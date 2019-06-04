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Гороскоп на июль 2019 года для женщины скорпиона

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Правдивый гороскоп на июль 2019 года женщине скорпиону предоставляет возможность подготовиться к важным событиям. 

Любовь, семья

Женщине скорпиону летом 2019 года необходимо быть решительной в отношениях и не сваливать вину на других. 

А вот что касается личных эмоций, переживаний и чувств, тут совершенно не стоит замыкаться. Делитесь с любимыми и близкими людьми.

 

Что же касается отношений внутри семьи, то гороскоп на июль для женщины скорпиона в 2019 году обещает затишье перед бурей. Первую половину месяца в семье будет все мирно и спокойно, но начиная с середины - придется разруливать неприятные ситуации. 

Барышням, которые находятся в романтических отношениях и пока еще не оформили свой союз официально, не стоит слишком усердствовать с командными навыками – поумерьте свой пыл. Если вам кажется, что ваш молодой человек решил проявить свои лидерские качества и подавить вашу инициативу, не стоит с ним сразу ссориться. Пора уступать. 

Если прислушиваться к этим нехитрым рекомендациям, то спокойствие в "семейной лодке" будет обеспечено обоим. 

Одинокие скорпионы могут встретить вторую половинку, если наконец-то отпустят старые воспоминания о прошлых болезненных отношениях. 

Финансы, карьера, учеба

Именно июль 2019 года будет характеризоваться открытостью ко всему новому у женщины-скорпиона. Поэтому очень важно не упустить этот момент. Постарайтесь посетить в этот месяц новые страны, ну или хотя бы новые места в своей стране. Музеи, выставки, театры, экскурсии – все это принесет массу новых приятных впечатлений.

Для тех, кто работает на ответственных должностях, очень важно отдохнуть в июле, так как в этом месяце работа не будет особенно продуктивной. Поэтому не стоит делать усилия над собой, выжимая из себя очередной результат. Лучше просто отдохнуть.

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Для тех, кто планирует учебу – июль отличный месяц для того, чтобы сдать экзамены и максимально проявить свои способности и знания. Скорее всего, что вступительные экзамены в институт для юных девушек скорпионов окажутся удачными. 

Но и для тех, кто планирует просто повысить уровень своих знаний, отлично пойдут различные курсы, семинары или практики.

Женщинам-скорпионам, которые имеют свою семью, в июле 2019 года гороскоп сулит денежный поток. Главное пустить эти деньги в нужное русло.

 

Здоровье женщины-скорпиона

Месяц для скорпиона достаточно интенсивный и насыщенный. Чтобы максимально безопасно пережить его для себя, а точнее для нервной системы, старайтесь как можно чаще давать себе отдых. Если это не получается, то хотя бы высыпайтесь положенное количество времени. 

 

Не переутомляйтесь на работе и не принимайте все слишком близко к сердцу. Иначе это приведет к возникновению стресса и нервных срывов, и самым негативным образом скажется не только на здоровье, но и на взаимоотношениях с любимыми и близкими людьми.

Помимо этого, необходимо уделить внимание желудочно-кишечному тракту. Чтобы он работал как часы, включайте в свой рацион фрукты и свежие овощи. 

Правильное питание: меню на каждый день - кушай и худей

Благоприятные дни для женщины скорпиона

Наиболее благоприятных периодов в июле 2: 

  1. Первый длится с 10 по 17 июля. В это время вы испытаете прилив энергии. Поэтому в этот период можно смело начинать выполнять сложные задачи или наоборот заняться любимым делом. Идеи будут бить через край.
  2. Второй интервал приходится на с 23 по 31 июля. Самое важное в этот момент – верить в свои силы, а не поддаваться чужому влиянию. И тогда у вас обязательно все получится.

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Советы от Павла Глобы

Павел Глоба составляет правдивые гороскопы, и рекомендации на июль месяц в 2019 году для женщин скорпионов от него заключаются в следующем:

  • не следует заводить романы, так как это может крайне негативно отразиться на семейных или романтических отношениях;
  • учитывайте, что большинство проблем, связанных со здоровьем для женщин скорпионов в этом году, и в июле в частности, связаны с психосоматикой; 
  • в июле 2019 года являются для женщин-скорпионов отличным временем для глобальных капиталовложений в такие сферы, как недвижимость, транспортные средства, дорогие украшения, элитная брендовая одежда – все, купленное в этот время, принесет только положительные эмоции и будет служить долго и качественно;
  • не исключено, что женщин скорпионов летом будет ждать либо повышение по служебной лестнице, либо денежные вознаграждения, в виде премий;
  • именно в летний период необходимо задуматься о дальнейшем существовании и сделать правильные капиталовложения или наоборот сбережения – ведь именно такая "подушка безопасности" поможет с успехом преодолеть 2020 год и станет для него надежной финансовой базой.

Прогноз от Василисы Володиной

Талантливый астролог Василиса Володина также предрекает женщинам скорпионам достаточно безбедное существование в плане финансов, на период лета 2019 года.

А в семейных и личных отношениях она советует женщинам быть очень внимательными и аккуратными. Нужно отнестись с пониманием к своей второй половинке, чтобы у него на стороне не появилась пассия. 

С другой стороны, необходимо и себя вести как можно более корректно. Ведь в разрыве отношений вина не всегда лежит на мужчине. Ведь очень часто, именно женщины, особенно такие импульсивные и экспрессивные, как скорпионы, провоцируют сами разлад.

А вот гороскоп здоровья на июль 2019 года для женщины скорпиона от Василисы Володиной рекомендует внимательно отнестись к своему состоянию. Максимально придерживайтесь всех правил гигиены и ведения режима дня. Ведь именно это станет тем залогом здоровья, который поможет реализовать все самые смелые идеи в жизнь.

Помните – стресс плохой советчик, под его влиянием люди совершают очень глупые ошибки, о которых потом очень сожалеют, но что-то изменить, как правило, уже бывает слишком поздно.

Что же касается денежных потоков, то Василиса Володина считает, что женщины скорпионы будут финансово удачливы в июле 2019 года.

Рекомендации заключаются в следующем:

  1. Женщинам скорпионам 1 декады рекомендуется обратить самое пристальное внимание на разнообразную компьютерную оргтехнику, которую следует использовать как дома, так и на работе. Именно она станет залогом успеха.
  2. А вот скорпионам, родившимся во второй декаде, к финансам следует относиться с особой тщательностью и проводить предварительное детальное планирование, чтобы не понести потери.
  3. И тем, кто появился на свет в третьей декаде знака, следует найти себе делового партнера и распределить равномерно обязанности. Именно такой подход будет основным залогом успеха.

Все эти советы из гороскопа на июль 2019 года для женщин-скорпионов должны учитываться, если желаете, чтобы месяц прошел благополучно. 

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04.06.2019
Теги: гороскоп скорпион женщина

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