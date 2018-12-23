Смешные игры на Новый год 2019 для детей и взрослых

Новогодний праздник является самым ожидаемым событием для всех детей и даже взрослых. В каждом доме ведется подготовка к празднованию. Составляют список необходимых продуктов, планируют торжественный стол, гостей, выбирают нарядную одежду, а также формируют развлекательную программу. Игры на Новый год 2019 способны разбавить трапезу смешными моментами, которые будут интересны как для детей, так и для взрослых за столом.

Для тех, кто скромничает и не может решиться стать ведущим, главного можно установить уже в ходе игры. Самый активный гость с удовольствием будет управлять играми на Новый год 2019, которые понравятся каждому присутствующему. Составить перечень мероприятий очень просто, нужно лишь придерживаться определенных требований.

Правила и рекомендации по проведению конкурсов для детей

Празднование Нового года запоминается каждому человеку за счет отдельных деталей вечера. Подготовительные мероприятия начинаются заблаговременно, это касается и декорирования помещения. Если необходима помощь, можно привлекать детей, они станут отличными ассистентами в подготовке к празднику.

Они могут без труда сделать снежинки, нарисовать новогодний постер, а также поставить и украсить елку. По традиции Новый год празднуется в семейном кругу, где присутствуют дети. Исходя из этого, елку необходимо очень хорошо зафиксировать, а огни и гирлянды использовать только безопасные в эксплуатации.

Главное дерево зимнего праздника декорируют игрушками, сделанными своими руками. Готовят близким людям подарки и кладут их у подножия нарядной елки. Многие дети собственноручно делают праздничные открытки родственникам и гостям с пожеланиями, а также вешают их на дерево.

Каждому гостю будет приятно, увидеть адресованные ему послания с самыми искренними напутствиями на будущий год. Ни одно празднование не обходится без игр, особенно на Новый год 2019, когда смешные конкурсы будут как раз, кстати, для детей и взрослых за столом.

Веселые конкурсы для корпоратива

Почти в каждой организации в преддверии зимнего праздника утраивают офисные корпоративы, где также будут уместны игры на Новый год 2019 смешные и увлекательные. Рекомендуется устраивать такие конкурсы, где можно будет задействовать как можно больше сотрудников.

«Луноход»

Каждый взрослый и уже выпивший народ может попробовать поиграть в интереснейшую игру. Правила предполагают, что участники образовывают круг, считая, выбирают первого, кто начнет игру. Этот человек садится на корточки и передвигается внутри круга со словами: «Я луноход 1». На смену ему придет тот, кто первым засмеется. Ему также придется двигаться внутри круга и говорить уже: «Я луноход 2».

«У кого длиннее»

Гости делятся на две команды, которые одновременно делают цепочку из своей одежды. Побеждает та группа, чья цепочка окажется длиннее. В том случае, когда корпоратив в кафе, ресторане или клубе, при нехватке одежды у участников игры, можно попросить помощь у других посетителей заведения. Тот, кто не откажет, сможет продолжить череду из вещей одной из команд.

«Кто круче»

Данная игра для представителей мужского пола. Берется тарелка, на которую кладут количество яиц, равное количеству участвующих лиц. Ведущий говорит участникам, что за исключением одного яйца все вареные, но в реальности они все отваренные, и дает указание поочередно разбивать их по одному.

Накаленная обстановка усиливается с каждой минутой. В игре рекомендуется участвовать не более пяти мужчинам.

Вопрос-ответ – игра для взрослых

Данная игра на Новый год 2019 является очень смешной, но не подходит для детей и для семейных посиделок, однако, понравится всем взрослым за праздничным корпоративным столом. Вначале необходимо приготовить около 30 карточек с вопросами и такое же количество ответов.

Затем подготовленные вопросы и ответы сворачивают в трубку или просто складывают пополам и кладут в коробки, которые берут по очереди все гости мероприятия. Прежде всего, первый участник берет вопрос, прочитывает его вслух и позже вытягивает ответ, также читая его всем. Карточек с вопросами и ответами может быть огромное количество, тут важно включить фантазию и сообразительность.

В качестве примера можно использовать следующие вопросы:

как часто вам оплачивают счет в кафе/ресторане?

нравится ли вам немного безобразничать?

видите сны эротического характера?

нравится сплетничать?

Вы участвуете в коррупции?

бывают ли моменты, когда сильно напиваетесь? И как часто?

можете ли полениться в рабочее время?

как часто лезете в чужое дело?

вы нудист?

Что касается ответов, то они могут быть следующими:

да, естественно!;

очень нравится и это мне доставляет регулярные неудобства;

как вы можете задавать такие вопросы?;

да, как только представится удобный случай;

нет, это не в моих интересах;

такая нелепость точно не для меня;

да, особенно когда мне скучно;

регулярно и испытываю гордость по этому поводу;

увы, мне никто не привил этих качеств.

Главное, не перегибать палку и помнить, что с этими людьми вам еще работать

Конкурсы и игры на семейный Новый год 2019 для взрослых

По традиции Новый год отмечают в семейном кругу, наступающий год Земляной Семьи также лучше всего провести с самыми близкими людьми. Для тех, кто планирует встретить это событие с детьми, родственниками и со спутником жизни, для создания непринужденной обстановки помогут игры на Новый год 2019 для всей семьи.

Конкурс «Китайские мастера»

В данном состязании могут участвовать пятеро гостей. Каждый из участников ставит перед собой тарелку с одинаковым количеством апельсинов, яблок и мандаринов. Их необходимо очистить, порезать на дольки и перемешать между собой. Затем возле наполненной тарелки ставят пустую и кладут рядом палочки, которыми едят китайскую пищу.

Используя данные приборы, каждый игрок должен пытаться разобрать фрукты по тарелкам. Для усложнения требований можно дать распоряжение участникам повернуться спиной к столу и разбирать фрукты с протянутыми руками назад. Это нелегкое задание, однако, победу одержит первый, справившийся с таким поручением.

Конкурс «Новогодние традиции»

Данный конкурс представляет собой викторину, в которой пять участников. Для тех, кто будет играть, станет преимуществом знание праздничных обрядов различных стран. Один человек становится ведущим и читает одну из традиций, которую слушают участники и пытаются отгадать, к какому народу относится.

Можно задать следующие вопросы:

В какой стране вместо Деда Мороза может быть Королева света Лючия? (В Швеции) В одной из стран разыгрывают старинные сказочные истории в новогоднюю ночь. Где? (Англия) В какой стране символом Нового года является цветущее дерево персика? (Вьетнам) Баббо Натале – это Дед Мороз. В какой стране? (Италия) В какой стране Хогмани – это Новый год? (Шотландия) В одной из стран на Новый год выбрасывают из окон ненужные предметы. Где? Участник, давший большее количество правильных ответов, одержит победу.

Конкурс «Алфавитная ель»

Всем участникам необходимо поочередно называть слова, содержащие сочетание букв «ель». Это могут быть такие слова, как понедельник или карамель. Постепенно выходят из игры те, кто не смог ничего сказать, а побеждает последний оставшийся игрок.

Игра «Верь или не верь»

Данный конкурс для гостей любого возраста. Необходимо продемонстрировать себя в литературной сфере, придумать истории о себе. Одна из них должна быть реальная, а другая нет, но которая в принципе может случиться, однако, слишком фантазировать и доходить до невозможного не стоит.

Участник рассказывает всем истории, а остальные игроки пытаются догадаться, что из повествования реальность, а что нет. Отгадавший правильно, приступает к рассказу о себе. И так по очереди.

Игра «Памятные вещи»

Ведущий игры спрашивает у участников про те предметы, которые напоминают им детство, записывая на лист бумаги. Также необходимо задать еще около пяти аналогичных вопросов. На листках никто из участников не должен оставлять своего имени. После того как все написали, бумага сворачивается и отправляется в корзинку, откуда ведущий ее достает и прочитывает написанное. Оставшиеся участники должны отгадать, кому принадлежит творение.

Игра «Точность – вежливость королей»

Данная игра направлена на внимательность участников. Напротив них ставят коробку или тарелку с чем-нибудь, выложенным горкой. Содержимое посуды может быть в виде яблок, пельменей или же конфет. Участники должны посмотреть и определить примерно, какое количество предметов расположено в емкости. После чего каждый берет листок и записывает число, характеризующее общую сумму объектов. Выигрывает тот, кто напишет правильное количество или число, максимально приближенное к реальности.

Детские игры на Новый год 2019 в семейном кругу

Собираясь на празднование, желательно подготовить игры на Новый год 2019 для детей, чтобы никто не заскучал. Можно выбрать следующие состязания:

Игра «Зоркий глаз»

Такая игра будет интересна как взрослым, так и, конечно же, детям. Для начала необходимо приготовить много конфет и повесить их на елку, чтобы их сложно было найти. Участники игры должны будут найти сладости, развешанные на дереве. В качестве приза будут данные конфеты, которые ребятам сами же и найдут.

Игра «Лопнул – вылетел»

Игроки сидят за столом и по очереди надувают воздушные шары. Тот, кто лопнет, в качестве наказания читает стихотворение или поет новогоднюю песню.

Игра «Подарок от Деда Мороза»

Данное состязание поможет проверить внимательность игроков. Ведущим является Дед Мороз, который поворачивается к выстроенным в ряд детям и говорит различные цифры, соответствующие определенным действиям.

Это может быть следующее:

«1» - поднять левую руку;

«2» - подогнуть правую ногу;

«3» - топнуть левой ногой;

«4» - поднять правую руку;

«5» - прыгнуть;

«6» - поднять две руки сразу.

Выиграет тот ребенок, который отличится внимательностью и быстрой сообразительностью.

Для молодежи

Молодежь участвует в других развлекательных мероприятиях. Они отличаются наибольшей активностью, творческим мышлением, а также веселым нравом. Поучаствовать в веселых конкурсах им будет за радость.

Две руки на двоих

Участники игры делятся на пары, обнимая друг друга. Одну руку кладут на талию, а другую не задействуют. Один из напарников берет в руку ножницы, а другой бумагу. Задача двух людей – вырезать какую-нибудь фигуру. Это может быть елка или снеговик. Выигрывают те напарники, у которых изображение будет самое привлекательное.

Кто выпьет быстрее

Все действующие лица делятся на команды, которым дают сосуд, наполненный напитком с наименьшим содержанием алкоголя либо совсем безалкогольным. Это должны быть одинаковые бутылки с равномерным содержанием жидкости. Все члены команды через трубочку пьют из емкостей. Выиграют те, кто опустошит сосуд быстрее всех.

Биография персонажа

Суть игры состоит в том, чтобы все игроки выбрали себе по сказочному персонажу. Дается время, чтобы участники придумали биографию своему герою. Когда время закончится и все подготовятся, поочередно каждый из игроков повествует свой рассказ, а другие должны отгадать, кому принадлежит история. Побеждает тот рассказчик, которого дольше всех отгадывают.

Для школьников

Кроме как дома, праздник отмечают и в образовательных учреждениях. В связи с этим необходимо подобрать игры на Новый год 2019 смешные и увлекательные для детей, которые можно устроить в школе.

Розыгрыш призов для детей

Конечно, Новый год – это праздник семьи, но и в школе ежегодно устраивают утренники с различными конкурсами и лотереями. Так, перед входом в актовый зал всем ребятам раздаются номерки. Призами будут те подарки, которые Дед Мороз достанет из своего мешка, и который будет совпадать с полученным номерком.

В розыгрыше могут участвовать следующие дары:

коробка конфет;

шоколадка;

печенье;

наклейки;

карандаши;

раскраска;

игрушка на елку;

фрукты;

тетрадь или блокнот.

Подарки должны быть в таком количестве, сколько было отдано ребятам номерков. Только в таком случае всем понравится розыгрыш и каждый получит приз.

Застольные игры и конкурсы

Неотъемлемой частью новогодних праздников считается торжественный стол, наполненный дом гостями, весельем и смехом. Для создания такой обстановки необходимо подготовить несколько конкурсов и игр, чтобы новогодняя ночь запомнилась на долгое время.

Веселый художник

Ключевой игрок, который ведет мероприятие, говорит что-то на ухо первому участнику, а он, после чего, начинает изображать то, что ему сказали. К примеру, мужчина вставляет лампочку. Все участники поочередно должны сложить из фигур картину. Завершающий игрок представляет собой художника с кистью и мольбертом. Его задача оповестить всех о том, что изображено людьми.

«Я никогда»

Данная игра представляет собой юмористическую откровенность. Участники по очереди говорят такую фразу: «Я никогда…», к примеру, «я никогда не ел устрицы». Признания должны высказываться от больших к малым. То есть, сказавший уже что-то, в следующий должен признаться в чем-то более серьезном. Иногда, люди могут сказать очень много интересного и забавного.

«Крокодил»

Это многим знакомая игра, которую, без сомнения, знает каждый второй. Для тех, кто все-таки впервые слышит про такое развлечение, пригодится характеристика правил. Все гости должны разбиться несколько команд и выдвинуть одного игрока. Он берет лист бумаги и рисует на нем то, что загадал ведущий, показывая своей команде.

Те игроки, которые отгадают по рисунку слово, принесут своей команде победу.

Торт-предсказание

Перед празднованием Нового года тот, кто организовывает развлекательные мероприятия, делает бумажные квадратики, на которых пишет предсказание. Бумага складывается и кладется на блюдо в виде торта, чтобы никто не увидел содержимого. Затем все участники наугад вбирают понравившийся листок, получая свой заветный презент.

Совместный тост

Данная игра предназначена именно для того момента, когда кто-то из гостей начинает говорить тост. Он произносит пожелания и внезапно прекращает свою речь. Затем следующий гость, подхватывая его, договаривает своими словами, передавая эстафету остальным участникам. Заканчивает тост тот же, кто и начинал, завершая это стуком бокалов.

Любая игра способна сплотить всех присутствующих и подарить заряд положительных эмоций. Дети будут в восторге, если и взрослые примут участие в конкурсах или викторинах. Новогоднее празднование дома или же на работе станет еще больше увлекательным, если разнообразить вечер игровыми развлечениями, выбор которых просто огромен.