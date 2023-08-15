Благоприятные дни для зачатия в марте 2023 года

Появление ребенка – это самый ответственный момент в каждой семье. Будущим родителям необходимо все тщательно обдумать и распланировать. Астрологи уверены, что Луна напрямую влияет на характер и последующую жизнь ребенка. Лунный календарь на март 2023 года поможет выбрать самое удачное время для зачатия.

Влияние фаз Луны на зачатие в марте 2023

Астрологи уверены, что влияние Луны на жизнь каждого человека очень сильно. И начинается оно с самого момента зачатия. Эксперты в этой сфере считают, что по положению ночного светила можно определить, как сложится дальнейшая жизнь человека. А если этот процесс можно предсказать, то удастся и контролировать.

Для выбора подходящей даты для зачатия ребенка следует знать, как именно Луна влияет на жизненные и энергетические процессы. Важную роль в этом играют фазы лунного цикла. В марте 2023 года они будут следующими:

Растущая (1-6, 22-31 марта) . Данная фаза Луны считается лучшей для пар, мечтающих о пополнении в семье. Ночное светило зарядит будущих родителей необходимой энергией. Астрологи считают, что зачатые на растущую Луну дети растут здоровыми и способными, в жизни им часто улыбается удача.

. Данная фаза Луны считается лучшей для пар, мечтающих о пополнении в семье. Ночное светило зарядит будущих родителей необходимой энергией. Астрологи считают, что зачатые на растущую Луну дети растут здоровыми и способными, в жизни им часто улыбается удача. Убывающая (8-20 марта) . Лунная энергетика слабеет по мере уменьшения освещенности. Особенно сильно это отражается на здоровье детей – они чаще болеют и сильнее подвержены психическим расстройствам.

. Лунная энергетика слабеет по мере уменьшения освещенности. Особенно сильно это отражается на здоровье детей – они чаще болеют и сильнее подвержены психическим расстройствам. Полнолуние (7 марта) . Наиболее неблагоприятный день для зачатия в лунном календаре в марте 2023 года. Судьба будет постоянно преподносить испытания, на жизненном пути ожидается множество проблем. Астрологи уверены: люди, зачатые на полную Луну, чаще других страдают от недостатка внимания и любви.

. Наиболее неблагоприятный день для зачатия в лунном календаре в марте 2023 года. Судьба будет постоянно преподносить испытания, на жизненном пути ожидается множество проблем. Астрологи уверены: люди, зачатые на полную Луну, чаще других страдают от недостатка внимания и любви. Новолуние (21 марта). Этот день считается нейтральным. Луна практически не повлияет на судьбу ребенка, большинство успехов будут напрямую зависеть от прилагаемых усилий. В такие моменты энергетика находится на минимальном уровне. Вероятность зачатия остается довольно низкой.

Будущим родителям следует не только полагаться на благоприятное расположение Луны, но и прикладывать собственные усилия. Очень важное влияние на жизнь и здоровье ребенка оказывает подготовка. К рождению наследников нужно готовиться не только физически, но и морально.

Благоприятные дни для зачатия в марте 2023

Согласно прогнозам астрологов, люди, зачатые в марте, энергичны и коммуникабельны. Они обладают высокой стрессоустойчивостью и проявляют завидную целеустремленность в делах. Эти качества позволяют легко достигать поставленных целей и сохранять самообладание даже в самых сложных ситуациях.

Согласно лунному календарю на март 2023 года, самыми благоприятными днями для зачатия станут 2, 3, 20, 22, 24 и 31 числа. Судьба будет на стороне этих детей. В любых начинаниях их ждет успех. Однако стоит помнить, что невозможно достичь целей, не прилагая усилий для этого. В противном случае большой потенциал может быть потрачен впустую.

Также благоприятными датами для зачатия считаются 1, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 26, 27, 28 и 30 марта. Звезды сулят спокойную жизнь, в которой будет минимальное количество проблем. Большинство детей смогут реализовать все намеченные цели, хотя в некоторых случаях потребуется немало сил для достижения желаемого.

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Неблагоприятные дни для зачатия в марте 2023

Переменчивая энергетика Луны оказывает не только позитивное влияние. Зачатие в неблагоприятные дни чревато множеством проблем в последующей жизни ребенка. Информация о таких моментах поможет парам точно планировать рождение наследников, чтобы защитить их от сложных жизненных ситуаций.

Наиболее неблагоприятными днями месяца являются 4, 7, 21 и 29 марта. Астрологи советуют не планировать зачатие на эти даты. В противном случае ребенок часто будет сталкиваться с несправедливым отношением к себе, судьба будет настроена враждебно.

Нежелательно планировать зачатие на 5, 11, 12 и 15 марта. Положение звезд и Луны указывает на большие проблемы со здоровьем у ребенка. Трудности могут возникать и до рождения, еще на этапе беременности.

Опасными днями для зачатия считаются сатанинские лунные сутки – 7, 15, 21 и 29 марта. Будучи в таком положении, Луна усиливает самые негативные человеческие качества. Эксперты считают, что они могут повлиять на ребенка. Он вырастет жадным, эгоистичным, склонным к агрессивным поступкам и авантюрам.

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Влияние знаков зодиака на зачатие в марте 2023

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Важным фактором влияния астрологи называют положение спутника Земли относительно других небесных тел. Знаки зодиака, в которых находится Луна, определяют дальнейшую судьбу ребенка.

В таблице показаны дни по лунному календарю на март 2023 года, на которые стоит планировать зачатие, а также моменты, когда этого лучше не делать.

Дни месяца Зодиакальное созвездие Фаза Луны Пол ребенка Рекомендации 1, 2, 3 Рак Растущая Девочка Вероятность успешного зачатия будет очень высокой. Ребенок отличается хорошим здоровьем и способностью достигать поставленных целей. 4, 5 Лев Мальчик Судьба будет благосклонна к ребенку. На его жизненном пути окажется мало проблем. Возможны трудности с проявлением силы воли. Малыш будет подвержен внушению. 6 Дева Девочка Ребенку будет легко проявлять свои таланты, но он столкнется с несправедливым отношением к себе. 7 Полнолуние Самый неблагоприятный день для зачатия. 8 Убывающая Ребенку будет легко проявлять свои таланты, но он столкнется с несправедливым отношением к себе. 9, 10 Весы Мальчик У малыша будут проблемы со здоровьем, возможны психические расстройства. 11, 12 Скорпион Девочка Звезды указывают на рождение лидера. 13, 14, 15 Стрелец Мальчик Главными качествами ребенка станут мудрость и рассудительность, но ему будет сложно ставить и достигать целей. 16, 17 Козерог Девочка Благоприятный знак, указывающий на рождение способных детей. Они легко приспособятся к любым условиям. 18, 19 Водолей Мальчик Человек, зачатый в этом знаке, окажется зависимым от мнения окружающих и неспособным принимать собственные решения. 20 Рыбы Девочка Дети часто выполняют чужую волю, игнорируя собственные желания. Они становятся жертвами мошенников и недоброжелателей. 21 Новолуние Нейтральный день. Вероятность успешного зачатия крайне мала из-за пониженной энергетики. 22, 23 Овен Растущая Мальчик Звезды указывают на рождение болезненного ребенка. 24, 25 Телец Девочка Удача окажется на стороне малыша. Невзгоды будут обходить его стороной. 26, 27, 28 Близнецы Мальчик Родится жизнерадостный и способный ребенок. Беременность будет протекать легко. 29, 30 Рак Девочка Вероятность успешного зачатия будет очень высокой. Ребенок отличается хорошим здоровьем и способностью достигать поставленных целей. 31 Лев Мальчик Судьба будет благосклонна к ребенку. На его жизненном пути окажется мало проблем. Возможны трудности с проявлением силы воли. Малыш будет подвержен внушению.

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Подведем итог

Лунный календарь на март 2023 года сообщает, какие дни окажутся самыми лучшими для зачатия. Положительная энергетика будет помогать ребенку на всем жизненном пути, а проблемы и невзгоды обойдут его стороной.