Лунный календарь здоровья на март 2023 года

Благоприятные для здоровья дни в марте 2023 года по лунному календарю: влияние фаз Луны.
Каждый человек желает чувствовать себя здоровым и пребывать в прекрасном расположении духа. Астрологи уверены: важную роль в оздоровлении играют не только проведенные процедуры, но и выбранное для них время. Лунный календарь указывает на самые благоприятные дни для здоровья в марте 2023 года.
Влияние фаз Луны
Луна оказывает важнейшее, огромное влияние на нашу планету. Согласно исследованиям астрологов, затрагиваются не только наблюдаемые процессы. Также происходят изменения и в энергетике человека. Эксперты в этой сфере уверены, что здоровье людей во многом зависит от того, в какой фазе пребывает Луна.
Оздоровительные процедуры окажутся более эффективными, если выбирать для них подходящее время. Для этого необходимо разобраться, как ночное светило влияет на самочувствие и здоровье каждого человека. В марте 2023 года Луна будет в таких фазах:
- Растущая (1-6, 22-31 марта). Энергетическое влияние спутника Земли значительно возрастает по мере увеличение освещенности. Это оказывает положительное влияние как на самочувствие, так и на здоровье в целом. Людям проще даются любые задачи: как физические, так и интеллектуальные. На этот период можно смело планировать поход в спортзал, борьбу с вредными привычками, начало диеты и другие дела, требующие больших энергозатрат.
- Убывающая (8-20 марта). По мере уменьшения освещенности лунного диска снижется и энергетический потенциал. Физические упражнения будут даваться все сложнее, а неудачи и провалы будут сильнее отражаться на эмоциональном состоянии. Однако в убывающей фазе можно найти удачные моменты для оздоровления. Организм активно избавляется от всего лишнего, поэтому процедуры по очистке окажутся особенно эффективными. Убывающая фаза – наиболее удачное время для плановых хирургических и пластических операций.
- Полнолуние (7 марта). В этот день Луна находится в одной из критических точек цикла. Организм слишком остро реагирует на любое внешнее воздействие. Процедуры, направленные на оздоровление, очень часто дают негативный результат. Астрологи рекомендуют выбирать для них более благоприятное время.
- Новолуние (21 марта). В этой фазе энергетические возможности человека находятся на самом низком уровне. Ощущается недостаток сил и нежелание что-либо делать. Эксперты рекомендуют отказаться от оздоровительных процедур в новолуние и посвятить время отдыху.
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Благоприятные и неблагоприятные дни
Наблюдая за транзитом Луны, астрологи научились определять наиболее благоприятные и неблагоприятные дни для здоровья. Таблица показывает, в какие моменты лучше всего проводить оздоровительные процедуры в марте 2023 года.
|
Влияние по лунному календарю
|
Дата
|
Благоприятное
|
1, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 22, 28, 29
|
Неблагоприятное
|
3, 5, 6, 7, 12, 19, 20, 21, 26, 30, 31
|
Нейтральное
|
2, 4, 16, 17, 23, 24, 25, 27
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Описание процедур по дням в таблице
Помимо фаз лунного цикла, на работу организма оказывают влияние и другие факторы. Среди них большую роль играет положение Луны относительно знаков зодиака. Астрологи уверены: оздоровительные процедуры покажут высокую эффективность, если выбирать для них самое удачное время. Благоприятные дни по лунному календарю для сохранения и укрепления здоровья изложены в таблице ниже с учетом рекомендаций экспертов на март 2023 года.
|
Дата
|
Знак зодиака
|
Фаза Луны
|
Советы экспертов
|
1
|
Рак
|
Растущая
|
Удачный день, чтобы посетить баню или сауну. Рекомендуется пить как можно больше жидкости – чистую воду или травяные чаи. Рацион желательно ограничить легкими продуктами.
|
2
|
День удачно подходит для голодания и энергетических чисток. Рекомендованы упражнения по укреплению позвоночника и занятия йогой.
|
3
|
Удачное время для очистки дыхательных путей и легких. Следует обратить внимание на работу сердца и не перегружать его активными тренировками.
|
4
|
Лев
|
Поджелудочная железа будет активна в этот день. Разрешается плотно питаться. Организм справится с любой нагрузкой без последствий. Допускаются мероприятия по омоложению кожи.
|
5
|
Период коррекции. В этот момент следует оценить результативность проводимых оздоровительных процедур. Если они недостаточно эффективны, необходимо усовершенствовать их или подогнать под себя.
|
6
|
Дева
|
Самый благоприятный день для самоочищения. Рекомендуются не только физические способы, но и энергетические. Можно проводить сеансы голодания.
|
7
|
Полнолуние
|
Неблагоприятный день. Оздоровительные и лечебные процедуры следует перенести на другое время.
|
8
|
Убывающая
|
Любые водные процедуры окажут благоприятный эффект. Можно совмещать их с сеансами ароматерапии. Свободное время стоит уделить пассивному отдыху.
|
9
|
Весы
|
В этот день любые излишества пойдут во вред. Алкоголь противопоказан. При плохом самочувствии в тренировках и оздоровительных процедурах можно сделать паузу.
|
10
|
Хорошее время для голодания и чистки кишечника. Легкий массаж и процедуры по уходу за кожей будут очень эффективными.
|
11
|
Скорпион
|
В этот день человек ощущает себя энергетически сильным, но это чувство будет обманчивым. Во время физических занятий необходимо соблюдать осторожность, чтобы не получить травму.
|
12
|
Верхняя часть спины уязвима в этот день. Силовые упражнения и поднятие тяжестей противопоказаны. Можно проводить массажи в этой области и очистительные процедуры.
|
13
|
Стрелец
|
Необходимо снизить нагрузку на печень. Рекомендуется ограничить употребление соленых, копченых и жирных продуктов, а также алкоголя.
|
14
|
Хороший день для начала новых оздоровительных программ. Противопоказано голодать и ограничивать себя в еде. Рацион должен быть полноценным.
|
15
|
Необходимо следить за своим самочувствием – могут обостряться хронические заболевания. Рекомендованы прогулки на свежем воздухе.
|
16
|
Козерог
|
Удачное время для борьбы с любыми вредными привычками. Следует удалить любые факторы, негативно влияющие на здоровье.
|
17
|
Нейтральный день. Занятия и процедуры регулируются по самочувствию.
|
18
|
Водолей
|
Хороший день, чтобы пройти сеанс массажа или косметических процедур, провести работу с акупунктурными точками.
|
19
|
Любые препараты на химической основе могут дать непредвиденную реакцию. Следует воздержаться от приема лекарств, кроме прописанных врачом и необходимых для жизни.
|
20
|
Рыбы
|
Органы зрения будут уязвимы. Следует меньше времени проводить перед экранами гаджетов и за чтением. Пользу окажут любые водные процедуры.
|
21
|
Новолуние
|
Неблагоприятный день. Оздоровительные и лечебные процедуры следует перенести на другое время.
|
22
|
Овен
|
Растущая
|
Организм ослаблен. Сложные физические упражнения противопоказаны. Рацион питания должен быть легким, чтобы не создавать дополнительную нагрузку.
|
23
|
Благоприятный день для любых водных процедур. Нужно пить больше жидкости, но отказаться от употребления шоколада, сладостей на основе сахара, кофе.
|
24
|
Телец
|
Уязвим шейный отдел. Тем, кто ведет сидячий образ жизни, необходимо чаще двигаться и разминать шею. Полезными будут прогулки на свежем воздухе.
|
25
|
Противопоказано голодать. Молочные продукты окажутся наиболее полезными.
|
26
|
Близнецы
|
Благоприятный день для сеансов ароматерапии, оздоровления органов дыхания и омоложения кожи.
|
27
|
Уязвимы горло и грудная клетка. Курение и повышенная нагрузка на речевой аппарат противопоказаны. Дыхательные упражнения следует проводить с особой осторожностью.
|
28
|
Удачное время для энергетической чистки организма. Можно проводить сеансы голодания.
|
29
|
Рак
|
Подходящий день для любых силовых упражнений.
|
30
|
Удачный день, чтобы посетить баню или сауну. Рекомендуется пить как можно больше жидкости – чистую воду или травяные чаи. Рацион желательно ограничить легкими продуктами.
|
31
|
Лев
|
День удачно подходит для голодания и энергетических чисток. Рекомендованы упражнения по укреплению позвоночника и занятия йогой.
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Подведем итог
Лунный календарь указывает, какие дни будут самыми благоприятными для здоровья в марте 2023 года. Соблюдение простых рекомендаций поможет всегда быть в хорошей форме и отличном расположении духа.