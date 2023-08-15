Лунный календарь здоровья на май 2023 года

Благоприятные для здоровья дни в мае 2023 года по лунному календарю: влияние фаз Луны.
Луна играет огромную роль в жизни каждого человека. Энергетика ночного светила напрямую отражается на самочувствии и работоспособности организма. Лунный календарь на май 2023 года поможет выбрать самые благоприятные дни для здоровья и проведения укрепляющих процедур.
Влияние Луны на здоровье человека
Спутник Земли имеет огромное влияние на многие процессы, которые происходят на нашей планете. Изучением этого влияния занимаются как представители науки, так и астрологи. Согласно наблюдениям последних, на различных этапах лунного цикла происходят кардинальные изменения в работе организма человека.
По мнению астрологов, результативность процедур по оздоровлению и укреплению окажется более высокой, если проводить их в благоприятные дни. И наоборот, эффективность подобных мероприятий окажется крайне низкой или вовсе будет вредить здоровью. Чтобы определить, в какие моменты следует усиленно заниматься оздоровительными процедурами, нужно подробнее изучить влияние ночного светила и определить длительность фаз Луны. В мае 2023 года они пройдут в такие дни:
- Растущая (1-4, 20-31 мая). В этой фазе отмечается быстрый рост лунной энергетики. Она оказывает стимулирующее действие на организм и способствует ускорению многих процессов жизнедеятельности. В результате такого влияния человек лучше справляется с физическими упражнениями различной сложности и проявляет заинтересованность в различных активностях. На этот период можно смело планировать визит в спортзал или бассейн, начинать диету или бороться с вредными привычками.
- Убывающая (6-18 мая). Физические возможности человека в этой фазе начинают снижаться. Такие перемены не лучшим образом сказываются и на эмоциональном состоянии. Усталость ощущается сильнее, пропадает мотивация делать что-либо. Однако в такие моменты организм активно избавляется от лишнего, поэтому мероприятия по устранению дефектов кожи и плановые операции окажутся максимально эффективными.
- Полнолуние (5 мая). Неблагоприятный день. Энергетика находится на пике, в результате чего организм слишком сильно реагирует на внешние раздражители. Человек становится более агрессивным и часто совершает необдуманные поступки. Проводить в такие моменты оздоровительные процедуры нежелательно.
- Новолуние (19 мая). Неблагоприятный день. В этой фазе энергетическое влияние находится на минимальном уровне, и это тоже негативно сказывается на самочувствии. Из-за дефицита энергии будет крайне тяжело добиться значимого результата. Усталость и апатия ощущаются особенно сильно.
Благоприятные и неблагоприятные дни для здоровья в мае 2023 года
Имея за плечами многолетний опыт и пользуясь современными технологиями, астрологи научились составлять достоверные прогнозы и определять ключевые дни для здоровья. Таблица ниже показывает, когда стоит проводить оздоровительные методики в мае 2023 года, а в какие моменты времени лучше избегать сложных процедур.
|
Каким будет влияние Луны
|
Дата
|
Благоприятное
|
3, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 31
|
Неблагоприятное
|
1, 4, 5, 7, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30
|
Нейтральное
|
2, 6, 13, 14, 20, 27, 29
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Описание процедур по дням в таблице
Известные астрологи утверждают, что влияние Луны в значительной степени ослабляется или усиливается, когда спутник Земли находится в определенных созвездиях. Этот фактор в сочетании с лунными циклами помогает составлять достоверные прогнозы на различные сферы деятельности.
Лунный календарь здоровья на май 2023 года сообщает, чем стоит заниматься в этом месяце и каким процедурам нужно уделять наибольшее внимание.
|
Дата
|
Знак зодиака
|
Фаза Луны
|
Рекомендации
|
1
|
Дева
|
Растущая
|
Благоприятный эффект окажут процедуры по очистке легких. Рекомендуется употреблять больше жидкости, особенно отхаркивающих чаев.
|
2
|
Весы
|
Стоит обратить внимание на работу сердца и печени. Эти органы окажутся наиболее уязвимыми.
|
3
|
Омолаживающие процедуры будут очень эффективными. Можно проводить чистку печени.
|
4
|
Приветствуется высокая физическая активность. Желательно пить меньше воды, чтобы снизить нагрузку на почки. От сладкого и соленого стоит отказаться.
|
5
|
Скорпион
|
Полнолуние
|
Неблагоприятный день. Оздоровительные процедуры лучше не планировать.
|
6
|
Убывающая
|
Благоприятный эффект окажут высокая физическая активность и процедуры по очистке крови.
|
7
|
Стрелец
|
Желательно практиковать йогу и проводить дыхательные упражнения для активизации энергетики. Допускаются легкие блюда.
|
8
|
Сеанс массажа, водные процедуры и очищение кожи окажут большую пользу.
|
9
|
Козерог
|
Хорошо провести чистку кишечника и желудка. В меню должна преобладать простая и привычная еда.
|
10
|
Активна верхняя часть спины. Большие нагрузки противопоказаны, можно повредить позвоночник. Разрешены любые продукты за исключением мяса и полуфабрикатов.
|
11
|
Водолей
|
Нельзя нагружать печень. Благоприятный день для ванн, фито- и ароматерапии, упражнений на свежем воздухе.
|
12
|
Активна нижняя часть спины. Позвоночник и почки будут уязвимыми. Стоит уменьшить количество жидкости, чтобы снять дополнительную нагрузку.
|
13
|
Рыбы
|
Иммунная система будет ослаблена. Плановые хирургические операции будут опасными для здоровья. Рекомендуется больше гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.
|
14
|
Благоприятный день для любых физических упражнений и йоги. Еда в этот день должна быть питательной и разнообразной.
|
15
|
Овен
|
Активны органы слуха. Необходимо проявлять осторожность с громкими звуками. Рекомендуется голодать или максимально ограничиваться в еде.
|
16
|
Сложный период для организма. Нужно больше отдыхать и экономить силы.
|
17
|
Активны голени. В пищу можно употреблять все, но перегружать пищеварительную систему нежелательно. Алкоголь противопоказан.
|
18
|
Телец
|
Активны глаза и нервная система. Рекомендуется выполнять зрительную гимнастику. Стрессы и дополнительные переживания противопоказаны.
|
19
|
Новолуние
|
Неблагоприятный день. Оздоровительные процедуры лучше не планировать.
|
20
|
Близнецы
|
Растущая
|
Благоприятный период для планирования цикла физических упражнений и диетических сессий.
|
21
|
Проводите больше водных процедур. Прекрасное время, чтобы посетить баню или сауну. Можно употреблять острые и мясные продукты.
|
22
|
Рак
|
Активны голосовые связки. Длительные и громкие разговоры противопоказаны. Приветствуются сытные, но не жирные блюда.
|
23
|
В этот день нужно быть осторожными с продуктами. Есть большая опасность отравления некачественными ингредиентами. Голодание противопоказано.
|
24
|
Будет полезна дополнительная нагрузка на органы дыхания. Можно пройти сеанс ароматерапии.
|
25
|
Лев
|
Особое внимание нужно уделить почкам. Нельзя переохлаждаться. Алкогольные напитки противопоказаны.
|
26
|
Рекомендуется провести подготовку организма для чистки печени.
|
27
|
Дева
|
Высокие физические нагрузки скажутся положительно на работе организма. Из рациона нужно исключить сложные блюда.
|
28
|
Благоприятный день для посещения сауны и бани. Рекомендуется употреблять больше воды.
|
29
|
Удачный день для энергетической и физической очистки организма. Нельзя переедать.
|
30
|
Весы
|
Благоприятный эффект окажут процедуры по очистке легких. Рекомендуется употреблять больше жидкости, особенно отхаркивающих чаев.
|
31
|
Стоит обратить внимание на работу сердца и печени. Эти органы окажутся наиболее уязвимыми.
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Подведем итог
Лунный календарь здоровья показывает процедуры, которые следует планировать на май 2023 года, и помогает выбрать благоприятные дни для них. Чтобы достичь максимальной эффективности, стоит воспользоваться рекомендациями астрологов.