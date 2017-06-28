Как реализовать свои мечты? Поможет простой прием
Помните старые рекламные ролики тренажеров, в которых нам обещали простое решение любой задачи? Делай нехитрые «па» и похудеешь везде, где можно, твоему здоровью космонавты позавидуют, а тратить на преображение много времени не придется — пятнадцать минут в день и все!
Если бы чудеса происходили так легко… Но если упражнение-универсал еще не изобрели, то психологическое упражнение «сто в одном» существует и отлично работает. Хотите проверить?
Выполняя его, вы можете:
- разгрести кучу дел, которые никак не выполняются годами;
- освободить себя от перманентного чувства вины;
- перестать терять массу времени на ненужные дела и покупать кучу ненужных вещей;
- избавиться от разочарований и обид на людей;
- быстро решить, что вам нужно сделать;
- добиться успеха!
Выполняется задание следующим образом: выпишите все цели, задачи, проблемы, планы, мечтания. Составьте гигантский список всего, что вы хотите, давно планировали сделать, о чем вы мечтаете, и даже того, что кажется полной глупостью, но при наличии внезапно материализовавшейся феи-крестной вы бы попросили шепотом на ушко. Чем больше пунктов запишете, тем грандиозней получите результат.
123RF/Roman Samborskyi
Затем попросите поупражняться с вами подругу или коллегу, желательно с неограниченным запасом внимания и любопытства и хотя бы получасом времени (а лучше парой часов) для неспешного ведения переговоров. Вы озвучиваете «хотелку» из списка. Подруга задает вопрос: «Зачем?» и повторяет вашу последнюю фразу. Например:
— Зачем?
— Чтобы губы выглядели красиво, сексуально.
— Зачем тебе, чтобы губы выглядели красиво, сексуально?
— Чтобы выглядеть роковой женщиной.
— Зачем тебе выглядеть роковой женщиной?
С помощью вопросов мы выясняем, что помада и все за ней следующее нужно, чтобы понравиться, скажем, вашему коммерческому директору, который уже месяц как не обращает никакого внимания на страдающую от безответной любви барышню.
Доиграться можно и до того, что выяснится: не принципиален вам именно этот директор, вам нужен любой обаятельный и состоятельный мужчина, с которым и в сексе хорошо, и замуж за которого выйти мама одобрит. И возможно, не помаду вам надо идеальную искать, а место концентрированного гнездования потенциальных женихов.
Выяснив это, вы благополучно избавляетесь от желания вцепиться в спасительную помаду. Не злитесь на шефа за невнимание. Не корите себя, что глупо потратили половину выходных на поиски «идеального оттенка». И более того, идете в правильном направлении поисков более глазастого и внимательного партнера.
Я в семнадцать лет хотела стать мастером спорта по шахматам и не понимала, откуда у меня такое стремление. Потом уже, став взрослой, я сообразила, что шахматная карьера ассоциировалась для меня с международными турнирами, поездками, приключениями. Так что сейчас я могу позволить себе путешествовать без шахматной доски.
123RF/Joo Lee
Оказалось, что не обязателен турнир по шахматам, чтобы съездить, скажем, в Чехию. Я осознала, что год напряженной работы, тренировок и соревнований мне для этого точно не нужен. Можно просто заработать денег, купить билеты, нанять местного гида и гулять по Праге.
Если вы хотите понравиться незнакомому обаятельному и состоятельному мужчине, одна помада не поможет. Полезней зарегистрироваться на сайте знакомств, а не рассматривать с тоской объявления пластических хирургов и думать, когда получится накопить на пару операций. Вполне возможно, среди очаровательных и состоятельных мужчин найдутся претенденты, которым ваша внешность будет мила без дорогого тюнинга.
Когда вы понимаете, что настоящая цель, к которой вы стремитесь, отличается от вашего желания, вписанного в список, смело вычеркивайте его из числа хотелок и обязательно вслух произносите: «Я отказываюсь от этого желания — оно мне уже не нужно». Вскоре ваш список станет в разы меньше. А главное, у вас исчезнет чувство вины за множество несделанных дел.
Ищите максимально быстрые и легкие способы достижения ваших истинных целей — и вы сэкономите массу времени, усилий и денег. Перепишите все свои планы и задачи: сперва найдите ключевое «зачем», а потом решайте «как».
Обсуждение 3
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СветлыйЛоконА попробуйте Ольга быть намного смелее, и продолжить игру! Ну вот цепочка: Губная помада- найти хорошего мужа. А Вы не останавливайтесь и спросите - "зачем", и так дальше, пока до дна не дойдете! До атомов желания, до кварков, чтоб уж наверняка на помаду не размениваться! Давайте попробуем? Нужна Губная помада - зачем? Чтоб найти хорошего мужа - зачем? Чтоб найти любовь - зачем? Чтоб почувствовать себя не одинокой - зачем? Чтоб чувствовать себя защишенной и продолжить род - зачем? И так далее.... И тут приходит странный вывод (в принципе любая цепочка "хочу" приводит к этому глубинному желанию): Наша единственная задача на земле - оптимальное сохранение энергии (и приумножение) в белковом теле, задача такая же, как у любого живого существа на нашей планете , начиная от человека и до микроба, разница только в организованности мозга, способов получения энергии и сохранения "сосуда", тела. Такие уж мы, эволюция так создала... Так что девочки, не заморачивайтесь всякой псевдонаучной чепухой, покупайте помаду, становитесь гроссмейстерами, путешествуйте, влюбляйтесь, рожайте, творите и учитесь быть просто счастливыми от того, что у нас есть эта жизнь и "божественная" энергия! И без всяких списков!
28.06.17 08:07
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скромняшкаприкольно
28.06.17 07:20
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08.06.20175 отзывов
Что делать с чувством необъяснимой тревоги и вины при покупке нового платья? Рассказывает наш новый блогер — психолог и бизнес-тренер Ольга Юрковская