной для отдыха.
Подведем итог
По прогнозам Гидрометцентра на декабрь 2025 года, погода в Сочи будет стабильной и комфортной. Средняя температура воздуха окажется немного выше климатической нормы, а резкие перепады маловероятны. Зимний отдых на Черноморском побережье станет отличной возможностью провести конец года в мягком климате, насладиться чистым морским воздухом и новогодней атмосферой курортного города.