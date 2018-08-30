Гороскоп на сентябрь тельца – женщины 2018

В сентябре женщинам – тельцам гарантирована поддержка звезд во всем. Гороскоп на сентябрь тельца — женщины в 2018 году предвещает множество интересных событий и перемен в жизни. В сентябре энергичным и рассудительным тельцам гарантирована поддержка звезд буквально во всем. Широкие возможности для реализации задуманных проектов откроются именно в начале осени.

В этот период произойдут события, который повлияют на всю осень 2018 года. Месяц будет насыщен положительными эмоциями, ни кто и ничто не выведет вас из состояния комфорта. Вы будете окружены вниманием и заботой родных людей, что придаст дополнительных сил. Однако следует пересмотреть отношение к своему здоровью.

3 планеты, влияющие на тельцов в сентябре:

Сатурн;

Меркурий;

Венера.

До 6 сентября под влиянием Меркурия вы будете чувствовать сверхестественную уверенность в собственных силах и возможностях.

После 7 сентября Сатурн окажет свое воздействие на карьеру тельцов. Настанет время постоянного движения. Все дела, которые находились в состоянии творческого застоя, сдвинутся с мертвой точки. Женщины — тельцы побегут вперед паровоза по карьерной лестнице.

С 12 сентября нежное влияние Венеры настроит вас на романтический лад. Сфера личных отношений заиграет новыми красками. Романтическое настроение не покинет женщин — тельцов до конца месяца, а некоторых представительниц этого знак и до конца осени.

Карьера и деньги

Деловой гороскоп на сентябрь тельца-жены 2018 укажет на тенденции к стремительному карьерному росту. Старые проекты сдвинутся с мертвой точки. Можно смело строить грандиозные планы и брать на себя ответственность за их реализацию.

В начале сентября стоит больше взаимодействовать с людьми, повысить свою коммуникабельность и завести новые знакомства. Полезные связи всегда помогут в продвижении по карьерной лестнице и спасут в тупиковой ситуации.

Ваша, бьющая ключом, творческая энергия и работоспособность притянет важных покровителей. Не бойтесь общаться с влиятельными людьми, вскоре вам понадобится их поддержка.

Постарайтесь акцентировать внимание на точности выполнения своих обязанностей. Организованность и исполнительность повысят вашу значимость в глазах руководства. Если привнести нотку креативности даже в самую рутинную работу, то коллеги увидят вас с новой стороны.

Во второй половине месяца лучше замедлить рабочий темп. Высока вероятность возникновения ситуаций, в которых можно столкнуться с непониманием, со стороны коллектива. Не забывайте, что компромисс – это ключ к решению многих проблем.

Звезды рекомендуют пересмотреть свои планы, отложить второстепенные дела и полностью сконцентрироваться на рабочем процессе.

Если правильно рассчитать силы, то к зиме вам гарантированы хорошие денежные бонусы.

Дом и семья

В начале месяца стоит больше уделять внимания своим близким.

Не откладывайте совместный семейный отдых. Проведите с родными людьми уютный семейный вечер.Совершайте совместные прогулки или просто наслаждайтесь обществом друг друга. Пусть это станет новой традицией. Очень полезно будет общение со старшими родственниками.

Отнеситесь к их проблемам с должным вниманием и не спорьте по пустякам. Так вы укрепите семейные связи и положите конец старым непониманиям.

Домашние хлопоты и решение бытовых вопросов не стоит откладывать в долгий ящик. Лучше всего совершать покупки для дома. Если вы запланировали внести изменения в интерьер, то сейчас самое подходящее время. Можете просто переставить мебель и купить несколько приятных мелочей для дома. Подойдите к этому процессу творчески. Приятные хлопоты по хозяйству направят свою кипучую энергию в мирное русло.

Личная жизнь и любовь

Любовный гороскоп на сентябрь тельца – женщины 2018 сулит перемены в личной жизни

Женщины данного знака зодиака обаятельны как никогда. Игривый лад и романтическое состояние души вернут в ваш дом второй медовый месяц.

Звезды советуют обратить внимание на настроение и потребности любимого человека. Возможно, именно в этот период ему особенно нужна ваша любовь и забота. Проведите время вместе, обсудите планы на будущее, расскажите о своих переживаниях. Не скупитесь на приятные слова в адрес избранника.

Для тех кто находится поиске второй половинки, звезды советуют быть внимательнее и осторожнее. Не поддавайтесь внешнему обаянию случайных знакомых.

За очаровательной внешностью может оказаться не тот человек, о котором вы мечтали. Даже если чувство накрыло вас с головой, подождите строить долгосрочные планы. Может, стоит приглядеться получше к избраннику.

Здоровье и физическая активность

Старайтесь употреблять как можно больше калорий в первой половине дня. Ни в коем случае не морите себя голодными диетами. Помните о пользе полноценных перекусов. Для вашего активного образа жизни нужна энергия.

Следите за своим эмоциональным состоянием, не стоит заедать негативные эмоции. Отследите состояние физического голода и отличайте его от потребности заесть стресс.

Отдайте предпочтение спокойным видам физической активности, для этого подойдут:

Дополнительные физические нагрузки в виде бега, занятий в тренажерном зале могут пагубно сказаться на состоянии вашего здоровья.

Эмоциональная сфера

Старайтесь сохранять хорошее настроение и позитив. До осенней хандры еще долго, поэтому обращать внимание на нахлынувшие воспоминания о прошлом не стоит.

Следуйте главным советам:

Не попадайте под действие негативных эмоций, особенно в конце дня. Не стоит постоянно жевать «жвачку воспоминаний». Восполняйте свой энергетический ресурс с помощью сна и медитации.

Если вы боитесь оставаться с собой наедине, то не стесняйтесь просить помощи и поддержки у друзей и близких людей.

Тельцов весь месяц будет переполнять творческая энергия. Можно смело браться за новое хобби, обучение, сменить сферу деятельности. Вы получите удовольствие оттого, чем никогда не занимались.

Гороскоп на сентябрь тельца –женщины в 2018 рекомендует правильно сочетать физическую активность и отдыха взаимодействовать с родными и близкими людьми и с творческой ноткой подходить к любому делу. Именно в начало осени для вас станет временем главных перемен в жизни.