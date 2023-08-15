Гороскоп на апрель 2023 года от Василисы Володиной сообщает о том, какие события произойдут в жизни представителей всех знаков зодиака. Он поможет лучше подготовиться к сюрпризам, которые приготовила судьба.

Общие рекомендации

Василиса Володина заслужила свою популярность у россиян, благодаря гороскопам и прогнозам, обладающим высоким процентом сбываемости. Согласно утверждениям астрологов, второй месяц весны 2023 года принесет большие возможности. Однако успеха необходимо добиваться. Следует брать инициативу в свои руки и решать проблемы самостоятельно. Видя позитивный настрой, хозяин 2023 года Черный Водяной Кролик подарит свое благословение.

Начало месяца пройдет под знаком семьи и друзей. Наиболее успешными окажутся дела, направленные на решение домашних вопросов – от уборки и перестановки мебели до покупки и продажи недвижимости. А вот заграничных отпусков и длительных командировок следует избегать. Поездки негативно скажутся на здоровье и ослабят энергетику.

Ближе к середине месяца Василиса Володина рекомендует сосредоточиться на работе. Выполнение трудовых обязанностей требует максимального внимания. Этот период окажется удачным, чтобы взять дополнительные задачи или сменить место работы. Перемены позитивно отразятся на финансовом положении, но немного позднее. Материальное положение в апреле 2023 года практически не изменится.

Василиса Володина рекомендует более внимательно относиться к своему здоровью в конце месяца. Особенно осторожными следует быть людям, имеющим заболевания пищеварительной и сердечно-сосудистой системы. Будет не лишним посетить своего лечащего врача и пройти полное обследование.

Самыми благоприятными днями месяца станут 1, 3, 4, 22, 24, 27 и 30 апреля. На эти даты можно смело планировать важные дела и начинания. Звезды обещают большой успех и огромный запас энергии, помогающий решать сложные задачи. Дополнительная осторожность будет уместной в неблагоприятные дни – 6, 7, 9, 16, 19, 20, 23 и 28 апреля. Негативная энергетика Луны и других небесных тел будет мешать в реализации планов.

Любовный гороскоп

Согласно любовному гороскопу от Василисы Володиной, апрель 2023 года будет одним из самых благоприятных месяцев, чтобы наладить отношения с партнером или найти свою вторую половинку. Венера находится в сильной позиции, а весеннее настроение лишь укрепит любовную энергетику.

Кролик символизирует добродушие, деликатность и плодовитость. Все эти качества окажутся очень уместными в семейной жизни. Высокая энергетика поможет парам, планирующим завести ребенка, в осуществлении своих желаний. Уже в скором времени представители знаков зодиака узнают о скором пополнении в семье.

Весной у многих людей обостряется желание поиска приключений. Свободные мужчины и женщины могут решиться на действия, которые в дальнейшем обернутся любовными романами. А вот семейным парам необходимо держать свои желания под контролем. Связи на стороне не принесут желаемого удовольствия, зато негативно скажутся на отношениях со своей второй половинкой. Не каждый брак сможет выдержать такой обман.

Читайте также: Благоприятные дни для свадьбы в апреле 2023 года

Финансовый гороскоп

Астролог уверена, что в середине весны у представителей многих знаков зодиака появятся большие возможности для реализации своих амбиций в карьере. Женщин и мужчин, согласно гороскопу на апрель 2023 года, ожидают успехи в рабочей сфере. Василиса Володина рекомендует направить усилия на то, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны и проявить свои таланты на практике.

А вот в материальном плане месяц окажется нейтральным. По финансовому гороскопу на апрель 2023 года от Василисы Володиной, существенных перемен ждать не стоит. Дополнительных доходов не предвидится. Расходы также не будут выходить за привычные рамки, если представители знаков зодиака сами не решат его усугубить. Астролог рекомендует сохранять разумный баланс, без перегибов в сторону трат и экономии.

Читайте также: Благоприятные дни для финансовых операций в апреле 2023

Здоровье

Для здоровья середина весны окажется одним из самых напряженных периодов года. В апреле ожидаются большие скачки энергетики, что будет сильно сказываться на общем самочувствии. Особо восприимчивые личности будут испытывать резкие подъемы настроения и приступы усталости.

Усиленного внимания потребует и физическое состояние организма, особенно при наличии заболеваний пищеварительной и сердечно-сосудистой системы. В третьей декаде апреля 2023 года, согласно гороскопу от известного астролога, организм может сбоить. В таких случаях следует обратиться к лечащему врачу за помощью. Только специалист сможет выявить настоящую причину проблем и назначить правильный курс лечения.

Читайте также: Лунный календарь здоровья на апрель 2023 года

Гороскоп на апрель 2023 года по знакам зодиака

Звезды указывают на события, которые произойдут в жизни представителей каждого знака зодиака. Предлагаем узнать, о чем предупреждает гороскоп от Василисы Володиной на апрель 2023 года.

Овен. Представителям данного знака следует уделить больше времени семье. Близкие люди нуждаются во внимании и помощи. Одиночек ожидает романтический и нежный месяц. Телец. Данный знак воспользуется энергетикой Черного Водяного Кролика для решения деловых споров и конфликтов. Тельцам удастся добиться больших результатов на рабочем месте при минимальных усилиях. Близнецы. Месяц окажется не самым благоприятным. Близнецов ждет множество проблем и срочных задач. Скучать и расслабляться им точно не придется. Рак. Апрель принесет перемены в личной жизни. Семья и отношения станут приоритетными для Раков, и они будут уделять им больше времени.

Лев. Самый благоприятный месяц для огненного знака. Успехи ждут Львов и в семейных, и в рабочих вопросах. Любые начинания окажутся чрезвычайно удачными. Дева. Напряженный месяц создаст множество ситуаций, когда нужно выбирать между семьей и работой. Девам следует правильно расставлять приоритеты, чтобы добиться максимального результата. Весы. Черный Кролик подарит воздушному знаку несколько интересных, но неочевидных возможностей. Успешность Весов будет зависеть от того, смогут ли они правильно воспользоваться ситуацией. Скорпион. Апрель – месяц спокойствия для этого знака зодиака. Суета по различным вопросам отойдет на второй план. Скорпионы начнут уделять больше времени себе и близким.

​

Стрелец. Этот знак – один из немногих, кому путешествия и командировки пойдут только на пользу. Во время поездки Стрельцы смогут найти новых полезных знакомых, которые обязательно повлияют на дальнейшую жизнь. Козерог. Целеустремленные представители земного знака всегда умеют добиваться желаемого. В этом смысле апрель не станет большим исключением, однако проблем и трудностей всё же станет больше. Водолей. Гороскоп от Василисы Володиной рекомендует максимально сосредоточиться на работе. Именно там произойдут большие перемены, которые сильно отразятся на последующей жизни Водолеев. Рыбы. В апреле представителей водного знака ждет неприятная встреча с недоброжелателями. Рыбам следует внимательно изучить свой круг общения и перестать делиться секретами с окружающими.

Подведем итог

Гороскоп на апрель 2023 года от Василисы Володиной сообщает о том, какие перемены произойдут в середине весны. Рекомендации астролога помогут избежать многих проблем и достичь желаемых результатов с минимальными усилиями.