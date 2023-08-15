Благоприятные дни для операций в июле 2023 года

Когда лучше делать хирургическую операцию по лунному календарю в июле 2023 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.
Любые медицинские процедуры связаны с определенными рисками для здоровья. Поэтому очень важно, чтобы они прошли успешно и не нанесли вреда организму. Согласно утверждениям астрологов, этого можно достигнуть, если посещать хирурга в благоприятные дни. Лунный календарь на июль 2023 года сообщает, как выбрать лучшее время для операций и на что нужно обращать внимание в первую очередь.
Когда делать операцию по лунному календарю в июле 2023
Луна оказывает мощнейшее влияние на все процессы, которые происходят на нашей планете. Лунная энергетика затрагивает многие сферы, уверяют астрологи. Влиянию Луны подвержено и здоровье человека.
Чтобы плановые медицинские операции проходили успешно, а риск осложнений был минимальным, следует проводить их в благоприятные дни. Для определения таких дат необходимо изучить, как смена фаз Луны влияет на организм человека и какие происходят процессы. В июле 2023 года будут такие этапы лунного цикла:
- Рост. В данной фазе происходит активизация жизненных процессов, ускоряется обмен веществ и движение жидкостей. В результате операции будут сопряжены с дополнительными рисками – большой потерей крови, послеоперационным заражением, плохой заживляемостью. Зато лечение медикаментами показывает более высокую эффективность.
- Убыль. Данная фаза считается наиболее благоприятным периодом для проведения плановых операций. В процессе снижения энергетического потенциала возможности организма немного меняются. В результате сокращается вероятность осложнений, а процесс восстановления проходит легче и быстрее.
- Полнолуние. В этой фазе энергетическое воздействие на организм является самым сильным, и для хирургических операций время крайне неблагоприятное. Астрологи утверждают, что организм остро реагирует на любые вмешательства, и процедуры могут нанести больше вреда, чем пользы.
- Новолуние. В этой точке лунного цикла энергетические возможности человека находятся на самом низком уровне. Это негативно отражается на состоянии здоровья. Из-за недостатка сил становится сложнее сопротивляться внешним негативным факторам. Восстановление после операции будет сложным и болезненным.
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Операции по фазам Луны в июле 2023
Используя рекомендации лунного календаря и наблюдения астрологов, определить благоприятные дни не составит проблем. Но помимо фаз Луны, на результативность хирургического лечения оказывают влияние и другие факторы.
Лунный календарь на июль 2023 года обращает наше внимание на благоприятные дни для операций, а также моменты, когда обращаться за помощью к хирургу будет опасно:
- Фаза убывающей Луны (1-2, 18-31 июля). Самое удачное время, чтобы посетить врача и сделать плановую процедуру. Лечение пройдет успешно и даст очень хорошие результаты. На эти даты можно также планировать косметические и пластические операции повышенной сложности.
- Фаза растущей Луны (4-16 июля). Не лучшее время для инвазивных процедур. Хирургическая операция может оказаться проблемной и дать серьезные осложнения. Лучше сосредоточиться на лечении медикаментами.
- Дни полнолуния и новолуния (3 и 17 июля). Наиболее неблагоприятные дни для любого лечения. Процедура может не дать желаемого результата, а риски дополнительных проблем и осложнений существенно повышаются.
- Положение Луны в мутабельных знаках (1, 2, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 июля). Согласно предупреждениям астрологов, в такие моменты в организме происходят процессы, которые могут повлиять на исход операции. Результат такого влияния непредсказуем, и это создает дополнительные риски для здоровья.
- Сатанинские лунные сутки (3, 11, 17 и 26 июля). Согласно астрологическим наблюдениям в эти дни проявляются негативные качества, присущие каждому человеку. При этом притупляются концентрация и способность принимать правильные и обдуманные решения.
Благоприятные дни для операций в июле 2023
При составлении прогнозов астрологи учитывают все факторы влияния, чтобы исключить даже малейшие риски для здоровья. В таблице ниже показано, какие дни будут благоприятными для операций по лунному календарю на июль 2023 года, а когда посещать хирурга опасно.
|
Дни месяца
|
Знаки зодиака
|
Фаза Луны
|
Рекомендации по лечению
|
1
|
Стрелец
|
Растущая
|
Операции на растущую Луну проводить нежелательно.
|
2
|
3
|
Козерог
|
Полнолуние
|
Неблагоприятный день для любого лечения.
|
4
|
Убывающая
|
Можно лечить желудок, проводить операции в районе диафрагмы.
|
5
|
Водолей
|
Лечение сердца, сосудов и спины будет наиболее эффективным.
|
6
|
7
|
Рыбы
|
Луна находится в мутабельном знаке. Можно лечить органы пищеварительной системы и брюшной полости.
|
8
|
9
|
Овен
|
Рекомендованные дни для операций на органах мочеполовой системы и почках. Можно проводить процедуры по лечению радикулита.
|
10
|
11
|
Телец
|
Лечение половых органов даст хороший результат.
|
12
|
13
|
Близнецы
|
Луна находится в мутабельном знаке. Благоприятные дни для лечения печени и очистки крови.
|
14
|
15
|
16
|
Рак
|
Можно проводить операции на позвоночнике и ногах, лечить зубы, артрит, подагру.
|
17
|
Новолуние
|
Неблагоприятный день для любого лечения.
|
18
|
Лев
|
Растущая
|
Операции на растущую Луну проводить нежелательно.
|
19
|
20
|
21
|
Дева
|
22
|
23
|
Весы
|
24
|
25
|
26
|
Скорпион
|
27
|
28
|
Стрелец
|
29
|
30
|
Козерог
|
31
Так как хирургические операции связаны с большими рисками, астрологи уделяют внимание дням, когда нельзя лечить определенные органы. Таблица ниже показывает, в какие дни нельзя оперировать определенные органы.
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Подведем итог
С помощью лунного календаря на июль 2023 года каждый человек может выбрать самые лучшие дни для операций. При этом необходимо учитывать и рекомендации лечащего врача, чтобы достигнуть максимальной эффективности.
Фото Клео