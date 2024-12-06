Куда сходить с ребенком в январе 2025 в Санкт-Петербурге

Северная столица России является привлекательным местом для туристов в любое время года. Но зимой город совершенно преображается. Новогодние мероприятия и атмосфера оставят только самые положительные эмоции. А для того, чтобы не пропустить самые интересные события, стоит заранее составить план действий. Клео.ру предлагает разобраться, куда можно сходить с ребенком в Санкт-Петербурге в январе 2025 года.

Культурные мероприятия и музеи

В январе в Санкт-Петербурге открывается большое количество развлечений, которые могут удовлетворить любые вкусы. Город славится своими музеями и познавательными местами, поэтому стоит начать новогодние каникулы с культурных мероприятий, постепенно переходя к другим развлечениям и прогулкам.

Музей железных дорог России . Планируя семейные развлечения в СПб вместе с детьми, следует обратить внимание железнодорожное достояние. Музей был сформирован на базе депо 19-го века. Посетителей ожидает увлекательная экскурсия и знакомство с тысячами тематических экспонатов. Детям предлагается проявить себя в роли настоящего диспетчера и поиграть в интерактивные игры по управлению составами.

. Планируя семейные развлечения в СПб вместе с детьми, следует обратить внимание железнодорожное достояние. Музей был сформирован на базе депо 19-го века. Посетителей ожидает увлекательная экскурсия и знакомство с тысячами тематических экспонатов. Детям предлагается проявить себя в роли настоящего диспетчера и поиграть в интерактивные игры по управлению составами. Крейсер "Аврора" . Знаменитый революционный символ 1917-го года теперь открыт в качестве военного музея для всех желающих детальнее изучить исторические факты. Экскурсии по крейсеру могут занять пару часов, поэтому стоит заранее подготовиться к ним. Стоит учитывать и особенности графика работы – в некоторые дни недели музей будет полностью закрыт для посещений.

. Знаменитый революционный символ 1917-го года теперь открыт в качестве военного музея для всех желающих детальнее изучить исторические факты. Экскурсии по крейсеру могут занять пару часов, поэтому стоит заранее подготовиться к ним. Стоит учитывать и особенности графика работы – в некоторые дни недели музей будет полностью закрыт для посещений. Музей магии . Детям и взрослым, желающим оказаться в мире настоящего волшебства, стоит обратить внимание на этот развлекательное мероприятие. Настоящие иллюзионисты смогут удивить всех желающих фокусами. А тем, кто хочет узнать, как по-настоящему работают эти фокусы, специалисты поделятся своими секретами и разоблачениями, научат, на что нужно обращать внимание, чтобы сразу распознать иллюзиониста.

. Детям и взрослым, желающим оказаться в мире настоящего волшебства, стоит обратить внимание на этот развлекательное мероприятие. Настоящие иллюзионисты смогут удивить всех желающих фокусами. А тем, кто хочет узнать, как по-настоящему работают эти фокусы, специалисты поделятся своими секретами и разоблачениями, научат, на что нужно обращать внимание, чтобы сразу распознать иллюзиониста. Океанариум . Окружающий животный мир удивителен, и в этом можно убедиться самостоятельно, посетив этот развлекательный комплекс. Музей занимает площадь более 5 тысяч кв. м. В аквариумах, расположенных на территории океанариума, проживает несколько тысяч самых разных морских обитателей и организмов.

. Окружающий животный мир удивителен, и в этом можно убедиться самостоятельно, посетив этот развлекательный комплекс. Музей занимает площадь более 5 тысяч кв. м. В аквариумах, расположенных на территории океанариума, проживает несколько тысяч самых разных морских обитателей и организмов. Санкт-Петербургский планетарий . Любителям космоса определенно стоит посетить этот научно-образовательный центр. Он хранит экспонаты, собранные в течение всей истории изучения космического пространства. Посетителей ожидают экскурсии, обучающие фильмы и лекции в интересной форме как для взрослых, так и для детей. Данный планетарий входит в число крупнейших по всей России.

. Любителям космоса определенно стоит посетить этот научно-образовательный центр. Он хранит экспонаты, собранные в течение всей истории изучения космического пространства. Посетителей ожидают экскурсии, обучающие фильмы и лекции в интересной форме как для взрослых, так и для детей. Данный планетарий входит в число крупнейших по всей России. Театр "Балтийский дом". Любители театрального искусства обязательно найдут развлечения по вкусу. В постановках можно увидеть как молодых начинающих актеров, так и знаменитостей. В январе 2025 года проводятся детские мероприятия на зимнюю и новогоднюю тематику.





Развлекательные центры

Если музеи и культурные мероприятия уже изучены или просто хочется других развлечений, то зимний Санкт-Петербург будет удачным местом для этого. Начиная с середины декабря, открываются знаменитые ярмарки, а развлекательные центры запускают праздничные программы.

Центр "Playloft GaGa" . Игровой центр предоставляет развлечения не только для детей, но и взрослых. Посетители смогут поучаствовать в играх и турнирах, посетить интересные мастер-классы, поиграть на консолях и приобрести комиксы, книги и рассказы на любой вкус.

. Игровой центр предоставляет развлечения не только для детей, но и взрослых. Посетители смогут поучаствовать в играх и турнирах, посетить интересные мастер-классы, поиграть на консолях и приобрести комиксы, книги и рассказы на любой вкус. Парк "Волшебная миля" . Огромная игровая площадка для детей самых разных возрастов. Под наблюдением аниматоров и ведущих каждый ребенок сможет найти себе подходящее развлечение, поучаствовать в соревнованиях с другими посетителями и просто весело провести время. Некоторые мастер-классы включены в стоимость билета, но лучше заранее уточнить, за что нужно будет доплачивать отдельно.

. Огромная игровая площадка для детей самых разных возрастов. Под наблюдением аниматоров и ведущих каждый ребенок сможет найти себе подходящее развлечение, поучаствовать в соревнованиях с другими посетителями и просто весело провести время. Некоторые мастер-классы включены в стоимость билета, но лучше заранее уточнить, за что нужно будет доплачивать отдельно. Развлекательный центр "MazaPark" . Этот комплекс представляет собой большой парк с десятками аттракционов и почти сотней игровых автоматов. Такие развлечения будут интересных как младшим посетителями, так и взрослым. Хорошее решение, чтобы отправиться на отдых всей семьей.

. Этот комплекс представляет собой большой парк с десятками аттракционов и почти сотней игровых автоматов. Такие развлечения будут интересных как младшим посетителями, так и взрослым. Хорошее решение, чтобы отправиться на отдых всей семьей. Катки . Современные новогодние развлечения сложно представить без катков. Прокатиться на коньках можно будет в Севкабель Порту, Гостином дворе и Новой Голландии. Помимо самих катков, для отдыхающих будут установлены другие развлечения и инфраструктура.

. Современные новогодние развлечения сложно представить без катков. Прокатиться на коньках можно будет в Севкабель Порту, Гостином дворе и Новой Голландии. Помимо самих катков, для отдыхающих будут установлены другие развлечения и инфраструктура. Ярмарки. На время новогодних праздников в Санкт-Петербурге открывается возможность приобрести тематические сувениры и подарки, поучаствовать в интересных конкурсах и просто весело провести время. Жителям и гостям северной столицы обязательно стоит посетить ярмарки, которые откроются на Манежной, Московской, Дворцовой и Конюшенной площадях, а также в Никольских рядах.





Советы для родителей

Январь – это один из самых благоприятных месяцев для семейного отдыха с детьми в Санкт-Петербурге. Однако даже небольшие незапланированные происшествия могут полностью испортить праздничное настроение. Следующие советы помогут лучше подготовиться к возможным ситуациям, чтобы получить от январского отдыха максимум удовольствия:

Возьмите больше теплых вещей. В Санкт-Петербурге зимой часто дует холодный ветер, и температура ощущается намного ниже.

Заранее планируйте развлекательную программу, ведь на посещение всех мероприятий просто не хватит времени. Расставьте приоритеты, что хотелось бы посетить в первую очередь.

Выбирайте места, которые будут интересны для всех. Обязательно учитывайте мнение и пожелание детей. Возможно, походы в театр будут им не интересы, поэтому чередуйте программу с походами за игрушками или в детские развлекательные центры.

Покупайте или бронируйте билеты заранее. Так как на новогодние праздники в Санкт-Петербург приезжает множество туристов, их могут быстро раскупать.

Не пытайтесь посетить все интересные места за один раз. Лучше распределить программу на несколько дней, чтобы насладиться отдыхом без спешки.

Оставьте в кармане у ребенка записку с контактными данными и адресом. Если он потеряется, эта информация поможет быстрее выйти на связь.

Перед выходом зарядите все смартфоны. Всегда оставайтесь на связи. Исключением будут случаи, когда обстоятельства требуют тишины. Например, во время театральной постановки или на сеансе в кино.





Подведем итог

Новогодние каникулы – самое удачное время для семейного отдыха. Идеи, куда сходить с ребенком в Санкт-Петербурге в январе 2025 года, помогут точно распланировать свой график и получить от развлечений максимальное удовольствие.