Куда сходить с ребенком в январе 2025 в Санкт-Петербурге

Планируете отдых с ребенком в Санкт-Петербурге в январе 2025? Узнайте о лучших зимних развлечениях, музеях, парках и семейных мероприятиях в городе.
Северная столица России является привлекательным местом для туристов в любое время года. Но зимой город совершенно преображается. Новогодние мероприятия и атмосфера оставят только самые положительные эмоции. А для того, чтобы не пропустить самые интересные события, стоит заранее составить план действий. Клео.ру предлагает разобраться, куда можно сходить с ребенком в Санкт-Петербурге в январе 2025 года.
Культурные мероприятия и музеи
В январе в Санкт-Петербурге открывается большое количество развлечений, которые могут удовлетворить любые вкусы. Город славится своими музеями и познавательными местами, поэтому стоит начать новогодние каникулы с культурных мероприятий, постепенно переходя к другим развлечениям и прогулкам.
- Музей железных дорог России. Планируя семейные развлечения в СПб вместе с детьми, следует обратить внимание железнодорожное достояние. Музей был сформирован на базе депо 19-го века. Посетителей ожидает увлекательная экскурсия и знакомство с тысячами тематических экспонатов. Детям предлагается проявить себя в роли настоящего диспетчера и поиграть в интерактивные игры по управлению составами.
- Крейсер "Аврора". Знаменитый революционный символ 1917-го года теперь открыт в качестве военного музея для всех желающих детальнее изучить исторические факты. Экскурсии по крейсеру могут занять пару часов, поэтому стоит заранее подготовиться к ним. Стоит учитывать и особенности графика работы – в некоторые дни недели музей будет полностью закрыт для посещений.
- Музей магии. Детям и взрослым, желающим оказаться в мире настоящего волшебства, стоит обратить внимание на этот развлекательное мероприятие. Настоящие иллюзионисты смогут удивить всех желающих фокусами. А тем, кто хочет узнать, как по-настоящему работают эти фокусы, специалисты поделятся своими секретами и разоблачениями, научат, на что нужно обращать внимание, чтобы сразу распознать иллюзиониста.
- Океанариум. Окружающий животный мир удивителен, и в этом можно убедиться самостоятельно, посетив этот развлекательный комплекс. Музей занимает площадь более 5 тысяч кв. м. В аквариумах, расположенных на территории океанариума, проживает несколько тысяч самых разных морских обитателей и организмов.
- Санкт-Петербургский планетарий. Любителям космоса определенно стоит посетить этот научно-образовательный центр. Он хранит экспонаты, собранные в течение всей истории изучения космического пространства. Посетителей ожидают экскурсии, обучающие фильмы и лекции в интересной форме как для взрослых, так и для детей. Данный планетарий входит в число крупнейших по всей России.
- Театр "Балтийский дом". Любители театрального искусства обязательно найдут развлечения по вкусу. В постановках можно увидеть как молодых начинающих актеров, так и знаменитостей. В январе 2025 года проводятся детские мероприятия на зимнюю и новогоднюю тематику.
Развлекательные центры
Если музеи и культурные мероприятия уже изучены или просто хочется других развлечений, то зимний Санкт-Петербург будет удачным местом для этого. Начиная с середины декабря, открываются знаменитые ярмарки, а развлекательные центры запускают праздничные программы.
- Центр "Playloft GaGa". Игровой центр предоставляет развлечения не только для детей, но и взрослых. Посетители смогут поучаствовать в играх и турнирах, посетить интересные мастер-классы, поиграть на консолях и приобрести комиксы, книги и рассказы на любой вкус.
- Парк "Волшебная миля". Огромная игровая площадка для детей самых разных возрастов. Под наблюдением аниматоров и ведущих каждый ребенок сможет найти себе подходящее развлечение, поучаствовать в соревнованиях с другими посетителями и просто весело провести время. Некоторые мастер-классы включены в стоимость билета, но лучше заранее уточнить, за что нужно будет доплачивать отдельно.
- Развлекательный центр "MazaPark". Этот комплекс представляет собой большой парк с десятками аттракционов и почти сотней игровых автоматов. Такие развлечения будут интересных как младшим посетителями, так и взрослым. Хорошее решение, чтобы отправиться на отдых всей семьей.
- Катки. Современные новогодние развлечения сложно представить без катков. Прокатиться на коньках можно будет в Севкабель Порту, Гостином дворе и Новой Голландии. Помимо самих катков, для отдыхающих будут установлены другие развлечения и инфраструктура.
- Ярмарки. На время новогодних праздников в Санкт-Петербурге открывается возможность приобрести тематические сувениры и подарки, поучаствовать в интересных конкурсах и просто весело провести время. Жителям и гостям северной столицы обязательно стоит посетить ярмарки, которые откроются на Манежной, Московской, Дворцовой и Конюшенной площадях, а также в Никольских рядах.
Советы для родителей
Январь – это один из самых благоприятных месяцев для семейного отдыха с детьми в Санкт-Петербурге. Однако даже небольшие незапланированные происшествия могут полностью испортить праздничное настроение. Следующие советы помогут лучше подготовиться к возможным ситуациям, чтобы получить от январского отдыха максимум удовольствия:
- Возьмите больше теплых вещей. В Санкт-Петербурге зимой часто дует холодный ветер, и температура ощущается намного ниже.
- Заранее планируйте развлекательную программу, ведь на посещение всех мероприятий просто не хватит времени. Расставьте приоритеты, что хотелось бы посетить в первую очередь.
- Выбирайте места, которые будут интересны для всех. Обязательно учитывайте мнение и пожелание детей. Возможно, походы в театр будут им не интересы, поэтому чередуйте программу с походами за игрушками или в детские развлекательные центры.
- Покупайте или бронируйте билеты заранее. Так как на новогодние праздники в Санкт-Петербург приезжает множество туристов, их могут быстро раскупать.
- Не пытайтесь посетить все интересные места за один раз. Лучше распределить программу на несколько дней, чтобы насладиться отдыхом без спешки.
- Оставьте в кармане у ребенка записку с контактными данными и адресом. Если он потеряется, эта информация поможет быстрее выйти на связь.
- Перед выходом зарядите все смартфоны. Всегда оставайтесь на связи. Исключением будут случаи, когда обстоятельства требуют тишины. Например, во время театральной постановки или на сеансе в кино.
Подведем итог
Новогодние каникулы – самое удачное время для семейного отдыха. Идеи, куда сходить с ребенком в Санкт-Петербурге в январе 2025 года, помогут точно распланировать свой график и получить от развлечений максимальное удовольствие.