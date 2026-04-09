Сочетание несочетаемого, постирония и смешение культур: как выглядит интерьер зумеров

Еще несколько лет назад интерьер пытались "собрать" в один стиль: сканди, минимализм, лофт. Сейчас это правило перестало работать. Поколение зумеров оформляет пространство иначе – без привязки к одному направлению и без страха "переборщить".

Это первое поколение, для которого визуальный опыт – часть повседневности. Они выросли в среде, где Pinterest и TikTok заменили журналы и шоурумы. Любой стиль можно изучить за вечер, любой предмет – найти за пару минут. В результате интерьер перестал быть про следование правилам и стал способом выразить себя.

Микс стилей как норма

Зумерский интерьер почти всегда выглядит как коллаж. В одной комнате могут соседствовать винтажный комод, пластиковый стул в духе 2000-х, ковер с восточным орнаментом и минималистичный светильник.

Здесь спокойно уживаются:

элементы барокко

отсылки к ар-деко

наивный дизайн в стиле мемфис

спокойные, "пустые" зоны с влиянием японской эстетики

Это не случайный набор вещей. Просто у зумеров нет установки "интерьер должен быть цельным в классическом понимании". Важнее, чтобы каждая вещь вызывала эмоцию и имела свой характер.

Постирония и немного абсурда





Один из главных маркеров – ироничное отношение к пространству. Интерьер перестает быть "серьезным".

Пластиковый стул может стоять рядом с антикварным зеркалом. Детский постер – висеть в дорогой раме. Лампа может выглядеть как гриб или странный объект из 3D-рендера.

Такие детали не случайны. Это визуальный язык, в котором есть отсылка к мем-культуре и интернет-юмору. Важно, что это не выглядит как шутка ради шутки – скорее как осознанный выбор в пользу свободы.

Цвет: либо очень спокойно, либо очень ярко

С цветом зумеры работают смело, но не хаотично. Обычно есть два сценария.

Первый – почти нейтральная база: белые или бежевые стены, спокойный пол, минимум визуального шума. На этом фоне появляются яркие акценты – неоновые лампы, насыщенный текстиль, цветная мебель.

Второй – наоборот, насыщенный интерьер, где цвет становится главным инструментом. Популярны сочетания, которые раньше считались спорными: розовый с красным, зеленый с синим, кислотные оттенки рядом с пастелью.

Винтаж и ресейл вместо "нового из шоурума"





Зумеры редко стремятся купить весь интерьер в одном магазине. Гораздо интереснее – собрать пространство из вещей с историей.

В ход идут:

винтажные рынки

ресейл-платформы

локальные бренды

вещи с "барахолок"

Это связано не только с эстетикой, но и с отношением к потреблению. Покупка винтажной мебели или декора воспринимается как более осознанный выбор.

При этом винтаж не выглядит "как у бабушки". Его миксуют с современными предметами, и за счет этого он работает свежо.

Технологии как часть интерьера

Цифровая среда влияет не только на вкус, но и на саму организацию пространства.

В зумерском интерьере часто можно увидеть:

неоновую подсветку

LED-ленты

проекторы вместо телевизоров

умные устройства

Освещение становится отдельным инструментом. Комната может менять настроение за счет цвета света – от теплого вечернего до холодного "рабочего".

Личная территория вместо "идеальной картинки"





Еще одна важная деталь – отказ от "идеального интерьера". Пространство не должно выглядеть как каталог.

Наоборот, ценится ощущение, что в комнате живут:

книги, разложенные не идеально

постеры, наклеенные без строгой симметрии

вещи, которые не всегда сочетаются между собой

Такой интерьер выглядит более живым и настоящим. Он может меняться, дополняться, перестраиваться – и в этом его плюс.

Как собрать зумерский интерьер, если хочется попробовать

Главное – не пытаться сразу "сделать как на картинке". Этот стиль не про копирование.

Лучше начать с базы: нейтральные стены и простая мебель. А дальше постепенно добавлять детали – постеры, свет, текстиль, необычные предметы.

Работает принцип: если вещь нравится и вызывает эмоцию, ей есть место в интерьере. Даже если она выбивается из общей логики.