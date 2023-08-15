Благоприятные дни для операций в июле 2023 года

Любые медицинские процедуры связаны с определенными рисками для здоровья. Поэтому очень важно, чтобы они прошли успешно и не нанесли вреда организму. Согласно утверждениям астрологов, этого можно достигнуть, если посещать хирурга в благоприятные дни. Лунный календарь на июль 2023 года сообщает, как выбрать лучшее время для операций и на что нужно обращать внимание в первую очередь.

Когда делать операцию по лунному календарю в июле 2023

Луна оказывает мощнейшее влияние на все процессы, которые происходят на нашей планете. Лунная энергетика затрагивает многие сферы, уверяют астрологи. Влиянию Луны подвержено и здоровье человека.

Чтобы плановые медицинские операции проходили успешно, а риск осложнений был минимальным, следует проводить их в благоприятные дни. Для определения таких дат необходимо изучить, как смена фаз Луны влияет на организм человека и какие происходят процессы. В июле 2023 года будут такие этапы лунного цикла:

Рост . В данной фазе происходит активизация жизненных процессов, ускоряется обмен веществ и движение жидкостей. В результате операции будут сопряжены с дополнительными рисками – большой потерей крови, послеоперационным заражением, плохой заживляемостью. Зато лечение медикаментами показывает более высокую эффективность.

. В данной фазе происходит активизация жизненных процессов, ускоряется обмен веществ и движение жидкостей. В результате операции будут сопряжены с дополнительными рисками – большой потерей крови, послеоперационным заражением, плохой заживляемостью. Зато лечение медикаментами показывает более высокую эффективность. Убыль . Данная фаза считается наиболее благоприятным периодом для проведения плановых операций. В процессе снижения энергетического потенциала возможности организма немного меняются. В результате сокращается вероятность осложнений, а процесс восстановления проходит легче и быстрее.

. Данная фаза считается наиболее благоприятным периодом для проведения плановых операций. В процессе снижения энергетического потенциала возможности организма немного меняются. В результате сокращается вероятность осложнений, а процесс восстановления проходит легче и быстрее. Полнолуние . В этой фазе энергетическое воздействие на организм является самым сильным, и для хирургических операций время крайне неблагоприятное. Астрологи утверждают, что организм остро реагирует на любые вмешательства, и процедуры могут нанести больше вреда, чем пользы.

. В этой фазе энергетическое воздействие на организм является самым сильным, и для хирургических операций время крайне неблагоприятное. Астрологи утверждают, что организм остро реагирует на любые вмешательства, и процедуры могут нанести больше вреда, чем пользы. Новолуние. В этой точке лунного цикла энергетические возможности человека находятся на самом низком уровне. Это негативно отражается на состоянии здоровья. Из-за недостатка сил становится сложнее сопротивляться внешним негативным факторам. Восстановление после операции будет сложным и болезненным.

Рекомендации астрологов можно учитывать только в случае плановых операций и отсутствии дополнительных угроз жизни и здоровью человека. Если пациенту требуется срочная помощь, и лечащий врач рекомендует неотложное вмешательство, следует поступать именно так. Рекомендации лунного календаря являются дополнением к лечению, но не заменяют его.

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Операции по фазам Луны в июле 2023

Используя рекомендации лунного календаря и наблюдения астрологов, определить благоприятные дни не составит проблем. Но помимо фаз Луны, на результативность хирургического лечения оказывают влияние и другие факторы.

Лунный календарь на июль 2023 года обращает наше внимание на благоприятные дни для операций, а также моменты, когда обращаться за помощью к хирургу будет опасно:

Фаза убывающей Луны (1-2, 18-31 июля) . Самое удачное время, чтобы посетить врача и сделать плановую процедуру. Лечение пройдет успешно и даст очень хорошие результаты. На эти даты можно также планировать косметические и пластические операции повышенной сложности.

. Самое удачное время, чтобы посетить врача и сделать плановую процедуру. Лечение пройдет успешно и даст очень хорошие результаты. На эти даты можно также планировать косметические и пластические операции повышенной сложности. Фаза растущей Луны (4-16 июля) . Не лучшее время для инвазивных процедур. Хирургическая операция может оказаться проблемной и дать серьезные осложнения. Лучше сосредоточиться на лечении медикаментами.

. Не лучшее время для инвазивных процедур. Хирургическая операция может оказаться проблемной и дать серьезные осложнения. Лучше сосредоточиться на лечении медикаментами. Дни полнолуния и новолуния (3 и 17 июля) . Наиболее неблагоприятные дни для любого лечения. Процедура может не дать желаемого результата, а риски дополнительных проблем и осложнений существенно повышаются.

. Наиболее неблагоприятные дни для любого лечения. Процедура может не дать желаемого результата, а риски дополнительных проблем и осложнений существенно повышаются. Положение Луны в мутабельных знаках (1, 2, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 июля) . Согласно предупреждениям астрологов, в такие моменты в организме происходят процессы, которые могут повлиять на исход операции. Результат такого влияния непредсказуем, и это создает дополнительные риски для здоровья.

. Согласно предупреждениям астрологов, в такие моменты в организме происходят процессы, которые могут повлиять на исход операции. Результат такого влияния непредсказуем, и это создает дополнительные риски для здоровья. Сатанинские лунные сутки (3, 11, 17 и 26 июля). Согласно астрологическим наблюдениям в эти дни проявляются негативные качества, присущие каждому человеку. При этом притупляются концентрация и способность принимать правильные и обдуманные решения.

Благоприятные дни для операций в июле 2023

При составлении прогнозов астрологи учитывают все факторы влияния, чтобы исключить даже малейшие риски для здоровья. В таблице ниже показано, какие дни будут благоприятными для операций по лунному календарю на июль 2023 года, а когда посещать хирурга опасно.

Дни месяца Знаки зодиака Фаза Луны Рекомендации по лечению 1 Стрелец Растущая Операции на растущую Луну проводить нежелательно. 2 3 Козерог Полнолуние Неблагоприятный день для любого лечения. 4 Убывающая Можно лечить желудок, проводить операции в районе диафрагмы. 5 Водолей Лечение сердца, сосудов и спины будет наиболее эффективным. 6 7 Рыбы Луна находится в мутабельном знаке. Можно лечить органы пищеварительной системы и брюшной полости. 8 9 Овен Рекомендованные дни для операций на органах мочеполовой системы и почках. Можно проводить процедуры по лечению радикулита. 10 11 Телец Лечение половых органов даст хороший результат. 12 13 Близнецы Луна находится в мутабельном знаке. Благоприятные дни для лечения печени и очистки крови. 14 15 16 Рак Можно проводить операции на позвоночнике и ногах, лечить зубы, артрит, подагру. 17 Новолуние Неблагоприятный день для любого лечения. 18 Лев Растущая Операции на растущую Луну проводить нежелательно. 19 20 21 Дева 22 23 Весы 24 25 26 Скорпион 27 28 Стрелец 29 30 Козерог 31

Так как хирургические операции связаны с большими рисками, астрологи уделяют внимание дням, когда нельзя лечить определенные органы. Таблица ниже показывает, в какие дни нельзя оперировать определенные органы.

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Подведем итог

С помощью лунного календаря на июль 2023 года каждый человек может выбрать самые лучшие дни для операций. При этом необходимо учитывать и рекомендации лечащего врача, чтобы достигнуть максимальной эффективности.

Фото Клео