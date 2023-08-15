Благоприятные дни для стрижки в мае 2023 года

Лунный календарь на май 2023 года. Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки.
Наверняка каждой женщине знакома ситуация, когда одни и те же процедуры дают совершенно разный результат. Астрологи утверждают: чтобы поход к парикмахеру всегда был удачным, следует выбирать для этого подходящие даты. Лунный календарь на май 2023 года сообщает, какие дни будут благоприятными для стрижки и ухода за волосами.
Как Луна влияет на состояние волос
О том, что Луна влияет на многие земные процессы, известно каждому. Этот факт подтвержден и представителями науки. Влияние на энергетическую сферу активно изучается астрологами. Оно используется для составления прогнозов и помогает предсказать события, которые еще не произошли.
Чтобы выбрать подходящий день для визита к парикмахеру, следует подробнее ознакомиться с лунным влиянием на здоровье и состояние волос. В мае 2023 года будут такие фазы Луны:
- Растущая (1-4, 20-31 мая). В этой фазе энергетическое влияние усиливается, что приводит к активизации многих жизненных процессов. Волосы начинают расти быстрее. Укорачивание будет способствовать более активному росту. Однако следует помнить, что волосам в такой ситуации требуется более тщательный уход. Рекомендуется использовать укрепляющие составы.
- Убывающая (6-18 мая). В этом периоде отмечается замедление роста, но происходит укрепление корней. Лечебные процедуры будут особенно эффективными. Стрижки в этот период помогут сохранить прическу на длительное время.
- Полнолуние (5 мая). В этой фазе лунная энергетика находится на пике. Астрологи утверждают, что в это время можно смело экспериментировать с прической. Укорачивание кончиков сделает волосы более послушными, улучшит состояние. Однако организм может негативно реагировать на перемены, поэтому нежелательно использовать новые средства для ухода.
- Новолуние (19 мая). Самый неблагоприятный день. Стрижка не только разочарует, но и нанесет большой вред волосам. В новолуние они становятся ломкими и непослушными. Допускаются легкие оздоровительные процедуры.
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Благоприятные дни дня стрижки волос в мае 2023 года
Проводя изучение лунного цикла, астрологи определяют благоприятные и неблагоприятные дни в любой сфере деятельности. Эта информация поможет выбрать наиболее удачное время для посещения парикмахера. Однако энергетическое влияние распространяется также на те процедуры, которые можно выполнить в домашних условиях.
Для выполнения простых работ с максимальной эффективностью подойдут 1, 2, 3, 5, 7, 30 и 31 мая. Лунная энергетика в эти дни будет не такой сильной, но ее будет достаточно. Стрижка не нанесет вреда волосам, но не стоит пользоваться новыми и непроверенными средствами для ухода. Результат может оказаться совершенно противоположным от ожидаемого.
Остальные дни месяца, которые не вошли в перечень благоприятных и неблагоприятных, считаются нейтральными. Работа мастера не навредит, но и особого эффекта ожидать не стоит. Планировать кардинальную смену образа на такие дни нежелательно.
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Лунный календарь стрижек по знакам зодиака на май 2023
Одним из главных факторов влияния являются зодиакальные созвездия, через которые проходит Луна. В таблице указаны благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки по лунному календарю на май 2023 года с учетом этих факторов.
|
Дата
|
Знак зодиака
|
Фаза Луны
|
Рекомендации
|
1
|
Дева
|
Растущая
|
Знак, который хорошо относится к любым переменам во внешности. Можно экспериментировать с прическами.
|
2, 3, 4
|
Весы
|
Нейтральные дни. Лунное влияние будет минимальным.
|
5
|
Скорпион
|
Полнолуние
|
Очень благоприятный день. Разрешаются любые эксперименты.
|
6
|
Убывающая
|
В дни, которые находятся в непосредственной близости к полнолунию, стрижки будут удачными и подарят много положительных эмоций.
|
7, 8
|
Стрелец
|
Знак указывает на опасности для здоровья, которые могут появиться после укорачивания волос. Визиты к парикмахеру стоит перенести на другое время.
|
9, 10
|
Козерог
|
Стрижки, совершенные в эти дни, принесут массу удовольствия. Даже небольшое подравнивание положительно скажется на состоянии волос.
|
11, 12
|
Водолей
|
Неблагоприятные дни для любых перемен во внешности.
|
13, 14
|
Рыбы
|
Нельзя укорачивать волосы. Изменение энергетики может негативно сказаться на их состоянии.
|
15, 16, 17
|
Овен
|
Визит к парикмахеру принесет много неприятностей и нарушит денежную энергетику в доме.
|
18
|
Телец
|
Знак положительной энергетики, но в дни, которые находятся в непосредственной близости к новолунию, стричься не рекомендуется.
|
19
|
Новолуние
|
Неблагоприятный день. Стрижки противопоказаны.
|
20, 21
|
Близнецы
|
Растущая
|
Нейтральные дни. Лунное влияние будет минимальным.
|
22, 23, 24
|
Рак
|
Прекрасное время для лечебных и оздоровительных процедур. Следует пользоваться только проверенными средствами. Новинки могут навредить коже головы.
|
25, 26
|
Лев
|
Удачный период, чтобы посетить парикмахера. Перемены положительно скажутся и на внешности, и на психоэмоциональном состоянии.
|
27, 28, 29
|
Дева
|
Знак, который хорошо относится к любым переменам во внешности. Можно экспериментировать с прическами.
|
30, 31
|
Весы
|
Нейтральные дни. Лунное влияние будет минимальным.
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Подведем итог
Лунный календарь на май 2023 года сообщает, какие дни будут самыми благоприятными для стрижки. Советы астрологов помогут сохранить внешний вид волос и укрепить здоровье.