Благоприятные дни для операций в январе 2023 года

Плановые операции – очень важное событие для здоровья человека. По этой причине стоит выбирать для них наиболее подходящие даты. Узнайте, какие дни будут благоприятными для операций по лунному календарю на январь 2023 года.

Операции по фазам Луны в январе 2023

Считается, что Луна оказывает прямое влияние на здоровье каждого человека на планете. Благодаря многолетним наблюдениям, астрологи научились составлять достоверные прогнозы о том, как ночное светило повлияет на результат хирургических операций. Чтобы подобрать подходящую дату для этой ответственной процедуры, следует знать, как организм будет реагировать на лечение на каждом этапе лунного цикла.

В январе 2023 года Луна будет в таких фазах:

Растущая . Среди астрологов есть мнение, что данная фаза является не лучшим временем для посещения хирурга. В это время происходит активизация многих процессов в организме, что не лучшим образом отражается на процессе лечения. Во время проведения операции возможны большие кровопотери, повышается риск заражения. Вместо хирургического вмешательства стоит отдать предпочтение медикаментозному лечению.

. Среди астрологов есть мнение, что данная фаза является не лучшим временем для посещения хирурга. В это время происходит активизация многих процессов в организме, что не лучшим образом отражается на процессе лечения. Во время проведения операции возможны большие кровопотери, повышается риск заражения. Вместо хирургического вмешательства стоит отдать предпочтение медикаментозному лечению. Убывающая . Данный период считается наиболее удачным, чтобы провести операцию. В результате замедления процессов и накопления энергии организм легче переносит медицинскую процедуру. Заживление ран и послеоперационное восстановление происходит быстрее, а риск осложнений заметно снижается.

. Данный период считается наиболее удачным, чтобы провести операцию. В результате замедления процессов и накопления энергии организм легче переносит медицинскую процедуру. Заживление ран и послеоперационное восстановление происходит быстрее, а риск осложнений заметно снижается. Полнолуние . Критическая точка лунного цикла. В этот день проводить операцию не рекомендуется. Результат может оказаться совершенно противоположным. Также возрастает вероятность, что хирург допустит врачебную ошибку, которая приведет к печальным последствиям.

. Критическая точка лунного цикла. В этот день проводить операцию не рекомендуется. Результат может оказаться совершенно противоположным. Также возрастает вероятность, что хирург допустит врачебную ошибку, которая приведет к печальным последствиям. Новолуние. Также неблагоприятный день для инвазивного лечения. Будучи ослабленным, организм не может в полной мере восстанавливаться, а сама процедура проходит очень тяжело.

Рекомендации касаются исключительно плановых операций. В случаях, когда от своевременности проведения процедуры зависит судьба человека, лунным календарем можно и нужно пренебречь. Стабилизация состояния и сохранение жизни имеют самый высокий приоритет.

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Благоприятные дни для операций в январе 2023

Зная, какая фаза Луны будет самой благоприятной для лечения, определить подходящую дату для посещения врача не составит труда. Лунный календарь на январь 2023 года сообщает, какие дни будут самыми благоприятными, а когда стоит повременить с проведением опасной процедуры. Рассмотрим подробнее эти даты:

Убывающая (8-20 января) . Это самый лучший период, чтобы обратиться к врачу за помощью. Операция пройдет успешно, а процесс восстановления не займет много времени. Астрологи рекомендуют планировать процедуру именно на эту фазу Луны.

. Это самый лучший период, чтобы обратиться к врачу за помощью. Операция пройдет успешно, а процесс восстановления не займет много времени. Астрологи рекомендуют планировать процедуру именно на эту фазу Луны. Растущая (1-6, 22-31 января) . Не самое удачное время, чтобы проводить инвазивное лечение. Результат может оказаться совершенно не таким, как ожидается. Реабилитация будет длительной, а после вмешательства останутся заметные шрамы.

. Не самое удачное время, чтобы проводить инвазивное лечение. Результат может оказаться совершенно не таким, как ожидается. Реабилитация будет длительной, а после вмешательства останутся заметные шрамы. Полнолуние и новолуние (7 и 21 января) . Очень неблагоприятные даты для плановых операций во всем лунном календаре. Любое лечение не принесет желаемых результатов, поэтому стоит повременить с посещением врача.

. Очень неблагоприятные даты для плановых операций во всем лунном календаре. Любое лечение не принесет желаемых результатов, поэтому стоит повременить с посещением врача. Луна в мутабельных знаках (3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 30 и 31 января) . Астрологи утверждают, что Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы символизируют собой смену времен года. В организме происходят незаметные перемены, способные повлиять на лечение. Сложно предсказать, каким окажется результат операции, поэтому стоит избегать их без веской причины.

. Астрологи утверждают, что Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы символизируют собой смену времен года. В организме происходят незаметные перемены, способные повлиять на лечение. Сложно предсказать, каким окажется результат операции, поэтому стоит избегать их без веской причины. Сатанинские лунные сутки (1, 7, 15, 21 и 29 января). В такие моменты проявляются негативные качества человека. Негативное влияние Луны может сказаться на принимаемых хирургом решениях во время проведения опасной процедуры. В результате этого операция может пройти не самым лучшим образом.

При планировании даты необходимо в первую очередь прислушиваться к рекомендациям лечащего врача. Владея полным набором данных и имея за плечами опыт, специалист точнее определит подходящее время для операции. Если же выбор остается за пациентом, то можно смело опираться на рекомендации астрологов.

Когда делать операцию по лунному календарю в январе 2023

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Помимо фаз Луны, на результативность лечения оказывают влияние и другие факторы. Одним из немаловажных являются знаки зодиака. Нельзя оперировать органы, находящиеся под покровительством знака, в котором на данный момент пребывает Луна. Этот принцип приписывают Гиппократу.

В таблице ниже указаны благоприятные и неблагоприятные дни для операций по лунному календарю на январь 2023 года.

Дни месяца Знак зодиака Фаза Луны Что можно лечить Что нельзя лечить 1, 2 Телец Растущая В данной фазе операции не проводят Гортань, голосовые связки, нижняя челюсть, уши 3-5 Близнецы Плечи, руки, пальцы на руках, легкие 6 Рак Операции в районе груди, желудок 7 Полнолуние Крайне неблагоприятный день. Лечение проводить нежелательно. 8-10 Лев Убывающая Ноги, органы зрения и нервная система Сердечно-сосудистая система, операции на спине, в районе диафрагмы 11, 12 Дева Косметические и пластические операции, лечение кожных покровов и печени Органы пищеварительной системы 13-15 Весы Органы дыхания, зубы, процедуры по удалению жира Почки, мочевой пузырь 16, 17 Скорпион Лечение зубов, эндокринной системы, верхних дыхательных путей Половые органы, кишечник 18, 19 Стрелец Операции в районе рук и плеч, на легких Печень, кожные покровы, очистка крови 20 Козерог В день перед новолунием операции не рекомендуются. Кости, суставы, желчный пузырь 21 Новолуние Крайне неблагоприятный день. Лечение проводить нежелательно. 22, 23 Водолей Растущая В данной фазе операции не проводят. Ноги (до ступней) 24, 25 Рыбы Ступни, пальцы на ногах 26, 27 Овен Операции на мозге, глаза, верхняя челюсть, уши 28, 29 Телец Гортань, голосовые связки, нижняя челюсть, уши 30, 31 Близнецы Плечи, руки, пальцы на руках, легкие

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Подведем итог

Лунный календарь на январь 2023 года указывает на самые благоприятные дни для операций. Напоминаем, что в вопросах здоровья нужно в первую очередь следовать рекомендациям лечащего врача и лишь потом – астрологов.