Гороскоп на июль 2019 года для женщины рак
Все женщины довольно любознательные натуры, которые привыкли все планировать заранее. Что же уготовил гороскоп на июль 2019 для женщин-раков?
Гороскоп на июль для женщины рак
Можно с уверенностью сказать, что неблагоприятный период в жизни женщины-рака подошел к концу, гороскоп на июль 2019 года прогнозирует налаживание отношений в семье и личной жизни.
Самый главный совет – сдерживать собственные эмоции и держать «язык за зубами», избегать конфликтов, как в кругу семьи, так и на рабочем месте. В коллективе может возникнуть напряженная обстановка, старайтесь быть непоколебимыми и можно считать, что «дверь» в счастливую жизнь открыта.
В начале июля раков будет просто «распирать» от внутренней энергии. В этот период рекомендуется посетить стилиста или парикмахера, прогуляться по магазинам и обновить гардероб. Творческим личностям следует развивать свои умения и навыки, оттачивать мастерство и тогда появится шанс неплохо заработать.
В середине месяца активность пойдет на убыль. В эти дни можно немного отдохнуть, но расслабляться не следует, нужно следить за своими эмоциями и мыслями, держать равновесие и прочно стоять на ногах.
Под конец месяца раки будут находиться в самом центре событий. Именно это время будет наиболее благоприятным для новых знакомств. Стоит отказаться от вредных привычек, таких как алкоголь и курение.
Любовь, семья
Женщинам-ракам гороскоп на июль 2019 года предсказывает знакомство с представителем сильного пола, которое в результате может стать судьбоносным. Для этого не стоит сидеть на одном месте, следует больше гулять, посещать выставки и общественные мероприятия.
Если вы одиноки, то нужно вспомнить о своих ближайших родственниках, помочь им в делах или просто забежать на чай, узнать как у них дела.
Семейным представителям этого знака зодиака, возможно, придется столкнуться с конфликтом, велика вероятность разрыва отношений.
Рекомендуется дать отдых отношениям, съездить в отпуск или просто больше времени находиться со своей второй половинкой, поговорить по душам, посмотреть интересный фильм или просто поваляться в обнимку. Возможно прибавление в семействе.
Финансы, карьера, учеба
Июль 2019 года считается удачным периодом в жизни раков в плане карьеры и финансов. Для этого придется приложить немалые усилия, но результат сможет приятно удивить. В общении с партнерами или при заключении сделок нужно проявить напористость. Следует проявить внимательность при изучении и подписании важных документов.
В конце месяца возможно получение неожиданной прибыли. Раки всегда отличались тягой к накоплению денежных средств. Все траты окажутся оправданными.
В плане учебы, нужно проявить старательность и амбициозность. Не стоит также стесняться при обращении к однокурсникам или друзьям за помощью или советом. Они придутся как нельзя кстати.
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Здоровье
Ракам следует внимательнее отнестись к собственному здоровью, вероятны нервные срывы, депрессии и неврозы, особенно в конце июля. Рекомендуется записаться на прием к психологу или найти другие способы гармонизации душевного здоровья, хорошим вариантом станет – общение с друзьями или поездка в теплые страны.
Занятия спортом помогут поддержать иммунитет в период нервных нагрузок, и укрепят здоровье. Вид спорта можно выбрать по собственному желанию.
Употребление в пищу вредной еды, может повлечь за собой расстройство желудочно-кишечного тракта. Следует отказаться от «тяжелой пищи», фастфуда и употребления алкоголя. В летний период можно насытить организм полезными соками на основе натуральных фруктов и овощей, употреблением зелени и ягод. Этот небольшой список поможет избавиться от недосыпания и стрессов.
Благоприятные дни для женщины рак
Наиболее удачными днями в июле станут:
- 4;
- 7;
- 13;
- 25;
- 27.
В эти дни можно планировать проведение важных переговоров и мероприятий, например, свадьбы. С 17-23 числа будет не хватать веры в себя и собственные силы, нужно попытаться как можно безболезненнее выстоять этот период.
Советы от Павла Глобы
Гороскоп от Павла Глобы для женщины рака на июль 2019 года гласит следующее:
- Посмотрите на себя со стороны. Этот совет поможет разобраться в себе, оценить свои недостатки и принять соответствующие меры по их искоренению.
- Не вмешивайтесь в жизни людей. Очень часто представители данного знака зодиака всегда и на все имеют свое собственное мнение. Во втором летнем месяце, чтобы избежать конфликтов, его нужно держать при себе.
- Отдыхайте. Отпуск станет спасением и поможет восстановить утраченные силы.
- Июль для раков – время самосовершенствования. Нужно больше работать над собой, именно тогда в семье и на работе все дела пойдут «в гору».
Прогноз от Василисы Володиной
Известный астролог, которая самостоятельно составила огромное количество гороскопов – Василиса Володина, дает следующие советы на июль 2019 года женщинам, родившимся под созвездием рака:
- не бойтесь принимать самостоятельные решения, даже в сложных ситуациях;
- общение с родными, коллегами, друзьями и близкими людьми наладится, и будет приносить огромную пользу не только представительницам знака, но и всем, кто их окружает;
- следует прислушиваться к советам членов семьи, а вот мнение малознакомых личностей лучше пропускать мимо ушей, не предавая этому абсолютно никакого значения.
Июль 2019 года – благоприятный месяц для любых начинаний женщины-рака, он станет, своего рода, подспорьем для будущего. Рискуйте, дышите полной грудью, любите и будьте любимыми.
Гороскопы уже стали полноценными составляющими в жизни не только женщин, но и мужчин. Многие, прежде чем начать важное дело или принять решение, для начала прочтут, что им пророчат звезды.
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Вероника / 04.06.19 00:40Не верю в гороскопы, все это полнейший бред, как вообще этому можно верить? Нужно надеяться только на себя и все!
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Мила / 04.06.19 00:40Астрологический прогноз всегда интересен, из него можно «выцедить» много нужной и полезной информации, настроиться на соответствующий лад и не упустить шанс, предоставленный самой судьбой.