Благоприятные дни для операций в марте 2023 года

Любая плановая операция связана с определенными опасностями для здоровья. Следует выбирать наиболее удачное время для проведения процедуры, чтобы свести возможные риски к минимуму. Лунный календарь на март 2023 года указывает на самые подходящие дни для медицинских операций.

Операции по фазам Луны в марте 2023

Известно, что Луна напрямую влияет на многие процессы, происходящие на нашей планете. Астрологи уверены, что ее энергетика распространяется и на здоровье человека. Эксперты в этой сфере считают, что в некоторых случаях именно Луна является причиной неудачного результата медицинской операции.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, для серьезных процедур следует выбирать самые подходящие дни. В марте 2023 года ожидаются такие фазы:

Растущая . На данном этапе лунная энергетика окажет неблагоприятное влияние на исход хирургического вмешательства. Жизненные процессы активизируются, ускоряется движение жидкостей. Плановая операция чревата большими кровопотерями, а процесс восстановления будет болезненным и долгим. Впрочем, лечение с помощью медицинских препаратов без хирургического вмешательства даст более высокие результаты.

. На данном этапе лунная энергетика окажет неблагоприятное влияние на исход хирургического вмешательства. Жизненные процессы активизируются, ускоряется движение жидкостей. Плановая операция чревата большими кровопотерями, а процесс восстановления будет болезненным и долгим. Впрочем, лечение с помощью медицинских препаратов без хирургического вмешательства даст более высокие результаты. Убывающая . Самое благоприятное время в марте 2023 года для посещения врача. Астрологи уверяют, что в этой фазе риск послеоперационного заражения минимальный. Раны заживают быстрее, а восстановление проходит легче. При наличии возможности операцию следует проводить в убывающей фазе.

. Самое благоприятное время в марте 2023 года для посещения врача. Астрологи уверяют, что в этой фазе риск послеоперационного заражения минимальный. Раны заживают быстрее, а восстановление проходит легче. При наличии возможности операцию следует проводить в убывающей фазе. Полнолуние . Очень неблагоприятный день для посещения хирурга. Любые медицинские процедуры не дадут желаемого результата и могут стать причиной многих неприятных последствий: вероятность врачебной ошибки возрастает многократно, процесс заживления окажется не из легких.

. Очень неблагоприятный день для посещения хирурга. Любые медицинские процедуры не дадут желаемого результата и могут стать причиной многих неприятных последствий: вероятность врачебной ошибки возрастает многократно, процесс заживления окажется не из легких. Новолуние. Этот день тоже не рекомендуется для хирургического лечения. Организм испытывает недостаток энергии и плохо реагирует лечебные процедуры. Защитные способности также находятся на низком уровне. В результате этого возможно послеоперационное заражение, стоит ожидать и осложнений.

Советы астрологов относительно лечения применяются исключительно для плановых процедур. В случае, когда от своевременных действий врача зависят жизнь и здоровье пациента, драгоценным временем пренебрегать нельзя. В первую очередь стоит опираться на рекомендации хирурга, и лишь при наличии выбора и относительной свободы действий – на советы астрологов.

Читайте также: Лунный календарь здоровья на март 2023 года

Благоприятные дни для операций в марте 2023

Состояние здоровья может меняться не только при смене фаз лунного цикла, но и в другие моменты. Лунный календарь на март 2023 года показывает, какие дни будут благоприятными для операций, а когда лучше отказаться от лечения. Следует обратить внимание на такие ситуации:

Растущая Луна (1-6, 22-31 марта) . Не лучшее время, чтобы обращаться за помощью к хирургу. Даже простая процедура может принести больше вреда здоровью, чем пользы. Лечение препаратами будет более эффективным.

. Не лучшее время, чтобы обращаться за помощью к хирургу. Даже простая процедура может принести больше вреда здоровью, чем пользы. Лечение препаратами будет более эффективным. Убывающая Луна (8-20 марта) . Наиболее благоприятный период для хирургического вмешательства. Операция пройдет без осложнений, а процесс реабилитации окажется максимально быстрым.

. Наиболее благоприятный период для хирургического вмешательства. Операция пройдет без осложнений, а процесс реабилитации окажется максимально быстрым. Полнолуние и новолуние (7 и 21 марта) . Неблагоприятные дни для лечения. Хирургическое вмешательство проходит сложно, возможны большие осложнения. Также нежелательно проводить операции в предшествующие и последующие дни.

. Неблагоприятные дни для лечения. Хирургическое вмешательство проходит сложно, возможны большие осложнения. Также нежелательно проводить операции в предшествующие и последующие дни. Луна в мутабельных знаках зодиака (6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 26, 27 и 28 марта) . Согласно наблюдениям астрологов, в такие моменты в организме происходит перестройка жизненных процессов. Из-за этого результат операции может сильно отличаться от прогнозируемого.

. Согласно наблюдениям астрологов, в такие моменты в организме происходит перестройка жизненных процессов. Из-за этого результат операции может сильно отличаться от прогнозируемого. Сатанинские лунные сутки (7, 15, 21 и 29 марта). Считается, что в эти дни человек наиболее уязвим перед внешним воздействием. Негативная энергетика отражается на здоровье не лучшим образом.

Читайте также: Благоприятные дни для свадьбы в марте 2023 года

Когда делать операцию по лунному календарю в марте 2023

​

При проведении плановых процедур необходимо учитывать все факторы влияния. Одним из самых важных астрологи называют положение ночного светила. Противопоказано лечить орган под управлением знака зодиака, в котором находится Луна.

В таблице показаны благоприятные дни для операций в марте 2023 года по лунному календарю, а также моменты, когда посещать врача не следует.

Дни месяца Знак зодиака Фаза Луны Что можно лечить Что нельзя проводить 1, 2, 3 Рак Растущая В этой фазе посещать хирурга не рекомендуется Операции на груди и желудке 4, 5 Лев Лечение в области спины и диафрагмы, операции на сердце 6 Дева Лечение и оздоровление органов пищеварения 7 Полнолуние Неблагоприятный день для хирургического вмешательства 8 Убывающая День, близкий к полнолунию Лечение и оздоровление органов пищеварения 9, 10 Весы Мозг, глаза, уши и зубы Процедуры на почках и мочевом пузыре 11, 12 Скорпион Зубы, шея, система желез. Разрешены пластические и косметические операции. Лечение половых органов, операции на кишечнике 13, 14, 15 Стрелец Пальцы рук, запястья, плечи, предплечья, органы дыхания Процедуры по очистке крови и печени, лечение кожных покровов, косметические и пластические операции 16, 17 Козерог Система пищеварения Лечение суставов и желчного пузыря 18, 19 Водолей Сердце, кровеносные сосуды, спина Операции на ногах (выше голеностопа) 20 Рыбы День, близкий к новолунию Лечение ступней и пальцев ног 21 Новолуние Неблагоприятный день для хирургического вмешательства 22, 23 Овен Растущая В этой фазе посещать хирурга не рекомендуется Операции на головном мозге, глазах, ушах и зубах (верхней челюсти) 24, 25 Телец Процедуры на шее, органах речи, затылке и зубах (нижняя челюсть) 26, 27, 28 Близнецы Лечение рук и легких 29, 30 Рак Оздоровление желудка и органов в районе груди 31 Лев Лечение в области спины и диафрагмы, операции на сердце

Читайте также: Магнитные бури в марте 2023 года

Подведем итог

Любые медицинские процедуры связаны с риском для здоровья. Лунный календарь на март 2023 года сообщает, когда лучше всего проводить операции, чтобы избежать неприятных ситуаций.