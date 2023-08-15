Благоприятные дни для финансовых операций в апреле 2023 года

Каждый человек хочет быть финансово независимым. Но одного желания бывает недостаточно, даже с учетом имеющихся навыков. Удача и энергетическая поддержка тоже имеют большое значение. Лунный денежный календарь на апрель 2023 года подскажет, какие дни будут самыми удачными для совершения финансовых операций.

Лунный денежный календарь на апрель 2023: таблица

Влияние Луны подтверждается многими экспертами. Однако научное сообщество учитывает только измеримые процессы, в то время как астрологи значительно расширяют эту сферу. Энергетическое влияние Луны, по мнению астрологов, существенно сказывается на жизни каждого человека, в отдельных случаях меняя ее полностью. И финансовая сфера не стала исключением. Денежные энергетические потоки очень сильно зависят от положения ночного светила.

Чтобы добиться максимального успеха, необходимо проводить сделки и финансовые операции в самое подходящее для этого время. Таблица показывает, на какие даты можно планировать самые важные дела.

Лунное влияние Дни месяца Позитивное 3, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 23, 25, 30 Негативное 1, 2, 5, 6, 8, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 29 Нейтральное 9, 12, 13, 15, 16, 26, 27

С помощью этой таблицы будет просто составить план дел на месяц, равномерно распределить расходы и рассчитать, какую сумму можно инвестировать для получения пассивного дохода.

Финансовые операции, совершаемые в благоприятные дни, будут успешными. Можно смело выполнять такие действия:

совершать транзакции на любую сумму (если нет ограничений банка);

брать кредиты или обращаться за помощью к знакомым;

приобретать вещи для дома, семьи и себя;

оплачивать коммунальные и дополнительные услуги;

выполнять операции с недвижимостью, включая затраты на ремонтные работы и обустройство;

вкладывать средства в выгодные проекты.

В неблагоприятные дни совершать финансовые операции противопоказано. Вероятность совершить ошибку, переплатить за покупку или приобрести бракованную вещь существенно увеличивается. Также возрастает опасность стать жертвой финансовых аферистов и мошенников. Инвестиции лучше перенести на более благоприятное время.

В нейтральные дни Луна практически не влияет на финансовую сферу. Выполняя операции с деньгами, следует рассчитывать исключительно на собственные силы. Не рекомендуется идти на риск и излишне полагаться на удачу.

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Благоприятные дни

Если денежные операции проводятся в благоприятные дни, то их успешность будет максимальной. Зная, когда энергетика Луны будет положительной, можно совершать самые удачные покупки, получать дополнительные скидки, а также проводить наиболее выгодные сделки.

Самыми благоприятными днями, согласно лунному денежному календарю, будут 4, 6, 10 и 20 апреля 2023 года. Астрологи утверждают, что даже операции с повышенным риском пройдут максимально успешно. Можно назначать на эти даты покупку и продажу жилья.

Если же выполнить задуманное в эти даты не удалось, то не стоит отчаиваться: 3, 7, 11, 14, 17, 18, 23, 25 и 30 апреля также будут благоприятными днями. Денежная энергетика уменьшается, но все еще остается на приемлемом уровне для большинства повседневных финансовых операций. Однако в такие дни стоит проявлять осторожность, особенно в делах, связанных с риском. Принимайте решение обдуманно и не совершайте поспешных поступков.

Закрепить финансовый успех помогут ритуалы на привлечение денег. Лунной магией следует заниматься в те дни, когда энергетика находится на самом высоком уровне – в полнолуние. Эта фаза Луны считается неблагоприятной для финансовых операций, но не для проведения ритуалов.

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Неблагоприятные дни

Для достижения успеха необходимо не только зарабатывать, но и сохранять уже имеющиеся деньги. С помощью лунного денежного календаря на апрель 2023 года можно максимально снизить риски для семейного и личного бюджета. Он показывает, в какие дни проводить сделки следует с максимальной осторожностью, а когда вообще не стоит доставать кошелек.

Самыми опасными днями месяца станут 2, 5, 19, 22 и 24 апреля. В такие моменты риски потери средств значительно увеличиваются. Лунная энергетика имеет негативную направленность, поэтому любые начинания завершатся неудачей. Каждая операция будет ослаблять денежные потоки, и это плохо скажется на доходах уже в ближайшее время.

Не рекомендуется занимать деньги 1, 8, 21, 28 и 29 апреля. Вернуть заемные средства окажется сложнее, чем рассчитывалось изначально. Одалживать финансы тоже нежелательно, так как возврат будет проходить долго и, как правило, со скандалами и выяснением отношений.

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Когда заниматься финансами в апреле 2023 года?

Астрологи учитывают дополнительные факторы, относящиеся к Луне и другим небесным телам. Это позволяет сделать прогнозы более точными. Таблица ниже показывает, какие дни будут подходящими для самых популярных финансовых операций по лунному календарю на апрель 2023 года.

Что можно делать Дни месяца Давать в долг 3, 6, 11, 17, 30 Не давать в долг 8, 6, 21, 22 Брать взаймы 4, 10, 14, 17 Не брать взаймы 8, 21, 25 Возвращать долги, платить коммунальные услуги 3, 7, 23, 30 Не возвращать долги 2, 5, 9, 16, 24 Выполнять подсчет средств 1, 25 Покупать кошелек 6, 7, 9, 16 Выбирать подарки 7, 18, 23, 25 Открывать депозиты, вкладывать деньги 3, 7, 14, 23, 30 Делать крупные покупки 3, 6, 17, 30 Менять валюту 7, 10, 11, 21 Покупать и продавать жилье 10, 17, 21

Влияние фазы луны в апреле 2023 года

Фазы лунного цикла считаются астрологами одним из самых важных факторов при построении прогнозов. На различных этапах транзита Луны меняется энергетическое влияние. Изменения происходят в различных сферах жизни людей, включая и финансы.

Перемены энергетики можно использовать в свою пользу, если знать об особенностях основных фаз Луны. В апреле 2023 года они будут следующими:

Растущая (1-5, 21-30 апреля) . Возрастание лунной энергии отражается на многих жизненных процессах. В финансовой сфере это отмечается в виде небольшого увеличения дохода. Астрологи рекомендуют активно вкладывать и одалживать деньги. А вот брать кредиты нежелательно: долги возрастают значительно быстрее.

. Возрастание лунной энергии отражается на многих жизненных процессах. В финансовой сфере это отмечается в виде небольшого увеличения дохода. Астрологи рекомендуют активно вкладывать и одалживать деньги. А вот брать кредиты нежелательно: долги возрастают значительно быстрее. Убывающая (7-19 апреля) . Положительная энергетика Луны будет сокращаться по мере уменьшения освещенности лунного диска. Ожидается небольшое падение доходов. Но и в этой фазе можно найти хорошее – долги по кредитам копятся меньше, если оформлять их на убывающую Луну.

. Положительная энергетика Луны будет сокращаться по мере уменьшения освещенности лунного диска. Ожидается небольшое падение доходов. Но и в этой фазе можно найти хорошее – долги по кредитам копятся меньше, если оформлять их на убывающую Луну. Полнолуние и новолуние (6 и 20 апреля). Самые неблагоприятные дни месяца. Любые действия с деньгами противопоказаны. Положение небесных тел указывает на большие неудачи и разочарование.

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Подведем итог

Лунный календарь на апрель 2023 года сообщает, какие дни окажутся самыми лучшими для денежных операций. Советы астрологов помогут в сохранении и приумножении капитала.