Лунный календарь здоровья на март 2023 года

Каждый человек желает чувствовать себя здоровым и пребывать в прекрасном расположении духа. Астрологи уверены: важную роль в оздоровлении играют не только проведенные процедуры, но и выбранное для них время. Лунный календарь указывает на самые благоприятные дни для здоровья в марте 2023 года.

Влияние фаз Луны

Луна оказывает важнейшее, огромное влияние на нашу планету. Согласно исследованиям астрологов, затрагиваются не только наблюдаемые процессы. Также происходят изменения и в энергетике человека. Эксперты в этой сфере уверены, что здоровье людей во многом зависит от того, в какой фазе пребывает Луна.

Оздоровительные процедуры окажутся более эффективными, если выбирать для них подходящее время. Для этого необходимо разобраться, как ночное светило влияет на самочувствие и здоровье каждого человека. В марте 2023 года Луна будет в таких фазах:

Растущая (1-6, 22-31 марта) . Энергетическое влияние спутника Земли значительно возрастает по мере увеличение освещенности. Это оказывает положительное влияние как на самочувствие, так и на здоровье в целом. Людям проще даются любые задачи: как физические, так и интеллектуальные. На этот период можно смело планировать поход в спортзал, борьбу с вредными привычками, начало диеты и другие дела, требующие больших энергозатрат.

. Энергетическое влияние спутника Земли значительно возрастает по мере увеличение освещенности. Это оказывает положительное влияние как на самочувствие, так и на здоровье в целом. Людям проще даются любые задачи: как физические, так и интеллектуальные. На этот период можно смело планировать поход в спортзал, борьбу с вредными привычками, начало диеты и другие дела, требующие больших энергозатрат. Убывающая (8-20 марта) . По мере уменьшения освещенности лунного диска снижется и энергетический потенциал. Физические упражнения будут даваться все сложнее, а неудачи и провалы будут сильнее отражаться на эмоциональном состоянии. Однако в убывающей фазе можно найти удачные моменты для оздоровления. Организм активно избавляется от всего лишнего, поэтому процедуры по очистке окажутся особенно эффективными. Убывающая фаза – наиболее удачное время для плановых хирургических и пластических операций.

. По мере уменьшения освещенности лунного диска снижется и энергетический потенциал. Физические упражнения будут даваться все сложнее, а неудачи и провалы будут сильнее отражаться на эмоциональном состоянии. Однако в убывающей фазе можно найти удачные моменты для оздоровления. Организм активно избавляется от всего лишнего, поэтому процедуры по очистке окажутся особенно эффективными. Убывающая фаза – наиболее удачное время для плановых хирургических и пластических операций. Полнолуние (7 марта) . В этот день Луна находится в одной из критических точек цикла. Организм слишком остро реагирует на любое внешнее воздействие. Процедуры, направленные на оздоровление, очень часто дают негативный результат. Астрологи рекомендуют выбирать для них более благоприятное время.

. В этот день Луна находится в одной из критических точек цикла. Организм слишком остро реагирует на любое внешнее воздействие. Процедуры, направленные на оздоровление, очень часто дают негативный результат. Астрологи рекомендуют выбирать для них более благоприятное время. Новолуние (21 марта). В этой фазе энергетические возможности человека находятся на самом низком уровне. Ощущается недостаток сил и нежелание что-либо делать. Эксперты рекомендуют отказаться от оздоровительных процедур в новолуние и посвятить время отдыху.

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Благоприятные и неблагоприятные дни

Наблюдая за транзитом Луны, астрологи научились определять наиболее благоприятные и неблагоприятные дни для здоровья. Таблица показывает, в какие моменты лучше всего проводить оздоровительные процедуры в марте 2023 года.

Влияние по лунному календарю Дата Благоприятное 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 22, 28, 29 Неблагоприятное 3, 5, 6, 7, 12, 19, 20, 21, 26, 30, 31 Нейтральное 2, 4, 16, 17, 23, 24, 25, 27

В марте 2023 года количество благоприятных и неблагоприятных дней будет практически одинаковым. Это позволяет уделить достаточно времени оздоровительным процедурам. Однако негативное влияние немного усилится природными факторами. Из-за недостатка солнечного света, дефицит витаминов и относительно холодная погода не лучшим образом отразятся на здоровье. Не забывайте о профилактических мерах.

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Описание процедур по дням в таблице

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Помимо фаз лунного цикла, на работу организма оказывают влияние и другие факторы. Среди них большую роль играет положение Луны относительно знаков зодиака. Астрологи уверены: оздоровительные процедуры покажут высокую эффективность, если выбирать для них самое удачное время. Благоприятные дни по лунному календарю для сохранения и укрепления здоровья изложены в таблице ниже с учетом рекомендаций экспертов на март 2023 года.

Дата Знак зодиака Фаза Луны Советы экспертов 1 Рак Растущая Удачный день, чтобы посетить баню или сауну. Рекомендуется пить как можно больше жидкости – чистую воду или травяные чаи. Рацион желательно ограничить легкими продуктами. 2 День удачно подходит для голодания и энергетических чисток. Рекомендованы упражнения по укреплению позвоночника и занятия йогой. 3 Удачное время для очистки дыхательных путей и легких. Следует обратить внимание на работу сердца и не перегружать его активными тренировками. 4 Лев Поджелудочная железа будет активна в этот день. Разрешается плотно питаться. Организм справится с любой нагрузкой без последствий. Допускаются мероприятия по омоложению кожи. 5 Период коррекции. В этот момент следует оценить результативность проводимых оздоровительных процедур. Если они недостаточно эффективны, необходимо усовершенствовать их или подогнать под себя. 6 Дева Самый благоприятный день для самоочищения. Рекомендуются не только физические способы, но и энергетические. Можно проводить сеансы голодания. 7 Полнолуние Неблагоприятный день. Оздоровительные и лечебные процедуры следует перенести на другое время. 8 Убывающая Любые водные процедуры окажут благоприятный эффект. Можно совмещать их с сеансами ароматерапии. Свободное время стоит уделить пассивному отдыху. 9 Весы В этот день любые излишества пойдут во вред. Алкоголь противопоказан. При плохом самочувствии в тренировках и оздоровительных процедурах можно сделать паузу. 10 Хорошее время для голодания и чистки кишечника. Легкий массаж и процедуры по уходу за кожей будут очень эффективными. 11 Скорпион В этот день человек ощущает себя энергетически сильным, но это чувство будет обманчивым. Во время физических занятий необходимо соблюдать осторожность, чтобы не получить травму. 12 Верхняя часть спины уязвима в этот день. Силовые упражнения и поднятие тяжестей противопоказаны. Можно проводить массажи в этой области и очистительные процедуры. 13 Стрелец Необходимо снизить нагрузку на печень. Рекомендуется ограничить употребление соленых, копченых и жирных продуктов, а также алкоголя. 14 Хороший день для начала новых оздоровительных программ. Противопоказано голодать и ограничивать себя в еде. Рацион должен быть полноценным. 15 Необходимо следить за своим самочувствием – могут обостряться хронические заболевания. Рекомендованы прогулки на свежем воздухе. 16 Козерог Удачное время для борьбы с любыми вредными привычками. Следует удалить любые факторы, негативно влияющие на здоровье. 17 Нейтральный день. Занятия и процедуры регулируются по самочувствию. 18 Водолей Хороший день, чтобы пройти сеанс массажа или косметических процедур, провести работу с акупунктурными точками. 19 Любые препараты на химической основе могут дать непредвиденную реакцию. Следует воздержаться от приема лекарств, кроме прописанных врачом и необходимых для жизни. 20 Рыбы Органы зрения будут уязвимы. Следует меньше времени проводить перед экранами гаджетов и за чтением. Пользу окажут любые водные процедуры. 21 Новолуние Неблагоприятный день. Оздоровительные и лечебные процедуры следует перенести на другое время. 22 Овен Растущая Организм ослаблен. Сложные физические упражнения противопоказаны. Рацион питания должен быть легким, чтобы не создавать дополнительную нагрузку. 23 Благоприятный день для любых водных процедур. Нужно пить больше жидкости, но отказаться от употребления шоколада, сладостей на основе сахара, кофе. 24 Телец Уязвим шейный отдел. Тем, кто ведет сидячий образ жизни, необходимо чаще двигаться и разминать шею. Полезными будут прогулки на свежем воздухе. 25 Противопоказано голодать. Молочные продукты окажутся наиболее полезными. 26 Близнецы Благоприятный день для сеансов ароматерапии, оздоровления органов дыхания и омоложения кожи. 27 Уязвимы горло и грудная клетка. Курение и повышенная нагрузка на речевой аппарат противопоказаны. Дыхательные упражнения следует проводить с особой осторожностью. 28 Удачное время для энергетической чистки организма. Можно проводить сеансы голодания. 29 Рак Подходящий день для любых силовых упражнений. 30 Удачный день, чтобы посетить баню или сауну. Рекомендуется пить как можно больше жидкости – чистую воду или травяные чаи. Рацион желательно ограничить легкими продуктами. 31 Лев День удачно подходит для голодания и энергетических чисток. Рекомендованы упражнения по укреплению позвоночника и занятия йогой.

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Подведем итог

Лунный календарь указывает, какие дни будут самыми благоприятными для здоровья в марте 2023 года. Соблюдение простых рекомендаций поможет всегда быть в хорошей форме и отличном расположении духа.