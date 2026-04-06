Весеннее расхламление: от каких вещей стоит избавиться, чтобы пространство "задышало"

 1410

Весна — время, когда хочется свежести и легкости во всем. Расхламление — один из способов очистить пространство вокруг от всего ненужного.

Весной почти у всех появляется желание что-то обновить. Но часто дело не в новых покупках, а в том, что уже есть в квартире. Лишние вещи накапливаются незаметно: одежда, которую не носят, посуда "на всякий случай", декор, который давно перестал радовать. В итоге пространство перегружено, и это ощущается каждый день. Подготовили для вас гид по весеннему расхламлению, благодаря которому пространство вокруг "задышит". 

Одежда, которая просто занимает место

Шкаф – первое место, с которого стоит начать. Обычно там есть вещи, которые не носят месяцами или даже годами.

Это могут быть:

  • одежда, которая больше не нравится

  • вещи "на случай, если похудею"

  • базовые вещи, потерявшие вид

Если вещь не надевалась весь сезон, скорее всего, она уже не нужна. Освобожденное пространство сразу упрощает сборы и экономит время.

Декор, который устарел или надоел

Интерьер меняется, а декор часто остается тем же. В какой-то момент он начинает выглядеть случайным.

Фото: freepik.com

Сюда относятся:

  • мелкие статуэтки

  • случайные рамки

  • декор без единого стиля

  • тематических декор прошлых сезонов (новогодние елочки, осенние тыквы и т.п)

Лучше оставить несколько вещей, которые действительно нравятся, чем держать много "просто так". Пространство выглядит чище и спокойнее.

Посуда "про запас"

На кухне часто скапливается посуда, которой почти не пользуются.

Старые кружки, лишние тарелки, контейнеры без крышек – все это занимает место и мешает быстро найти нужное. Если за последний год предмет ни разу не пригодился, его можно убрать без сожаления.

Косметика и уход, которые не подошли

Полки в ванной – еще одна зона, где быстро накапливается лишнее.

Фото: freepik.com

Крема, шампуни, декоративная косметика, которые не подошли, обычно просто стоят "на всякий случай". Но этот случай редко наступает.

Просроченные и неиспользуемые средства лучше сразу убрать. Это упрощает уход и делает пространство аккуратнее.

Текстиль, который потерял вид

Пледы, полотенца, постельное белье – все это влияет на общее ощущение от дома. Если ткань выглядит изношенной, выцветшей или неприятной на ощупь, ее лучше заменить.

Даже небольшое обновление текстиля заметно освежает интерьер.

Бумаги и мелкие вещи

Документы, чеки, инструкции, случайные записи – все это накапливается и создает ощущение беспорядка. Часть можно выбросить, часть – систематизировать. Главное – не хранить все подряд.

Фото: freepik.com

То же самое касается мелких вещей: зарядки, аксессуары, предметы "без места". Когда у них нет своей зоны, они создают визуальный шум.

Как не превратить расхламление в стресс

Не нужно пытаться разобрать всю квартиру за один день. Намного проще двигаться по зонам: сегодня шкаф, завтра кухня. Важно ориентироваться не на количество выброшенного, а на ощущение после. Если стало легче и удобнее – значит, все сделано правильно.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.