Как сделать отношения по-настоящему доверительными

На доверии строятся дружба и семья. Как убедиться, что человеку можно доверять? Давайте разбираться вместе.

По определению доверие — это «способность индивидуума наделять собственные предполагаемые действия и поступки других индивидуумов свойствами надежности, безопасности и ситуативной значимости». Вот так в кажущейся простоте понятия скрывается вся сложность поведения.

В раннем детстве закладываются азы доверительных отношений. И они строятся в первую очередь с мамой. Ребенок не мыслит жизни без матери и подсознательно доверяет ей свою безопасность и заботу о себе.

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Образ мамы выступает для него моделью поведения взрослых людей, следовательно, так он учится доверять окружающему миру. И пускай методом проб и ошибок взрослеющий ребенок убеждается, что доверять повсеместно всем не стоит, эта практика готовит его к дальнейшей взрослой жизни.

Но если базовый уровень доверительных отношений заложен уже в детстве и строится в основном на доверии к близким людям, то как вызвать доверие у человека, с которым вы находитесь на начальных стадиях взаимоотношений?

К доверию располагает первое впечатление во время знакомства. Это тоже немногим удается, так как, готовясь к знакомству, у многих возникает ненужное волнение, которое сильно мешает в процессе общения. К доверию располагает ваша репутация. Если в прошлом вы поступали с другими людьми хорошо, никогда не предавали и не лицемерили, новый знакомый априори будет относиться к вам благосклонно. Однако если у вас не очень светлое прошлое, будет сложнее доказать, что вы достойны доверия.

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Будьте собой. Не стоит надевать на себя маску, если вы собираетесь наладить с человеком долгосрочные отношения. Втереться в доверие театральными уловками просто, но сохранить надолго веру в вас не получится. В какой-то момент ваша маска слетит, и вы предстанете другим человеком. Обнаружив обман, кто станет вам доверять впредь? Будьте честны и искренни. Это главные качества в построении доверительных отношений. Научитесь слушать. Людям льстит, когда их слушают. Неподдельная заинтересованность в собеседнике добавит вам важности и расположит к доверию. А неуместная болтовня не только отвергнет его, но и поставит крест на вашей репутации. Сумейте сами довериться предполагаемому партнеру в отношениях. Это очень трудно, тем более если у вас уже есть негативный опыт. Но не доверяя людям, не стоит ждать от них доверия.

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Развивайте доверие постепенно. Согласитесь, что доверять человеку, который форсирует события, очень трудно. Сразу закрадываются сомнения в искренности его побуждений. Ведь истинное доверие строится на долговременном взаимопонимании. Не унижайтесь. Если хотите правильно выстроить доверительные отношения, вы должны быть на равных с партнером. Только тот человек, который вызывает уважение, заслуживает доверия.

Но в жизни часто бывают моменты, особенно это касается деловых взаимоотношений, когда доверительные отношения нужно наладить сразу же, при первой встрече. От умения это сделать зависит успех работы всего коллектива и, соответственно, его благосостояние.

Зная поведенческие особенности человека, можно построить свою линию поведения так, что у него не будет причин вам не доверять. Для этого стоит применить технику скрытой манипуляции. Секрет этой техники в том, что вы заранее собираете информацию о своем будущем собеседнике: его привычки, стиль поведения, интересы. Если это деловой человек, скорее всего, он публичный, поэтому сведения получить нетрудно. Далее используйте метод подстройки под человека. Составляющими этого метода являются:

подбор одинаковой позы;

подбор общих жестов;

подбор ритма дыхания;

подбор соответствующего лексикона;

психологическая подстройка.

Такой метод манипуляции очень действенный, но требует безукоризненных знаний в области психологии и долгой практики. Обычно технику изучают бизнесмены.

Создать доверительные отношения с партнером очень сложно, порой на это уходят долгие годы. А научить себя доверять людям — еще труднее, ведь всю жизнь окружающие так и норовят доказать, что это невозможно. Но тот, кто сможет наладить доверительные отношения, познает истинное удовлетворение жизнью.

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