Благоприятные дни для операций в марте 2023 года

Когда лучше делать хирургическую операцию по лунному календарю в марте 2023 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.
Любая плановая операция связана с определенными опасностями для здоровья. Следует выбирать наиболее удачное время для проведения процедуры, чтобы свести возможные риски к минимуму. Лунный календарь на март 2023 года указывает на самые подходящие дни для медицинских операций.
Операции по фазам Луны в марте 2023
Известно, что Луна напрямую влияет на многие процессы, происходящие на нашей планете. Астрологи уверены, что ее энергетика распространяется и на здоровье человека. Эксперты в этой сфере считают, что в некоторых случаях именно Луна является причиной неудачного результата медицинской операции.
Чтобы избежать неприятных ситуаций, для серьезных процедур следует выбирать самые подходящие дни. В марте 2023 года ожидаются такие фазы:
- Растущая. На данном этапе лунная энергетика окажет неблагоприятное влияние на исход хирургического вмешательства. Жизненные процессы активизируются, ускоряется движение жидкостей. Плановая операция чревата большими кровопотерями, а процесс восстановления будет болезненным и долгим. Впрочем, лечение с помощью медицинских препаратов без хирургического вмешательства даст более высокие результаты.
- Убывающая. Самое благоприятное время в марте 2023 года для посещения врача. Астрологи уверяют, что в этой фазе риск послеоперационного заражения минимальный. Раны заживают быстрее, а восстановление проходит легче. При наличии возможности операцию следует проводить в убывающей фазе.
- Полнолуние. Очень неблагоприятный день для посещения хирурга. Любые медицинские процедуры не дадут желаемого результата и могут стать причиной многих неприятных последствий: вероятность врачебной ошибки возрастает многократно, процесс заживления окажется не из легких.
- Новолуние. Этот день тоже не рекомендуется для хирургического лечения. Организм испытывает недостаток энергии и плохо реагирует лечебные процедуры. Защитные способности также находятся на низком уровне. В результате этого возможно послеоперационное заражение, стоит ожидать и осложнений.
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Благоприятные дни для операций в марте 2023
Состояние здоровья может меняться не только при смене фаз лунного цикла, но и в другие моменты. Лунный календарь на март 2023 года показывает, какие дни будут благоприятными для операций, а когда лучше отказаться от лечения. Следует обратить внимание на такие ситуации:
- Растущая Луна (1-6, 22-31 марта). Не лучшее время, чтобы обращаться за помощью к хирургу. Даже простая процедура может принести больше вреда здоровью, чем пользы. Лечение препаратами будет более эффективным.
- Убывающая Луна (8-20 марта). Наиболее благоприятный период для хирургического вмешательства. Операция пройдет без осложнений, а процесс реабилитации окажется максимально быстрым.
- Полнолуние и новолуние (7 и 21 марта). Неблагоприятные дни для лечения. Хирургическое вмешательство проходит сложно, возможны большие осложнения. Также нежелательно проводить операции в предшествующие и последующие дни.
- Луна в мутабельных знаках зодиака (6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 26, 27 и 28 марта). Согласно наблюдениям астрологов, в такие моменты в организме происходит перестройка жизненных процессов. Из-за этого результат операции может сильно отличаться от прогнозируемого.
- Сатанинские лунные сутки (7, 15, 21 и 29 марта). Считается, что в эти дни человек наиболее уязвим перед внешним воздействием. Негативная энергетика отражается на здоровье не лучшим образом.
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Когда делать операцию по лунному календарю в марте 2023
При проведении плановых процедур необходимо учитывать все факторы влияния. Одним из самых важных астрологи называют положение ночного светила. Противопоказано лечить орган под управлением знака зодиака, в котором находится Луна.
В таблице показаны благоприятные дни для операций в марте 2023 года по лунному календарю, а также моменты, когда посещать врача не следует.
|
Дни месяца
|
Знак зодиака
|
Фаза Луны
|
Что можно лечить
|
Что нельзя проводить
|
1, 2, 3
|
Рак
|
Растущая
|
В этой фазе посещать хирурга не рекомендуется
|
Операции на груди и желудке
|
4, 5
|
Лев
|
Лечение в области спины и диафрагмы, операции на сердце
|
6
|
Дева
|
Лечение и оздоровление органов пищеварения
|
7
|
Полнолуние
|
Неблагоприятный день для хирургического вмешательства
|
8
|
Убывающая
|
День, близкий к полнолунию
|
Лечение и оздоровление органов пищеварения
|
9, 10
|
Весы
|
Мозг, глаза, уши и зубы
|
Процедуры на почках и мочевом пузыре
|
11, 12
|
Скорпион
|
Зубы, шея, система желез. Разрешены пластические и косметические операции.
|
Лечение половых органов, операции на кишечнике
|
13, 14, 15
|
Стрелец
|
Пальцы рук, запястья, плечи, предплечья, органы дыхания
|
Процедуры по очистке крови и печени, лечение кожных покровов, косметические и пластические операции
|
16, 17
|
Козерог
|
Система пищеварения
|
Лечение суставов и желчного пузыря
|
18, 19
|
Водолей
|
Сердце, кровеносные сосуды, спина
|
Операции на ногах (выше голеностопа)
|
20
|
Рыбы
|
День, близкий к новолунию
|
Лечение ступней и пальцев ног
|
21
|
Новолуние
|
Неблагоприятный день для хирургического вмешательства
|
22, 23
|
Овен
|
Растущая
|
В этой фазе посещать хирурга не рекомендуется
|
Операции на головном мозге, глазах, ушах и зубах (верхней челюсти)
|
24, 25
|
Телец
|
Процедуры на шее, органах речи, затылке и зубах (нижняя челюсть)
|
26, 27, 28
|
Близнецы
|
Лечение рук и легких
|
29, 30
|
Рак
|
Оздоровление желудка и органов в районе груди
|
31
|
Лев
|
Лечение в области спины и диафрагмы, операции на сердце
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Подведем итог
Любые медицинские процедуры связаны с риском для здоровья. Лунный календарь на март 2023 года сообщает, когда лучше всего проводить операции, чтобы избежать неприятных ситуаций.