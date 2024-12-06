Где недорого встретить Новый год 2025 в Москве

Новый год – это одно из самых ожидаемых событий, и многим людям хочется сделать его уникальным и запоминающимся. Но далеко не все имеют возможность вкладывать крупную сумму денег в празднование. В такой ситуации не стоит отчаиваться, ведь отметить этот праздник можно при бюджетных затратах. Клео.ру предлагает несколько идей, где можно недорого встретить Новый год 2025 в Москве.

Праздничные мероприятия под открытым небом

Традиция отмечать новогодние праздники дома перед телевизором и за праздничным столом постепенно отходить в прошлое, уступая место уличным гуляниям. С каждым годом количество москвичей и гостей столицы, встречающих Новый год на улицах города, заметно увеличивается. И это не удивительно, так как праздничная Москва предлагает много способов зарядиться хорошим настроением и погрузиться в зимнюю атмосферу.

Планируя отмечать Новый год в Москве на улице, следует обратить внимание на такие локации:

Красная площадь . Оказаться в Новый год на главной площади страны является мечтой многих россиян. В праздничную ночь доступ будет закрыт, кроме катка, где посетители смогут покататься в свое удовольствие. Последний сеанс продлится с 22:00 31 декабря до 02:00 следующего дня. Также будет доступна и праздничная ярмарка, на которой посетители смогут прикупить себе что-нибудь интересное.

. Оказаться в Новый год на главной площади страны является мечтой многих россиян. В праздничную ночь доступ будет закрыт, кроме катка, где посетители смогут покататься в свое удовольствие. Последний сеанс продлится с 22:00 31 декабря до 02:00 следующего дня. Также будет доступна и праздничная ярмарка, на которой посетители смогут прикупить себе что-нибудь интересное. Тверская . Одна из самых красивых улиц столицы заметно преображается на новогодние праздники. В этот период там проходит фестиваль "Путешествие в Рождество", в рамках которого можно поучаствовать в праздничных шоу-программах, посетить мастер-классы, сделать памятные снимки в фото-зоне и набраться положительных эмоций. В полночь площадка работать уже не будет, поэтому стоит посетить ее заранее, до 20:00.

. Одна из самых красивых улиц столицы заметно преображается на новогодние праздники. В этот период там проходит фестиваль "Путешествие в Рождество", в рамках которого можно поучаствовать в праздничных шоу-программах, посетить мастер-классы, сделать памятные снимки в фото-зоне и набраться положительных эмоций. В полночь площадка работать уже не будет, поэтому стоит посетить ее заранее, до 20:00. Парк "Зарядье" . Преобразился в новогодние тона и известный московский парк. По случаю празднования Нового года оформление было выполнено в соответствующей стилистике. В парке "Зарядье" в предыдущие годы проводили театральные постановки известных произведений. Развлекательная программа для 2025 года станет известной ближе к самому Новому году.

. Преобразился в новогодние тона и известный московский парк. По случаю празднования Нового года оформление было выполнено в соответствующей стилистике. В парке "Зарядье" в предыдущие годы проводили театральные постановки известных произведений. Развлекательная программа для 2025 года станет известной ближе к самому Новому году. Парк Горького . Оказавшись в парке, посетители сразу же погружаются в праздничную новогоднюю атмосферу. Ежегодно стиль оформления меняется, а для 2025 года была выбрана тематика кинематографа. Традиционно в новогоднюю ночь будет функционировать каток, ожидаются концерты и вступление отечественных звезд. Парк будет работать до 03:00.

. Оказавшись в парке, посетители сразу же погружаются в праздничную новогоднюю атмосферу. Ежегодно стиль оформления меняется, а для 2025 года была выбрана тематика кинематографа. Традиционно в новогоднюю ночь будет функционировать каток, ожидаются концерты и вступление отечественных звезд. Парк будет работать до 03:00. Манежная площадь . Приготовления к празднованию Нового года проходят во всех уголках российской столицы. На Манежной площади также разместилась одна их площадок столичного фестиваля "Путешествие в Рождество". Локация украшена в новогоднем стиле, посетителям предлагаются ярмарочные развлечения, мастер-классы и постановки. Площадь будет открыта для посещений для 20:00, поэтому она может стать лишь началом празднования прихода Нового года.

. Приготовления к празднованию Нового года проходят во всех уголках российской столицы. На Манежной площади также разместилась одна их площадок столичного фестиваля "Путешествие в Рождество". Локация украшена в новогоднем стиле, посетителям предлагаются ярмарочные развлечения, мастер-классы и постановки. Площадь будет открыта для посещений для 20:00, поэтому она может стать лишь началом празднования прихода Нового года. ВДНХ . Выставка достижений народного хозяйства считается одним из самых красивых и интересных мест российской столицы. Однако в Новый год ВДНХ преображается еще сильнее. На время новогодних праздников тут открыт ледовый каток, а павильоны и открытые пространства украшаются в соответствующей тематике. Посетителям предлагается огромное количество развлечений и шоу с участием известных российских артистов.

. Выставка достижений народного хозяйства считается одним из самых красивых и интересных мест российской столицы. Однако в Новый год ВДНХ преображается еще сильнее. На время новогодних праздников тут открыт ледовый каток, а павильоны и открытые пространства украшаются в соответствующей тематике. Посетителям предлагается огромное количество развлечений и шоу с участием известных российских артистов. Речные вокзалы . Фасад здания Южного вокзала был украшен новогодними гирляндами, а на его территории появились украшения и праздничные композиции. Северный речной вокзал тоже изменился визуально в тематику Нового года. Здесь начал работать бесплатный каток. Также на время праздников планируется проведение мастер-классов, выступлений артистов и новогодние концерты.

. Фасад здания Южного вокзала был украшен новогодними гирляндами, а на его территории появились украшения и праздничные композиции. Северный речной вокзал тоже изменился визуально в тематику Нового года. Здесь начал работать бесплатный каток. Также на время праздников планируется проведение мастер-классов, выступлений артистов и новогодние концерты. Катки. Помимо перечисленных мест, где можно прокатиться на коньках, любителям этого вида развлечений стоит посетить ледовые катки на Чистых и Патриарших прудах, а также в Сокольниках.

Клео.ру напоминает, что новогодний салют в Москве в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 январяя2025 года не состоится. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. Такое решение принято в целях экономии бюджетных средств и безопасности. Фейерверки можно будет запускать только в личном порядке и в строго отведенных для этого местах.





Недорогие кафе и рестораны

Если же домашние застолья кажутся скучными, а прогулки по новогодней Москве – утомительными, то оптимальным решением станет празднование в кафе, клубе или ресторане. Российская столица предлагает огромное количество заведений, которые будут работать до самого утра. Вот пример нескольких мест, где можно отметить Новый год 2025 бюджетно:

Karaoke Club MimoNot . В новогоднюю ночь гостям предлагается интересная шоу-программа в карнавальном стиле и розыгрыши. Ведущий подарит праздничное настроение и не даст заскучать. Мероприятие начинается с 22:00, стоимость – от 2500 рублей.

. В новогоднюю ночь гостям предлагается интересная шоу-программа в карнавальном стиле и розыгрыши. Ведущий подарит праздничное настроение и не даст заскучать. Мероприятие начинается с 22:00, стоимость – от 2500 рублей. Кафе Маска . Гостей заведения на Новый год будет развлекать профессиональный ведущий, живые музыканты и танцевальный коллектив. Дед Мороз и Снегурочка подарят памятные подарки, а полночь будет запуск салюта и новогодний торт. Начало программы состоится в 22:00, стоимость – от 4500 рублей.

. Гостей заведения на Новый год будет развлекать профессиональный ведущий, живые музыканты и танцевальный коллектив. Дед Мороз и Снегурочка подарят памятные подарки, а полночь будет запуск салюта и новогодний торт. Начало программы состоится в 22:00, стоимость – от 4500 рублей. Ресторан Ясенки . Шоу-программа, предлагаемая рестораном, точно не будет скучной. В список развлечений входят розыгрыши, конкурсы, викторины, исполнение знаменитых хитов от 80-х до 2000-х годов. Памятные моменты можно запечатлеть в праздничной фотозоне. Сбор гостей в 22:00, стоимость ночи – от 7000 рублей.

. Шоу-программа, предлагаемая рестораном, точно не будет скучной. В список развлечений входят розыгрыши, конкурсы, викторины, исполнение знаменитых хитов от 80-х до 2000-х годов. Памятные моменты можно запечатлеть в праздничной фотозоне. Сбор гостей в 22:00, стоимость ночи – от 7000 рублей. Бутик-отель Брайтон . Для гостей предлагается особая новогодняя развлекательная программа в танцевальном стиле. Ведущие приготовили массу конкурсов, мастер-классов, викторин и, конечно же, танцев. Стоимость новогодней ночи – от 8500 рублей.

. Для гостей предлагается особая новогодняя развлекательная программа в танцевальном стиле. Ведущие приготовили массу конкурсов, мастер-классов, викторин и, конечно же, танцев. Стоимость новогодней ночи – от 8500 рублей. Ресторан the Red. Посетителей ожидает шоу-программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, танцы в латиноамериканском стиле, известные хиты в исполнении кавер-групп. Приглашенный фотограф поможет запечатлеть самые интересные моменты. Начало мероприятия – в 22:00, стоимость – от 9500 рублей.

Клео.ру напоминает, что условия могут меняться в зависимости от количества желающих и даты. Рекомендуется уточнить информацию перед оплатой и бронировать места заранее. В последний день может не оказаться свободных мест.





Подведем итог

В Москве существует множество мест, где можно недорого встретить Новый год 2025, если домашние посиделки кажутся скучными. В зависимости от предпочтений, один из самых главных праздников можно провести как в заведении, так и под открытым небом.