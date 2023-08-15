Благоприятные дни для стрижки в мае 2023 года

Наверняка каждой женщине знакома ситуация, когда одни и те же процедуры дают совершенно разный результат. Астрологи утверждают: чтобы поход к парикмахеру всегда был удачным, следует выбирать для этого подходящие даты. Лунный календарь на май 2023 года сообщает, какие дни будут благоприятными для стрижки и ухода за волосами.

Как Луна влияет на состояние волос

О том, что Луна влияет на многие земные процессы, известно каждому. Этот факт подтвержден и представителями науки. Влияние на энергетическую сферу активно изучается астрологами. Оно используется для составления прогнозов и помогает предсказать события, которые еще не произошли.

Чтобы выбрать подходящий день для визита к парикмахеру, следует подробнее ознакомиться с лунным влиянием на здоровье и состояние волос. В мае 2023 года будут такие фазы Луны:

Растущая (1-4, 20-31 мая) . В этой фазе энергетическое влияние усиливается, что приводит к активизации многих жизненных процессов. Волосы начинают расти быстрее. Укорачивание будет способствовать более активному росту. Однако следует помнить, что волосам в такой ситуации требуется более тщательный уход. Рекомендуется использовать укрепляющие составы.

. В этой фазе энергетическое влияние усиливается, что приводит к активизации многих жизненных процессов. Волосы начинают расти быстрее. Укорачивание будет способствовать более активному росту. Однако следует помнить, что волосам в такой ситуации требуется более тщательный уход. Рекомендуется использовать укрепляющие составы. Убывающая (6-18 мая) . В этом периоде отмечается замедление роста, но происходит укрепление корней. Лечебные процедуры будут особенно эффективными. Стрижки в этот период помогут сохранить прическу на длительное время.

. В этом периоде отмечается замедление роста, но происходит укрепление корней. Лечебные процедуры будут особенно эффективными. Стрижки в этот период помогут сохранить прическу на длительное время. Полнолуние (5 мая) . В этой фазе лунная энергетика находится на пике. Астрологи утверждают, что в это время можно смело экспериментировать с прической. Укорачивание кончиков сделает волосы более послушными, улучшит состояние. Однако организм может негативно реагировать на перемены, поэтому нежелательно использовать новые средства для ухода.

. В этой фазе лунная энергетика находится на пике. Астрологи утверждают, что в это время можно смело экспериментировать с прической. Укорачивание кончиков сделает волосы более послушными, улучшит состояние. Однако организм может негативно реагировать на перемены, поэтому нежелательно использовать новые средства для ухода. Новолуние (19 мая). Самый неблагоприятный день. Стрижка не только разочарует, но и нанесет большой вред волосам. В новолуние они становятся ломкими и непослушными. Допускаются легкие оздоровительные процедуры.

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Благоприятные дни дня стрижки волос в мае 2023 года

Проводя изучение лунного цикла, астрологи определяют благоприятные и неблагоприятные дни в любой сфере деятельности. Эта информация поможет выбрать наиболее удачное время для посещения парикмахера. Однако энергетическое влияние распространяется также на те процедуры, которые можно выполнить в домашних условиях.

Самыми благоприятными днями для стрижки по лунному календарю станут 11, 17, 23 и 29 мая 2023 года. Эти даты являются удачными как для легких процедур и незначительной коррекции, так и для серьезных экспериментов с образом. Результат работы удовлетворит даже самых требовательных дам. Перемены в стиле помогут привлечь внимание к своей персоне со стороны противоположного пола.

Для выполнения простых работ с максимальной эффективностью подойдут 1, 2, 3, 5, 7, 30 и 31 мая. Лунная энергетика в эти дни будет не такой сильной, но ее будет достаточно. Стрижка не нанесет вреда волосам, но не стоит пользоваться новыми и непроверенными средствами для ухода. Результат может оказаться совершенно противоположным от ожидаемого.

Не рекомендуется стричь волосы в неблагоприятные дни: 6, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25 и 28 мая. Положение звезд указывает на проблемы, которые могут возникнуть после посещения парикмахера. Состояние покровов ухудшится, волосы станут ломкими и непослушными.

Остальные дни месяца, которые не вошли в перечень благоприятных и неблагоприятных, считаются нейтральными. Работа мастера не навредит, но и особого эффекта ожидать не стоит. Планировать кардинальную смену образа на такие дни нежелательно.

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Лунный календарь стрижек по знакам зодиака на май 2023

Одним из главных факторов влияния являются зодиакальные созвездия, через которые проходит Луна. В таблице указаны благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки по лунному календарю на май 2023 года с учетом этих факторов.

Дата Знак зодиака Фаза Луны Рекомендации 1 Дева Растущая Знак, который хорошо относится к любым переменам во внешности. Можно экспериментировать с прическами. 2, 3, 4 Весы Нейтральные дни. Лунное влияние будет минимальным. 5 Скорпион Полнолуние Очень благоприятный день. Разрешаются любые эксперименты. 6 Убывающая В дни, которые находятся в непосредственной близости к полнолунию, стрижки будут удачными и подарят много положительных эмоций. 7, 8 Стрелец Знак указывает на опасности для здоровья, которые могут появиться после укорачивания волос. Визиты к парикмахеру стоит перенести на другое время. 9, 10 Козерог Стрижки, совершенные в эти дни, принесут массу удовольствия. Даже небольшое подравнивание положительно скажется на состоянии волос. 11, 12 Водолей Неблагоприятные дни для любых перемен во внешности. 13, 14 Рыбы Нельзя укорачивать волосы. Изменение энергетики может негативно сказаться на их состоянии. 15, 16, 17 Овен Визит к парикмахеру принесет много неприятностей и нарушит денежную энергетику в доме. 18 Телец Знак положительной энергетики, но в дни, которые находятся в непосредственной близости к новолунию, стричься не рекомендуется. 19 Новолуние Неблагоприятный день. Стрижки противопоказаны. 20, 21 Близнецы Растущая Нейтральные дни. Лунное влияние будет минимальным. 22, 23, 24 Рак Прекрасное время для лечебных и оздоровительных процедур. Следует пользоваться только проверенными средствами. Новинки могут навредить коже головы. 25, 26 Лев Удачный период, чтобы посетить парикмахера. Перемены положительно скажутся и на внешности, и на психоэмоциональном состоянии. 27, 28, 29 Дева Знак, который хорошо относится к любым переменам во внешности. Можно экспериментировать с прическами. 30, 31 Весы Нейтральные дни. Лунное влияние будет минимальным.

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Подведем итог

Лунный календарь на май 2023 года сообщает, какие дни будут самыми благоприятными для стрижки. Советы астрологов помогут сохранить внешний вид волос и укрепить здоровье.