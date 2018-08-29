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Женский гороскоп на сентябрь 2018: рыбы

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Рыбы по своей натуре – это очень чувствительные и восприимчивые ко всем событиям люди. Поэтому гороскоп на сентябрь 2018 для женщин рыб готовит представительницам слабого пола много сложностей. 

Но также астрологи обещают рыбам и положительные эмоции, которые принесут им близкие люди и приятные события.

Личная жизнь

В сентябре у рыб будут благоприятные условия для улучшения романтических отношений, а также решения проблем, касающихся их. Если же отношений у вас в данный момент нет, то гороскоп готовит для вас большое количество внимания со стороны представителей противоположного пола, возможно даже иностранцев.

Возможно, у вас состоятся встречи с вашими бывшими партнерами. Какой у них будет исход – никто не знает.

Возможно, вы помиритесь и снова восстановите свои отношения, а может быть эти встречи не принесут никакой пользы. В любом случае намеренно избегать их не нужно, а также не стоит преждевременно переоценивать их.

Семья и друзья

В сентябре 2018 года гороскоп предвещает женщинам рыбам хорошие отношения с семьей и друзьями. Это отличное время, чтобы навестить старых знакомых или съездить к дальним родственникам в другой город. Друзья сами будут постоянно напоминать вам о себе, предлагать встретиться или звать на интересные мероприятия. С уверенностью соглашайтесь, ведь это хороший способ отвлечься от привычной суеты и мелких бытовых проблем.

Новые знакомые или внезапно напомнившие о себе старые связи пойдут вам на пользу, поэтому не старайтесь их избежать.

В период с 18 по 21 сентября у вас могут произойти небольшие конфликты с родственниками, но не стоит обращать на них особого внимания. Такие проблемы быстро перестанут быть актуальными и в вашей семье снова воцарят мир и спокойствие.

Финансовое положение

В сентябре 2018 года финансовое положение женщин рыб, согласно гороскопу, будет только улучшаться. Возможно, вам повысят зарплату на работе или вам удастся реализовать то, о чем давно мечтали и что принесет вам хорошую прибыль. Велика вероятность, что вы найдете выгодные предложения для крупных покупок.

Но саму покупку лучше отложить на следующий месяц, чтобы вы успели все обдумать и точно убедились в том, что она вам нужна. Так вы не потратите деньги впустую и сделаете действительно правильное финансовое вложение.

Здоровье

Физическое состояние можно разделить на несколько подпунктов:

  • Внутренние беспокойства. Сильный стресс и переживания на работе могут плохо отразиться на здоровье в виде нервных срывов или депрессии. Поэтому старайтесь избегать пустых конфликтов и старайтесь в любых ситуациях сохранять спокойствие.
  • Ухудшение зрения. Старайтесь в сентябре не перегружать свое зрение и давать глазам отдохнуть. Если вы долго работаете за компьютером, позаботьтесь о специальных очках и каплях, чтобы избежать проблем.
  • Общая усталость. Заканчивается лето – пора отпусков и отдыха, и снова приходится возвращаться в рабочий режим. Из-за этого организм может сильно уставать, поэтому важно не сильно перегружать себя работой, находить время на отдых, а также неплохо было бы соблюдать режим.

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Карьера

Особенно напряженным и насыщенным для женщин сентябрь будет в плане работы. Судьба позаботится о том, чтобы вы нашли себе работу по призванию, если вы в этом нуждаетесь. Но не стоит всецело полагаться на волю случая, так как вам самим для этого нужно будет немало сделать.

Если же вы не нуждаетесь в новом месте работы, то сделайте все возможное, чтобы как можно лучше показать себя на своей нынешней должности. Проявляйте свою заинтересованность к проекту, не бойтесь предлагать новые идеи, которые смогут сделать компанию лучше, и тогда вас заметят.

Велика вероятность, что вы получите повышение или сможете временно попробовать себя на руководящих должностях из-за отсутствия начальства в определенное время.

К слову, те самые старые дружеские связи, о которых говорилось в предыдущих пунктах, могут пригодиться вам в работе. Не стесняйтесь просить помощи, но только если она вам действительно нужна. Не стоит просить человека помочь вам в том, с чем вы в состоянии справиться сами, ведь это как минимум некрасиво.

В сентябре у вас могут разрешиться проблемы на работе, с которыми вы не могли справиться последние несколько месяцев. Это может произойти, само собой, либо же стать результатом долгого упорного труда. А также присмотритесь к своим коллегам.

Возможно, некоторые из них покажутся вам интересными личностями и станут кем-то большими, чем просто сослуживцы.

Советы на каждую неделю сентября

Гороскоп на сентябрь 2018 для женщин рыб подготовил несколько советов для вас о том, как лучше вести себя в определенные сроки, чтобы не совершить ошибку:

  1. С 1 по 7 сентября. В этот период старайтесь больше отдыхать и меньше растрачивать свое время на пустые хлопоты, которых можно избежать. Продуктивность и работоспособность – это, конечно, хорошо, но в некоторых ситуациях отдых действительно важен.
  2. С 8 по 5 сентября. На этой неделе вас ожидает много дел и проблем. Главный совет – всегда оставайтесь реалистами и трезво оценивайте ситуацию. Не пытайтесь взять на себя больше, чем сможете выполнить, что не подводить себя и других людей.
  3. С 16 по 22 сентября. В это время вами могут пытаться манипулировать, поэтому будьте всегда бдительны и внимательны к людям, которые вас окружают. А также не пытайтесь в спешке выполнить несколько дел одновременно, ведь так вы не сможете сделать все качественно и ваши труды не окупятся. Лучше потратьте на выполнение задачи немного больше времени.
  4. С 23 по 30 сентября. В последнюю неделю месяца вам может понадобиться чей-то совет. Советуем вам обратиться к опытной женщине с сильным характером. Присмотритесь – такая наверняка есть в вашей жизни.

Не стоит всецело верить гороскопу и надеяться лишь на волю случая. Каждый раз адаптируйте вышесказанное под определенный случай, и тогда из предсказаний вы сможете вынести действительно важные советы и наставления.

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29.08.2018
Теги: гороскоп рыбы сентябрь

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  • Бела / 29.08.18 16:45
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    В сентябре начинаю работать в компании, где моим коллегой будет мой бывший молодой человек, с которым мы два месяца назад расстались. Но я его все еще люблю и надеюсь, что общая работа снова сблизит нас.
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  • Лена / 29.08.18 16:45
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    0
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    Ухудшение зрения – очень актуальная проблема. На новой работе практически все время работаю за компьютером, из-за этого идет большая нагрузка на глаза. Все лето собиралась купить очки для работы за компьютером, но руки никак не доходили. Видимо, это знак!))
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  • Светлана / 29.08.18 16:44
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    0
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    По поводу финансов прям в точку! На работе в сентябре должны подписать крупный контракт, и плюс ко всему в этом месяце планируем с семьей начать поиски новой квартиры.
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  • Марина / 29.08.18 16:44
    -
    0
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    Надеюсь, все, что касается семьи, сбудется. В сентябре как раз еду из другого города к родителям, с которыми раньше были не очень хорошие отношения и частые конфликты. Но я будто бы чувствую, что в этот раз все пройдет хорошо.
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