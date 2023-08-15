Погода на март 2023 года в Москве и Московской области

Синоптики Гидрометцентра составили ориентировочные прогнозы. Эксперты предупреждают о том, какая погода ожидается в марте 2023 года в Москве и Московской области. Эта информация поможет жителям и гостям столицы заранее подготовиться к изменениям погоды.

Погода в Москве и Московской области в марте 2023 года

Март символизирует начало изменений в природе и приход теплых дней. Однако в Москве первый весенний месяц традиционно будет холодным — сказывается недавнее господство зимы. Заметные изменения произойдут только во второй половине месяца. Погодные условия начнут улучшаться, тает снег и повышается средняя температура. Но настоящее тепло придет в столицу еще нескоро.

Март отличается прохладной погодой: средняя дневная температура колеблется незначительно выше нулевой отметки, а ночью может достигать -5..-7°C. Преобладающая облачность сохранится, несмотря на увеличение светового дня. Солнечных дней практически не будет, но ожидается большое количество осадков – до 50 мм (при среднемесячной норме 35 мм).

Синоптики тщательно фиксируют температурные изменения. Эти статистические данные позволяют создавать ориентировочные прогнозы, используя средние значения. Также данная информация позволяет фиксировать отклонения от средних значений.

В различные годы в Москве и Московской области устанавливались следующие температурные рекорды:

абсолютный максимум – +19.7°C (25 марта 2014 года);

абсолютный минимум – -32.4°C (4 марта 1913 года).

Синоптики уверены, что новых рекордов в 2023 году не будет, температура будет в районе средних значений с незначительными отклонениями.

Первая половина месяца будет более холодной, но с приближением к апрелю температура начнет стремительно увеличиваться. Более подробно о том, как будет изменяться погода, предлагаем узнать далее.

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Погода в Москве и Московской области на начало марта 2023 года

Начало месяца окажется более холодным, хотя весенние нотки уже начинают витать в воздухе. Дневная температура все еще опускается ниже нуля, но это происходит значительно реже. Погода будет достаточно ветреной. Средняя скорость ветра в начале марта достигнет 4.5 м/с. При достаточно высокой влажности погода ощущается как достаточно зимняя.

Средняя температура:

днем – +0.5°C;

ночью – 1.5°C ниже нуля.

В таблице ниже показано, какую погоду в Москве и Московской области ожидают синоптики Гидрометцентра. Напоминаем, что данный прогноз является ориентировочным. На финальный результат влияет множество факторов, которые станут известными лишь незадолго до наступления марта. Предварительный прогноз опирается на статистические данные.

Дата Температура Климатические условия Дневная Ночная 1 -1 -3 Снег 2 -1 -2 Облачно 3 -1 -2 4 -1 -2 Снег 5 -1 -3 Облачно 6 -1 -3 7 -1 -3 8 +1 -1 Осадки 9 +2 -1 Облачно 10 +2 0 11 +2 -1 12 +2 0 Осадки 13 +3 +1 14 +2 0 15 +1 -2 16 0 -2 Облачно

Температура первой половины месяца будет держаться около нулевой отметки, но уже появляется тренд на ее увеличение. Даже в ночное время столбик термометра будет подниматься выше нуля. Погода будет преимущественно пасмурной, с редкими дождями и снегом.

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Погода в Москве и Московской области на конец марта 2023 года

Наступление весны становится более очевидным в этой половине месяца. Дневная температура уже переступила «плюсовой» рубеж. Ощущение потепления создает и спокойные погодные условия.

Средняя температура во второй половине марта:

днем – +2°C;

ночью – 0.5°C ниже нуля.

В таблице ниже детально изложен прогноз от синоптиков на вторую половину марта 2023 года в Москве и Московской области.

Дата Температура Климатические условия Дневная Ночная 17 +1 -1 Облачно 18 +1 -1 Осадки 19 +1 -1 Солнечно 20 +1 -1 Осадки 21 +1 -1 22 +1 -1 Облачно 23 +2 -1 Осадки 24 +2 -1 Облачно 25 +2 -1 Осадки 26 +3 -1 27 +3 -1 28 +3 0 Облачно 29 +3 +1 Осадки 30 +3 +1 31 +3 +1 Облачно

Температура во второй половине месяца начнет стремительно расти. Средние значения вырастут примерно на 1.5°С днем и на 1°C в ночной период. Будут преобладать осадки, что немного замедлит темпы потепления. В остальные дни будет пасмурная погода, солнце не станет радовать жителей и гостей столицы.

Подведем итог

Синоптики подготовили прогноз погоды на март 2023 в Москве и Московской области. По мнению экспертов, весна будет достаточно прохладной в столице, что является нормой для этого региона. Значительное потепление ожидается лишь во второй половине месяца.