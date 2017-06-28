Как реализовать свои мечты? Поможет простой прием

Помните старые рекламные ролики тренажеров, в которых нам обещали простое решение любой задачи? Делай нехитрые «па» и похудеешь везде, где можно, твоему здоровью космонавты позавидуют, а тратить на преображение много времени не придется — пятнадцать минут в день и все!

Если бы чудеса происходили так легко… Но если упражнение-универсал еще не изобрели, то психологическое упражнение «сто в одном» существует и отлично работает. Хотите проверить?

Выполняя его, вы можете:

разгрести кучу дел, которые никак не выполняются годами;

освободить себя от перманентного чувства вины;

перестать терять массу времени на ненужные дела и покупать кучу ненужных вещей;

избавиться от разочарований и обид на людей;

быстро решить, что вам нужно сделать;

добиться успеха!

Выполняется задание следующим образом: выпишите все цели, задачи, проблемы, планы, мечтания. Составьте гигантский список всего, что вы хотите, давно планировали сделать, о чем вы мечтаете, и даже того, что кажется полной глупостью, но при наличии внезапно материализовавшейся феи-крестной вы бы попросили шепотом на ушко. Чем больше пунктов запишете, тем грандиозней получите результат.

123RF/Roman Samborskyi

Затем попросите поупражняться с вами подругу или коллегу, желательно с неограниченным запасом внимания и любопытства и хотя бы получасом времени (а лучше парой часов) для неспешного ведения переговоров. Вы озвучиваете «хотелку» из списка. Подруга задает вопрос: «Зачем?» и повторяет вашу последнюю фразу. Например:

— Хочу новую помаду.

— Зачем?

— Чтобы губы выглядели красиво, сексуально.

— Зачем тебе, чтобы губы выглядели красиво, сексуально?

— Чтобы выглядеть роковой женщиной.

— Зачем тебе выглядеть роковой женщиной?

С помощью вопросов мы выясняем, что помада и все за ней следующее нужно, чтобы понравиться, скажем, вашему коммерческому директору, который уже месяц как не обращает никакого внимания на страдающую от безответной любви барышню.

Доиграться можно и до того, что выяснится: не принципиален вам именно этот директор, вам нужен любой обаятельный и состоятельный мужчина, с которым и в сексе хорошо, и замуж за которого выйти мама одобрит. И возможно, не помаду вам надо идеальную искать, а место концентрированного гнездования потенциальных женихов.

Выяснив это, вы благополучно избавляетесь от желания вцепиться в спасительную помаду. Не злитесь на шефа за невнимание. Не корите себя, что глупо потратили половину выходных на поиски «идеального оттенка». И более того, идете в правильном направлении поисков более глазастого и внимательного партнера.

Я в семнадцать лет хотела стать мастером спорта по шахматам и не понимала, откуда у меня такое стремление. Потом уже, став взрослой, я сообразила, что шахматная карьера ассоциировалась для меня с международными турнирами, поездками, приключениями. Так что сейчас я могу позволить себе путешествовать без шахматной доски.

123RF/Joo Lee

Оказалось, что не обязателен турнир по шахматам, чтобы съездить, скажем, в Чехию. Я осознала, что год напряженной работы, тренировок и соревнований мне для этого точно не нужен. Можно просто заработать денег, купить билеты, нанять местного гида и гулять по Праге.

Если вы хотите понравиться незнакомому обаятельному и состоятельному мужчине, одна помада не поможет. Полезней зарегистрироваться на сайте знакомств, а не рассматривать с тоской объявления пластических хирургов и думать, когда получится накопить на пару операций. Вполне возможно, среди очаровательных и состоятельных мужчин найдутся претенденты, которым ваша внешность будет мила без дорогого тюнинга.

Когда вы понимаете, что настоящая цель, к которой вы стремитесь, отличается от вашего желания, вписанного в список, смело вычеркивайте его из числа хотелок и обязательно вслух произносите: «Я отказываюсь от этого желания — оно мне уже не нужно». Вскоре ваш список станет в разы меньше. А главное, у вас исчезнет чувство вины за множество несделанных дел.

Ищите максимально быстрые и легкие способы достижения ваших истинных целей — и вы сэкономите массу времени, усилий и денег. Перепишите все свои планы и задачи: сперва найдите ключевое «зачем», а потом решайте «как».