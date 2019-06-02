Основные тренды лета 2019 года
Ключевые тренды лета 2019 года в женской одежде – это женственные, зачастую игривые и дерзкие комплекты, которые выходят за рамки стандартного. Главное – не делать акцент на классике, а подбирать луки с изюминкой, насыщенными деталями, разноцветными узорами или принтами.
Основные модные тенденции лета
Модные расцветки и фактуры тканей
Модные веяния лета 2019 года многогранны – в числе главных трендов женской одежды можно заметить как весьма оригинальные дизайнерские новинки, так и старую добрую классику.
Фактуры и разнообразие материалов просто поражает. В особенности востребованы всевозможные замысловатые переплетения:
- кроше;
- объемная вязка;
- кружево и хлопковой ткани;
- рыбацкая сеть.
Безусловно, на пике популярности пребывают изделия ручной работы. Не стоит забывать об отголосках необычайно модной полупрозрачности, остающейся в центре фешн индустрии. На подиумах ее можно наблюдать в легких шифоновых материалах или батисте.
Величественная парча ляжет в основу роскошных образов. Модные дизайнеры призывают выделить ей место не только для светских вечеринок и раутов, но и для повседневности, экспериментируя с луками. Не сдает своих позиций и деним.
Цветовая палитра лета 2019 представлена как яркими, так и сдержанными колерами. Неординарных любительницам насыщенных оттенков стоит обратить внимание на коралловый и оранжевый. Также весьма востребованы:
- фиолетовый;
- ярко-сиреневый;
- розовый;
- салатовый;
- изумрудный;
- лимонный.
В том случае, если вы являетесь почитателем постельной цветовой гаммы, то не стоит отчаиваться, ведь классические расцветки – трендовый мастхэв нынешнего сезона. На пике популярности светлый колер, названный «зефирным». Также среди можно выделить:
- нежно-сиреневый;
- голубой;
- лавандовый;
- бирюзовый;
- мятный.
Дополняют популярные оттенки и металлические колеры – золото и серебро. В коллекциях знаменитых дизайнеров можно заметить стильные полупрозрачные подобия кольчуг, будто оставшихся со времен средневековых рыцарей. Футуристический модный металлик распространен не только в трендах женской одежды лета 2019 года, но и обуви.
Изобилие принтов лета 2019 года
Неповторимые принты лета 2019 года, безусловно, должны порадовать модниц своим разнообразием, при этом стоит отметить, что невообразимые сочетания могут встретиться в рамках одного изделия. Среди модных новинок выделяют архитектурные, объемные 3Д-рисунки – изображения зданий и сооружений на платьях и футболках, брюках и даже комбинезонах. Это касается как монохромных, так и разноцветных моделей.
Вновь на пике популярности классический гороховый тренды. Популярна и классическая черно-белая или бело-черная расцветка, и разноцветные интерпретации. Не менее модными стали животные принты: змеиный и леопардовый. В змеином варианте весьма востребованы кислотные оттенки.
По-прежнему приветствуются насыщенные флористические мотивы, которые словно расцветают на одежде. Не стоит «списывать со счетов» Восточные узоры – этника в бежевом и коричневых колерах не менее популярна.
Стильные элементы декора все больше поражают воображение и привлекают внимание к вашему луку. Необычайную популярность приобрели большие банты, украшающие платья, блузы, кофты, топы. Как правило, модели и бант гармонируют в своей цветовой гамме, однако встречаются и контрастные сочетания. Тренд лета 2019 года – огромный бант во всю грудь.
Заострите внимание на небольшие и средние розы из материала, которые могут находиться на плечах, шее, талии и даже рукавах. Однозначно, в тренде остались разнообразные складки, воланы и рюши, в применении которые работает лозунг «чем больше, тем лучше». При этом даже самые нежные и женственные модели можно комбинировать с грубой обувью без каблука.
В сезоне 2019 года дизайнеры буквально влюбились в необычные рукава: в их коллекциях можно встретить всевозможные драпировки, дерзкие разрезы, а в отдельных моделях они напоминают крылья, расположенные на плечах владелицы.
Платья и юбки
Модные тренды лета 2019 года буквально с одного слова понимают женскую половину населения и предлагают обратить внимание на романтичную одежду – легкие, летящие платья, украшенные воланами, рюшами и оборками.
Среди востребованных трендов выделяют:
- асимметрию;
- гороховый и животный принты;
- флористические мотивы;
- открытую зону плеч;
- смелые разрезы.
Среди самых популярных трендов в женской одежде лета 2019 года выделяют:
- платья с запахом и воротником;
- трапециевидные модели;
- беби-долл;
- платья-сетки;
- модели рубашки из крупных лоскутов;
- макси и экстремальное мини;
- плиссированные юбки в незначительную складку.
Стильные луки можно составить из тандема летящего платья и босоножек без каблука. Нисколько не выходит из моды сочетание с белоснежными кроссовками или кедами.
Брюки и шорты
Тренды лета 2019 года в женской одежде, согласно фото с модных показов, буквально взорвали шорты велосипедки. Дизайнеры предлагают применять эти модели не только в повседневности, но и для светских и деловых луков. Модели, которые оканчивают слегка выше колена, непременно должны сидеть четко по фигуре. Их можно комбинировать с блузами и жакетами, топами и рубахами, майками и футболками.
Отличным вариантом для походов на деловые встречи и в офис станут укороченные прямые модели брюк. Лучше всего их дополнять туфлями или босоножками на высоком каблуке. Самая выигрышная длина – которая прикрывает колено. Для летнего сезона отлично подойдут клешевидные брюки с разрезами по бокам.
Мастхэвом лета 2019 года стали укороченные брюки-кюлоты, которые легки в основу стильных образов даже с обыкновенными элементами гардероба. Следует учесть, что этот фасон может зрительно уменьшить рост, поэтому лучше всего его комбинировать с босоножками на платформе или туфлями на толстом каблуке. Отличный лук получится из комбинации брюк-кюлотов и классической блузки, рубашки или кроп-топом.
Обувь на лето 2019 года
Дизайнеры в 2019 году также не поскупились и на оригинальную обувь. Помимо классики: туфель и босоножек с ремнем, в моду ворвалась обувь на каблуке-рюмке и остроносые балетки.
Ажурная обувь дополнила популярные «рыбацкие сети». В моду вошли плетения и завязки, которые могут быть дополнены бусинами, кристаллами, бисером и пайетками.
Модные тенденции для полных
Тренды лета 2019 года в женской одежде для полных девушек и женщин также поражают своим разнообразием. Ощутить себя комфортно, раскрепощено и при этом стильно помогут следующие наряды:
- Сарафаны и летящие платья с акцентом на талии. Длина изделий может варьировать от мини до макси в зависимости от предпочтений.
- Туники выше колена. Полноту рук может скрыть удлиненный рукав.
- Комбинезон. Стилисты советуют остановить свой выбор на моделях с топом или с рукавами типа «летучая мышь». Такой лук будет уместен и для повседневности, и для вечеринок.
- Рубашки и блузы свободного кроя.
- Футболки оверсайз.
Летняя мода 2019 года диктует множество новинок в женской одежде, главное – выбрать стильный и комфортный наряд по душе.
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А какой летний тренд вам нравится больше всего? 3
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Динара / 02.06.19 23:32Несмотря на легкую полноту, всегда стараюсь следить за модой и быть в тренде. Не так давно приобрела стильный комбинезон, который приковывает взгляды окружающих, о чем ни капли не жалею!
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Мария / 02.06.19 23:30Футболки с оригинальными принтами занимают большую часть в моем летнем гардеробе. Очень рада, что лето 2019 его только пополняет.
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Алина / 02.06.19 23:29Брюки-кюлоты – находка для меня! Интересная, стильная вещь, которая стала ультрамодной новинкой, заняла ключевое место в моем гардеробе!