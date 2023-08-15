Благоприятные дни для финансовых операций в апреле 2023 года

Лунный денежный календарь укажет даты наиболее благоприятных дней для финансовых операций в апреле 2023 года: таблица, фазы луны по знакам зодиака.
Каждый человек хочет быть финансово независимым. Но одного желания бывает недостаточно, даже с учетом имеющихся навыков. Удача и энергетическая поддержка тоже имеют большое значение. Лунный денежный календарь на апрель 2023 года подскажет, какие дни будут самыми удачными для совершения финансовых операций.
Лунный денежный календарь на апрель 2023: таблица
Влияние Луны подтверждается многими экспертами. Однако научное сообщество учитывает только измеримые процессы, в то время как астрологи значительно расширяют эту сферу. Энергетическое влияние Луны, по мнению астрологов, существенно сказывается на жизни каждого человека, в отдельных случаях меняя ее полностью. И финансовая сфера не стала исключением. Денежные энергетические потоки очень сильно зависят от положения ночного светила.
Чтобы добиться максимального успеха, необходимо проводить сделки и финансовые операции в самое подходящее для этого время. Таблица показывает, на какие даты можно планировать самые важные дела.
|
Лунное влияние
|
Дни месяца
|
Позитивное
|
3, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 23, 25, 30
|
Негативное
|
1, 2, 5, 6, 8, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 29
|
Нейтральное
|
9, 12, 13, 15, 16, 26, 27
С помощью этой таблицы будет просто составить план дел на месяц, равномерно распределить расходы и рассчитать, какую сумму можно инвестировать для получения пассивного дохода.
Финансовые операции, совершаемые в благоприятные дни, будут успешными. Можно смело выполнять такие действия:
- совершать транзакции на любую сумму (если нет ограничений банка);
- брать кредиты или обращаться за помощью к знакомым;
- приобретать вещи для дома, семьи и себя;
- оплачивать коммунальные и дополнительные услуги;
- выполнять операции с недвижимостью, включая затраты на ремонтные работы и обустройство;
- вкладывать средства в выгодные проекты.
В неблагоприятные дни совершать финансовые операции противопоказано. Вероятность совершить ошибку, переплатить за покупку или приобрести бракованную вещь существенно увеличивается. Также возрастает опасность стать жертвой финансовых аферистов и мошенников. Инвестиции лучше перенести на более благоприятное время.
В нейтральные дни Луна практически не влияет на финансовую сферу. Выполняя операции с деньгами, следует рассчитывать исключительно на собственные силы. Не рекомендуется идти на риск и излишне полагаться на удачу.
Читайте также: Благоприятные дни для свадьбы в апреле 2023 года
Благоприятные дни
Если денежные операции проводятся в благоприятные дни, то их успешность будет максимальной. Зная, когда энергетика Луны будет положительной, можно совершать самые удачные покупки, получать дополнительные скидки, а также проводить наиболее выгодные сделки.
Если же выполнить задуманное в эти даты не удалось, то не стоит отчаиваться: 3, 7, 11, 14, 17, 18, 23, 25 и 30 апреля также будут благоприятными днями. Денежная энергетика уменьшается, но все еще остается на приемлемом уровне для большинства повседневных финансовых операций. Однако в такие дни стоит проявлять осторожность, особенно в делах, связанных с риском. Принимайте решение обдуманно и не совершайте поспешных поступков.
Закрепить финансовый успех помогут ритуалы на привлечение денег. Лунной магией следует заниматься в те дни, когда энергетика находится на самом высоком уровне – в полнолуние. Эта фаза Луны считается неблагоприятной для финансовых операций, но не для проведения ритуалов.
Читайте также: Лунный календарь здоровья на апрель 2023 года
Неблагоприятные дни
Для достижения успеха необходимо не только зарабатывать, но и сохранять уже имеющиеся деньги. С помощью лунного денежного календаря на апрель 2023 года можно максимально снизить риски для семейного и личного бюджета. Он показывает, в какие дни проводить сделки следует с максимальной осторожностью, а когда вообще не стоит доставать кошелек.
Не рекомендуется занимать деньги 1, 8, 21, 28 и 29 апреля. Вернуть заемные средства окажется сложнее, чем рассчитывалось изначально. Одалживать финансы тоже нежелательно, так как возврат будет проходить долго и, как правило, со скандалами и выяснением отношений.
Читайте также: Благоприятные дни для косметических процедур в апреле 2023 года
Когда заниматься финансами в апреле 2023 года?
Астрологи учитывают дополнительные факторы, относящиеся к Луне и другим небесным телам. Это позволяет сделать прогнозы более точными. Таблица ниже показывает, какие дни будут подходящими для самых популярных финансовых операций по лунному календарю на апрель 2023 года.
|
Что можно делать
|
Дни месяца
|
Давать в долг
|
3, 6, 11, 17, 30
|
Не давать в долг
|
8, 6, 21, 22
|
Брать взаймы
|
4, 10, 14, 17
|
Не брать взаймы
|
8, 21, 25
|
Возвращать долги, платить коммунальные услуги
|
3, 7, 23, 30
|
Не возвращать долги
|
2, 5, 9, 16, 24
|
Выполнять подсчет средств
|
1, 25
|
Покупать кошелек
|
6, 7, 9, 16
|
Выбирать подарки
|
7, 18, 23, 25
|
Открывать депозиты, вкладывать деньги
|
3, 7, 14, 23, 30
|
Делать крупные покупки
|
3, 6, 17, 30
|
Менять валюту
|
7, 10, 11, 21
|
Покупать и продавать жилье
|
10, 17, 21
Влияние фазы луны в апреле 2023 года
Фазы лунного цикла считаются астрологами одним из самых важных факторов при построении прогнозов. На различных этапах транзита Луны меняется энергетическое влияние. Изменения происходят в различных сферах жизни людей, включая и финансы.
Перемены энергетики можно использовать в свою пользу, если знать об особенностях основных фаз Луны. В апреле 2023 года они будут следующими:
- Растущая (1-5, 21-30 апреля). Возрастание лунной энергии отражается на многих жизненных процессах. В финансовой сфере это отмечается в виде небольшого увеличения дохода. Астрологи рекомендуют активно вкладывать и одалживать деньги. А вот брать кредиты нежелательно: долги возрастают значительно быстрее.
- Убывающая (7-19 апреля). Положительная энергетика Луны будет сокращаться по мере уменьшения освещенности лунного диска. Ожидается небольшое падение доходов. Но и в этой фазе можно найти хорошее – долги по кредитам копятся меньше, если оформлять их на убывающую Луну.
- Полнолуние и новолуние (6 и 20 апреля). Самые неблагоприятные дни месяца. Любые действия с деньгами противопоказаны. Положение небесных тел указывает на большие неудачи и разочарование.
Подведем итог
Лунный календарь на апрель 2023 года сообщает, какие дни окажутся самыми лучшими для денежных операций. Советы астрологов помогут в сохранении и приумножении капитала.