Куда сходить с ребенком в январе 2025 в Москве: лучшие места и идеи

Новогодние праздники – это, наверное, самая подходящая возможность весело провести время вместе с близкими. Российская столица предлагает множество мероприятий и мест, куда можно сходить с ребенком в Москве в январе 2025 года. Клео.ру предлагает несколько интересных вариантов для отличного времяпровождения.

Культурные мероприятия и музеи

В январе российская столица по-настоящему расцветает. На новогодние праздники в Москву приезжают тысячи туристов, чтобы насладиться особой атмосферой и посетить уникальные мероприятия. Большинство таких событий часто происходят прямо на улицах города, поэтому принять в них участие можно будет даже бесплатно.

Новогодние елки

Главным зимним праздником является Новый год. Именно к тематике этого торжества будут привязаны основные развлекательные мероприятия. Московские новогодние елки – это, наверное, одно из самых знаменитых семейных развлечений. Будучи в Москве с ребенком, стоит посетить такие мероприятия:

Кремлевская елка . Главное столичное новогоднее событие, на котором хотели побывать еще советские дети. Но даже сейчас елка собирает тысячи российских детей и зарубежных туристов. Тематика мероприятия остается тайной до самого начала.

. Главное столичное новогоднее событие, на котором хотели побывать еще советские дети. Но даже сейчас елка собирает тысячи российских детей и зарубежных туристов. Тематика мероприятия остается тайной до самого начала. Елка Мосфильма . Знаменитая киностудия подарила множество сказочных персонажей. Теперь с ними можно лучше познакомиться в формате новогодней елки. Гости могут получить не только море положительных эмоций, но и памятные подарки.

. Знаменитая киностудия подарила множество сказочных персонажей. Теперь с ними можно лучше познакомиться в формате новогодней елки. Гости могут получить не только море положительных эмоций, но и памятные подарки. Научная елка . Любителям науки и современных технологий обязательно стоит посетить мероприятие, устраиваемое российской академией наук. Дети и взрослые смогут своими глазами познакомиться с достижениями прогресса и уникальными отечественными разработками.

. Любителям науки и современных технологий обязательно стоит посетить мероприятие, устраиваемое российской академией наук. Дети и взрослые смогут своими глазами познакомиться с достижениями прогресса и уникальными отечественными разработками. Патриаршая елка. Рождественское событие традиционно проводят в зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя. Гости смогут посмотреть на интересные тематические постановки и лучше познакомиться с православием.





Мероприятия с Дедом Морозом

Один из основных символов Нового года – Дед Мороз, может лично поздравить с праздниками. В Москве расположено несколько резиденций, где ребенок сможет познакомиться и пообщаться с этим персонажем:

Московской резиденцией Деда Мороза . Это место было выбрано под новогодние праздники еще в 2005 году. С тех пор принято считать, что главная резиденция сказочного персонажа находится в Кузьминском лесу. И хотя посещать ее можно круглый год, но именно зимой тут создается особая праздничная атмосфера.

. Это место было выбрано под новогодние праздники еще в 2005 году. С тех пор принято считать, что главная резиденция сказочного персонажа находится в Кузьминском лесу. И хотя посещать ее можно круглый год, но именно зимой тут создается особая праздничная атмосфера. Резиденция в ТРЦ "Ривьера" . Данное мероприятие проводит музей "Сказкин дом" на третьем этаже развлекательного центра. Время проведения – с середины декабря и до окончания зимних каникул. Помимо общения с главным символом Нового года, посетителям будут доступны и другие развлечения.

. Данное мероприятие проводит музей "Сказкин дом" на третьем этаже развлекательного центра. Время проведения – с середины декабря и до окончания зимних каникул. Помимо общения с главным символом Нового года, посетителям будут доступны и другие развлечения. Резиденция в парке "Острове мечты". Развлекательный комплекс находится в южной части Москвы. Он входит в число крупнейших не только в регионе, но и всей страны. В зимний период для Деда Мороза выделяется целая зона. Мероприятие действует только в течение зимних каникул, поэтому не нужно упускать такую возможность.





Места для прогулок

На время зимних праздников Москва преображается. Даже привычные места для отдыха заметно изменяются, даруя жителям и гостям столицы в полной мере насладиться новогодней атмосферой. В январе в московских парках устраивают множество мероприятий, которые наверняка понравятся каждому зрителю. Выбирая места для прогулок, следует обратить внимание на следующие:

Красная площадь . Место, куда хотят попасть множество россиян на новогоднюю ночь. На время зимних праздников тут заливают каток. Каждый желающий сможет прокатиться на коньках на главной площади страны. На ярмарках удастся поучаствовать в развлекательных программах и получить памятные подарки.

. Место, куда хотят попасть множество россиян на новогоднюю ночь. На время зимних праздников тут заливают каток. Каждый желающий сможет прокатиться на коньках на главной площади страны. На ярмарках удастся поучаствовать в развлекательных программах и получить памятные подарки. Парк "Зарядье" . Известная локация на берегу Москва-реки. В зимний период на территории парка устраивают представление в ледяном оформлении и иллюминации. Вечером это место выглядит особенно красиво.

. Известная локация на берегу Москва-реки. В зимний период на территории парка устраивают представление в ледяном оформлении и иллюминации. Вечером это место выглядит особенно красиво. Парк Горького . Популярное место для прогулок не только зимой, но и круглый год. На время зимних каникул парк украшают в тематике Нового года, заливают каток и устанавливают елку.

. Популярное место для прогулок не только зимой, но и круглый год. На время зимних каникул парк украшают в тематике Нового года, заливают каток и устанавливают елку. ВДНХ. Выставка достижений народного хозяйства на время зимних праздников превращается в целый комплекс самых разных мероприятий. Посетители смогут прокатиться на знаменитом колесе обозрения, побывать на театральных постановках и праздничных концертах, поучаствовать в розыгрышах, викторинах и аттракционах. На ВДНХ можно найти лучшие семейные мероприятия Москвы.





Культурные и образовательные программы

Для желающих приобщиться к прекрасному Москва приготовила много возможностей. Предлагаемые в январе 2025 года развлечения для детей и взрослых не оставят никого равнодушными. Клео.ру предлагает обратить внимание на такие места при планировании культурной программы:

ГМИИ имени А.С. Пушкина . Государственный музей предлагает посетителям множество достижений искусства – картин, статуй, предметов народного творчества и другие предметы из самых разных отраслей. На время зимних праздников проводятся тематические мероприятия.

. Государственный музей предлагает посетителям множество достижений искусства – картин, статуй, предметов народного творчества и другие предметы из самых разных отраслей. На время зимних праздников проводятся тематические мероприятия. Третьяковская галерея . Знаменитая картинная галерея российской столицы предлагает познакомиться с шедеврами искусства мирового уровня. Показы проводятся, в том числе, и с помощью виртуальных технологий.

. Знаменитая картинная галерея российской столицы предлагает познакомиться с шедеврами искусства мирового уровня. Показы проводятся, в том числе, и с помощью виртуальных технологий. Большой театр . В зимние месяцы в знаменитом театре проводятся тематические постановки. Но среди них особой популярностью пользуется "Щелкунчик", который рекомендуют посетить каждому любителю театрального творчества.

. В зимние месяцы в знаменитом театре проводятся тематические постановки. Но среди них особой популярностью пользуется "Щелкунчик", который рекомендуют посетить каждому любителю театрального творчества. Московский планетарий . Любителям астрономии определенно стоит посетить это место. Посетителей в январе 2025 года ожидают новогодние приключения в космической обстановке.

. Любителям астрономии определенно стоит посетить это место. Посетителей в январе 2025 года ожидают новогодние приключения в космической обстановке. Центр океанографии и морской биологии. Желающим лучше познакомиться с морскими обитателями нашей планеты обязательно стоит посетить дельфинарий. Там можно не только посмотреть на дельфинов, но и поплавать с ними.





Следует помнить, что условия программ могут меняться в течение месяца по разным причинам. Рекомендуется уточнять информацию при планировании досуга на время зимних праздников.

Рекомендации для родителей

Следующие советы помогут подготовиться к мероприятиям, получить от них максимум удовольствия и избежать проблем в непростых ситуациях:

Планируйте программу на каждый день заранее. На некоторые мероприятия может не оказаться билетов.

Советуйтесь с детьми. Некоторые места могут быть им не интересны.

На длительную прогулку стоит брать с собой небольшой перекус и термос с едой. Возможно, что по пути не окажется мест, где удастся подкрепиться.

Следите за прогнозами. Плохая погода может испортить настроение и нарушить все планы.

Оставьте в кармане одежды записку с контактным номером и адресом. Если ребенок потеряется, то по этим данным удастся связаться.

Зарядите смартфон перед выходом. Необходимо всегда оставаться на связи.





Подведем итог

В Москве существует много мест, куда можно сходить с ребенком в январе 2025. Однако стоит правильно планировать развлечения, чтобы получить от них наибольшее удовольствие.