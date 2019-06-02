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Основные тренды лета 2019 года

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Ключевые тренды лета 2019 года в женской одежде – это женственные, зачастую игривые и дерзкие комплекты, которые выходят за рамки стандартного. Главное – не делать акцент на классике, а подбирать луки с изюминкой, насыщенными деталями, разноцветными узорами или принтами.

Основные модные тенденции лета 

 

Модные расцветки и фактуры тканей

Модные веяния лета 2019 года многогранны – в числе главных трендов женской одежды можно заметить как весьма оригинальные дизайнерские новинки, так и старую добрую классику.

Фактуры и разнообразие материалов просто поражает. В особенности востребованы всевозможные замысловатые переплетения:

  • кроше;
  • объемная вязка;
  • кружево и хлопковой ткани;
  • рыбацкая сеть.

Безусловно, на пике популярности пребывают изделия ручной работы. Не стоит забывать об  отголосках необычайно модной полупрозрачности, остающейся в центре фешн индустрии. На подиумах ее можно наблюдать в легких шифоновых материалах или батисте.

Величественная парча ляжет в основу роскошных образов. Модные дизайнеры призывают выделить ей место не только для светских вечеринок и раутов, но и для повседневности, экспериментируя с луками. Не сдает своих позиций и деним.

Цветовая палитра лета 2019 представлена как яркими, так и сдержанными колерами. Неординарных любительницам насыщенных оттенков стоит обратить внимание на коралловый и оранжевый. Также весьма востребованы:

  • фиолетовый;
  • ярко-сиреневый;
  • розовый;
  • салатовый;
  • изумрудный;
  • лимонный.

В том случае, если вы являетесь почитателем постельной цветовой гаммы, то не стоит отчаиваться, ведь классические расцветки – трендовый мастхэв нынешнего сезона. На пике популярности светлый колер, названный «зефирным». Также среди можно выделить:

  • нежно-сиреневый;
  • голубой;
  • лавандовый;
  • бирюзовый;
  • мятный.

Дополняют популярные оттенки и металлические колеры – золото и серебро. В коллекциях знаменитых дизайнеров можно заметить стильные полупрозрачные подобия кольчуг, будто оставшихся со времен средневековых рыцарей. Футуристический модный металлик распространен не только в трендах женской одежды лета 2019 года, но и обуви.

Изобилие принтов лета 2019 года

Неповторимые принты лета 2019 года, безусловно, должны порадовать модниц своим разнообразием, при этом стоит отметить, что невообразимые сочетания могут встретиться в рамках одного изделия. Среди модных новинок выделяют архитектурные, объемные 3Д-рисунки – изображения зданий и сооружений на платьях и футболках, брюках и даже комбинезонах. Это касается как монохромных, так и разноцветных моделей.

Вновь на пике популярности классический гороховый тренды. Популярна и классическая черно-белая или бело-черная расцветка, и разноцветные интерпретации. Не менее модными стали животные принты: змеиный и леопардовый. В змеином варианте весьма востребованы кислотные оттенки.

По-прежнему приветствуются насыщенные флористические мотивы, которые словно расцветают на одежде. Не стоит «списывать со счетов» Восточные узоры – этника в бежевом и коричневых колерах не менее популярна.

Стильные элементы декора все больше поражают воображение и привлекают внимание к вашему луку. Необычайную популярность приобрели большие банты, украшающие платья, блузы, кофты, топы. Как правило, модели и бант гармонируют в своей цветовой гамме, однако встречаются и контрастные сочетания. Тренд лета 2019 года – огромный бант во всю грудь.

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Заострите внимание на небольшие и средние розы из материала, которые могут находиться на плечах, шее, талии и даже рукавах. Однозначно, в  тренде остались разнообразные складки, воланы и рюши, в применении которые работает лозунг «чем больше, тем лучше». При этом даже самые нежные и женственные модели можно комбинировать с грубой обувью без каблука.

В сезоне 2019 года дизайнеры буквально влюбились в необычные рукава: в их коллекциях можно встретить всевозможные драпировки, дерзкие разрезы, а в отдельных моделях они напоминают крылья, расположенные на плечах владелицы.

Платья и юбки

Модные тренды лета 2019 года буквально с одного слова понимают женскую половину населения и предлагают обратить внимание на романтичную одежду – легкие, летящие платья, украшенные воланами, рюшами и оборками.

Среди востребованных трендов выделяют:

  • асимметрию;
  • гороховый и животный принты;
  • флористические мотивы;
  • открытую зону плеч;
  • смелые разрезы.

Среди самых популярных трендов в женской одежде лета 2019 года выделяют:

  • платья с запахом и воротником;
  • трапециевидные модели;
  • беби-долл;
  • платья-сетки;
  • модели рубашки из крупных лоскутов;
  • макси и экстремальное мини;
  • плиссированные юбки в незначительную складку.

Стильные луки можно составить из тандема летящего платья и босоножек без каблука. Нисколько не выходит из моды сочетание с белоснежными кроссовками или кедами.

Брюки и шорты

Тренды лета 2019 года в женской одежде, согласно фото с модных показов, буквально взорвали шорты велосипедки. Дизайнеры предлагают применять эти модели не только в повседневности, но и для светских и деловых луков. Модели, которые оканчивают слегка выше колена, непременно должны сидеть четко по фигуре. Их можно комбинировать с блузами и жакетами, топами и рубахами, майками и футболками.

Отличным вариантом для походов на деловые встречи и в офис станут укороченные прямые модели брюк. Лучше всего их дополнять туфлями или босоножками на высоком каблуке. Самая выигрышная длина – которая прикрывает колено. Для летнего сезона отлично подойдут клешевидные брюки с разрезами по бокам.

Мастхэвом лета 2019 года стали укороченные брюки-кюлоты, которые легки в основу стильных образов даже с обыкновенными элементами гардероба. Следует учесть, что этот фасон может зрительно уменьшить рост, поэтому лучше всего его комбинировать с босоножками на платформе или туфлями на толстом каблуке. Отличный лук получится из комбинации брюк-кюлотов и классической блузки, рубашки или кроп-топом.

Обувь на лето 2019 года

Дизайнеры в 2019 году также не поскупились и на оригинальную обувь. Помимо классики: туфель и босоножек с ремнем, в моду ворвалась обувь на каблуке-рюмке и остроносые балетки.

Ажурная обувь дополнила популярные «рыбацкие сети». В моду вошли плетения и завязки, которые могут быть дополнены бусинами, кристаллами, бисером и пайетками.

Модные тенденции для полных 

Тренды лета 2019 года в женской одежде для полных девушек и женщин также поражают своим разнообразием. Ощутить себя комфортно, раскрепощено и при этом стильно помогут следующие наряды:

  1. Сарафаны и летящие платья с акцентом на талии. Длина изделий может варьировать от мини до макси в зависимости от предпочтений.
  2. Туники выше колена. Полноту рук может скрыть удлиненный рукав.
  3. Комбинезон. Стилисты советуют остановить свой выбор на моделях с топом или с рукавами типа «летучая мышь». Такой лук будет уместен и для повседневности, и для вечеринок.
  4. Рубашки и блузы свободного кроя.
  5. Футболки оверсайз.

Летняя мода 2019 года диктует множество новинок в женской одежде, главное – выбрать стильный и комфортный наряд по душе.

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Теги: тренды лето 2019 новинки

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