Благоприятные дни для свадьбы в мае 2023 года

Считается, что положение Луны может предсказывать события в различных сферах жизни. От того, в какие моменты принимаются судьбоносные решения, зависит конечный результат. Лунный календарь сообщает, какие дни будут самими благоприятными для свадьбы в мае 2023 года.

Благоприятные дни для свадьбы по лунному календарю

Луна является одним из главных небесных тел в астрологии. Влияние ночного светила распространяется на все сферы жизни и подтверждается даже в научных кругах. Но если ученые ограничиваются исключительно наблюдаемыми процессами, то в астрологическом обществе лунное влияние изучается намного глубже. Считается, что энергетика Луны может определять, насколько крепким окажется брак молодоженов и какие испытания ожидают семейные пары на протяжении совместной жизни.

Астрологи утверждают: для того, чтобы союз оказался крепким и надежным, следует выбирать самые благоприятные дни для свадьбы. Ими являются 1, 6, 7, 11, 16, 17, 25, 29 и 30 мая 2023 года. Торжество, назначенное и проведенное в эти даты, пройдет легко и весело. Луна определит и семейную жизнь молодых пар. На их совместном пути будет минимум разочарований и ссор. Супруги поддержат друг друга в сложную минуту.

Менее благоприятными окажутся 2, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 26 и 31 мая. Астрологи называют такие моменты нейтральными. Энергетическое влияние Луны будет незначительным для семейных пар. Положение звезд указывает на то, что больших проблем у молодоженов не будет, но и рассчитывать на большую удачу тоже не стоит. Отношения в семье будут во многом зависеть от решений и поступков самих супругов. Только они определяют, насколько крепким и успешным окажется брак. Эти даты подходят для тех пар, которые не боятся ответственности и готовы к любым результатам своих решений.

Самыми неблагоприятными днями месяца станут 3, 4, 5, 8, 9, 13, 15, 19, 22, 24, 27 и 28 мая. Планировать свадьбу на эти даты крайне нежелательно. Проблемы и трудности будут у супругов на всем совместном жизненном пути. Негативная энергетика будет препятствовать построению доверительных и открытых отношений.

Благоприятные дни для свадьбы по фазам Луны

При составлении прогнозов астрологи учитывают сразу несколько факторов лунного влияния. Одним из самых важных является фаза Луны. Эксперты отмечают, что в определенные моменты лунного цикла влияние энергетики может кардинально меняться. Для того чтобы определить самые благоприятные дни для бракосочетания в мае 2023 года, следует подробнее изучить фазы Луны. В этом месяце они будут следующими:

Растущая (1-4, 20-31 мая) . Рост энергетики в этой фазе обеспечит спокойствие и благополучие пар на всем их жизненном пути. Супругам будет достаточно просто достигать взаимопонимания, решать бытовые и личные проблемы, находить компромисс по сложным вопросам.

. Рост энергетики в этой фазе обеспечит спокойствие и благополучие пар на всем их жизненном пути. Супругам будет достаточно просто достигать взаимопонимания, решать бытовые и личные проблемы, находить компромисс по сложным вопросам. Убывающая (6-18 мая) . В этот период ощущается недостаток лунной энергии, поэтому планировать свадьбу нежелательно. Слабый энергетический потенциал может спровоцировать проблемы в семейной жизни молодоженов уже с первых дней. Супруги будут часто ссориться, устраивая сцены ревности и обвиняя друг друга в проблемах.

. В этот период ощущается недостаток лунной энергии, поэтому планировать свадьбу нежелательно. Слабый энергетический потенциал может спровоцировать проблемы в семейной жизни молодоженов уже с первых дней. Супруги будут часто ссориться, устраивая сцены ревности и обвиняя друг друга в проблемах. Полнолуние (5 мая) . Этот день считается самым лучшим для проведения свадебной церемонии. Энергетика находится на пределе, и это скажется благоприятно на семейной жизни. Удача будет сопутствовать во всех начинаниях молодой семьи.

. Этот день считается самым лучшим для проведения свадебной церемонии. Энергетика находится на пределе, и это скажется благоприятно на семейной жизни. Удача будет сопутствовать во всех начинаниях молодой семьи. Новолуние (19 мая). Самый неблагоприятный день в лунном календаре. Низкий энергетический потенциал отразится на браке крайне негативно. Он окажется хрупким и не сможет выдержать даже самые простые испытания.

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Благоприятные дни для свадьбы по знакам зодиака

При определении благоприятных дней для бракосочетания следует учитывать положение Луны относительно других небесных тел. В противном случае не удастся построить полноценный и достоверный лунный календарь.

При выборе даты для свадьбы в мае 2023 года, следует учитывать положение Луны относительно таких знаков зодиака:

Овен (15, 16, 17 мая) . Неблагоприятный знак. Супруги будут часто сталкиваться с жизненными проблемами. Частые ссоры и недоверие не позволят создать крепкие отношения.

. Неблагоприятный знак. Супруги будут часто сталкиваться с жизненными проблемами. Частые ссоры и недоверие не позволят создать крепкие отношения. Телец (18, 19) . Удачные дни, чтобы провести церемонию бракосочетания. Звезды указывают на успех, любовь и взаимопонимание. Молодожены смогут справиться с любыми проблемами, которые появятся на их совместном жизненном пути.

. Удачные дни, чтобы провести церемонию бракосочетания. Звезды указывают на успех, любовь и взаимопонимание. Молодожены смогут справиться с любыми проблемами, которые появятся на их совместном жизненном пути. Близнецы (20, 21) . Нейтральный знак для свадебной церемонии. Пары не будут испытывать сложностей с общением и доверием, однако появление ребенка внесет большие коррективы.

. Нейтральный знак для свадебной церемонии. Пары не будут испытывать сложностей с общением и доверием, однако появление ребенка внесет большие коррективы. Рак (22 ,23, 24) . Один из самых лучших знаков для свадебной церемонии. Семьи, созданные в эти дни, окажутся крепкими. Супругов будут окружать преданные друзья, на которых можно смело положиться.

. Один из самых лучших знаков для свадебной церемонии. Семьи, созданные в эти дни, окажутся крепкими. Супругов будут окружать преданные друзья, на которых можно смело положиться. Лев (25, 26) . Нейтральный знак. Отношения будут во многом зависеть от самих партнеров. Им необходимо научиться учитывать интересы друг друга и принимать хорошо обдуманные решения.

. Нейтральный знак. Отношения будут во многом зависеть от самих партнеров. Им необходимо научиться учитывать интересы друг друга и принимать хорошо обдуманные решения. Дева (1, 27, 28, 29) . Положение Луны указывает на частые проблемы в семейной жизни. Астрологи рекомендуют повременить со свадьбой и не назначать ее на эти дни. В противном случае избежать серьезных семейных проблем не удастся.

. Положение Луны указывает на частые проблемы в семейной жизни. Астрологи рекомендуют повременить со свадьбой и не назначать ее на эти дни. В противном случае избежать серьезных семейных проблем не удастся. Весы (2, 3, 4, 30, 31) . Неблагоприятный знак. Пару ожидают сложности в общении, недостаток доверия и ревность. Можно смело планировать свадьбу, но не проводить саму церемонию.

. Неблагоприятный знак. Пару ожидают сложности в общении, недостаток доверия и ревность. Можно смело планировать свадьбу, но не проводить саму церемонию. Скорпион (5, 6) . Этот знак зодиака считается одним из самых худших для проведения свадебной церемонии. Проблемы наступят уже с первых дней семейной жизни. Справиться с ними смогут только опытные пары, имеющие за спиной многолетний опыт совместного проживания и быта.

. Этот знак зодиака считается одним из самых худших для проведения свадебной церемонии. Проблемы наступят уже с первых дней семейной жизни. Справиться с ними смогут только опытные пары, имеющие за спиной многолетний опыт совместного проживания и быта. Стрелец (7, 8) . Идеальное время, чтобы устроить свадьбу. Партнеры окажутся настоящей поддержкой друг другу. В отношениях будет полное доверие. Союз с каждым годом будет лишь укрепляться.

. Идеальное время, чтобы устроить свадьбу. Партнеры окажутся настоящей поддержкой друг другу. В отношениях будет полное доверие. Союз с каждым годом будет лишь укрепляться. Козерог (9, 10) . Нейтральный знак. Брак будет достаточно спокойным, но не стоит рассчитывать на романтичность и страсть. Подходящее время для опытных пар, проживших достаточно времени вместе.

. Нейтральный знак. Брак будет достаточно спокойным, но не стоит рассчитывать на романтичность и страсть. Подходящее время для опытных пар, проживших достаточно времени вместе. Водолей (11, 12) . Луна находится в благоприятном знаке. Положительная энергетика ночного светила поможет создать крепкий союз любящих людей, которые станут настоящими друзьями друг другу. А необычный подход к решению проблем станет большим плюсом.

. Луна находится в благоприятном знаке. Положительная энергетика ночного светила поможет создать крепкий союз любящих людей, которые станут настоящими друзьями друг другу. А необычный подход к решению проблем станет большим плюсом. Рыбы (13, 14). Относительно благоприятный знак для свадьбы. Многие события, через которые смогут пройти молодожены, лишь укрепят отношения. Любые трудности окажутся преодолимыми, если решать их сообща.

Сводная таблица благоприятных дней для свадьбы на май 2023 года

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Для получения полноценного прогноза необходимо учитывать все рекомендации лунного календаря. В таблице ниже показано, какие дни будут благоприятными для свадьбы в мае 2023 года, а когда лучше перенести церемонию на другое время.

Дата Знак зодиака Фаза Луны Каким будет день для свадьбы 1 Дева Растущая Благоприятный 2 Весы Нейтральный 3 Неблагоприятный 4 5 Скорпион Полнолуние 6 Убывающая 7 Стрелец Благоприятный 8 Неблагоприятный 9 Козерог 10 Нейтральный 11 Водолей Благоприятный 12 Нейтральный 13 Рыбы Неблагоприятный 14 Нейтральный 15 Овен Неблагоприятный 16 17 18 Телец Нейтральный 19 Новолуние Неблагоприятный 20 Близнецы Растущая Нейтральный 21 22 Рак Благоприятный 23 24 25 Лев 26 Нейтральный 27 Дева Неблагоприятный 28 29 Благоприятный 30 Весы 31 Нейтральный

Подведем итог

Лунный календарь показывает, какие дни окажутся самыми благоприятными для свадьбы в мае 2023 года. С помощью удобной таблицы можно запланировать торжественное мероприятие на удобное время.