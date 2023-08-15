Благоприятные дни для операций в марте 2023 года

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Когда лучше делать хирургическую операцию по лунному календарю в марте 2023 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.

Любая плановая операция связана с определенными опасностями для здоровья. Следует выбирать наиболее удачное время для проведения процедуры, чтобы свести возможные риски к минимуму. Лунный календарь на март 2023 года указывает на самые подходящие дни для медицинских операций.

Операции по фазам Луны в марте 2023

Известно, что Луна напрямую влияет на многие процессы, происходящие на нашей планете. Астрологи уверены, что ее энергетика распространяется и на здоровье человека. Эксперты в этой сфере считают, что в некоторых случаях именно Луна является причиной неудачного результата медицинской операции.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, для серьезных процедур следует выбирать самые подходящие дни. В марте 2023 года ожидаются такие фазы:

  • Растущая. На данном этапе лунная энергетика окажет неблагоприятное влияние на исход хирургического вмешательства. Жизненные процессы активизируются, ускоряется движение жидкостей. Плановая операция чревата большими кровопотерями, а процесс восстановления будет болезненным и долгим. Впрочем, лечение с помощью медицинских препаратов без хирургического вмешательства даст более высокие результаты.
  • Убывающая. Самое благоприятное время в марте 2023 года для посещения врача. Астрологи уверяют, что в этой фазе риск послеоперационного заражения минимальный. Раны заживают быстрее, а восстановление проходит легче. При наличии возможности операцию следует проводить в убывающей фазе.
  • Полнолуние. Очень неблагоприятный день для посещения хирурга. Любые медицинские процедуры не дадут желаемого результата и могут стать причиной многих неприятных последствий: вероятность врачебной ошибки возрастает многократно, процесс заживления окажется не из легких.
  • Новолуние. Этот день тоже не рекомендуется для хирургического лечения. Организм испытывает недостаток энергии и плохо реагирует лечебные процедуры. Защитные способности также находятся на низком уровне. В результате этого возможно послеоперационное заражение, стоит ожидать и осложнений.

Советы астрологов относительно лечения применяются исключительно для плановых процедур. В случае, когда от своевременных действий врача зависят жизнь и здоровье пациента, драгоценным временем пренебрегать нельзя. В первую очередь стоит опираться на рекомендации хирурга, и лишь при наличии выбора и относительной свободы действий – на советы астрологов.

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Благоприятные дни для операций в марте 2023

Состояние здоровья может меняться не только при смене фаз лунного цикла, но и в другие моменты. Лунный календарь на март 2023 года показывает, какие дни будут благоприятными для операций, а когда лучше отказаться от лечения. Следует обратить внимание на такие ситуации:

  • Растущая Луна (1-6, 22-31 марта). Не лучшее время, чтобы обращаться за помощью к хирургу. Даже простая процедура может принести больше вреда здоровью, чем пользы. Лечение препаратами будет более эффективным.
  • Убывающая Луна (8-20 марта). Наиболее благоприятный период для хирургического вмешательства. Операция пройдет без осложнений, а процесс реабилитации окажется максимально быстрым.
  • Полнолуние и новолуние (7 и 21 марта). Неблагоприятные дни для лечения. Хирургическое вмешательство проходит сложно, возможны большие осложнения. Также нежелательно проводить операции в предшествующие и последующие дни.
  • Луна в мутабельных знаках зодиака (6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 26, 27 и 28 марта). Согласно наблюдениям астрологов, в такие моменты в организме происходит перестройка жизненных процессов. Из-за этого результат операции может сильно отличаться от прогнозируемого.
  • Сатанинские лунные сутки (7, 15, 21 и 29 марта). Считается, что в эти дни человек наиболее уязвим перед внешним воздействием. Негативная энергетика отражается на здоровье не лучшим образом.

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Когда делать операцию по лунному календарю в марте 2023

При проведении плановых процедур необходимо учитывать все факторы влияния. Одним из самых важных астрологи называют положение ночного светила. Противопоказано лечить орган под управлением знака зодиака, в котором находится Луна.

В таблице показаны благоприятные дни для операций в марте 2023 года по лунному календарю, а также моменты, когда посещать врача не следует.

Дни месяца

Знак зодиака

Фаза Луны

Что можно лечить

Что нельзя проводить

1, 2, 3

Рак

Растущая

В этой фазе посещать хирурга не рекомендуется

Операции на груди и желудке

4, 5

Лев

Лечение в области спины и диафрагмы, операции на сердце

6

Дева

Лечение и оздоровление органов пищеварения

7

Полнолуние

Неблагоприятный день для хирургического вмешательства

8

Убывающая

День, близкий к полнолунию

Лечение и оздоровление органов пищеварения

9, 10

Весы

Мозг, глаза, уши и зубы

Процедуры на почках и мочевом пузыре

11, 12

Скорпион

Зубы, шея, система желез. Разрешены пластические и косметические операции.

Лечение половых органов, операции на кишечнике

13, 14, 15

Стрелец

Пальцы рук, запястья, плечи, предплечья, органы дыхания

Процедуры по очистке крови и печени, лечение кожных покровов, косметические и пластические операции

16, 17

Козерог

Система пищеварения

Лечение суставов и желчного пузыря

18, 19

Водолей

Сердце, кровеносные сосуды, спина

Операции на ногах (выше голеностопа)

20

Рыбы

День, близкий к новолунию

Лечение ступней и пальцев ног

21

Новолуние

Неблагоприятный день для хирургического вмешательства

22, 23

Овен

Растущая

В этой фазе посещать хирурга не рекомендуется

Операции на головном мозге, глазах, ушах и зубах (верхней челюсти)

24, 25

Телец

Процедуры на шее, органах речи, затылке и зубах (нижняя челюсть)

26, 27, 28

Близнецы

Лечение рук и легких

29, 30

Рак

Оздоровление желудка и органов в районе груди

31

Лев

Лечение в области спины и диафрагмы, операции на сердце

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Подведем итог

Любые медицинские процедуры связаны с риском для здоровья. Лунный календарь на март 2023 года сообщает, когда лучше всего проводить операции, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Станислав Полупанов

Астролог

 

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