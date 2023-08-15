Пять фраз, которые приведут ваших детей к бедности

Валентина Красникова - мать 17 детей, мать-героиня l степени, общественный деятель, эксперт Федеральных каналов. Специалист-практик по женскому тайм-менеджменту и поиску предназначения и воспитанию детей. Женскому журналу kleo.ru она открыла секрет: самые безобидные фразы способны определять будущее наших детей. И даже могут привести их к бедности, если мы не будем осторожны.

Вот пять фраз, которых родители должны избегать говорить своим детям, чтобы защитить их финансовое мышление:

1. Деньги решают все

Зацикленность взрослых на материальных ценностях приводит к тому, что деньги становятся необходимым условием для радости и самореализации у детей в будущем.

Все решают не деньги и их количество, а характер, заложенный с детства. Если у ребенка есть твердое основание, понимание роли денег в жизни, умение их заработать и потратить, тогда и финансовое благополучие станет вполне достижимой целью.

2. Деньги - зло

Эта фраза часто используется для того, чтобы научить детей не быть жадными. Но эта фраза подразумевает, что деньги - это что-то плохое, что может привести детей к мысли, что иметь деньги - это плохо. На самом деле деньги по своей сути не добро и не зло. Объясните своим детям, что деньги - это необходимый инструмент для достижения их целей. Важно отношение к деньгам и понимание их роли.

3. Деньги зарабатываются потом и кровью

Такая точка зрения приводит к негативному отношению к работе и зарабатыванию денег. У ребенка может сформироваться мнение, что на работу придется ходить через силу и впахивать до изнеможения. Лучше своим примером показывать, что работа приносит наслаждение и удовлетворение. Работать можно легко, эффективно и получать за это достойную оплату.

4. Деньги не растут на деревьях

Эту фразу родители часто используют, когда их дети просят что-то дорогое или ненужное. Смысл ее в том, чтобы научить детей ценить деньги и тратить с умом. Но эта фраза подразумевает, что денег мало и их трудно достать, что может привести детей к мысли, что деньги - это то, что трудно достать. Вместо этого вам следует подчеркнуть важность экономии денег и умного отношения к финансам.

5. Я хочу, чтобы у него было все самое лучшее

Если быть слишком снисходительным и предоставлять детям чрезмерное количество ресурсов, это приведет к непониманию их потребностей, а также к финансовому безрассудству. В будущем у детей, которые никогда не сталкивались с неудачами и последствиями, сформируется такое отношение к деньгам, что они будут воспринимать их как нечто, что можно тратить без ограничений. Это может привести к безответственным тратам, трудностям в зарабатывании и сбережении, а также неспособности заставить свои деньги расти.

Все эти фразы могут послужить неверным сигналом для детей и заставить их поверить в то, что денег мало и их трудно достать. Вместо этого родители должны поощрять своих детей к пониманию ценности денег и формированию хороших денежных привычек с раннего возраста. Позволяйте ребенку совершать ошибки, чтобы он мог учиться на них и использовать этот опыт как уроки на будущее.

Начните учить своих детей отношению к деньгам в позитивном ключе. Покажите им, как ставить финансовые цели, экономить и инвестировать, а также весело проводить время с деньгами. Это поможет вашим детям выработать хорошие финансовые привычки и поставит их на путь к надежному финансовому будущему.

Фото: Клео.ру