В глаза подлости. Как сохранить равновесие после удара

«Ты как?» — дисплей загорелся сообщением.

«Не так сильна, как думала, но и не так слаба, как думают», — печатаю я в шутку и понимаю, что вот так, не отдавая себе отчета, обозначила то, что со мной на самом деле происходит.

Я действительно не смогла пройти по канату подстроенной мне подлости красиво, сохраняя самообладание и относясь ко всему философски-нейтрально. Местами меня качало, как рыбацкую посудину на трехметровой волне, но все же мне удалось сохранить равновесие и даже, хоть и не безболезненно для самой себя, разрушить парочку общепризнанных стереотипов, а это всегда добрый знак.

Что мы знаем о подлости?

Несмотря на нашу многострадальную людскую долю, которую так точно заклеймил еще 2000 лет назад один приверженец истины — о подлости, то есть о причинении вреда через злой умысел, на личном опыте мы знаем очень мало.

Велик соблазн смешать это понятие с предательством, которое, наоборот, встречается в жизни довольно часто, и объявить о непрекращающемся разложении человеческого духа, но более внимательный и беспристрастный взгляд укажет вам разницу.

Предательство базируется на слепоте эгоистической природы человека — кто-то настолько стремится к личному счастью, комфорту и благополучию, что готов ущемлять интересы порой самых близких людей. Но все же при этом другой человек не является мишенью действий предающего. Мотив — лишь собственная выгода в многообразии ее форм. Да, это отвратительно. И очень болезненно для пострадавшей стороны, но, я подчеркиваю, в этом нет стремления причинить прямой вред другому существу, есть только желание личной наживы, удовольствия, комфорта, ярких эмоций.

Подлость — страшнее. В ней есть умысел по отношению конкретно к вам. А иммунитет в таких ситуациях у нас совершенно не выработан. Очень уж мы не готовы к тому, что люди могут сознательно желать боли другому существу, а не просто быть черствыми и меркантильными.

Я никогда не жила в тепличных условиях, сталкивалась и с проблемами в детском коллективе, и с конфликтами в собственной семье, были какие-то недопонимания и даже неприязни на работе, но все это оказалось цветочками, когда в одном из рабочих коллективов одному из руководителей отдела не понравилась лично я. Как человек. То ли зависть, то ли ревность, то ли конкуренция, то ли оголенное зло души…

Сплетни за спиной, демонстрация пренебрежительного отношения в лицо, подстрекательства. Как в агрессивном подростковом коллективе, с той лишь разницей, что мы были взрослыми и занимали ответственные должности. Помню, как мне намеренно дали неверную информацию, чтобы я опоздала на важное мероприятие и оказалась не готовой перед всем коллективом. Участники замысла откровенно смеялись при виде моих растерянных глаз.

Шок парализовал меня. Я настолько не представляла, что так бывает, что не могла ни сопротивляться, ни как-то реагировать, ни работать. Я мучилась мыслями, как такое возможно и почему. Мою энергию как будто перекрыло, и вместо привычного фонтана действий я выдавливала из себя крохи дел, постоянно ошибаясь и лишь давая повод определенным лицам подтвердить свою правоту.

Тогда я не выдержала, и через полгода в этой компании меня уже не было. Вопросы: «Как такое возможно?» и «За что?» развинтили меня изнутри. Я еще не знала, что ответы на них нельзя искать ни в коем случае.

Не скажу, что во второй раз, столкнувшись с ударом злой воли, когда факты выворачивают наизнанку и смешивают с вопиющей ложью, поливая все это личными оскорблениями как в мой адрес, так и в сторону близких мне людей и добавляя даже прямые угрозы, я была готова к тому, что люди на это способны.

Но в этот раз я не дала шоку меня обездвижить, не стала задаваться разрушающими вопросами и под атаки на созданный мною с таким трудом мир выработала свод личных правил при столкновении с темной стороной людских натур.

Как сохранить психологическое равновесие в самых непростых жизненных ситуациях?

1. Да, детка! Это с тобой происходит

Все эти: «За что?», «Почему?» и «Как такое со мной может быть?» отводят нас от внутреннего равновесия на недосягаемое расстояние. Они, как барьеры, плотно закрывают человека от реальности, которая гласит лишь одно: это с вами происходит. Уже. Все случилось.

Попытка объяснить то, что вам не нравится (ведь вы же не стремитесь объяснить каждое приятное событие, да?), — чаще всего завуалированное отрицание, которое человек даже не осознает. А отрицание реальности — это всегда потеря энергии. Таков закон.

Эти вопросы парализуют волю, расшатывают изнутри, требуя ответов и заставляя думать, что вы обязаны их найти. Тогда как можно от них просто отказаться. Нет, не от ответов. От самих вопросов. И в ответах отпадает нужда.

Принимая реальность, а не пытаясь ее запихнуть в понятные лично для нас рамки, мы возвращаем свое равновесие и получаем приток сил. У нас появляется возможность взаимодействовать с тем, что происходит, а не блуждать в мыслеформах, утешая себя очередными умозаключениями. Изменить все равно ничего не удастся, но можно восстановить энергетический баланс за счет гармонии с текущим моментом, каким бы неприятным он ни был.

2. Кошмар на блюдечке

Технику работы со своим главным кошмаром я использую давно, она отлично выручает при ответственных жизненных переходах, когда надо сделать решительный шаг, который провоцирует много страхов. В такой момент ты садишься поудобнее и взываешь к своему главному кошмару. Ну, что самое страшное может произойти, если ты уволишься? Или откроешь свое дело? Или разведешься? Или поедешь путешествовать на полгода в одиночку по Азии? Кстати, в этом году 10-летний юбилей, как я это сделала.

Банкрот? Одиночество? Не устроишься на работу? Дети? Отсутствие детей? Болезни?

Ты берешь главный страх конкретной ситуации и отвечаешь себе на вопрос: что ты будешь с этим делать, если все-таки это произойдет? Спокойно вырабатываешь план действий. Смотришь на проблему под углом: «Ну и что?»

Так я проходила истории с тем, что у меня ничего не получится в моих задумках и закончатся средства к существованию или, например, что я никогда не встречу близкого по духу мужчину и буду жить одна.

Это практика уравновешенной встречи со своим лютым страхом и проживанием его через план действий. Ведь нас истошно кошмарит только то, от чего бежим и чего боимся допустить. А тут ты садишься, и опять это заветное слово — принимаешь. Решаешь, что будешь в этом случае делать.

Данная практика проводится в одиночестве, с серьезным настроем и только один раз, чтобы ненароком не перейти в область паранойи.

В ситуации подлости всегда есть аспект манипуляции вашими страхами. Вместо того, чтобы «сражаться», доказывая себе и атакующему, что вас голыми руками не возьмешь, просто проживите собственные страхи, порожденные ситуацией. Вас пытаются зацепить за больное и ждут оборонительных действий, помогите этому человеку — зацепите себя сами. Выудите из нутра все свои страхи и позвольте этому быть. Решите, что будете делать. По каждому вопросу. Поочередно. Страхи тают от взаимодействия с ними.

3. Двойной спорт. Или хотя бы половинчатый…

То, что при сильных энергетических накалах нужно ударяться в спорт, — хорошо известный факт. Я лично знаю людей, кто часовыми пробежками или интенсивной йогой не дали себе упасть в ситуациях психологических атак на их жизнь. Но в моем случае увеличение спортивных нагрузок не работало, тело впало в такую слабость, что отказывалось даже от классического норматива, который у меня и так достаточно низкий.

Дав себе отдохнуть, я пошла на хитрость — уменьшила свою нагрузку до номинальной, но стала появляться в спортзале как можно чаще. Ты начинаешь не столько со спорта, сколько с психического переключения, что через время позволяет окрепнуть и увеличивать нагрузки.

Таким натурам, как я, чей пульс подскакивает до предела от интенсивных эмоций и у кого может подняться температура даже от влюбленности, крайне важно «заземлять» свой заряд физической активностью. Сложные эмоциональные ситуации для нас просто неразрешимы в уме, как бы ясно мы все ни понимали и как бы здраво ни рассуждали.

Я могу рекомендовать и такой минимум, как 5 или 10 минут непрерывного бега в день тем, кто находится в ситуации эмоционального истощения и далек от спорта. Нужно с чего-то начинать. Пусть это будет даже столь малое, но регулярное действие. Более крепким же натурам нагрузку стоит увеличивать. Задача — буквально расплавлять свою боль, негодование, те самые вопросы, агрессию, злость, волнение и страх через движение.

4. Будь сильной — разреши себе слабость

В моей жизни был эпизод, когда я интуитивно, ни разу до того не держав в руках книг по психологической настройке, помогла себе не скатиться в котлован депрессии после расставания. Я смогла отрефлексировать надрывное состояние и дала себе день на полное, безграничное горе и жалость к себе, пообещав, что на следующий не пророню и слезинки. И это сработало.

Мне был 21 год. Первые длительные отношения, которые казались любовью всей жизни и вообще всей жизнью, неожиданно подошли к концу. Мне вдруг сказали: «Все», тогда как в моей картине мира ничто этого не предвещало.

Я собирала вещи трясущимися руками, дрожа вернулась домой и разразилась такими горючими слезами, что меня кольнуло: «А как долго я буду отходить от этого?» Ведь я знала подруг, кто не мог оправиться от того, что их бросили, месяцами.

И тогда я приняла достаточно странное решение, мне никто его не подсказывал, я никогда о нем не слышала — оно появилось из воздуха, а я доверилась — позволила себе не сдерживаться, плакать, рыдать, причитать, вспоминать хорошее и вспоминать плохое, сколько сил хватит. Но только один день. С мыслью о том, что на следующий — все закончится. Будет новая жизнь и новые планы. Свое слово я сдержала.

Дни контролируемой разрешенной слабости очень помогают в этой слабости не зависнуть. Не множить ее на свои будни, делая вид, что ничего не происходит, и срываясь по любому поводу, а дать своему телу и эмоциям время на бурю, горе, страхи, волнения. Выплескиваясь до дна, ты разряжаешься и способен действовать более спокойно. И у тебя появляется возможность ласково объяснить себе, что время для слез уже было, пришло время действовать и, любя, побеждать.

Да пребудет с вами сила!

Всегда ваша,

Олеся, об авторе

Иллюстрация Avita FLit специально для re-self.ru