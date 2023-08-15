Благоприятные дни для зачатия в январе 2023 года

Когда лучше зачать ребенка по лунному календарю в январе 2023 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица по фазам Луны.
Планирование ребенка – очень ответственный шаг. Будущим родителям необходимо с особой тщательностью принимать любые решения. Лунный календарь на январь 2023 года сообщает о самых удачных днях для зачатия и последующей жизни ребенка.
Влияние фаз Луны на зачатие в январе 2023
Влияние спутника Земли на жизнь каждого человека сложно переоценить. Многие из привычных для всех процессов напрямую или опосредованно зависят от Луны и ее транзита. Астрологи тщательно изучают лунное влияние и находят интересные закономерности. По их мнению, спутник Земли оказывает прямое воздействие и на здоровье людей, отражается на многих жизненных процессах, включая зачатие.
Чтобы подобрать самое подходящее время для этого, следует знать, как спутник Земли отразится на дальнейшую жизнь ребенка. В январе 2023 года Луна будет в следующих фазах:
- Растущая (1-6, 22-31 января). Этот период астрологи считают одним из самых благоприятных для зачатия ребенка. Луна зарядит их энергией, придаст сил для решения жизненных трудностей, наделит удачей. Дети вырастут здоровыми, сильными, активными и смышлеными. Судьба окажется благосклонной: в жизни их ждет минимум неприятных ситуаций.
- Убывающая (8-20 января). Данный период считается не самым удачным для зачатия ребенка. Такие дети сильнее подвержены манипуляция и с большим трудом воплощают в жизнь свои идеи и мечты. Из-за нереализованности могут развиваться серьезные психологические заболевания и отклонения.
- Полнолуние (7 января). Очень неблагоприятный день. Луна крайне негативно повлияет на жизнь малышей. Они будут часто сталкиваться с несправедливым отношением окружающих в свою сторону. Зачатых в полнолуние детей ожидают неприятности и испытания во всех сферах деятельности.
- Новолуние (21 января). Согласно лунному календарю, этот день является нейтральным. На жизнь ребенка Луна не окажет существенного влияния. Однако могут возникнуть проблемы с зачатием. Из-за слабой энергетики сделать это окажется довольно сложно.
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Благоприятные дни для зачатия в январе 2023
По мнению астрологов, зачатые в январе дети рождаются волевыми и сильными. Они проще преодолевают жизненные трудности и чаще добиваются своих целей. В некоторых ситуациях такие личности могут пренебрегать желаниями окружающих, что создает о них впечатление как о жестоких и безразличных людях. Чтобы такого не происходило в жизни ребенка, родителям необходимо с самого детства прививать правильные модели поведения.
Менее благоприятными днями для зачатия будут 2, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 26, 27, 28 и 30 января. Астрологи сообщают, что жизнь детей будет успешной, удача будет сопутствовать в делах и личной сфере. Однако полностью избежать проблем не удастся. Жизненные трудности могут выбить из колеи, если не быть готовым к ним.
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Неблагоприятные дни для зачатия в январе 2023
Менее неблагоприятными днями месяца станут 5, 11, 12 и 15 января. В такие моменты зачатие тоже не рекомендуется. Сложности окажутся не такими существенными, но доставят ребенку массу неприятных эмоций. Дети могут родиться болезненными и эмоционально восприимчивыми. Однако при правильном воспитании и заботе они смогут справиться с любыми жизненными испытаниями.
Также нежелательно планировать зачатие на сатанинские лунные сутки: 1, 7, 15, 21 и 29 января. Считается, что в эти дни проявляются самые негативные качества человека, и они могут передаться ребенку при зачатии. Отрицательная лунная энергетика может сделать детей злыми, способными совершать плохие поступки по отношению к окружающим без веской причины.
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Влияние знаков зодиака на зачатие в январе 2023
Помимо основных фаз лунного цикла, ощутимую роль играют и знаки зодиака, в которых находится Луна. В таблице ниже показаны самые благоприятные и неблагоприятные дни для зачатия по лунному календарю на январь 2023 года с учетом этих факторов.
|
Дни месяца
|
Зодиакальный знак
|
Фаза Луны
|
Пол ребенка
|
Рекомендации астрологов
|
1, 2
|
Телец
|
Рост
|
Девочка
|
Ребенок будет удачливым, а судьба окажется благосклонной.
|
3-5
|
Близнецы
|
Мальчик
|
Дети будут здоровыми и смогут легко добиваться поставленных целей.
|
6
|
Рак
|
Девочка
|
В день перед полнолунием планировать беременность нежелательно.
|
7
|
Полнолуние
|
Неблагоприятный день. Зачатие не рекомендовано.
|
8-10
|
Лев
|
Убыль
|
Мальчик
|
Звезды сулят малышу хорошие лидерские качества, способность управлять другими людьми.
|
11, 12
|
Дева
|
Девочка
|
Ребенок окажется мудрым, но на жизненном пути его ожидает немало проблем.
|
13-15
|
Весы
|
Мальчик
|
Удачные дни с большими шансами на зачатие.
|
16, 17
|
Скорпион
|
Девочка
|
Дети унаследуют сильные стороны своих родителей и будут умело применять их в жизни.
|
18, 19
|
Стрелец
|
Мальчик
|
В жизни ребенку будет сопутствовать удача, а судьба не преподнесет больших проблем. Однако он сам окажется безответственным и неспособным проявлять свои сильные качества.
|
20
|
Козерог
|
Девочка
|
Дети хорошо разбираются в технологиях и легко адаптируются в жизни. Из них вырастают инноваторы и ученые.
|
21
|
Новолуние
|
Тяжелый день для зачатия.
|
22, 23
|
Водолей
|
Рост
|
Мальчик
|
Ребенок родится волевым и здоровым, способным добиваться поставленных целей самостоятельно.
|
24, 25
|
Рыбы
|
Девочка
|
Дети испытывают проблемы с инициативностью, но порадуют родителей хорошим поведением и послушностью.
|
26, 27
|
Овен
|
Мальчик
|
Негативный период для зачатия. Малыши будут болезненными, могут иметь и психологические отклонения.
|
28, 29
|
Телец
|
Девочка
|
Ребенок будет удачливым, а судьба окажется благосклонной.
|
30, 31
|
Близнецы
|
Мальчик
|
Дети будут здоровыми и смогут легко добиваться поставленных целей.
Подведем итог
Ночное светило играет немаловажную роль в том, каким вырастет ребенок. Лунный календарь на январь 2023 года сообщает о лучших днях для зачатия. Советы астрологов помогут выбрать такое время, чтобы в жизни детей было как можно меньше проблем.