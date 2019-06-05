Гороскоп на август 2019 года для женщины водолея

В начале лета всегда будет полезно узнать звездный прогноз, который сулит гороскоп в конце лета. На август 2019 года водолей женщина может возложить все свои надежды о спокойном и умиротворенном отдыхе в последний месяц лета. Это приятное одиночество поможет решить накопившиеся мелкие проблемы.

Вторая половина месяца станет отличным временем для отдыха. Если женщины прислушаются к рекомендациям астрологов, то их отдых ничто не омрачит.

Общий прогноз на август для женщин Водолеев

Звезды настоятельно советуют всем женщинам, рожденным под знаком Водолея хорошенько отдохнуть в последний месяц лета. Это будет как нельзя кстати накануне дождливой и хмурой осени. Гороскоп сулит Водолеям в этом месяце полноценный отдых на фоне общего благополучия на всех фронтах.

Наконец-то женщина Водолей сможет отдохнуть, ни о чем не думая и не переживая. Везде ее будет окружать благоприятная и беззаботная обстановка, которая так и подталкивает к упоительному ничего неделанию:

на работе;

дома;

в личных отношениях;

в финансовой сфере.

Настроение, согласно гороскопу на август 2019 года у водолеев женщин будет, мягко говоря, нерабочим. В такой ситуации нужно обязательно воспользоваться прогнозами от Павла Глобы, которые всегда сбываются.

Астролог не советует начинать ничего важного в этот период, так как на Водолея отрицательно в августе будет влиять Юпитер.

Ему вторит астролог программы «Давай поженимся». По гороскопу на август 2019 года для водолеев женщин от Василисы Володиной не стоит начинать важных дел в этом последнем летнем месяце. Следует использовать это время для полноценного отдыха, так как в конце года потребуется немало сил для решения разных проблем.

В августе не нужно начинать важные дела, так как охваченные ленью Водолеи не смогут ничего сделать хорошо из-за влияния Нептуна, снижающего их работоспособность. Вместо глобальных дел звезды советуют:

навести порядок на рабочем месте;

сделать дома ремонт или хотя бы перестановку;

заставить себя заниматься каждый день спортом;

уделять себе больше времени.

Во время спокойного затишья последнего месяца лета самое время что-то поменять в лучшую сторону в своей повседневной жизни. Это поможет наполнить ее счастьем. Именно в конце лета этот знак может осуществить свои заветные желания.

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Первая декада августа

По гороскопу на август водолею женщине в 2019 году в начале месяца следует быть максимально осторожной, заводя новые знакомства или принимая решения о смене места жительства. Это не значит, что Водолеев в начале этого месяца поджидают неудачи, просто звезды советуют не принимать в этот период скоропалительных решений, о которых потом придется жалеть.

Это нормальная подстраховка, а не мрачное прорицание неудачи, поэтому нет причин для хандры и уныния. В начале месяца дети, родители или партнеры по браку будут требовать от Водолеев внимания и создадут немало проблем. В этот период может возникнуть желание опереться на волевого и сильного друга. Не стоит давать волю таким желаниям, так как кроме терзаний, сомнений и тревог они не принесут.

В начале месяца могут поменяться взгляды на финансовые дела: те, кто привык во всем экономить, на время могут стать щедрыми, те, кто привык себе ни в чем не отказывать, начнут экономить. С 1 по 6 августа что-то произойдет в финансовой сфере Водолеев.

Перемены будут недолгими, и скоро все вернется на круги своя.

Вторая декада августа

Астрологи рекомендуют женщинам Водолеям не вести себя слишком вызывающе на работе, так как по гороскопу у водолея на вторую декаду августа 2019 года (в частности у женщин) высок риск потерять на работе в одночасье все, на что уходили долгие годы. Поэтому не стоит привлекать к себе внимание руководства и критику с его стороны.

Звезды рекомендуют быть скромнее, осторожнее и осмотрительнее.

Лучше потратить в этот период время на приведение своих дел в порядок на рабочем месте, если человек планирует отпуск во второй половине месяца.

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В этом случае никто и ничто не помешают женщине Водолею насладиться отпускным временем.

В это время можно вступать в творческие союзы и объединения, в которых Водолея встретят как родного. Даже если будут критиковать в таком коллективе, то это пойдет на пользу.

Кроме этого нужно быть готовой к утечке конфиденциальной информации, которая станет известна всем окружающим. В этот период следует также проявлять осмотрительность и осторожность в поступках и решениях, иначе можно испортить себе конец лета.

Неприятности, которые могут возникнуть во второй декаде месяца, никак не будут связаны с семейными отношениями и близкими родственниками.

Третья декада августа

В этот период смогут отдохнуть даже те Водолеи, которые уже ходили в отпуск. Если первая половина августа будет занята работой и проблемами личного характера, то во второй половине месяца удастся от всего отдохнуть и набраться сил перед дождливой осенью и холодной зимой.

Август обещает быть полным романтики и развития отношений у тех, у кого они есть. Энергетический прилив сил, вызванный любовными отношениями, поможет решать сложные рабочие и финансовые проблемы.

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Романтика опасна для женщин, состоящих в браке. Им не стоит увлекаться посторонними мужчинами, так как это отрицательно скажется на браке, вплоть до его развала. Не стоит давать волю мимолетным чувствам, иначе они разрушат брачный союз. Романтические чувства могут завести далеко, что разрушит старый брак и не позволит построить новый брачный союз.

Если отношения в браке зашли в тупик, то лучше развестись или расстаться именно в августе. Не мучайте других, и не мучайтесь сами.

Если решитесь на развод, то в этот период он не будет болезненным, скорее всего, удастся разойтись полюбовно.