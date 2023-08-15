Благоприятные дни для зачатия в январе 2023 года

Планирование ребенка – очень ответственный шаг. Будущим родителям необходимо с особой тщательностью принимать любые решения. Лунный календарь на январь 2023 года сообщает о самых удачных днях для зачатия и последующей жизни ребенка.

Влияние фаз Луны на зачатие в январе 2023

Влияние спутника Земли на жизнь каждого человека сложно переоценить. Многие из привычных для всех процессов напрямую или опосредованно зависят от Луны и ее транзита. Астрологи тщательно изучают лунное влияние и находят интересные закономерности. По их мнению, спутник Земли оказывает прямое воздействие и на здоровье людей, отражается на многих жизненных процессах, включая зачатие.

Чтобы подобрать самое подходящее время для этого, следует знать, как спутник Земли отразится на дальнейшую жизнь ребенка. В январе 2023 года Луна будет в следующих фазах:

Растущая (1-6, 22-31 января) . Этот период астрологи считают одним из самых благоприятных для зачатия ребенка. Луна зарядит их энергией, придаст сил для решения жизненных трудностей, наделит удачей. Дети вырастут здоровыми, сильными, активными и смышлеными. Судьба окажется благосклонной: в жизни их ждет минимум неприятных ситуаций.

. Этот период астрологи считают одним из самых благоприятных для зачатия ребенка. Луна зарядит их энергией, придаст сил для решения жизненных трудностей, наделит удачей. Дети вырастут здоровыми, сильными, активными и смышлеными. Судьба окажется благосклонной: в жизни их ждет минимум неприятных ситуаций. Убывающая (8-20 января) . Данный период считается не самым удачным для зачатия ребенка. Такие дети сильнее подвержены манипуляция и с большим трудом воплощают в жизнь свои идеи и мечты. Из-за нереализованности могут развиваться серьезные психологические заболевания и отклонения.

. Данный период считается не самым удачным для зачатия ребенка. Такие дети сильнее подвержены манипуляция и с большим трудом воплощают в жизнь свои идеи и мечты. Из-за нереализованности могут развиваться серьезные психологические заболевания и отклонения. Полнолуние (7 января) . Очень неблагоприятный день. Луна крайне негативно повлияет на жизнь малышей. Они будут часто сталкиваться с несправедливым отношением окружающих в свою сторону. Зачатых в полнолуние детей ожидают неприятности и испытания во всех сферах деятельности.

. Очень неблагоприятный день. Луна крайне негативно повлияет на жизнь малышей. Они будут часто сталкиваться с несправедливым отношением окружающих в свою сторону. Зачатых в полнолуние детей ожидают неприятности и испытания во всех сферах деятельности. Новолуние (21 января). Согласно лунному календарю, этот день является нейтральным. На жизнь ребенка Луна не окажет существенного влияния. Однако могут возникнуть проблемы с зачатием. Из-за слабой энергетики сделать это окажется довольно сложно.

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Благоприятные дни для зачатия в январе 2023

По мнению астрологов, зачатые в январе дети рождаются волевыми и сильными. Они проще преодолевают жизненные трудности и чаще добиваются своих целей. В некоторых ситуациях такие личности могут пренебрегать желаниями окружающих, что создает о них впечатление как о жестоких и безразличных людях. Чтобы такого не происходило в жизни ребенка, родителям необходимо с самого детства прививать правильные модели поведения.

Самыми благоприятными днями для зачатия по лунному календарю на январь 2023 года будут 3, 20, 22, 24 и 31 числа месяца. Луна подарит необходимую энергию, чтобы зачатие прошло успешно. Но полагаться исключительно на звезды тоже не стоит. Родителям необходимо подготовиться к этому ответственному событию, чтобы все прошло наилучшим образом.

Менее благоприятными днями для зачатия будут 2, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 26, 27, 28 и 30 января. Астрологи сообщают, что жизнь детей будет успешной, удача будет сопутствовать в делах и личной сфере. Однако полностью избежать проблем не удастся. Жизненные трудности могут выбить из колеи, если не быть готовым к ним.

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Неблагоприятные дни для зачатия в январе 2023

Наиболее неблагоприятными днями окажутся 1, 4, 7, 21 и 29 января. Зачатие в такие моменты может существенно повлиять на всю последующую жизнь ребенка. На его пути будут регулярно появляться препятствия, которые сложно преодолеть. Астрологи утверждают, что проблемы могут начаться еще на этапе беременности.

Менее неблагоприятными днями месяца станут 5, 11, 12 и 15 января. В такие моменты зачатие тоже не рекомендуется. Сложности окажутся не такими существенными, но доставят ребенку массу неприятных эмоций. Дети могут родиться болезненными и эмоционально восприимчивыми. Однако при правильном воспитании и заботе они смогут справиться с любыми жизненными испытаниями.

Также нежелательно планировать зачатие на сатанинские лунные сутки: 1, 7, 15, 21 и 29 января. Считается, что в эти дни проявляются самые негативные качества человека, и они могут передаться ребенку при зачатии. Отрицательная лунная энергетика может сделать детей злыми, способными совершать плохие поступки по отношению к окружающим без веской причины.

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Влияние знаков зодиака на зачатие в январе 2023

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Помимо основных фаз лунного цикла, ощутимую роль играют и знаки зодиака, в которых находится Луна. В таблице ниже показаны самые благоприятные и неблагоприятные дни для зачатия по лунному календарю на январь 2023 года с учетом этих факторов.

Дни месяца Зодиакальный знак Фаза Луны Пол ребенка Рекомендации астрологов 1, 2 Телец Рост Девочка Ребенок будет удачливым, а судьба окажется благосклонной. 3-5 Близнецы Мальчик Дети будут здоровыми и смогут легко добиваться поставленных целей. 6 Рак Девочка В день перед полнолунием планировать беременность нежелательно. 7 Полнолуние Неблагоприятный день. Зачатие не рекомендовано. 8-10 Лев Убыль Мальчик Звезды сулят малышу хорошие лидерские качества, способность управлять другими людьми. 11, 12 Дева Девочка Ребенок окажется мудрым, но на жизненном пути его ожидает немало проблем. 13-15 Весы Мальчик Удачные дни с большими шансами на зачатие. 16, 17 Скорпион Девочка Дети унаследуют сильные стороны своих родителей и будут умело применять их в жизни. 18, 19 Стрелец Мальчик В жизни ребенку будет сопутствовать удача, а судьба не преподнесет больших проблем. Однако он сам окажется безответственным и неспособным проявлять свои сильные качества. 20 Козерог Девочка Дети хорошо разбираются в технологиях и легко адаптируются в жизни. Из них вырастают инноваторы и ученые. 21 Новолуние Тяжелый день для зачатия. 22, 23 Водолей Рост Мальчик Ребенок родится волевым и здоровым, способным добиваться поставленных целей самостоятельно. 24, 25 Рыбы Девочка Дети испытывают проблемы с инициативностью, но порадуют родителей хорошим поведением и послушностью. 26, 27 Овен Мальчик Негативный период для зачатия. Малыши будут болезненными, могут иметь и психологические отклонения. 28, 29 Телец Девочка Ребенок будет удачливым, а судьба окажется благосклонной. 30, 31 Близнецы Мальчик Дети будут здоровыми и смогут легко добиваться поставленных целей.

Подведем итог

Ночное светило играет немаловажную роль в том, каким вырастет ребенок. Лунный календарь на январь 2023 года сообщает о лучших днях для зачатия. Советы астрологов помогут выбрать такое время, чтобы в жизни детей было как можно меньше проблем.