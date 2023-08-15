Лунный календарь здоровья на апрель 2023 года

Астрологи уверяют, то влияние Луны распространяется на разные сферы жизни человека, сказывается на его самочувствии. Лунный календарь показывает самые благоприятные дни здоровья и планирования оздоровительных процедур на апрель 2023 года.

Как фазы Луны влияют на самочувствие человека

Влияние ночного светила на нашу планету сложно переоценить. Но помимо видимых физических процессов, возникают изменения и в энергетических сферах. Согласно наблюдениям, в различные фазы Луны происходят перемены в физическом и эмоциональном состоянии человека. Для некоторых людей такое влияние остается незамеченным, но для более чувствительных личностей это не проходит бесследно.

Астрологи уверены, что процедуры по оздоровлению организма и восстановлению эмоционального баланса будут иметь более ощутимый эффект, если проводить их в определенные дни. И наоборот, мероприятия, выполненные в неблагоприятные дни, окажут негативное влияние на организм.

Чтобы понять, когда проводить оздоровление, следует лучше разобраться в том, как ночное светило воздействует на человека на разных этапах своего цикла. В апреле 2023 года будут такие фазы Луны:

Растущая (1-6, 21-30 апреля) . По мере роста Луны увеличивается энергетический потенциал. Это оказывает положительное стимулирующее действие на организм. Физические упражнения даются значительно проще, появляется желание заниматься больше и дольше. На эти даты будет уместно запланировать поход в спортзал, сесть на диету или начать борьбу с вредными привычками.

. По мере роста Луны увеличивается энергетический потенциал. Это оказывает положительное стимулирующее действие на организм. Физические упражнения даются значительно проще, появляется желание заниматься больше и дольше. На эти даты будет уместно запланировать поход в спортзал, сесть на диету или начать борьбу с вредными привычками. Убывающая (7-19 апреля) . В этой фазе возможности человека начинают убывать. Усталость сильнее отражается на общем самочувствии, а неприятности негативно сказываются на эмоциональном состоянии. Организм начинает активно запасаться энергией, поэтому избавляется от лишнего. Процедуры по очистке кожи будут очень эффективными, а плановые хирургические операции пройдут с минимальным риском и высоким результатом.

. В этой фазе возможности человека начинают убывать. Усталость сильнее отражается на общем самочувствии, а неприятности негативно сказываются на эмоциональном состоянии. Организм начинает активно запасаться энергией, поэтому избавляется от лишнего. Процедуры по очистке кожи будут очень эффективными, а плановые хирургические операции пройдут с минимальным риском и высоким результатом. Полнолуние (6 апреля) . Один из самых неблагоприятных дней месяца. Лунная энергетика делает человека более раздражительным и агрессивным. Принимая важные решения, людям будет сложно сосредоточиться и сделать правильный выбор. Оздоровление и операции могут привести к негативным последствиям.

. Один из самых неблагоприятных дней месяца. Лунная энергетика делает человека более раздражительным и агрессивным. Принимая важные решения, людям будет сложно сосредоточиться и сделать правильный выбор. Оздоровление и операции могут привести к негативным последствиям. Новолуние (20 апреля). Вторая критическая точка лунного цикла, в которой оздоровительные процедуры дадут негативный результат. Из-за недостатка энергии будет сложно достичь желаемого результата, а эмоциональное состояние многих людей окажется не самым лучшим.

Благоприятные и неблагоприятные дни для здоровья в апреле 2023 года

Используя современные технологии и практики, наработанные за долгое время, астрологи могут с высокой точностью вычислять, какие дни будут благоприятными и неблагоприятными для здоровья. В таблице показано, когда стоит заниматься оздоровлением организма в апреле 2023 года.

Влияние Дни месяца Благоприятное 7, 8, 11, 13, 14, 19, 24 Неблагоприятное 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 Нейтральное 4, 9, 17, 18, 21, 26, 28

Таблица показывает, что середина весны будет достаточно неблагоприятным периодом для проведения оздоровительных процедур. Более половины всех дней месяца являются неблагоприятными. Негативное влияние будет немного ослаблено природными факторами: весной значительно увеличивается длительность светового дня, а теплая погода улучшит физическое и эмоциональное самочувствие.

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Описание процедур по дням в таблице

Влияние Луны может усиливаться или ослабляться во время транзита через определенные созвездия. При планировании оздоровительных процедур необходимо учитывать сразу несколько факторов.

Лунный календарь на апрель 2023 года показывает, какие процедуры будут благоприятными для здоровья и когда их нужно выполнять.

Дни месяца Зодиакальное созвездие Фаза лунного цикла Рекомендации по процедурам 1 Лев Растущая Можно проводить чистку дыхательных путей и сосудов. Рекомендуется употреблять больше воды или травяных чаев. Необходимо хорошо выспаться и набраться сил. 2 Допускаются плотные приемы пищи, поджелудочная справится с любой нагрузкой. Омолаживающие процедуры будут очень эффективными. Необходимо уделить внимание работе сердца. 3 Дева Благоприятное время для чистки печени. Будет уместно начать легкую диету и снизить нагрузку на желудок. 4 Почки окажутся уязвимыми в этот день. Желательно уменьшить количество жидкости и избегать переохлаждения. Сердечно-сосудистая система может сбоить, необходимо контролировать симптомы. 5 Весы В этот день полезно голодать и соблюдать диеты. Благоприятным эффектом обладают любые водные процедуры, особенно контрастный душ. 6 Полнолуние Неблагоприятный день для любых оздоровительных процедур. 7 Скорпион Убывающая Удачный день, чтобы практиковать йогу и медитировать. Нельзя переохлаждать ноги и почки. 8 Можно проводить чистку кожи и кишечника, а также голодать. Эти процедуры дадут максимальный эффект. 9 Находясь на природе, нужно избегать насекомых. Их укусы могут вызывать необычную реакцию. Звезды указывают на высокую вероятность травм. Физические упражнения должны быть умеренными. 10 Стрелец Верхняя часть спины будет активной. Допускаются силовые упражнения на руки. День подходит для голодания. 11 Нельзя сильно нагружать печень. Горячие водные процедуры благоприятно скажутся на физическом и эмоциональном здоровье. При работе с тяжестями нужна осторожность, есть опасность повредить позвоночник. 12 Козерог Необходимо внимание к органам в районе таза и нижней части спины. Рекомендуется проводить упражнения для глаз и снизить нагрузку на них. Ограничьте время работы с гаджетами и компьютером. 13 Иммунитет будет ослаблен, поэтому избегайте переохлаждения. Любые хирургические операции противопоказаны. Старайтесь больше двигаться. 14 Водолей Рекомендуется заниматься силовыми упражнениями и практиковать йогу. Проблемы со здоровьем маловероятны, а если и будут, то незначительные. 15 Самое удачное время для проведения нетрадиционных практик лечения. Например, водолечения. Здоровым людям рекомендовано проводить любые водные процедуры. 16 Рыбы Любителям заниматься спортом следует сократить нагрузки как минимум вдвое, но еще лучше – устроить день отдыха. 17 Астрологи предупреждают, что прием лекарств может вызвать нестандартную реакцию. Рекомендуется чистить кишечник и посещать сауну. 18 Овен Самый лучший день для проведения духовных практик. Медитации, дыхательные и энергетические упражнения будут очень результативными. 19 Негативная энергетика сильно возрастает. Могут обостриться хронические недуги. Рекомендуется в этот день хорошо отдохнуть. 20 Телец Новолуние Неблагоприятный день для любых оздоровительных процедур. 21 Растущая Организм ослаблен и требует поддержки. Физические упражнения должны быть умеренными. Выполняйте упражнения для укрепления зрения. 22 Самое удачное время для начала процедур по оздоровлению организма. Следует воспользоваться восточными практиками и выполнять энергетические упражнения. 23 Близнецы Хороший день для больших физических нагрузок. Организм легко преодолеет любые трудности. Рекомендуется принимать ванну или душ, ходить в сауну. 24 Пищеварительная система будет активной. Рекомендовано употреблять больше молочных продуктов. Голодание принесет больше вреда, чем пользы. 25 Рак Шея и голосовые связки будут активными. Можно громко петь и долго разговаривать. Рекомендуются упражнения по укреплению этих органов. 26 Органы дыхания будут активными. Рекомендуются сеансы ароматерапии, занятия дыхательной гимнастикой. Можно проводить процедуры по омоложению организма, чистить бронхи и дыхательные пути. 27 Лев Гортань и грудная клетка будут уязвимыми. Противопоказано в этот день курить, даже в малых количествах. Будет полезно молчать, это даст отдых голосовым связкам. 28 Можно проводить чистку дыхательных путей и сосудов. Рекомендуется употреблять больше воды или травяных чаев. Необходимо хорошо выспаться и набраться сил. 29 Допускаются плотные приемы пищи, поджелудочная справится с любой нагрузкой. Омолаживающие процедуры будут очень эффективными. Необходимо уделить внимание работе сердца. 30 Дева Благоприятное время для чистки печени. Будет уместно начать легкую диету и снизить нагрузку на желудок.

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Подведем итог

Лунный календарь на апрель 2023 года сообщает, в какие дни процедуры для укрепления здоровья будут наиболее эффективными. Выполнение рекомендаций в правильное время поможет держать физическое и психологическое состояние в норме.