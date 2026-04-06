Весеннее расхламление: от каких вещей стоит избавиться, чтобы пространство "задышало"

Весной почти у всех появляется желание что-то обновить. Но часто дело не в новых покупках, а в том, что уже есть в квартире. Лишние вещи накапливаются незаметно: одежда, которую не носят, посуда "на всякий случай", декор, который давно перестал радовать. В итоге пространство перегружено, и это ощущается каждый день. Подготовили для вас гид по весеннему расхламлению, благодаря которому пространство вокруг "задышит".

Одежда, которая просто занимает место

Шкаф – первое место, с которого стоит начать. Обычно там есть вещи, которые не носят месяцами или даже годами.

Это могут быть:

одежда, которая больше не нравится

вещи "на случай, если похудею"

базовые вещи, потерявшие вид

Если вещь не надевалась весь сезон, скорее всего, она уже не нужна. Освобожденное пространство сразу упрощает сборы и экономит время.

Декор, который устарел или надоел

Интерьер меняется, а декор часто остается тем же. В какой-то момент он начинает выглядеть случайным.





Сюда относятся:

мелкие статуэтки

случайные рамки

декор без единого стиля

тематических декор прошлых сезонов (новогодние елочки, осенние тыквы и т.п)

Лучше оставить несколько вещей, которые действительно нравятся, чем держать много "просто так". Пространство выглядит чище и спокойнее.

Посуда "про запас"

На кухне часто скапливается посуда, которой почти не пользуются.

Старые кружки, лишние тарелки, контейнеры без крышек – все это занимает место и мешает быстро найти нужное. Если за последний год предмет ни разу не пригодился, его можно убрать без сожаления.

Косметика и уход, которые не подошли

Полки в ванной – еще одна зона, где быстро накапливается лишнее.





Крема, шампуни, декоративная косметика, которые не подошли, обычно просто стоят "на всякий случай". Но этот случай редко наступает.

Просроченные и неиспользуемые средства лучше сразу убрать. Это упрощает уход и делает пространство аккуратнее.

Текстиль, который потерял вид

Пледы, полотенца, постельное белье – все это влияет на общее ощущение от дома. Если ткань выглядит изношенной, выцветшей или неприятной на ощупь, ее лучше заменить.

Даже небольшое обновление текстиля заметно освежает интерьер.

Бумаги и мелкие вещи

Документы, чеки, инструкции, случайные записи – все это накапливается и создает ощущение беспорядка. Часть можно выбросить, часть – систематизировать. Главное – не хранить все подряд.





То же самое касается мелких вещей: зарядки, аксессуары, предметы "без места". Когда у них нет своей зоны, они создают визуальный шум.

Как не превратить расхламление в стресс

Не нужно пытаться разобрать всю квартиру за один день. Намного проще двигаться по зонам: сегодня шкаф, завтра кухня. Важно ориентироваться не на количество выброшенного, а на ощущение после. Если стало легче и удобнее – значит, все сделано правильно.