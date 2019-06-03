Гороскоп на июль 2019 года для женщины рак

Все женщины довольно любознательные натуры, которые привыкли все планировать заранее. Что же уготовил гороскоп на июль 2019 для женщин-раков?

Гороскоп на июль для женщины рак

Можно с уверенностью сказать, что неблагоприятный период в жизни женщины-рака подошел к концу, гороскоп на июль 2019 года прогнозирует налаживание отношений в семье и личной жизни.

Самый главный совет – сдерживать собственные эмоции и держать «язык за зубами», избегать конфликтов, как в кругу семьи, так и на рабочем месте. В коллективе может возникнуть напряженная обстановка, старайтесь быть непоколебимыми и можно считать, что «дверь» в счастливую жизнь открыта.

В начале июля раков будет просто «распирать» от внутренней энергии. В этот период рекомендуется посетить стилиста или парикмахера, прогуляться по магазинам и обновить гардероб. Творческим личностям следует развивать свои умения и навыки, оттачивать мастерство и тогда появится шанс неплохо заработать.

В середине месяца активность пойдет на убыль. В эти дни можно немного отдохнуть, но расслабляться не следует, нужно следить за своими эмоциями и мыслями, держать равновесие и прочно стоять на ногах.

Под конец месяца раки будут находиться в самом центре событий. Именно это время будет наиболее благоприятным для новых знакомств. Стоит отказаться от вредных привычек, таких как алкоголь и курение.

Любовь, семья

Женщинам-ракам гороскоп на июль 2019 года предсказывает знакомство с представителем сильного пола, которое в результате может стать судьбоносным. Для этого не стоит сидеть на одном месте, следует больше гулять, посещать выставки и общественные мероприятия.

Если вы одиноки, то нужно вспомнить о своих ближайших родственниках, помочь им в делах или просто забежать на чай, узнать как у них дела.

Семейным представителям этого знака зодиака, возможно, придется столкнуться с конфликтом, велика вероятность разрыва отношений.

Рекомендуется дать отдых отношениям, съездить в отпуск или просто больше времени находиться со своей второй половинкой, поговорить по душам, посмотреть интересный фильм или просто поваляться в обнимку. Возможно прибавление в семействе.

Финансы, карьера, учеба

Июль 2019 года считается удачным периодом в жизни раков в плане карьеры и финансов. Для этого придется приложить немалые усилия, но результат сможет приятно удивить. В общении с партнерами или при заключении сделок нужно проявить напористость. Следует проявить внимательность при изучении и подписании важных документов.

В конце месяца возможно получение неожиданной прибыли. Раки всегда отличались тягой к накоплению денежных средств. Все траты окажутся оправданными.

В плане учебы, нужно проявить старательность и амбициозность. Не стоит также стесняться при обращении к однокурсникам или друзьям за помощью или советом. Они придутся как нельзя кстати.

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Здоровье

Ракам следует внимательнее отнестись к собственному здоровью, вероятны нервные срывы, депрессии и неврозы, особенно в конце июля. Рекомендуется записаться на прием к психологу или найти другие способы гармонизации душевного здоровья, хорошим вариантом станет – общение с друзьями или поездка в теплые страны.

Занятия спортом помогут поддержать иммунитет в период нервных нагрузок, и укрепят здоровье. Вид спорта можно выбрать по собственному желанию.

Употребление в пищу вредной еды, может повлечь за собой расстройство желудочно-кишечного тракта. Следует отказаться от «тяжелой пищи», фастфуда и употребления алкоголя. В летний период можно насытить организм полезными соками на основе натуральных фруктов и овощей, употреблением зелени и ягод. Этот небольшой список поможет избавиться от недосыпания и стрессов.

Благоприятные дни для женщины рак

Наиболее удачными днями в июле станут:

4;

7;

13;

25;

27.

В эти дни можно планировать проведение важных переговоров и мероприятий, например, свадьбы. С 17-23 числа будет не хватать веры в себя и собственные силы, нужно попытаться как можно безболезненнее выстоять этот период.

Советы от Павла Глобы

Гороскоп от Павла Глобы для женщины рака на июль 2019 года гласит следующее:

Посмотрите на себя со стороны. Этот совет поможет разобраться в себе, оценить свои недостатки и принять соответствующие меры по их искоренению. Не вмешивайтесь в жизни людей. Очень часто представители данного знака зодиака всегда и на все имеют свое собственное мнение. Во втором летнем месяце, чтобы избежать конфликтов, его нужно держать при себе. Отдыхайте. Отпуск станет спасением и поможет восстановить утраченные силы. Июль для раков – время самосовершенствования. Нужно больше работать над собой, именно тогда в семье и на работе все дела пойдут «в гору».

Прогноз от Василисы Володиной

Известный астролог, которая самостоятельно составила огромное количество гороскопов – Василиса Володина, дает следующие советы на июль 2019 года женщинам, родившимся под созвездием рака:

не бойтесь принимать самостоятельные решения, даже в сложных ситуациях;

общение с родными, коллегами, друзьями и близкими людьми наладится, и будет приносить огромную пользу не только представительницам знака, но и всем, кто их окружает;

следует прислушиваться к советам членов семьи, а вот мнение малознакомых личностей лучше пропускать мимо ушей, не предавая этому абсолютно никакого значения.

Июль 2019 года – благоприятный месяц для любых начинаний женщины-рака, он станет, своего рода, подспорьем для будущего. Рискуйте, дышите полной грудью, любите и будьте любимыми.

Гороскопы уже стали полноценными составляющими в жизни не только женщин, но и мужчин. Многие, прежде чем начать важное дело или принять решение, для начала прочтут, что им пророчат звезды.