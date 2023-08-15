Благоприятные дни для зачатия в марте 2023 года

Когда лучше зачать ребенка по лунному календарю в марте 2023 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица по фазам Луны.
Появление ребенка – это самый ответственный момент в каждой семье. Будущим родителям необходимо все тщательно обдумать и распланировать. Астрологи уверены, что Луна напрямую влияет на характер и последующую жизнь ребенка. Лунный календарь на март 2023 года поможет выбрать самое удачное время для зачатия.
Влияние фаз Луны на зачатие в марте 2023
Астрологи уверены, что влияние Луны на жизнь каждого человека очень сильно. И начинается оно с самого момента зачатия. Эксперты в этой сфере считают, что по положению ночного светила можно определить, как сложится дальнейшая жизнь человека. А если этот процесс можно предсказать, то удастся и контролировать.
Для выбора подходящей даты для зачатия ребенка следует знать, как именно Луна влияет на жизненные и энергетические процессы. Важную роль в этом играют фазы лунного цикла. В марте 2023 года они будут следующими:
- Растущая (1-6, 22-31 марта). Данная фаза Луны считается лучшей для пар, мечтающих о пополнении в семье. Ночное светило зарядит будущих родителей необходимой энергией. Астрологи считают, что зачатые на растущую Луну дети растут здоровыми и способными, в жизни им часто улыбается удача.
- Убывающая (8-20 марта). Лунная энергетика слабеет по мере уменьшения освещенности. Особенно сильно это отражается на здоровье детей – они чаще болеют и сильнее подвержены психическим расстройствам.
- Полнолуние (7 марта). Наиболее неблагоприятный день для зачатия в лунном календаре в марте 2023 года. Судьба будет постоянно преподносить испытания, на жизненном пути ожидается множество проблем. Астрологи уверены: люди, зачатые на полную Луну, чаще других страдают от недостатка внимания и любви.
- Новолуние (21 марта). Этот день считается нейтральным. Луна практически не повлияет на судьбу ребенка, большинство успехов будут напрямую зависеть от прилагаемых усилий. В такие моменты энергетика находится на минимальном уровне. Вероятность зачатия остается довольно низкой.
Благоприятные дни для зачатия в марте 2023
Согласно прогнозам астрологов, люди, зачатые в марте, энергичны и коммуникабельны. Они обладают высокой стрессоустойчивостью и проявляют завидную целеустремленность в делах. Эти качества позволяют легко достигать поставленных целей и сохранять самообладание даже в самых сложных ситуациях.
Также благоприятными датами для зачатия считаются 1, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 26, 27, 28 и 30 марта. Звезды сулят спокойную жизнь, в которой будет минимальное количество проблем. Большинство детей смогут реализовать все намеченные цели, хотя в некоторых случаях потребуется немало сил для достижения желаемого.
Читайте также: Благоприятные дни для операций в марте 2023 года
Неблагоприятные дни для зачатия в марте 2023
Переменчивая энергетика Луны оказывает не только позитивное влияние. Зачатие в неблагоприятные дни чревато множеством проблем в последующей жизни ребенка. Информация о таких моментах поможет парам точно планировать рождение наследников, чтобы защитить их от сложных жизненных ситуаций.
Нежелательно планировать зачатие на 5, 11, 12 и 15 марта. Положение звезд и Луны указывает на большие проблемы со здоровьем у ребенка. Трудности могут возникать и до рождения, еще на этапе беременности.
Опасными днями для зачатия считаются сатанинские лунные сутки – 7, 15, 21 и 29 марта. Будучи в таком положении, Луна усиливает самые негативные человеческие качества. Эксперты считают, что они могут повлиять на ребенка. Он вырастет жадным, эгоистичным, склонным к агрессивным поступкам и авантюрам.
Читайте также: Лунный календарь здоровья на март 2023 года
Влияние знаков зодиака на зачатие в марте 2023
Важным фактором влияния астрологи называют положение спутника Земли относительно других небесных тел. Знаки зодиака, в которых находится Луна, определяют дальнейшую судьбу ребенка.
В таблице показаны дни по лунному календарю на март 2023 года, на которые стоит планировать зачатие, а также моменты, когда этого лучше не делать.
|
Дни месяца
|
Зодиакальное созвездие
|
Фаза Луны
|
Пол ребенка
|
Рекомендации
|
1, 2, 3
|
Рак
|
Растущая
|
Девочка
|
Вероятность успешного зачатия будет очень высокой. Ребенок отличается хорошим здоровьем и способностью достигать поставленных целей.
|
4, 5
|
Лев
|
Мальчик
|
Судьба будет благосклонна к ребенку. На его жизненном пути окажется мало проблем. Возможны трудности с проявлением силы воли. Малыш будет подвержен внушению.
|
6
|
Дева
|
Девочка
|
Ребенку будет легко проявлять свои таланты, но он столкнется с несправедливым отношением к себе.
|
7
|
Полнолуние
|
Самый неблагоприятный день для зачатия.
|
8
|
Убывающая
|
Ребенку будет легко проявлять свои таланты, но он столкнется с несправедливым отношением к себе.
|
9, 10
|
Весы
|
Мальчик
|
У малыша будут проблемы со здоровьем, возможны психические расстройства.
|
11, 12
|
Скорпион
|
Девочка
|
Звезды указывают на рождение лидера.
|
13, 14, 15
|
Стрелец
|
Мальчик
|
Главными качествами ребенка станут мудрость и рассудительность, но ему будет сложно ставить и достигать целей.
|
16, 17
|
Козерог
|
Девочка
|
Благоприятный знак, указывающий на рождение способных детей. Они легко приспособятся к любым условиям.
|
18, 19
|
Водолей
|
Мальчик
|
Человек, зачатый в этом знаке, окажется зависимым от мнения окружающих и неспособным принимать собственные решения.
|
20
|
Рыбы
|
Девочка
|
Дети часто выполняют чужую волю, игнорируя собственные желания. Они становятся жертвами мошенников и недоброжелателей.
|
21
|
Новолуние
|
Нейтральный день. Вероятность успешного зачатия крайне мала из-за пониженной энергетики.
|
22, 23
|
Овен
|
Растущая
|
Мальчик
|
Звезды указывают на рождение болезненного ребенка.
|
24, 25
|
Телец
|
Девочка
|
Удача окажется на стороне малыша. Невзгоды будут обходить его стороной.
|
26, 27, 28
|
Близнецы
|
Мальчик
|
Родится жизнерадостный и способный ребенок. Беременность будет протекать легко.
|
29, 30
|
Рак
|
Девочка
|
Вероятность успешного зачатия будет очень высокой. Ребенок отличается хорошим здоровьем и способностью достигать поставленных целей.
|
31
|
Лев
|
Мальчик
|
Судьба будет благосклонна к ребенку. На его жизненном пути окажется мало проблем. Возможны трудности с проявлением силы воли. Малыш будет подвержен внушению.
Читайте также: Магнитные бури в марте 2023 года
Подведем итог
Лунный календарь на март 2023 года сообщает, какие дни окажутся самыми лучшими для зачатия. Положительная энергетика будет помогать ребенку на всем жизненном пути, а проблемы и невзгоды обойдут его стороной.